Nieuwe regering VS wil af van meldplicht voor zelfrijdende auto's na ongeval

De aankomende president Donald Trump wil dat de Amerikaanse regering de meldingsplicht voor zelfrijdende wagens die betrokken zijn bij een ongeval afschaft. Dat schrijft Reuters. Het is niet duidelijk of de maatregel ook zal worden ingevoerd.

Uit documenten die persagentschap Reuters kon inkijken, blijkt dat de nieuwe regering de meldingsplicht een maatregel vindt die tot ‘overdreven’ dataverzameling leidt. Reuters claimt dat het schrappen van de meldingsplicht vooral voordelig zou kunnen zijn voor Tesla. De Amerikaanse autofabrikant zou betrokken zijn bij 40 van de 45 incidenten met zelfrijdende voertuigen die tot 15 oktober van dit jaar hebben plaatsgevonden. In oktober van dit jaar werd bijvoorbeeld bekend dat de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration een onderzoek is gestart naar de zelfrijdende Full Self Driving-software van Tesla. Het systeem zou bij verminderd zicht op de weg in bepaalde gevallen niet in staat zijn om correct te reageren en zou op die manier mogelijk voor een dodelijk ongeval hebben gezorgd.

Volgens de NHTSA zijn de meldingen en alle gekoppelde data cruciaal om de opkomende markt van zelfrijdende wagens te kunnen evalueren. De overheidsorganisatie heeft sinds het ingaan van de meldingsplicht in 2021 al meer dan 2700 meldingen ontvangen. De data zou al in tien onderzoeken naar zes bedrijven zijn gebruikt en zou tot negen terugroepacties bij vier verschillende bedrijven hebben geleid.

Uit de berichtgeving van Reuters valt tot slot af te leiden dat verschillende Amerikaanse autofabrikanten kritiek hebben op de meldingsplicht. Het is niet duidelijk wat de eventuele rol van Tesla of ceo Elon Musk is in dit dossier. Zowel de Amerikaanse autofabrikant als het team achter Donald Trump hebben nog niet gereageerd op de mogelijke wetswijziging.