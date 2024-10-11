EC belooft investering 865 miljoen euro voor 5G en gigabitinternet

De Europese Commissie belooft tussen 2024 en 2027 zo'n 865 miljoen euro te investeren in de Europese internetinfrastructuur. De Commissie wil onder het initiatief Connecting Europe Facility Digital de adoptie van 5G en gigabitinternet versnellen.

Het Europese orgaan wil uiteenlopende grote projecten co-financieren om de uitrol van 5G- en gigabitinternetnetwerken mogelijk te maken. Daarnaast zou het geld gebruikt moeten worden om het fundament van deze netwerken te versterken, bijvoorbeeld door quantumcommunicatienetwerken te stichten en onderzeese netwerkkabels te leggen, uit te breiden en te versterken. Ook noemt de EC het optimaliseren van het energiegebruik van informatie- en communicatietechnologieën. Een van de doelen is om de impact op het milieu te verminderen, wat overeenkomt met eerdere initiatieven als het Digital Europe Programme en Horizon Europe.

De beloofde investeringen zijn een middel om de doelstellingen van 2030 Digital Decade te realiseren. Met eerdere investeringsprogramma's zoals het Connecting Europe Facility Digital steunde de Europese Unie 65 projecten met vergelijkbare toepassingen. In het verlengde daarvan bereikten de verschillende EU-organen eerder dit jaar een akkoord over wetten die de uitrol van gigabitnetwerken moeten versnellen. De aangekondigde investeringen hebben een overlap met deze Gigabit Infrastructure Act en de doelstellingen van het 2030 Digital Decade.