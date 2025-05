Deutsche Bahn gaat zelfrijdendetaxidienst testen met betalende passagiers

Deutsche Bahn gaat in de buurt van Frankfurt een dienst met zelfrijdende taxi's aanbieden. Het gaat om een test die betalende klanten gaat vervoeren. De auto's zijn aangepaste NIO's met techniek van Intel-bedrijf Mobileye.

De dienst heet KIRA en werkt met zes aangepaste NIO ES8-suv's. Het systeem gebruikt een combinatie van zes radarsensors, dertien camera's en negen lidars. Dit systeem is ontwikkeld door Mobileye, een dochteronderneming van Intel. De radar- en lidarsystemen werken samen; dit gecombineerde systeem werkt onafhankelijk van de camera's. Zo kan het ene systeem het andere overnemen, bijvoorbeeld bij slecht weer.

Het systeem is level 4-autonoom, wat wil zeggen dat de auto's volledig zelfstandig rijden binnen een bepaald gebied. Tijdens de huidige testperiode zit er een veiligheidsbestuurder in de auto, die indien nodig kan ingrijpen. Het uitgangspunt is echter dat de auto rijdt en dat de bestuurder dus alleen de auto bestuurt als het fout dreigt te gaan. Bij de proef wordt ook technische ondersteuning op afstand getest, die de auto op afstand kan besturen op basis van de cameradata. Deze teleoperatie zou de fysieke veiligheidsbestuurder op termijn moeten overnemen. Dan moet er ook een knop in de auto komen zodat inzittenden kunnen praten met de teleoperator, indien gewenst.

De auto's kunnen tijdens de test maximaal drie passagiers vervoeren en tot 130km/u rijden. De actieradius is maximaal 400 kilometer. Knut Ringat, ceo van de Rhein-Main-Verkehrsverbund, denkt dat KIRA een aanvulling kan zijn op het openbaar vervoer, 'zeker op het platteland'. "Als zelfrijdende auto's die je flexibel kan boeken 24/7 rijden op plaatsen waar lijnbussen maar een paar keer per dag rijden, wordt het openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen en significant aantrekkelijker."

Rhein-Main-Verkehrsverbund is samen met Deutsche Bahn verantwoordelijk voor KIRA. KIRA is het eerste project dat in Duitsland zelfrijdende taxi's aanbiedt en daarmee ook het eerste Europese project. Uber en naar verluidt Baidu willen eveneens in Europa robotaxi's aanbieden. De KIRA-dienst werkt vooralsnog alleen in in de plaatsen Langen en Egelsbach, beide net onder Frankfurt am Main. Later dit jaar moet de dienst ook naar Darmstadt komen, verder ten zuiden van Frankfurt.

KIRA werkt met de KIRA-app waar gebruikers zich vooraf voor moeten aanmelden. DB en RMV spreken over een beperkt aantal testers, maar noemen geen concreet aantal. De test loopt in ieder geval tot eind dit jaar; mogelijk wordt deze verlengd. Het project wordt onder meer gefinancierd door een subsidie van 2,2 miljoen euro van de Duitse overheid. KIRA wordt al langer zonder passagiers getest.