Tesla onthult zelfrijdende Cybercab-taxi en Robovan-bus

De vs heeft al jaren afgedaan bij mij, maar dat wil niet zeggen dat ik als een dwaas naar de andere kant hol, dat verontschuldigt Putin niet en maakt hem niet beter.
Dat probeer ik ook niet te beweren, excuus als dat wel zo overkwam! Ik probeer sowieso termen als 'goed' en 'kwaad' te vermijden, want wie bepaalt dat? Wij, het westen? God, uitgeschreven in de bijbel? Een (andere) universele waarheid ergens? Terroristen zijn in hun eigen ogen vrijheidsstrijders, en voor anderen terroristen. Vrijheidsstrijders krijgen steun, terroristen worden tegengewerkt. Noem iets het één of het ander in de media en je hebt een vrijbrief voor steun of vernietiging, of het nu waar is of niet.
Wel zie ik - begrijpelijk - in het westen een dikke veroordeling van Putin. Tegelijk hebben wij als westen hem de afgelopen decennia alleen maar voorbeelden gegeven van dat het prima is om landen op dubieuze gronden binnen te vallen. Dus het is hypocriet om dat te veroordelen, Rusland bij voorbaat te gaan dwingen tot herstelbetalingen terwijl wij als westen eender welk land binnen mogen vallen en nooit herstelbetalingen betalen die landen, eerder ze leegplunderen.
Misschien heb jij daar dan ook geen begrip voor, dan staan we daar in elk geval op dezelfde lijn
Er is in deze moderne tijd geen enkel excuus voor. Snap je dat nou niet?
Dat vind ik een aparte uitspraak. Landjepik heeft altijd bestaan, gebeurt nog dagelijks op verschillende plekken in de wereld en zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan. Het klinkt heel ideologisch dat er geen excuus meer voor is, maar landen hebben nu eenmaal verschillende belangen. De VS wil de wereld (blijven) domineren, dat wil China ook - en komt steeds meer in die positie, en Rusland zal er ook geen nee tegen zeggen. Heck, als Nederland het zou kunnen zouden wij dat ook blijven doen, nog maar zeer recent dat wij er (openlijk) mee opgehouden zijn, en dat komt niet voort uit voortschrijdend inzicht over wat wenselijk is ofzo. Als er ergens geld mee te verdienen valt en/of macht te vergaren, zullen mensen dat blijven doen, op kleine of grote schaal. En zelfs zonder geld of macht verwacht ik niet dat er een einde aan geweld komt, of men moet er iets op vinden. Ik vind g
Jij denkt dat je neutraal bent omdat je van de ene kant zijn propaganda op de andere kant zijn propaganda bent overgestapt.
Neu, omdat ik naast de traditionele media ook alternatieve media, losse onderzoeksjournalisten en hele slimme zolderkamerdenkers in de familie een kans ben gaan geven om hun andere geluid ook eens te laten horen. En dan jarenlang - 5 jaar nu - domweg turven in hoeverre wie er gelijk heeft gekregen, waar er nog (al dan niet bewust gecreëerde) onduidelijkheid zit en wie er naast zat. Uiteraard niet zwart/wit, aangezien je oa feiten van verschillende kanten kan belichten. Las ik gisteren in de traditionele media dat nog steeds 55% van de Oekraïners de oorlog steunt, in de alternatieve media lees ik dat de steun om de oorlog zsm te stoppen vorig jaar nog 25% was en nu gestegen naar 45%. Zelfde feiten, zelfde cijfers, maar het schetst een ander beeld. Ook een multimiljonair in de familie, die domweg op basis van berekeningen en voorspellingen van gebeurtenissen in real life zijn geld verdient, die boeit het verder minder wat de uitkomst is dan dat hij geld binnenkrijgt. Als hij dan weer een goede voorspelling heeft gedaan en een paar ton heeft verdiend - en hij die voorspelling deels ook aan mij doorgeeft gelukkig
- dan weet ik weer iets beter waar het waarom zo is gegaan. Heel verfrissend om erbij te hebben, hij kiest geen kant, heeft 0 invloed, maar onderzoekt domweg de kant waar het heen zal gaan om geld binnen te harken. In dat opzicht een zeer neutrale bron.
als een echte volbloed wappie
Dank je voor het compliment!
denk je dat je de enige bent die het goed ziet.
Ik probeer in ieder geval alle lagen mee te pakken: zoveel mogelijk geschiedenis van Oekraïne en Rusland lezen/luisteren, van het ontstaan en voorduren van het conflict tussen Rusland en de VS in de afgelopen 80 jaar, van beweegredenen, machtspolitiek, welke voordelen er voor welke partijen te halen zijn in dit conflict op gebied van macht, geld etc. Ik ben te nietig om alles te doorgronden, al doe ik mijn best door zoveel mogelijk bronnen - on- en offline - te zoeken die een goed beeld schetsen van wat er gebeurt en waarschijnlijk gaat gebeuren. En altijd neem ik het met een korrel zout, alhoewel ik wel meeneem en zoals gezegd lekker ga turven en punten toeken aan bronnen die gelijk hebben gekregen; als het een eendagsvlieg is dan blijven de punten laag en betrouwbaarheid laag, krijgen deze vaker pluspunten dan stijgen deze in mijn lijst en dus in mijn ogen betrouwbaarheid.
Geef mij nou eens 1 voorbeeld waarom jij het terecht vind dat Putin een ander land aanvalt en dat land zijn burgers dood?
Heb ik al gegeven toch? In grote lijnen: geld en macht. Voorbeelden: als Oekraïne bij de Navo en EU komt, dan is de kans groot dat Rusland de Krim kwijt raakt. Die is zeer belangrijk voor de Russen. Daar zijn in de afgelopen eeuwen al vele oorlogen over gevoerd, strategisch zeer belangrijk. Het werd niet erkend dat het van Rusland is en Rusland zou daar dan ook de Navo op z'n grens met de Krim krijgen. En je kan de Krim ook al effectief afsluiten trouwens, als je bijvoorbeeld de watervoorziening zou blokkeren in Oekraïne. In de Krim wonen al decennia in de meerderheid Russen. En ja, ook al een meerderheid een decennium vóór de inval in 2014. Dus bescherming daarvan middels een 'pre-emptive strike' - zoals de VS dat maar al te graag bezigt als ze weer eens een ander land binnenvallen - kan ik wel begrijpen, zeker in combinatie met het strategische belang van die haven.
Putin werd niet bedreigt, niemand kon Rusland wat schelen.
Iedere (potentiële) grootmacht wordt continu bedreigt op vele vlakken. Als we als EU goede vrienden zouden worden met Rusland is dat een dikke bedreiging voor de VS. Rusland is al minstens 80 jaar in het vizier van de VS als bedreiging, het is hun (en onze) favoriete vijand. Het is altijd de wens geweest van de VS om Rusland klein te krijgen of te vernietigen, want daar wordt de VS beter van qua macht, geld en grondstoffen.
Ik heb geen media nodig om die trieste waarheid te zien.
Het is triest, zeer zeker. Er gaan gewoon honderdduizenden mannen dood in de oorlog, er vallen veel sowieso onschuldige slachtoffers, er worden onverdedigbare wreedheden gepleegd. Deze oorlog zal - zoals alle oorlogen - nog generaties lang trauma's met zich meeslepen. Dat is nooit goed moet zo snel mogelijk stoppen.
Ik ben dan wel benieuwd waar je je mening dan op baseert, als je geen media nodig hebt. Je weet van dit conflict door de media, en je mening is dan waarschijnlijk ook gebaseerd op wat in de (traditionele) media is gezegd. Je moet toch ergens je info en mening vandaan halen?
En jij verdedigt die zielige man nog ook?
Ik probeer hem te begrijpen. Ken je vijand. "If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle." Millennia oude wijsheid. Wat maakt dat hij doet wat hij doet? Wat is de aanleiding, of de aanleidingen? Hoe ziet de geschiedenis van Oekraïne in de afgelopen decennia en eeuw(en) er eigenlijk uit? Wat is de mening van de Oekraïners in het oosten eigenlijk, en het westen, op het platteland en in de steden? Wat gaat er gebeuren als Putin een mes in z'n rug of een bom op z'n kop krijgt, in hoeverre zal dat verschil maken in wat er nu gebeurt? En vele andere vragen. Ook richting het westen: wat is ons belang, wat is het belang van de VS, hoe gaat het met de Navo, gaat dit meer of minder vrede opleveren, wie gaat er hoeveel geld verdienen als Rusland succesvol tegengehouden wordt etc.