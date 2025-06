Bestaande bussen autonoom maken

Als we het over autonome auto's hebben, benoemen we vaak de voordelen voor de chauffeur: je komt relaxter aan op je bestemming, het is (hopelijk) veiliger en de techniek kan efficiënter rijden, zowel qua energiegebruik als qua weggebruik, met de afstand tussen voertuigen meegenomen. Ook in het openbaar vervoer speelt 'de autonome discussie', al is het uitgangspunt anders. Door personeelstekorten zijn er namelijk steeds minder menselijke chauffeurs, terwijl je zonder chauffeur natuurlijk geen bus kunt rijden. Haltes die wegvallen, minder bussen per uur, of zelfs het volledig stoppen met bepaalde lijnen … De afgelopen jaren kwam het wel vaker in het nieuws. De gevolgen zijn nu al merkbaar, wat natuurlijk een impact heeft op de mensen die afhankelijk zijn van het ov.

Robottuner Robottuner is in 2016 opgericht als spin-off van Green Dino. Green Dino bestaat sinds 1992 en maakt onder meer simulatoren voor bijvoorbeeld vrachtwagens, bussen en heftrucks, om chauffeurs op te leiden. Robottuner is weer gericht op de ontwikkeling van autonome voertuigen. Zo werkte Robottuner samen met onder meer het RDW en het CBR aan een juridisch raamwerk voor de eisen van de betrouwbaarheid en veiligheid van zelfrijdende auto's. Robottuner ontwikkelt zelfrijdende voertuigen, zoals een omgebouwde Renault Twizy die als lastmilevervoer zou kunnen functioneren of gebruikt kan worden om bijvoorbeeld pakketjes te bezorgen.

Een Wagenings bedrijf denkt te kunnen helpen, dankzij die autonome bus. Bij autonoom vervoer gaat het vaak om een compleet nieuw voertuig, maar Robottuner werkt juist aan een kit die je kunt implementeren op bestaande voertuigen. Het idee is dat de benodigde hardware − camera's, radar, lidars en apparatuur om de fysieke besturing over te nemen − wordt toegevoegd aan het voertuig, waarbij verschillende Raspberry Pi-bordjes met elkaar communiceren en de bus dankzij opensourcesoftware zelf kan rijden. Alle hardware is 'gewoon' te koop bij webshops en de software komt via een opensourcelicentie beschikbaar. In theorie kan iedereen er dus mee aan de slag. Het project heet Columbuss, kort voor Connected Level 5 Unmanned Busses.

Klinkt te mooi om waar te zijn? Dat is het ook, afhankelijk van wat je je nu voorstelt. Robottuner is namelijk niet van plan om een volledig zelfrijdende bus te maken die de dienstregeling helemaal kan overnemen, in ieder geval niet op korte termijn. Het plan is nu vooral om 'eenvoudigere' taken over te nemen, zodat hier minder uren vanuit een menselijke chauffeur voor nodig zijn. Denk aan het wassen en voorrijden in het depot, of de ritten op afgesloten busbanen, relatief eenvoudige taken die laagdrempelig en veilig door een autonoom systeem zijn over te nemen.