Tesla onthult zelfrijdende Cybercab-taxi en Robovan-bus

Tesla onthult tijdens zijn We, Robot-evenement meerdere nieuwe voertuigen, waaronder de autonome robottaxi Cybercab en de conceptwagen Robovan. Het bedrijf laat tevens meer van de humanoïde robot Optimus zien.

Tijdens het evenement in Californië laat ceo Elon Musk zich door een Cybercab rondrijden. Het elektrische voertuig, dat soms ook de Robotaxi genoemd wordt, is volledig ingericht op autonoom rijden en beschikt niet over een stuur of pedalen. Er is plek voor twee personen. Er zijn geen poorten of aansluitingen in de cabine; gebruikers moeten hun smartphone draadloos kunnen opladen. Wel is er een kenmerkend Tesla-scherm in het midden van de cabine. Volgens Musk moet de Cybercab ergens in 2026 of 2027 in productie gaan.

Vooralsnog mogen dergelijke voertuigen op weinig plekken in de wereld zelfstandig rijden. Tesla is in ieder geval van plan om autonoom rijden met de Model 3 en Model Y ergens volgend jaar in de Amerikaanse staten Texas en Californië te introduceren. De vergelijkbare robottaxiservice Waymo is al in enkele steden in de vermelde staten actief.

Daarnaast onthult Tesla de nieuwe Robovan, een retrofuturistische zelfrijdende passagiersbus met zitplaatsen voor twintig personen. Het bedrijf geeft verder weinig details over het conceptproduct. Musk zegt dat de Robovan door Tesla gemaakt gaat worden en er zo uit komt te zien, maar details zoals kosten of de precieze toepassing van het voertuig zijn niet bekendgemaakt. Wel laat hij weten dat de bus ook voor het transport van goederen gebruikt kan worden, wat suggereert dat er ook configuraties zonder zitplekken op de planning staan. Het bedrijf maakte eerder een elektrische vrachtwagen.

Tot slot werd de eerder aangekondigde Optimus-robot uitvoerig getoond tijdens het evenement. De humanoïde robot zwaait naar mensen, kan dingen aangeven en danst. Musk suggereert dat de robot 'op de lange termijn' tussen de 20.000 en 30.000 dollar moet gaan kosten, wat een hoger maximum is dan de eerder beloofde 20.000 dollar. Uiteindelijk moet de robot huishoudelijke taken op zich gaan nemen, zoals het 'uitlaten van de hond, drinken serveren en op de kinderen passen'.