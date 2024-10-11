EC belooft investering 865 miljoen euro voor 5G en gigabitinternet

De Europese Commissie belooft tussen 2024 en 2027 zo'n 865 miljoen euro te investeren in de Europese internetinfrastructuur. De Commissie wil onder het initiatief Connecting Europe Facility Digital de adoptie van 5G en gigabitinternet versnellen.

Het Europese orgaan wil uiteenlopende grote projecten co-financieren om de uitrol van 5G- en gigabitinternetnetwerken mogelijk te maken. Daarnaast zou het geld gebruikt moeten worden om het fundament van deze netwerken te versterken, bijvoorbeeld door quantumcommunicatienetwerken te stichten en onderzeese netwerkkabels te leggen, uit te breiden en te versterken. Ook noemt de EC het optimaliseren van het energiegebruik van informatie- en communicatietechnologieën. Een van de doelen is om de impact op het milieu te verminderen, wat overeenkomt met eerdere initiatieven als het Digital Europe Programme en Horizon Europe.

De beloofde investeringen zijn een middel om de doelstellingen van 2030 Digital Decade te realiseren. Met eerdere investeringsprogramma's zoals het Connecting Europe Facility Digital steunde de Europese Unie 65 projecten met vergelijkbare toepassingen. In het verlengde daarvan bereikten de verschillende EU-organen eerder dit jaar een akkoord over wetten die de uitrol van gigabitnetwerken moeten versnellen. De aangekondigde investeringen hebben een overlap met deze Gigabit Infrastructure Act en de doelstellingen van het 2030 Digital Decade.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 08:25
71 • submitter: wildhagen

11-10-2024 • 08:25

71

Submitter: wildhagen

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Reacties (71)

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MazeWing 11 oktober 2024 08:41
Providers maken miljarden winst per jaar. Waarom zou de EU dan 865 miljoen euro investeren in iets dat eigenlijk op conto van de providers zou moeten liggen?

Ter verduidelijking, de nettowinsten van een paar grote providers:
- Vodafone: 1,505 miljard euro (2024)
- Deutsche Telekom: 9 miljard euro (2023)
- Orange: 2.62 miljard euro (2023)
- Telefónica: 10,7 miljard euro (2021)

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 11 oktober 2024 15:56]

vanaalten @MazeWing11 oktober 2024 08:47
Hoe ga je anders providers zo ver krijgen om in onrendabele delen toch glasvezel aan te leggen?

Het alternatief: bij wet verplichten dat ze naar iedereen, ook op onrendabele afstand, glasvezel aanleggen. En dan zullen providers dat doen en die kosten doorberekenen naar alle klanten, dus een extra verhoging van abonnementprijs. Dat is vast ook niet wat je wil.
Wouterie @vanaalten11 oktober 2024 09:08
Inderdaad door wetgeving. Net als dat het gaat met OV, electra, wegenet, waterleiding en tot voor kort in Nederland het gasnet. Door subsidies, leningen en investeringen wordt het uiteindelijk ook duurder, maar voelen we het niet direct in de portemonnee.
Juist door het winstoogmerk in het hele internetverhaal gaat het alleen maar over hoe rendabel het is, terwijl Den Haag in 2016 al stelde dat (snel) internet een basisbehoefte is. Daar is wetgeving op afgestemd, zoals de Europese Telecommunicatiewet.
Maar die vind ik eigenlijk niet ver genoeg gaan. Als je nu in een dorpje woont in (ik noem maar wat) noordoost Groningen, dan heb je gewoon stroom, gewoon gas, gewoon een weg er naartoe, gewoon een postbode die af en toe langskomt, gewoon een tankstation in de buurt en zou internet ook gewoon snel moeten kunnen zijn. Als dat allemaal door winst gedreven moet zijn en dus lastig lastig is, dan maar door wetgeving. En wetgeving kan weer voor subsidies en investeringen zorgen als het echt een heidens karwei is. Niet andersom.
MazeWing @Wouterie11 oktober 2024 09:23
Het probleem is dat ze extra kosten weer gaan doorberekenen in de prijs die de afnemer (consument/bedrijf) mag betalen. Zolang je daar geen wetgeving voor hebt zullen er constructies komen die onder aan de streep de winst (voor aandeelhouders) zo hoog mogelijk maken en/of houden.

Je zou er gewoon een 50/50 constructie van moeten maken. De overheid legt de infrastructuur aan en de exploitant doet de dienstverlening en het (reguliere) onderhoud. De winst wordt vervolgens 50/50 gedeeld met de overheid.
Wouterie @MazeWing11 oktober 2024 09:55
Mijn probleem is dat ik dan weer geen enkel vertrouwen heb in de bedrijfskundige capaciteiten van de overheden. Kijk bijvoorbeeld naar de netbeheerders onder het juk van de ACM. Maar ik zie ook dat de commerciële bedrijven er een potje van maken. Kijk bijvoorbeeld naar PostNL of de energieleveranciers.

Ik denk dat men in de wet het één en ander zou moeten vastleggen rondom de digitale infrastructuur. Net als dat er gewoon een dikke stroomkabel, gasleiding en weg naar het onrendabele dorpje loopt zou er ook een fatsoenlijke internetverbinding moeten zijn. Bedrijven die dat willen (of moeten) aanleggen worden geholpen door de overheden, door bijvoorbeeld garanties zodat de het risico niet bij die bedrijven ligt wanneer het toch weer eens tegenzit. En dat de consument wordt beschermd door de overheden door hardere eisen rondom de kosten van het internet.
Nu faalt de overheid daar flink in als je kijkt naar energiearmoede, maar wie weer kunnen ze hier wel een frisse start maken.
amigob2 @Wouterie11 oktober 2024 11:28
nu laat het aan de bedrijven over, en uiteindelijk heb je drie verschillende glasvezels je huis in.
Ja, dat is echt goedkoper. 3 maal aanleg, en 3 maal betaald door de consument
Net als dat de overheid en bedrijven denken dat 3 postbodes van verschillende bedrijven die achter elkaar door de wijk lopen goedkoper kan zijn.

onder het mom van markt werking

[Reactie gewijzigd door amigob2 op 11 oktober 2024 11:29]

Wouterie @amigob211 oktober 2024 12:25
Marktwerking... of doorgeschoten kapitalisme. Laat je het aan de overheid over dan krijg je geld voor zonnepanelen, een EV en warmtepomp maar vergeten ze even het stroomnet te verzwaren of überhaupt na te denken over de overige randvoorwaarden en iets verder te kijken dan pakweg 4 jaar.
Styreta @Wouterie11 oktober 2024 20:24
Zijn dit niet ook gewoon de netbeheerders die wachten tot de nood zo hoog op loopt dat de overheid wel overstag gaat met subsidies om het net uit te breiden? Dat scheelt hun weer kosten.... Iets met socialize the cost, privatize the gains.
Coffee @Styreta11 oktober 2024 22:54
Netbeheerders mochten toch jaren langs niks doen van de overheid? Ze roepen in ieder geval al jaren dat dit probleem er aan komt.
Styreta @Coffee12 oktober 2024 08:52
Mochten ze niks doen? Dat kan ik me slecht voorstellen. Kan me niet voorstellen dat de overheid ze verboden heeft om de wijkkasten klaar te maken voor hoger elektrisch verbruik met hun eigen investeringen.

Ook daar draaide het waarschijnlijk om geld, want de netbeheerders willen dat niet uit eigen zak toen.

Wat wellicht wel voorkomen is was het doorbereken van de extra belasting op de zonnepaneel gebruikers, omdat de overheid (en wij als samenleving toch ook) niet willen dat zonnepaneel gebruik en adoptie werd ontmoedigd.
lkruijsw @Wouterie11 oktober 2024 10:53
Keerzijde is, dat als je ergens afgelegen wilt gaan wonen, dat niet kan, omdat allerlei voorzieningen er niet zijn.

En 50 Mb/2 internet, zie ik inderdaad wel als basisbehoefte deze tijd, maar alles daarboven is onzin.
Wouterie @lkruijsw11 oktober 2024 11:06
Ook mee eens. Echter zal een nieuwe aansluiting doorgaans 5G of glasvezel zijn dus is 50/2 (nou, 50/5 dan) technisch niet heel basic meer.
flaskk @Wouterie12 oktober 2024 13:00
Maar wat is de definitie van snel? Glasvezel elke woning is eigenlijk vette onzin. 30/10 per gebruiker is in mijn inzicht snel genoeg. Ja als je dan op Steam keertje spel wil downloaden duurt het een nachtje.

Ziggo kan dat makkelijk aanbieden via haar coax, echte rural gebieden in Nederland hebben vaak toch goede lte connectie en daar kunnen met gemak LTE router voldoende bandbreedte bieden.

Ik snap dat de gemiddelde tweaker hier 1gb een mooie snelheid vind, maar gemiddelde huishouden is 100mb al overkill.

Edit: laten ze dat geld in lte steken in Duitsland want daar is nog veel te halen.

[Reactie gewijzigd door flaskk op 12 oktober 2024 13:01]

Wouterie @flaskk13 oktober 2024 20:13
Snel is relatief. Tegenwoordig is glasvezel goedkoper dan koper of coax, voor de providers dan. Niet weerhoudt de providers ervan om alsnog een duurder abonnement ervan te maken. LTE en/of 5G is ook al snel genoeg om je dagelijkse internetjes mee te doen.
Eens, er zijn talloze plekken in de EU waar het best wat beter kan. Mijn achtertuin blijkt toch wel een beetje een uitzondering te zijn in Nederland, maar goed, waar klagen we dan ook eigenlijk over.
sivadeka @vanaalten11 oktober 2024 10:37
Door ze verplicht te stellen, daar is wetgeving voor. Dus je krijgt een consessie of niet.
lkruijsw @vanaalten11 oktober 2024 10:51
Ten eerste gaat het voorstel niet over onrendabele stukken.

Ten tweede, kan dat prima door de lidstaten zelf worden gedaan. Waarom moet Nederland betalen voor de glasvezel op het platteland van Frankrijk?

De EU moet zich bezighouden met standaarden, niet met investeringen.
Wouterie @lkruijsw11 oktober 2024 12:26
Nou, de EU investeert ook in bijvoorbeeld het wegennet in Polen. Het is vrij gebruikelijk dat ze investeren in infrastructuur zodat zaken als handel (waar ze eigenlijk voor in het leven zijn geroepen) en standaarden (wat handel ondersteund) makkelijker te implementeren en uitvoerbaar zijn.
lkruijsw @Wouterie11 oktober 2024 14:12
Investeren in achtergelegen gebieden, omdat ze vroeg communistisch waren, daar kan ik in mee gaan. Maar laten we niet Brussel beslissen hoe we hier een bruggetje aanleggen of financieren.
Wouterie @lkruijsw11 oktober 2024 14:18
Beslissen? Europa wil alleen maar iets beslissen als dat volgens de lidstaten akkoord is of er EU geld mee gemoeid is. Wil Nederland niet dat de EU zich met de Nederlandse infrastructuur bemoeid dan kan dat gewoon, maar dan stoppen ook de EU subsidies op dit gebied. Wist je dat Flevoland heel lang als ontwikkelingsgebied in de boeken heeft gestaan? Yep, ons eigen stukje 3e wereld. Op papier dan.
GertMenkel
@lkruijsw11 oktober 2024 12:55
De Franse economie wordt er beter van als ze niet hoeven in te bellen om zaken te doen. Hoe beter de Franse economie draait, hoe beter de EU draait. Om dezelfde reden worden er ook miljarden in ander spul dat niet rendabel is gepompt, dat is gewoon gericht economieën een zetje geven.

De EU is misschien verkocht aan het Nederlandse volk als een setje economische maatregelen maar dat is die niet. Verwachten dat de EU zich alleen bezighoudt met standaarden is een recept voor teleurstelling, daar is de EU simpelweg niet voor opgericht.
dez11de @vanaalten11 oktober 2024 13:33
Waarom zou er in onrendabele delen glasvezel moeten komen.
Ryunoru @dez11de11 oktober 2024 14:24
Waarom niet? Iedereen moet recht hebben op een fatsoenlijke internetverbinding.
dez11de @Ryunoru12 oktober 2024 09:48
Alternatieven genoeg, 3G, starlink noem maar op. Waar iemand woont is zijn keuze.
Dus nu graag antwoord op de vraag waarom moeten er onrendabelen glasvezels komen. En snel een beetje.
tunnelforce1 @vanaalten11 oktober 2024 18:15
Waarom moet je glasvezel in buitengebied, dat is echt niet klimaat vriendelijk hoor.

Laat ze lekker een abonnement nemen op starlink... Veeeeel beter voor het milieu!
TwaalfdeMan @vanaalten12 oktober 2024 00:36
Providers zullen ook na het ontvangen van geld door deze investering de prijzen verhogen. Het is niet zo dat ze nu om zijn en de prijzen verlagen of gelijk houden. Providers zeggen nooit ‘we verdienen genoeg/goed’. Ze verhogen jaarlijks doodleuk hun prijzen. Inflatiecorrectie en investeringen gedaan die terugverdiend moeten worden zijn de smoesjes die vaak gebruikt worden.
MrProfijt @MazeWing11 oktober 2024 08:46
Misschien dat het helpt met uitrollen van beter internet. In Nederland hebben we het goed maar veel andere landen niet. En stemmen met de portomonee werkt niet echt als er geen alternatief is, behalve misschien zoiets als starlink.
sweetdude @MrProfijt11 oktober 2024 17:28
Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. In Roemenië bijvoorbeeld hebben ze een landelijk dekkend 5G netwerk en kost je een internet, bellen en tv bundel met onbeperkte mobiele data €10.
Zal zwaar gesubsidieerd zijn door de overheid maar voor zo'n dun bevolkt oost europeesland met een relatieve flinke achterstand. toch knap dat dit kan.
sjoerdadlp @MazeWing11 oktober 2024 08:45
Om de aanleg te versnellen. Dat ze geld verdienen betekend niet dat ze het allemaal terug investeren. Daarnaast gaat het om co-investeringen, het zou kunnen dat dit geen schenking is maar zichzelf ook zou kunnen terugverdienen.
kondamin @sjoerdadlp11 oktober 2024 11:44
Ik heb geen probleem met een EU staats speler die een fiber netwerk uitbaat waar privé bedrijven diensten op mogen aanbieden.
tweakuwe @MazeWing11 oktober 2024 08:49
Mogelijk om toch ook goed bereik te krijgen in bijv. grensgebieden als de investeringen daar voor de bedrijven niet winstgevend zijn.
Wouterie @tweakuwe11 oktober 2024 12:28
Ik vind het wel een raar idee dat infrastructuur winstgevend moet zijn. De diensten... ja, daar kan ik mee leven. Maar infra? Nee, dat zou geen winstgevend zaak moeten zijn.
tweakuwe @Wouterie11 oktober 2024 12:44
Daarom dat de EU er dus wel in wil investeren.

In Nederland kan men het nog wel bij bedrijven afdwingen met bijv. telecom, door eisen te stellen bij de frequentieveilingen aan dekkingsgraden*. In een rijk, dichtbevolkt, en plat land komt dat prima uit. Een armer, dunbevolkt, en geografisch divers land als Griekenland is hele andere koek met de vele bergen, valleien en afgelegen eilanden (in aardbevingsgebied ook nog).

*Het heeft ook nadelen. Een nieuwe speler komt hier niet meer binnen met een concurrerend netwerk.
Luchtbakker @MazeWing11 oktober 2024 09:11
Een provider gaat niet investeren in gebieden waar het op den duur niet rendabel is om het aan te leggen. Bijvoorbeeld door te lange afstand en te dun bevolkt. Dankzij deze subsidies zullen dit soort locaties wel kans maken.

We zijn in Nederland vrij dicht bevolkt dus hier zal het niet heel snel voorkomen, maar in het buitenland is dat heel anders.
Wouterie @Luchtbakker11 oktober 2024 12:31
In dat geval zou je moeten nadenken over het loskoppelen van infrastructuur en diensten. We laten Eneco ook geen stroomkabel trekken naar een nieuw dorp in Groningen of de NS een spoorbaan aanleggen. Infrastructuur zou de gestelde doelen en diensten moeten dienen. Mogelijk maken zeg maar. Infra op zichzelf zou niet winstgevend moeten zijn.
Mr.Beach @MazeWing11 oktober 2024 09:25
Om de digitalisering door te drukken, er moet een fundament gebouwd worden voor de digitale euro en ID systemen.
Brawler1986 @MazeWing11 oktober 2024 10:20
Het punt is met technologie en strategie is dat het een risico en een nadeel is wie als eerste overgaat stappen op een nieuwe standaard. Wet van remmende voorsprong is hier van toepassing. Bedrijven willen wel, maar je moet veel werk verzetten om het tot een succes te maken. Veel bedrijven kijken dan ook de kat uit de boom hoe anderen het doen, op die manier is het makkelijker instappen aangezien de basis al staat en er al een doelgroep is opgebouwd om je diensten aan af te leveren. Vandaar deze financiële steun vanuit EC.

[Reactie gewijzigd door Brawler1986 op 11 oktober 2024 10:21]

Wouterie @Brawler198611 oktober 2024 12:33
Ik denk dat het punt voornamelijk is dat diensten en infrastructuur op één hoop liggen. De provider trekt de kabel, zet masten neer en verzorgt de dienst over die infra. Dat is niet heel standaard als je het zo bekijkt.
Pecunia-18 @MazeWing11 oktober 2024 11:19
Al de door jou genoemde bedrijven hebben niet voor niets een .com domein. Dit zijn 'commerciele' bedrijven die genoeg verdienen zonder de 'bandbreedte paupers' van glasvezel te voorzien.
Daarom investeren ze liever 1 miljoen voor 1000 potentiele glasvezelklanten, dan 1 miljoen voor 300 potentiele klanten.
kodak @MazeWing11 oktober 2024 11:31
Je lijkt te klagen over winst zonder naar de aanvragen te kijken. Veel van de projecten die extra financiële steun krijgen zijn niet duidelijk van dit soort bedrijven.

Onder de 30 netwerk-projecten zijn bijvoorbeeld onderzoeksnetwerken, lolale 5G projecten, of netwerken die van belang zijn om kleinere eilanden te verbinden.
Ascension @MazeWing11 oktober 2024 15:28
Wel even de juiste tekens gebruiken. Lijkt me namelijk stug dat Vodafone 1505 miljard euro winst heeft gemaakt.
MazeWing @Ascension11 oktober 2024 15:57
Fixed!
jongetje 11 oktober 2024 08:58
Ik ben dan wel benieuwd naar de concrete uitwerking waar het geld dan naartoe gaat.
En impact voor het milieu kan de EU helemaal niets aan doen. Zeker met al die AI zaken kost het alleen maar bakken extra energie.

Welke Europese landen hebben er dan moeite of lopen achter op bijv. de 5G uirol?

[Reactie gewijzigd door jongetje op 11 oktober 2024 08:59]

Ghoulli @jongetje11 oktober 2024 09:05
Ik doe even een aanname, maar aangezien de Zuid-Europese en Oost-Europese landen niet zo veel geld te makken hebben als wij in ons kikkerlandje dat het uitrollen daar langzamer gaat. Ik vermoed dat het gros van dit geld ook die kanten uit zal gaan, maar daar krijg je in perspectief ook meer voor elkaar dan hier. Dit komt omdat arbeid daar een stuk goedkoper is, in het algemeen, dan hier.
Maurits van Baerle
@Ghoulli11 oktober 2024 10:15
Ik doe even een aanname, maar aangezien de Zuid-Europese en Oost-Europese landen niet zo veel geld te makken hebben als wij in ons kikkerlandje dat het uitrollen daar langzamer gaat.
Eehm, Italië had al 3G toen we in Nederland daar alleen maar van konden dromen. Nederland kan nu alleen maar dromen van de glasvezelpenetratie (zo'n 90% van de huishoudens) die ze in Spanje al tijden hebben.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 11 oktober 2024 10:16]

Lrrr @Maurits van Baerle11 oktober 2024 15:58
In de bron die je linkt staat dat de FttH-penetratie in Spanje 50% is (in 2022), niet 90%.
Wouterie @Ghoulli11 oktober 2024 12:39
Nou, ik heb in mijn achtertuin beroerder internet (LTE en 5G) dan op de camping in Spanje. Maar het allerberoerdst was het toch in Wallonië, richting de Franse grens. Ik snap wel dat er een EU initiatief ligt, of het nou ook de aanpak is die ik zou kiezen is een andere discussie.
jongetje @Wouterie12 oktober 2024 09:38
Ik denk ook dat die 865 miljoen een druppel op de gloeiende plaat is als dit voor heel Europa ingezet wordt. De helft ben je al kwijt aan een project met dure consultants.
Wouterie @jongetje13 oktober 2024 20:15
Yep, maar het kan net dat zetje in de rug zijn wat de commerciële bedrijven over de streep kan trekken om toch te investeren in kansloze gebieden.
jongetje @Wouterie13 oktober 2024 21:26
Dan moet de overheid/ EU gaan beschrijven wanneer een gebied kansloos/ minder rendabel is.

Wat ik al zei, zal een hoop geld aan bureaucratie gaan kosten.
Lordy79 11 oktober 2024 08:56
Uitstekend idee. Wat krijgt de EU daarvoor terug van de providers? Worden ze mede eigenaar van het fysieke netwerk en delen ze daardoor mee in de wijst?
Ik ben helemaal voor subsidies maar als dat wordt gedaan met het gevolg dat commerciële bedrijven winst gaan maken kun je toch ook iets terugverlangen?
Wouterie @Lordy7911 oktober 2024 09:18
Helemaal mee eens. Zolang het niets meer is dan geld overmaken naar een commercieel bedrijf is het niets meer dan staatssteun. Een cadeautje zodat ze nog meer geld kunnen verdienen.
Ik denk dat ze het andersom moeten stellen. Leg in de wetgeving vast hoe ze de digitale infrastructuur voor zich zien, met minimale eisen wat betreft aansluitingen, masten etc en laat bedrijven zich inschrijven op projecten om dat te realiseren en zet daar garanties tegenover zodat het risico gespreid is.
Mochten er geen inschrijvingen zijn dan wordt de grootste aangewezen om het klusje te klaren.
We zijn met z'n allen veel te lief voor de geldwolven.
tweakuwe @Lordy7911 oktober 2024 10:01
Dat er ook goed internet komt in gebieden waar de aanleg onrendabel is. Dat heeft toch wel voordelen voor de maatschappij.
Wouterie @tweakuwe11 oktober 2024 12:36
Eigenlijk zou je infra en diensten moeten loskoppelen. We laten Eneco ook geen kabel trekken naar een nieuw dorp, we laten de NS geen nieuw spoor aanleggen en we laten de pakketbezorger ook geen nieuwe weg aanleggen. Infra is een andere tak van sport dan diensten en toch is het hier niet uitzonderlijk dat de aanbieder van de dienst ook de kabels trekt en de masten neerzet. Dus met een beetje pech zit je met een coax kabel, een koperen lijntje, 3 glasvezelaansluitingen en 5G om één dienst te verzorgen.
kodak @Lordy7911 oktober 2024 11:38
Misschien heb je hier wel eens klachten gehoord dat bedrijven investering doen om daarna de aanleg te vertragen. Investeren van de EU gaat dus ook om eisen kunnen stellen aan tijdslimieten en het niet verlagen van technische eisen. Zonder investering zal (of kan) daar bijvoorbeeld niet aan worden voldaan.
keigezellig123 11 oktober 2024 08:45
Zodat we nog sneller en nog meer reclame door onze strot geduwd zullen krijgen..
tweakuwe @keigezellig12311 oktober 2024 08:50
Je hoeft geen internet af te nemen hoor, of je knijp het af.
D43m0n @keigezellig12311 oktober 2024 08:51
LoL 8)7

Totaal off-topic maar zou Moore’s Law ook toegepast kunnen worden op reclame? O-)
Dutch_CroniC @keigezellig12311 oktober 2024 08:55
Zeker, en daar moet heel europa van kunnen genieten uiteraard.
DereumauX 11 oktober 2024 08:50
kleine typo: investing
MoonRaven @DereumauX11 oktober 2024 09:16
Daar is het Meld hier spel- en tikfoutjes topic voor :)
paulmes 11 oktober 2024 09:03
Ben benieuwd waar dat geld terecht komt.
Zeker Zuid Europa?
FrostyPeet 11 oktober 2024 11:14
Het probleem met "Europa" subsidies is dat niet altijd duidelijk is waar het geld naar toe gaat. Zeg maar iets met basaal GAAP (prachtige afkorting trouwens).

Het tweede probleem is dat er een legertje ambtenaren, adviseurs en "vriendjes" bij betrokken raken.

Het derde probleem is dat elk land iets van de koek wil hebben en dan krijg je dat er een gigabit kwantum link komt in "nietsland". Net zoiets als die snelweg van niets naar nergens in dat bekende land. Of dat er een "gratis" datacenter komt waarvan "toevallig" 99% wordt verhuurd aan een commercieel bedrijf.

En over tien jaar is de Tweede Kamer weer eens "geschokt" dat het zoveelste EU project zoveel geld verdampt.
Rogers @FrostyPeet11 oktober 2024 12:02
Heb zelf van dichtbij gezien hoe het er in een groot bedrijf aan toe gaat met die EU subsidie projecten. De grootste onzin wordt verzonnen om maar deel te kunnen nemen voor gratis geld, eindeloos vergaderen, oude projecten opgraven, etc. Uiteindelijk komt er niks nuttigs uit maar een bedrijf met miljarden omzet heeft weer extra geld gekregen.
Wouterie @FrostyPeet11 oktober 2024 12:41
Yep, de lobby-cultuur in Europa vormt een enorm risico. Corruptie, machtsmisbruik, maar überhaupt beïnvloeding van wet- en regelgeving door bedrijven moet je als onwenselijk bestempelen.
MarcelBreugel @FrostyPeet11 oktober 2024 13:26
Volstrekt logisch dat u beter dan de EU kunt beoordelen dat deze investering van de EU over tien jaar een schok in de Tweede Kamer gaat veroorzaken.
Dát is immers de enige plek waar ze van elke euro die ze uitgeven kunnen verantwoorden dat die 100% doeltreffend besteed is. Daar bestaan geen 'verliezen' vanwege vage doelstellingen, corruptie en ambtelijke kosten.

U kunt ook 'de lat' op gelijke hoogte leggen en accepteren dat er in de EU net zoveel aan de strijkstok blijft hangen als in elk afzonderlijk EU land inclusief Nederland. NL is op dat vlak namelijk geen paradijs, Peet.
ArawnofAnnwn 11 oktober 2024 13:59
Investering? Staat er dan in het plan ook hoe ze het geld terughalen bij de providers?
Verwijderd 11 oktober 2024 14:01
Wie heeft er 1Gbps nodig? Dat is maar een klein deel van de bevolking. De meeste mensen hebben aan 200Gbps of 400Gbps meer dan genoeg voor alle streams die je maar bedenken kunt.
Alleen gamers en tweakers hebben dat nodig.

Ook de snelheden van 5G zijn vaak overbodig. De grootste snelheidsbeperking zit hem meestal in de servers waar de data vandaan moet komen. Als ik thuis met mijn telefoon op de wifi zit dan haal ik meer dan 900mb/s op de speedtest. Echter als ik van een server een significante hoeveelheid data download, zoals bijvoorbeeld Google maps en Komoot kaarten, dan kom ik nog niet aan een fractie van die snelheid.
jongetje @Verwijderd12 oktober 2024 09:40
Je hebt helemaal gelijk.

MAAR als je nu toch gaat investeren dan zou ik dat niet in 100 of 400Mbit doen, dus snap dat wel van de EU.
Verwijderd @jongetje12 oktober 2024 11:40
MAAR als je nu toch gaat investeren dan zou ik dat niet in 100 of 400Mbit doen, dus snap dat wel van de EU.
Het gaat hier natuurlijk om de investeringen in de apparatuur van de backbone van de netwerken. Niet om de connecties naar de huizen. Als je geen rekening hoeft te houden met het feit dat iedereen 1Gb/s nodig heeft of zal aanvragen dan kun je daar flink wat op besparen omdat de totale capaciteit dan niet hoog genoeg hoeft te zijn om iedereen 1 Gb/s te kunnen garanderen. Daarnaast speelt uiteraard ook nog de gelijktijdigheidsfactor een rol. Al heeft iedereen een 1Gb/s aansluiting dan zal nog niet iedereen die op hetzelfde moment voor 100% benutten. Echter daar houden netwerk bouwers altijd al rekening mee als ze een capaciteitsberekening maken voor een backbone netwerk.
liberque 11 oktober 2024 15:21
Als ik hier even spiek dan praat Delta Netwerk over een bedragje van 2 miljard euro voor een uitbreiding aanleg in Nederland. Een plat dichtbevolkt land. Wat voor druppel op een gloeiende plaat is dan die beoogde investering van 865 miljoen euro voor de gehele EC? Zeker als je bedenkt dat dit veel lastigere aan te sluiten gebieden behelst?

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