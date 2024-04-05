Reuters: Tesla schrapt plannen voor goedkopere elektrische auto - update

Tesla heeft zijn plannen voor een goedkopere elektrische auto mogelijk geannuleerd. Dat melden ingewijden aan Reuters. Ceo Elon Musk zei eerder dit jaar dat de productie van die auto eind volgend jaar van start gaat. Musk zegt op sociale media dat Reuters 'opnieuw liegt'.

Drie verschillende bronnen vertellen aan Reuters dat de goedkope Tesla-EV is geschrapt. Het persbureau zegt hierover ook interne berichten en memo's naar toeleveranciers te hebben ingezien. Tesla brengt de goedkope EV dus niet meer los in de verkoop. Het bedrijf zou het EV-platform voor die goedkope auto wel willen gebruiken om zelfrijdende taxi's mee te ontwikkelen, maar dat zou in relatief lage aantallen gebeuren. Wanneer die robotaxi beschikbaar komt, is onbekend.

Tesla zelf heeft het schrappen van de goedkopere EV niet bevestigd; het bedrijf reageerde niet op vragen van Reuters. Na publicatie van het Reuters-artikel, zei ceo Elon Musk op zijn sociale medium X dat Reuters 'opnieuw liegt', zonder verdere toelichting.

Met het vermeende schrappen van de goedkopere EV, zou Tesla mogelijk een van zijn oudste doelen opgeven. Het bedrijf hanteerde jarenlang dezelfde strategie: eerst luxe elektrische auto's produceren, en de winst daarvan gebruiken om een goedkope gezinsauto te ontwikkelen. Naar verwachting zou de auto, die soms de Model 2 werd genoemd, 25.000 dollar kosten. De Model 3, momenteel het goedkoopste Tesla-voertuig, is beschikbaar vanaf 39.000 dollar.

Ceo Elon Musk spreekt ook al jaren over de komst van een relatief goedkope EV. In januari nog zei de topman dat de productie van deze auto in de tweede helft van volgend jaar zou beginnen. Musk zou het project echter eerder al in de wacht hebben gezet. Dat bleek uit een biografie van de zakenman, die vorig jaar werd gepubliceerd door auteur Walter Isaacson. Musk zei toen al dat een volledig zelfrijdende taxi de goedkope auto 'irrelevant' zou maken. Adviseurs van Musk raadden dat toen af.

De markt voor goedkope EV's wordt momenteel vooral gedomineerd door Chinese fabrikanten. BYD, een van dergelijke fabrikanten, passeerde Tesla vorig jaar even als grootste fabrikant van elektrische auto's. Tesla zou met zijn 'Model 2' relatief laat op de markt zijn geweest, mede doordat het zich de afgelopen jaren vooral heeft gericht op de Cybertruck, schrijft Reuters.

Update, 18.52 uur: Tesla-directeur Elon Musk heeft op zijn sociale medium, X, gereageerd op het bericht van Reuters. "Reuters liegt opnieuw", zegt de topman. Dit is toegevoegd aan de inleiding en broodtekst van het artikel.

Tesla Model 3
De Model 3, het huidige instapmodel van Tesla.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

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Reacties (343)

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Hendrick112 8 april 2024 14:34
Reuters graag concreet bronnen of documentatie aanbieden, dit klinkt in mijn ogen niet aannemelijk.

Zelf ben ik dagelijks bezig met het automatiseren van grotere intralogistieke en producerende bedrijven.
Tesla is 1 van de bedrijven die ik persoonlijk volg omdat deze alles van de grond af opnieuw bekijkt en onwikkelt.
Tesla heeft voor wie inderdaad het nieuws een beetje volgt een nieuwe manier gevonden om de kosten van de voertuigen met 50% te verminderen.
https://apnews.com/articl...a945666c2e225a48e95b24048
Aan de details van processen en impact ga ik deze topic hier niet uitleggen :)

Een wagen als Model 2 rond de 25K lijkt mij daarom heel plausibel.
Zij zijn ook de enige die nog steeds aan een winstmarge verkopen, terwijl BYD 6.000 USD gem. verliest per wagen.

Vraag me af wat voor een gevolgen deze uitspraken heeft voor de aandelen van Tesla.
Want ik had nog niet zo lang terug begrepen van het Amerikaans gerechtshof dat wanneer je je bezittingen overevaluteerd je een dikke boete aan je broek krijgt.

Dan zal dit soort uitspraken toch ook berecht moeten worden indien Reuters geen concrete aanwijzingen had tot deze uitspraak.
thomas.croonen 5 april 2024 18:34
Elon Musk heeft hier reeds op gereageerd. Dit is een leugen.

Ook de laatste paragraaf bevat een fout. De 3 miljoen wagens van BYD zijn EV en hybrid samen. Als het gaat om puur EV is Tesla voorlopig nog groter.

[Reactie gewijzigd door thomas.croonen op 23 juli 2024 00:01]

Framoes @thomas.croonen5 april 2024 18:46
Hij heeft op Twitter 'Reuters is lying' gezegd, zonder verdere onderbouwing. Als Reuters drie bronnen heeft en documenten heeft ingezien, is een paar tweets zonder inhoud niet een heel sterk onderbouwd weerwoord.
Thejman1989 @Framoes5 april 2024 18:54
Bij het artikel van reuters zegt men alleen dat ze bronnen en documenten hebben zonder namen, bewijs of de daadwerkelijke documenten. Ik zeg niet dat het een of ander waar is maar het bewijs is tot nu toe net zo sterk voor beide kanten, magertjes
Marve79 @Thejman19895 april 2024 19:07
Het klinkt wel aannemelijk wat Reuters zegt. Tesla is al redelijk scherp geprijsd. Nog een goedkopere gaan ze amper wat op verdienen.
C64Boy @Marve795 april 2024 21:42
Reuters heeft in het (recente) verleden van alles geroepen over Tesla. Het meeste daarvan was gewoon niet waar.... Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar van de biografie van Musk uitgaande is er wel degelijk een kleinere Tesla op komst. Dat had eerst een robotaxi moeten worden, maar de technici hebben Musk overtuigd om toch pedalen en een stuur mee te ontwerpen en zodoende een kleiner model Tesla te kunnen ontwerpen. Cruciaal om markt te behouden. Musk kennende wil hij natuurlijk graag de robotaxi, maar hij is niet gek. Ben benieuwd.
Mr_x007 @C64Boy5 april 2024 23:24
Musk heeft ook in het verleden van alles geroepen over Tesla waar een hoop ook niet (of in ieder geval niet op het tijdstip wat hij aangaf) gebeurde.
BlueTooth76 @C64Boy5 april 2024 23:24
Ook na het redelijk recente interview met Sandy Munro ga ik nog steeds uit van een "Model 2" die "unboxed" geassembleerd gaat worden, 48 volt boordspanning, grote castings, etc.
ArnoAG @C64Boy8 april 2024 14:26
Reuters heeft in het (recente) verleden van alles geroepen over Tesla. Het meeste daarvan was gewoon niet waar....
Uit interesse, waar gaat dit over?
Llopigat
@Marve795 april 2024 23:16
Scherp voor een EV misschien wel maar vergeleken met een gewone auto niet.

Er is nog steeds een hele grote groep die misschien wel een EV zou willen maar die gewoon niet kan betalen. Daar zit op zich best een marktkans natuurlijk.

Natuurlijk maken ze die dan lang niet zo goed om niet te concurreren met de luxere modellen (zelfs de model 3 is nog best luxe vergeleken met bijvoorbeeld een fiat panda of een VW up). Kost dan ook minder om te maken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 00:01]

CamelKnight @Llopigat6 april 2024 10:42
Natuurlijk maken ze die dan lang niet zo goed om niet te concurreren met de luxere modellen (zelfs de model 3 is nog best luxe vergeleken met bijvoorbeeld een fiat panda of een VW up). Kost dan ook minder om te maken.
Ik hoop dat ze dan minder luxe aanbieden in plaats van minder kwaliteit. De wereld zit er niet op te wachten om een enorme berg aan brakke EV's te moeten verwerken die na 3-5 jaar uit elkaar vallen van ellende.
DropjesLover @Llopigat6 april 2024 11:59
Die groep koopt ook geen nieuwe auto's, maar auto's van 7 tot 11 jaar oud. Voor die groep is een "nieuwe" VW Up! (laatste prijs ook 19k) ook buiten bereik. Ook een redelijke middenklasser VW Golf kost nieuw vanaf 37k.

Momenteel kost een eerste batch (4/5 jaar oud) Model 3 nog geen 25k. Dat begint in het gebied van Jan Modaal te komen. De accu's houden zich bewezen ruim goed genoeg.
Stijnvi @Marve796 april 2024 09:36
Het kan dat de marges klein zijn, maar in Europa mist Tesla gewoon een kleine hatchback. Dat is al jaren het populairste model auto.
Zeker in de zuidelijkere landen.
En daar hoeft ook geen range op van 500km. Grofweg 300km is meer dan genoeg voor een goedkope hatchback.
De Europese merken snappen dit.
VW komt binnenkort met de ID.2, en heeft in het iets duurdere segment al een enorm succes met de ID.3/Cupra Born.
Fiat heeft al de 500e en komt met een elektrische Panda. Mini heeft een elektrische Cooper. Opel heeft een elektrische versie van de Astra en Corsa. Peugeot heeft de e-208 en e-308. En Renault heeft een elektrische Twingo en was jaren geleden met de Zoë al een van de eerste fabrikanten met een EV. En vanuit Azië heb je natuurlijk ook nog de Nissan Leaf en inmiddels ook de BYD Dolphin.
En tegenwoordig zijn de kleine hatchback/crossovers ook razend populair. Elektrisch heb je daar bijvoorbeeld de e-C3 en e-2008.
Zijn dit allemaal even grote successen? Nee. Maar sommige modellen zijn wel enorm succesvol. En Tesla met al hun techniek zou dit makkelijk moeten kunnen evenaren. Bovendien zullen alle auto's over een paar jaar elektrisch moeten zijn. En als Tesla dan geen goedkope hatchback heeft gaat het m niet worden in Europa.
lighting_ @Stijnvi6 april 2024 10:22
Je moet goedkoop batterijen met een hogere energie dichtheid kunnen produceren
Snel laad stations in steden. Bijv binnen 8 minuten van 10% tot 80% geladen.
De publieke laadpalen zijn te traag en zal een probleem worden als meer en meer EV's op straat komen.
Lekker Ventje @Stijnvi6 april 2024 10:41
En Opel komt met een EV Sationwagon in plaats van de zoveelste afschuwelijke SUF.
haam @Lekker Ventje6 april 2024 11:33
e-308 SW is er al een tijdje.
TIGER79 @haam6 april 2024 13:53
Een MG 5 nog langer...
Want eerlijk is eerlijk, die Opel en die Peugeot komen van hetzelfde stalletje...
haam @Stijnvi6 april 2024 11:41
300km bij welke temperatuur? En hoeveel bergen? Met die range kan ik in de winter niet bij mijn ouders op bezoek. En ja, ik zou onderweg kunnen laden, maar als iedereen elektrisch rijdt, hoe snel vind ik dan een vrije plek?
hendrilankamp @haam6 april 2024 16:54
precies dat, allemaal leuk en aardig op papier. praktijk is een stuk weerbarstiger. Ik zie de EV niet een lang leven lijden zoals het nu gaat. En hoe groen is zo'n EV nou eigelijk echt? Mijn polestar 2 met een wltp van 655 houd het echt voor gezien met 500km. En op vakantie heb je maar een effectief bereik van 380 aangezien je het bereik van snelladen van 10 tot 80 procent is., en met een boot erachter is het een drama! (afkoppelen van boot bij laadstations, accu's die te warm zijn om goed te kunnen snelladen, etc.) Ook kwalitatief zijn de goedkope auto's echt ondermaats. Hierin mijn Polestar meegenomen, dit mag absoluut niet worden vergeleken met de degelijkheid van de "oude" Volvo naam.

Al met al moet ik het dus zien wat de toekomst brengt.
Joey-94 @hendrilankamp8 april 2024 10:25
Wat dacht je van de 2e / 3e hands markt.. Als zn elektrische wagen geen mega bereik heeft in nieuwstaat, dan is zn wagen na de 2e 3e eigenaar gewoon niet meer interessant.
Al die elektrische wagens zoals de 500e / leaf / 208e / mini enz die nieuw al niet boven de paar 100 km komen heb je straks helemaal niks meer aan, want een nieuwe accu erin kan iemand die juist opzoek is naar een "goedkope" elektrische wagen helemaal niet betalen.
Daarnaast slaat het toch ook gewoon nergens op dat zn wagen na verloop van tijd een gegarandeerde onderhoud van meer dan 10K gaat krijgen, kwestie van hoe goed of slecht de voorgaande eigenaar(ren) met de accu om zijn gegaan. En ik gok dat de meeste mensen met een elektrische wagen helemaal niet goed omgaan met hun accu's, want zn beetje iedereen die ik ken hangt m standaard aan de lader als ze thuis zijn.

Ben benieuwd hoe het er over 6 tot 10 jaar uit ziet wanneer al deze auto's dit probleem gaan krijgen
Arhan @Stijnvi7 april 2024 17:27
Keurig verwoord.

Als Tesla de Model 3 zou uitrusten met een kleine batterij en dat je deze zelf kunt aanvullen met meer battery-packs zou je de Model 3 al als goedkope Tesla in de markt kunnen zetten. Een kleinere auto dan de Model 3 lijkt me niet dat je de kosten echt kunt drukken. Tesla maakt als enige EV maker (serieuze) winst op z'n modellen. Ik denk dat Musk wel weet wat hij aan doen is. Hij zal z'n redenen hebben...
Mitchelllll @Marve795 april 2024 19:24
Hangt van de accutechnology af. Zit een hoop aan te komen dat goed betaalbaar is en een prima alternatief.
Marve79 @Mitchelllll5 april 2024 19:31
'Aan te komen'. Dat horen we al 20 jaar. Ik geloof het wanneer ik het zie. Voorlopig valt een goedkope EV niet op de markt te brengen of hij is onbruikbaar met een zeer lage autonomie en traag laden. En dan betaal je nog 25K.
fenrirs @Marve795 april 2024 22:04
Eén van de redenen is natuurlijk ook het ontbreken van een puur EV, zonder toeters en bellen, zonder autonome functies, zeg maar niveau C1, Aygo, 108
Voor stadsgebruik prima
Finraziel @fenrirs5 april 2024 22:32
Er zijn wel kleinere EV's, hoewel meestal net wat groter dan wat jij noemt (wat allemaal dezelfde auto is volgens mij), maar het probleem is dat die kleinere auto's niet veel efficiënter zijn. Juist niet eigenlijk, omdat door het kleine formaat de aerodynamica minder is. Hooguit in stadsverkeer dat ze iets in het voordeel zijn door het lagere gewicht, maar met de accu valt dat ook weer tegen... En dus heb je nog steeds een redelijk grote accu nodig terwijl de range die je krijgt nogal tegenvalt. En de accu is zo ongeveer het duurste onderdeel van een EV, dus zit je met een kleine auto die niet veel goedkoper is dan een grotere auto met een tegenvallende range... En veel te duur voor alleen maar stadsgebruik.
En als de auto door die accu dus tóch al duur wordt, dan kun je hem beter wat luxer uitvoeren want de mensen met het budget om zo'n dure auto te kopen die gaan geen Aygo niveau willen. En specifiek voor Nederland, door die accu is de auto ook zwaar, dus heel gunstig in de wegenbelasting gaat hij ook niet zijn (als de vrijstelling voor EV's er af gaat en we nog geen betere regeling hebben).
andreetje
@Finraziel6 april 2024 06:45
Het is gewoon een enorm nadeel dat EV's niet kleiner kunnen worden. De techniek is eigenlijk alleen interessant voor een specifiek product: de grote luxe auto van het formaat VV Passat. Ook weer niet te groot, zoals Rolls Royce of een vrachtauto, want dan werkt het gewicht weer tegen.
Er is nog heel wat werk te doen.

Het is teleurstellend dat de Nederlandse MRB nog steeds op gewicht gebaseerd is en niet, zoals bij de oosterburen, op vervuiling.
wiseger
@andreetje6 april 2024 10:54
Want? Zware auto's zorgen toch voor een hogere slijtage aan wegen en andere infra zoals bruggen?

Vervuiling is overigens maar waarnaar je kijkt. Zware EVs zorgen voor meer fijnstof dan lichte ICEs met katalysator.
Giga @wiseger9 april 2024 08:05
Hoezo dan? De meeste fijnstof komt van remmen en die gebruik je amper bij een EV.
wiseger
@Giga9 april 2024 12:09
Van de banden. Maar dat is wel afhankelijk van gewicht. Hoe zwaarder een auto, hoe hoger de bandenslijtage. De meeste EV's zijn toch al snel 300 kg of meer zwaarder dan een ICE.

Banden slijtage is uiteraard wel afhankelijk van rijstijl, hoe meer koppel je gebruikt bij het optrekken, hoe meer bandenslijtage. En een EV heeft vaak heel veel koppel.

Uit autoweek:
In totaal schat het Duitse Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology (UMSICHT) de totale uitstoot van fijnstof door bandenslijtage binnen de Europese Unie op 1,3 miljoen ton per jaar. En de trend neemt toe. De OESO schat dat er vanaf 2035 meer fijnstof wordt veroorzaakt door banden en remmen dan door verbrandingsmotoren. Er wordt echter onderzoek gedaan naar hoe deze milieu-impact kan worden verminderd. Hierbij wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van eco-banden, die bijvoorbeeld worden gemaakt van de latex uit paardenbloemen.
Giga @wiseger9 april 2024 18:11
TNO gaat er in een van haar onderzoeken vanuit dat de gemiddelde fijnstofuitstoot als gevolg van slijtage bij een elektrische auto circa 25 procent lager ligt dan bij een conventionele auto. Met name de remblokken en -schijven lijken door het regeneratief remmen daadwerkelijk veel minder te slijten.
https://www.anwb.nl/auto/...s-en-fijnstof-hoe-zit-het
andreetje
@wiseger11 april 2024 13:37
Kleine EV's hebben een hele kleine actieradius.
Navi @andreetje6 april 2024 14:24
Deels wel hoor, tot 50gr/km CO2 uitstoot krijg je korting, en EV's zijn geheel MRB vrij.

En er is ook onderscheid tussen benzine/diesel/LPG.
lazydave-II @fenrirs5 april 2024 23:08
Dacia Spring?
Verwijderd @lazydave-II6 april 2024 23:24
Ik was enthousiast, totdat ik erin zat: mijn schouder zat klem tegen de deurstijl. Te klein voor mij.
mbbs1024 @fenrirs6 april 2024 17:19
Ik wacht nog op een ruime EV break, type Dacia Jogger of Logan MCV tegen een gunstige prijs.
De benzine versie daarvan kost ongeveer 17K.
Geen toeters en bellen, gewoon rijden en genoeg ruimte om ook iets groters te vervoeren, zoals mijn hond en een groot muziekinstrument, of een tuinmachine of ijskast.
Verwijderd @mbbs10247 april 2024 15:11
Kijk eens naar de BMW i3, als je een basis model 42 kWh/120 Ah neemt, met wat kilometers erop, dan ben je ruim onder de 17K klaar en heb je echt een verrassend grote auto.
supersnathan94
@Marve795 april 2024 20:14
En tot op heden uit zich dat dan ook in steeds goedkopere EVs die langer meegaan.

LFP batterijen is ook zo’n techniek die nu bijvoorbeeld al een tijdje in de SR+ Model 3 zit.
Mitchelllll @Marve797 april 2024 13:12
Er zijn al best wat verschillende geïntroduceerd hoor, alleen zie je dat niet aan de buitenkant.
Hendrick112 @Marve798 april 2024 14:12
Dankzij nieuwe productieprocessen gaan ze 40% minder kosten maken.
Dus ja, ze gaan er nog steeds op verdienen waar BYD 6000 Dollar per wagen moet bijtellen.
Vexxon @Thejman19895 april 2024 21:04
Alleen al op basis van de reputatie van de twee partijen op het gebied van feiten brengen lijkt het me vrij duidelijk wie hier betrouwbaarder is
Homeland @Thejman19895 april 2024 22:06
Het bewijs van Reuters is toch een stuk sterker, die hebben een journalistieke reputatie hoog te houden. De reputatie en betrouwbaarheid van Musk is niet zo hoog.
BlueTooth76 @Homeland 5 april 2024 23:25
Reuters heeft al heel wat onzin verkondigd over Tesla. Het lijkt qua timing vooral een bericht om de koers te beïnvloeden, leuk voor de shorters.
Homeland @BlueTooth766 april 2024 00:13
Welke onzin?
BlueTooth76 @Homeland 6 april 2024 00:40
Een voorbeeld: https://twitter.com/tesla/status/1740097070789198241
_Pussycat_ @BlueTooth766 april 2024 02:31
Niet bijzonder overtuigend.
Misleading headline:
“Tesla blamed drivers for failures of parts it long knew were defective.”

Reality (buried in the article):
Tesla paid for most of the 120,000 vehicle repairs under warranty.
De "reality" bewijst helemaal niet dat de headline niet klopt.
Het hele verhaal gaat bijna niet op de genoemde klachten en voorbeelden in en zegt alleen dat schade door ongelukken niet de schuld van Tesla is.

Heb je ook goede voorbeelden? Deze tweet is helemaal niks.
_Pussycat_ @Khalid.6 april 2024 02:34
Een eigenaar die dingen roept als "taking TSLA private at 420" is niet zo betrouwbaar als Reuters voor mij, nee.

Een vrijwel elke firma roept "alles okee hoor" als er beschuldigingen komen. Ik zou geen van die firma's geloven in zo een geval.
Philos31 @Khalid.7 april 2024 08:08
De eigenaar is eerder onbetrouwbaar vanwege dit lijstje leugens, niet nagekomen beloften etc.:
https://elonmusk.today/

Ik ben geen Tesla hater en ook geen Musk hater. Maar deze man is ook niet helemaal eerlijk....
Dat heeft niets met republican of Democraat te maken. Kijk naar de uitslag van de NL verkiezingen, zo te zien is hier de grootste groep in NL rechts, dus zouden we nu in NL allemaal Pro-musk moeten zijn.
RVervuurt @Thejman19895 april 2024 22:05
Een krant als Reuters heeft echt wel de betrouwbaarheid en echtheid van de bronnen en documenten gecheckt voordat ze het artikel uitgaven.

Ze gaan niet zomaar zulke uitspraken doen als ze het toevallig hebben gehoord in een Starbucks ofzo.
_Pussycat_ @Khalid.6 april 2024 02:40
Waarom zou je de NYT niet geloven? Ze hadden een liegende journalist gehad, en hebben vervolgens enorm veel moeite gedaan alle leugens te vinden en te publiceren en te corrigeren. Dat zie ik de RT.com bijvoorbeeld niet doen.

"Je kunt niks vertrouwen" is nogal een dooddoener, er zijn erg betrouwbare bronnen en dingen als Twitter die altijd vol leugens staan. Dan pak ik liever de NYT.
Vexxon @Khalid.6 april 2024 18:23
Jij gelooft Musk nog steeds?
m8ZBm1Si @Thejman19895 april 2024 22:29
Bij het artikel van reuters zegt men alleen dat ze bronnen en documenten hebben zonder namen, bewijs of de daadwerkelijke documenten.
Zo werkt journalistiek. Je publiceert je bronnen natuurlijk niet, want dan zouden je bronnen hun baan verliezen en andere persoonlijke gevolgen hebben.

Dan is er natuurlijk de vraag: Kan een journalistiek liegen? Daarvoor is een redactie die verifieert, zodat je niet altijd een enkele journalist hoeft te vertrouwen. Verder, als een journalist liegt, dan is het ook snel gedaan.
Gwaihir @Framoes5 april 2024 20:19
Apple heeft z'n plannen voor een auto geschrapt. Afdeling gesloten, mensen overgeplaatst / ontslagen. Dat is glashelder en behoorlijk definitief.

Dit Tesla verhaal is dat niet. Ik denk dat je beter kunt spreken van 'in de ijskast gezet' of slechts 'op een laag pitje gezet'. (Wat het natuurlijk al jaren stond, totdat het onlangs even vaart leek te krijgen.)

Vindt Musk vast ook niet leuk dat de pers daar zo duidelijk lucht van heeft, dus wellicht is hij daarom z'n gebruikelijke vaag. Maar 't is dan toch wel terecht dat hij een 'scraps' bericht, wat het gelijk stelt met Apple, stevig tegenspreekt.
Sailor69 @Framoes5 april 2024 21:48
Er komen twee opties. Met stuur is 5k duurder.
jugger naut @Framoes5 april 2024 18:50
De onderbouwing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat hij de CEO van Tesla is. Een journalist van Reuters is dat niet, net zoals de anonieme "ingewijden"/"experts".

Of moet hij met interne stukken over de boeg komen om speculatie te ontkrachten? Dat is wel een beetje krom toch?
kiang @jugger naut5 april 2024 19:01
Hij is de CEO van Tesla, met een voorgeschiedenis die aantoont dat hij geen enkel probleem heeft met halve waarheden en hele leugens.

Het zou niet de eerste keer (of de honderdste) zijn dat Musk de roadmap van Tesla rooskleuriger voorstelt dan ze daadwerkelijk is.
jip_86 @kiang5 april 2024 19:05
Liegen over annulering van een product is niet zo best voor de koers van je beursgenoteerde bedrijf. Daar kom je ongetwijfeld mee in de problemen met de SEC. Hij is impulsief en optimistisch, maar niet dom.
Blaise @jip_865 april 2024 19:14
Misschien is hij toch dom: heeft SEC 40 miljoen moeten betalen voor een impulsieve tweet.
jip_86 @Blaise5 april 2024 19:23
Ja dat was vroeger, sindsdien is hij wat wijzer geworden ja
Tweakwondo @jip_865 april 2024 19:26
gezien hoe hij omgaat met twitter.. is hij echt wijzer geworden?
jip_86 @Tweakwondo5 april 2024 19:28
Het draait nog steeds terwijl iedereen zei dat het licht uit zou gaan dus ik zou zeggen op zijn minst gelijk gebleven.
Mushroomician @Tweakwondo5 april 2024 20:07
-knip- verkeerde plek.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 23 juli 2024 00:01]

thomas1907 @jip_865 april 2024 19:39
Ik zie zijn tweets dagelijks op mijn timeline voorbij komen en helaas is dat toch echt niet zo.
Mushroomician @jip_865 april 2024 20:08
Ja dat was vroeger, sindsdien is hij wat wijzer geworden ja
Dat is niet uit wijsheid. Dat is onder druk. Chantage eigenlijk.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 23 juli 2024 00:01]

avlt @jip_865 april 2024 19:29
Hij heeft alleen gezegd dat Reuters liegt; niet waarover. Of die Model 2 nu geannulleerd is of niet; daar zegt ie niets over.
Elp @jip_865 april 2024 19:31
Hij zegt ook niet dat er geen annulering is. Hij zegt alleen dat Reuters liegt, dat kan gaan over de reden van annulering, of de robot taxis of een klein detail. Hij kan nog alle kanten op met dit antwoord zonder problemen met de SEC.
!GN!T!ON @jip_865 april 2024 19:34
Blijkbaar wel, want hij ligt al een hele tijd in de clinch met de SEC en is ook al meermaals op de vingers getikt.
Turtle @kiang5 april 2024 22:41
Onzin, Elon liegt niet. Het is wel zo dat veel mensen hem niet begrijpen of zaken uit hun context trekken. En ja hij wil wel een optimistisch schatten. En iedereen maakt wel eens een foutje, al is dat bij hem zeldzaam, maar ook dat is geen liegen.
Als je denkt dat hij liegt dan luister je gewoon niet goed naar hem. Kom anders maar wel feiten.

En nee, dat is niet omdat ik fan ben ofzo. Dat is mijn observatie in een flinke tijd dat ik hem regelmatig volg.
Carn82 @jugger naut5 april 2024 21:10
Of moet hij met interne stukken over de boeg komen om speculatie te ontkrachten? Dat is wel een beetje krom toch?
Zo werkt het niet. Tesla/Musk heeft ongetwijfeld de vraag gekregen van Reuters of deze documenten echt en valide zijn, en wat hun reactie er op is. Men had daar prima op kunnen reageren; bijvoorbeeld als "deze documenten zijn niet echt" (wat twijfelachtig is want Reuters doet heus hun huiswerk). Of "deze documenten zijn gedateerd en plannen zijn veranderd" (een 'vage' reactie maar deze hoor je vaker door bedrijven).

Het feit dat men niet wil reageren doet mij vermoeden dat de documenten wel valide zijn en men het niet publiekelijk wil maken dat deze auto er (voorlopig) niet gaan komen.

[Reactie gewijzigd door Carn82 op 23 juli 2024 00:01]

BlueTooth76 @Carn825 april 2024 23:23
Nee, Tesla heeft geen PR afdeling, er zal sowieso geen antwoord komen van Tesla. Doen ze niet. Dat weet Reuters heel goed.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

tunnelforce1 @Carn826 april 2024 01:37
Wie zegt dat Tesla niet willen reageren ?
Ik denk dat ze 2 uur voor de publicatie een mailtje kregen van geef snel reactie we gaan publiceren...
_Pussycat_ @tunnelforce16 april 2024 02:48
Op basis waarvan denk je dat?
Yongshi @jugger naut5 april 2024 19:07
Ik geloof juist eerder degeen die verder geen belang heeft. Musk heeft een groot belang bij wanneer en hoe dit naar buiten komt. Een journalist in principe niet. Dus dan geloof ik op inhoud eerder de laatste.

Speculatie gebeurd verder ten alle tijden, helemaal over zo een bekend bedrijf als Tesla, dus heb je als CEO ook maar een beetje mee te dealen. Als het echt een leugen is dan kan hij ze in principe aanklagen voor smaad en dergelijke. Documenten hoeven dan niet per se publiek te worden en de dreiging alleen kan zorgen dat reuters het artikel intrekt (als de documenten inderdaad niet bestaan)
Relaxations @Yongshi5 april 2024 19:39
Een journalist heeft juist belang bij een spraakmakend artikel. Die werken tegenwoordig bijna allemaal op freelance/commissie basis. Het zal niet de eerste keer zijn dat eenzijdige bronnen misbruikt worden om clicks voor een artikel te genereren. Ook vreemde journalistiek dat er (blijkbaar) voorafgaand aan publicatie geen hoor en wederhoor met Musk/Tesla heeft plaatsgebonden.

Artikel was journalistiek juist sterker geweest als Musk/Tesla bron 4 was geweest.
Yongshi @Relaxations5 april 2024 19:50
Er staat letterlijk:
"Tesla zelf heeft het schrappen van de goedkopere EV niet bevestigd; het bedrijf reageerde niet op vragen van Reuters"

Oftewel ze hadden kans om te reageren, maar hebben het niet gedaan.
BlueTooth76 @Yongshi5 april 2024 23:22
Tesla heeft geen PR afdeling dus de opmerking dat Tesla niet reageerde op vragen kan je standaard bij ieder artikel plaatsen. Dat zegt niets.
Carn82 @Relaxations5 april 2024 21:06
Tesla wilde niet reageren. Reuters is verder een betrouwbaar persbureau (en niet zomaar een 'nieuwssite'), het is aannemelijk dat hun bronnen valide zijn. Dat wil niet zeggen dat Tesla hun plannen nog kan veranderen. En Musk zal er sowieso gebrand op zijn om de aandelen niet te veel in te laten zakken.
Mitchelllll @Yongshi5 april 2024 19:24
Zeggen dat een bedrijf een product niet gat uitbrengen valt niet onder smaad hoor, denk ik :)
Yongshi @Mitchelllll5 april 2024 19:51
Klopt niet smaad, maar volgens mij was er ook een bedrijfsmatige variant van smaad. Maar daar heb ik geen genoeg kennis van. Dit kan aandeelprijzen beinvloeden enzo, dus zullen wel regels voor zijn.
Superstoned @Yongshi6 april 2024 00:14
Die zijn er zeker - als je als journalist bij Reuters dingen uit je duim zuigt raak je je baan kwijt en je kunt het daarna ook vergeten om bij een ander reputable journalistiek outlet aan de slag te komen. Kortom einde carrière. Of je gaat bij de Sun of Breitbart aan de slag of je wordt politicus zoals Boris Johnson, daar kun je met liegen wel erg komen.
boolean @Framoes5 april 2024 19:12
Reuters is wel vaker betrapt op het niet verifiëren van bronnen; ze zijn daar niet vies van broodjeaapverhalen. Dat wil niet zeggen dat ze nu wederom de plank misslaan. Het zou mij niets verbazen als de "Model 2" daadwerkelijk is geschrapt.
TheVivaldi @Framoes5 april 2024 21:55
Je bedoelt de bronnen en documenten waar Reuters verder geen namen, toelichting, etc. op wil geven? Nee, dát is een sterke onderbouwing…
Hendrick112 @Framoes8 april 2024 14:18
Welke bronnen en welke documenten van Reuters ?!
Ik heb ze niet gezien :)
Elon hoef ook geen onderbouwing te geven, het is Reuters die anders beweerd zonder enig bewijs.

Common sense in life is key when provided information has already been colored.
riesk @Framoes5 april 2024 18:59
8)7 Zou Musk meer of minder informatie hebben dan "drie bronnen en documenten ... ingezien", denk je?
Mirved @riesk5 april 2024 19:33
Meer maar dat maakt wat hij zegt nog niet waar. Aangezien hij wel vaker liegt voor eigen gewin.
Deadsy @riesk5 april 2024 19:10
Musk en de waarheid vertellen
Stridone @Deadsy5 april 2024 22:56
Frappant dat deze narratief over Musk gepusht wordt, terwijl verreweg het grootste deel van zijn (grootse) ideeën en uitspraken wél uitgekomen zijn. Daarom hebben we nu mainstream elektrische auto's, herbruikbare rakketten, starlink, en een man die via Neuralink een computer met zijn brein bestuurd.
Minoesh @Stridone6 april 2024 03:52
Waarschijnlijk omdat hij de laatste jaren duidelijk onzin is gaan verkondigen en (meer/ opvallender) is gaan liegen. Het is niet vreemd dat wanneer iemand qua karakter anders begint te worden en zich zichtbaar onbetrouwbaar begint te gedragen, mensen die persoon niet meer geloven.

Dat doet niet af aan wat hij in het begin gedaan heeft. Dat was mooi. Des te teleurstellend dat hij zo is veranderd.
Rainbow @thomas.croonen5 april 2024 20:58
Dit is een leugen.
Ik wil toch even opmerken dat het prettig is als woorden worden gebruikt met de betekenis die ze daadwerkelijk hebben. Een leugen is iets waarvan je opzettelijk weet dat het niet waar is, maar het toch verkondigt.

Het lijkt mij heel erg sterk dat Reuters hier zeker wist dat het niet waar was, maar het toch heeft gepubliceerd alsof het wel waar was. Als dat wel zo is, dan is dat best wel een claim waar bewijs voor nodig zal zijn denk ik zo. In de regel is Reuters gewoon een betrouwbaar medium.

Als het niet waar blijkt te zijn (wat we nog moeten gaan zien), dan is het denk ik veel waarschijnlijker dat het een foutje is, bijvoorbeeld door onbetrouwbare bronnen, of (normaliter betrouwbare) bronnen die onjuiste informatie hebben aangeleverd.
TheVivaldi @Rainbow5 april 2024 21:59
Ik wil toch even opmerken dat het prettig is als woorden worden gebruikt met de betekenis die ze daadwerkelijk hebben. Een leugen is iets waarvan je opzettelijk weet dat het niet waar is, maar het toch verkondigt.
Dat moet je tegen Musk zeggen, niet tegen @thomas.croonen. Thomas citeert Musk.
Rainbow @TheVivaldi6 april 2024 11:43
Ook hier geldt dat taal en het gebruik ervan belangrijk is. Hij citeert Musk namelijk niet. Hij schrijft:
Elon Musk heeft hier reeds op gereageerd. Dit is een leugen.
Vooral "dit is een leugen" is geschreven alsof het een vaststaand feit is, dat op de een of andere manier door Musk naar buiten gebracht zou zijn (vermoedelijk met bewijs daarvoor). Maar dat weten we op dit moment gewoon niet (het woord van Reuters tegen het woord van Musk). Maar de Tweet van Musk was enkel "Reuters is lying (again)" zonder verder enige onderbouwing, bronvermelding, of wat voor details dan ook.

Prima zou zijn: "Musk zegt: Reuters liegt (alweer)" (dit is daadwerkelijk een citaat, hoewel vertaald) of "Musk zei dat Reuters liegt" (een parafrase). Maar schrijven "Musk heeft hier op gereageerd. Dit is een leugen." is een verkeerde weerspiegeling van de situatie.
TheVivaldi @Rainbow6 april 2024 11:46
Lol, taal is zeker belangrijk. Ik ben Neerlandicus, dus dat hoef je mij niet uit te leggen. Maar ik vatte zijn bericht gewoon op als een citaat. Je moet niet alleen naar de letterlijke zinsopbouw kijken, maar ook tussen de regels doorlezen. En vergeet ook niet artikelupdates te lezen, want de update maakte ook duidelijk dat het een citaat betrof, en die was allang voordat jij reageerde geplaatst.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 00:01]

Rainbow @TheVivaldi6 april 2024 11:53
Let's agree to disagree, zou ik zeggen. De comment waar we het over hebben probeerde wellicht Musk te citeren, maar naar mijn mening is dat niet effectief gedaan (en naar jou mening wel, blijkbaar). Op het moment dat die comment geplaatst werd, was het artikel nog niet bijgewerkt. Mensen die op dat moment de comment gelezen hebben, zouden kunnen begrepen hebben dat het om een feit ging vanwege hoe de zin "dit is een leugen" is geformuleerd. Dat vind ik jammer en dat is het enige wat ik wilde aangeven.
Turtle @Rainbow5 april 2024 22:50
Fair point. Toch is het ook zo dat het een glijdende schaal is.
Als je 1 ding hoort en dit echt slecht controleert, maar 3 personen (die wellicht dezelfde bron hadden) iets zeggen en je roept dat maar heel hard na..
Op een bepaald moment is de combinatie van luiheid / niet willen weten dat het anders is. Dus geen moeite doen en het daarom niet weten. Maar wel heel hard schreeuwen.

Als je dat niet heel lang wil uitleggen, maar gewoon voor de normale persoon kort samenvat tot de kern:
"Reuters is lying" is dat waarschijnlijk de beste samenvatting mogelijk als je het echt zo kort wil houden.
Rainbow @Turtle6 april 2024 11:45
Ik vind het allemaal prima, maar "liegen" is gewoon niet het juiste woord. Kort samengevat zou zijn "Reuter is wrong", niet "Reuters is lying". Dat is mijn punt, taalgebruik is belangrijk, woorden hebben betekenissen, en de verkeerde woorden gebruiken in zulke situaties is contra-productief.

Als iemand zegt dat Reuters liegt, moeten ze ook bewijs aandragen dat het daadwerkelijk om liegen gaat, en niet om een vergissing (of eventueel desinformatie op een andere manier).

[Reactie gewijzigd door Rainbow op 23 juli 2024 00:01]

AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @thomas.croonen5 april 2024 19:03
Ik had op X wél gezien dat Musk stelt dat Reuters een 'stervend' nieuwsmedium is, maar niet dat hij in zijn reacties tegen iemand zegt dat dit een leugen is. Ik heb zijn tweet toegevoegd aan het artikel. Goede nuance ook over de BYD-aantallen, heb ik geschrapt :)
JanJeen @AverageNL6 april 2024 08:57
Musk stelt nu dat de Robottaxi op 8-8 onthuld gaat worden:
https://x.com/elonmusk/status/1776351450542768368
Tesla Robotaxi unveil on 8/8
Loller1 @thomas.croonen5 april 2024 20:34
Elon Musk is echter zelf alles behalve een betrouwbare bron als het aankomt op Tesla's toekomst plannen.
bommel @thomas.croonen5 april 2024 23:02
Reuters lijkt mij hier geloofwaardiger dan Musk, die heeft namelijk te vaak laten zien maar iets te roepen op Twitter/X.
NoTechSupport @thomas.croonen6 april 2024 07:25
De onzin die Elon de laatste jaren uitkraamt is per definitie van weinig waarde. Elon liegt sowieso door het een leugen te noemen, dat impliceert bewuste onwaarheid. Het enige dat een nieuwsagentschap heeft is zijn reputatie. Die claimen niet om het even wat.

Hij lijkt hier zijn eigen manier van communiceren te projecteren op de andere partij. Sinds hij Twitter algoritmes liet aanpassen omdat zijn tweet minder geliked werd dan die van iemand anders is het duidelijk dat hij een klein kind met een opgeblazen ego is.

Heel spijtig hoe die man de pedalen kwijt geraakt is.
Blokker_1999
@thomas.croonen5 april 2024 19:01
Het klopt dat BYD vorig jaar 3 miljoen geelektrificeerde wagens heeft gemaakt, dat wil zeggen, batterij elektrisch en hybride tesamen, maar in het vierde kwartaal van 2023 heeft BYD meer elektrische wagens geproduceerd, verkocht en geleverd dan Tesla, en het zou mij niet verbazen dat dat ook dit kwartaal het geval zal zijn en dat we binnen goed 9 maanden, als we de cijfers van heel 2024 zien, zullen zien dat BYD dit jaar meer batterij elektrische wagens verkoopt dan Tesla.

Vergeet daarnaast ook niet dat Tesla dit keer geen vroege speler in een marktsegment zal zijn. Tegen dat een kleinere, goedkopere Tesla eindelijk massaal van de band rolt is de concurentie ook al bezig met dat soort van wagens massaal van de band te laten rollen. Dat brengt ook weer een heel andere dynamiek met zich mee.
m_snel @Blokker_19995 april 2024 19:39
Eigenlijk zegt dit natuurlijk weinig, in China kan je al een ev aanschaffen voor 2000,- euro. Dat soort cijfertjes zeggen verder weinig. Leuk voor intern gebruik of India.
Navi @Blokker_19995 april 2024 19:56
Q1 van dit jaar zat BYD er alweer onder.
Navi @tweaker20106 april 2024 10:00
Vreemd dat je zo agressief reageert, ze kunnen pogen wat ze willen, elk merk poogt meer te verkopen, maar voorlopig valt Q1 alweer tegen, dat is een feit en geen verhaaltje wat de prullenbak in kan, de cijfers zijn net uit.

Ook telt BYD hybrides vaak mee in de cijfers, wat geen volledige EV’s zijn.

Ondanks dat bv Volvo en MG en dergelijke ook gewoon chinese EV’s zijn lijken de mensen hier toch wat huiveriger een BYD te kopen, misschien toch (nog) te onbekend/eng.

[Reactie gewijzigd door Navi op 23 juli 2024 00:01]

TV_NERD @thomas.croonen5 april 2024 21:11
In het Reuters artikel staat geen 3 miljoen, maar "meer dan anderhalf miljoen"
During the same period, BYD has seen its electric-vehicle sales soar in China, growing from about 130,000 to more than 1.5 million, not including its thriving business in plug-in hybrids or its fast-growing exports.
i-chat @thomas.croonen6 april 2024 07:32
dus omdat elon het zegt?

zoals ik altijd tegen agenten zeg dat ik echt maar 50 reed en niet 70 zoals eigenlijk iedereen doet op een 2-baans verbindingsweg door (rond) de stad
JosGroen @thomas.croonen6 april 2024 07:38
Klopt, zou fijn zijn o. Artikel header te wijzigen, anders is dit weer het zoveelste cllikbait platform dat niet serieus te nemen is.
Fake nieuws dus
ro4sho @thomas.croonen6 april 2024 13:44
Elon Musk heeft zelf ook niet bepaald een abonnement op de waarheid.
aval0ne @thomas.croonen8 april 2024 10:57
Inderdaad, veel van wat Elon zegt is een leugen.
Nephalem82 @thomas.croonen5 april 2024 19:48
Ja, want alles wat elon zegt is waar..
TheVivaldi @Nephalem825 april 2024 21:58
Want alles wat Reuters zeg is waar? Ik ben absoluut anti-Musk, maar Reuters komt zelf ook niet verder dan “documenten en bronnen” zonder nadere toelichting. Ja, zo kan ik ook wel een artikel schrijven… “Tweakers wordt overgenomen door Talpa. Ik heb het in bronnen en documenten gelezen, dus het is echt waar.”
Nephalem82 @TheVivaldi5 april 2024 22:59
Nee, maar ik schat per definitie reuters hoger in.
_Pussycat_ @tunnelforce16 april 2024 02:51
"negatieve" artikelen of foute?
Nephalem82 @tunnelforce16 april 2024 07:58
Helemaal goed, joh ;) .
Marve79 @thomas.croonen5 april 2024 19:05
Ah ja dus omdat Elon Musk iets zegt is het zo :')
TheVivaldi @Marve795 april 2024 21:56
En omdat Reuters zegt “documenten en bronnen in te hebben gezien”, zonder verder in detail over de documenten en bronnen te willen treden, is het zo. 8)7

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 00:01]

Marve79 @TheVivaldi6 april 2024 08:04
Naja bij Reuters staat hun journalistieke geloofwaardigheid op het spel dus ja, die geloof ik eerder dan Musk zijn oneliner op Twitter.
ThaJens 5 april 2024 18:31
Ik denk ook niet dat Tesla tegen de relatief goedkope productiekosten van Chinese EV-makers kan opboksen.
dragoon2000 @ThaJens5 april 2024 18:39
Ikzelf zou BYD en andere nieuwe Chinese elektrische auto's mijden als de pest.

Wellicht dat het BYD-bussenfiasco van een aantal jaren geleden nog bij een aantal mensen is blijven hangen, maar 1 van de klachten daar was meen ik dat bij geen enkele bus de bedrading op dezelfde plek / manier zat aangesloten. Ik vond hier met kort zoeken nog een stuk over:

https://pvmagazine.nl/kra...hauffeurs-blijven-klagen/

Het westen houdt China bewust op een technische achterstand (ASML?) en dan nemen we vervolgens eigen ontwikkelde elektrische apparaten bij ze af. Niet super handig.
Jazco2nd @dragoon20005 april 2024 18:57
Wat een onzin. Zo kan je bij elke fabrikant wel wat benoemen.

Feit is dat de Europese traditionele fabrikanten te lang op hun reet hebben gezeten en geprofiteerd hebben van hun lobby. Het enige wat zij als uitdaging hadden, was de wetgeving met strengere uitstoot eisen om ze zoveel jaar. Het feit dat die wetgeving nodig was om hun af en toe beetje te laten innoveren zegt genoeg.

Nu is de markt al een aantal jaren verstoord, met name door Tesla, en lopen ze te janken om subsidies. En de enige manier voor hun om te overleven is door volledig samen te werken, wat ze trouwens voor de elektrificatie disruptie al erg veel deden, zelfs directe concurrenten wisselen motoren uit.

Zo kan je allemaal wel om 1 of andere reden mijden als de pest. Inclusief Tesla natuurlijk.

Ik beloon de fabrikant die het meest efficiënt een B formaat auto ontwikkeld. Tesla kan heel efficiënt autos ontwikkelen, maar heeft eigenlijk al jaren slechts 2 modellen.
De Chinese startups hebben het beste geleerd van Tesla en zijn stuk voor stuk tech bedrijven die autos ontwerpen.
De Europese fabrikanten zijn duur omdat ze nog laaaaang niet in staat zijn zo efficiënt (organisatorisch en technisch) een auto te ontwikkelen. Renault is ambitieus geweest met de R5, maar geen single pedal drive bij release is voor mij een harde afknapper.

En maar klagen over Chinese subsidies, deels terecht. Maar dat is echt niet de hoofdoorzaak. Het feit dat een Cybertruck met winst voor 55K wordt verkocht wat je ook neertelt voor een ID.4 zegt genoeg.
Verwijderd @Jazco2nd5 april 2024 20:21
Europese fabrikanten hebben ook een enorm service netwerk. Als ik een onderdeel bestel, is dat hier in een halve dag. Zelfs van een model van 15-20 jaar oud. Hoe doen Chinese autos dat? Oh wacht, niet. Die worden enkel gemaakt om de Europese en Amerikaanse industrie om zeep te helpen.
Groningerkoek @Verwijderd5 april 2024 21:58
inderdaad een zeer groot probleem, in Engeland zijn steeds meer Chinese merken amper tot niet te verzekeren en indien zo veel duurder. Na een aanrijding waarbij een auto economisch en technisch gezien gemakkelijk te repareren is kan men te vaak de onderdelen niet krijgen en waar een VW of Ford weer oude weg komt, moet de Chinees dan afgeschreven worden. Ook ontbreekt het aan veel informatie en fabriekspacificaties. Dan zit je dus met het probleem dat iets krom is, maar tenzij je bij een andere auto gaat opmeten weet je niet wat de oorspronkelijke vorm is, en doormeten van de techniek is veel tijdrovender. Laat ze eerst dat soort dingen allemaal maar op orde krijgen. Mensen vergeten vaak hoe veel er achter de schermen geregeld is bij een goede auto, de Chinezen kunnen mede doordat ze dat weglaten goedkoper zijn.
SPee @Verwijderd5 april 2024 23:18
Europese fabrikanten hebben ook een enorm service netwerk. Als ik een onderdeel bestel, is dat hier in een halve dag.
Kun je dan voor mijn dealer bestellen? Ik was vorig jaar bijna 2 maanden mijn auto kwijt, omdat er een onderdeel besteld moest worden. Auto is nog geen eens 10 jaar oud.
Verwijderd @SPee6 april 2024 09:06
Tja sommige onderdelen hebben nog steeds last van leveringsproblemen. Maar het komt ooit wel, bij Chinese autos kunnen dingen helemaal niet geleverd worden, en als je dan schade hebt is de auto total loss
m_snel @Verwijderd5 april 2024 23:55
Ik bracht een van de ev’s altijd naar z’n prijsvechter, die alleen de ruitensproeier vloeistof in rekening bracht. Zelfs als ik lopend kwam voor een batterij van de afstandsbediening. Terwijl mijn andere gewoon bij een echte dealer voor een beurt stond.
Uiteindelijk heb ik bij die organisatie ook nog vier banden laten plaatsen. Vlak voor dat de auto na vijf jaar werd ingeleverd. Het blijkt dat je met een ev vaak geen onderhoud nodig hebt.
De Sonneman @Jazco2nd5 april 2024 20:04
Dat is wel heel kort door de bocht. Het is maar zeer de vraag of Chinese fabrikanten zoveel efficiënter zijn.
Artikel over tussen resultaten onderzoek EU

Dit doet vermoeden dat er doelbewust wordt gewerkt aan het in handen krijgen van de markt voor EV’s. Of dat alleen vanuit een economisch belang is, valt nog te bezien.
koboy @Jazco2nd5 april 2024 19:40
Man man man, wat een propaganda.

Tesla heeft jaren lang grof verdiend door tegen betaling de CO2 uitstoot van "legacy" autofabrikanten te helpen reduceren.

Grof verlies draaien in de eerste jaren is allen startups gegeven. Bestaande autofabrikanten zouden op de beurs gekielhaald worden.

Europese (en Aziatische) fabrikanten zetten op dit moment kleinere EV's in de markt, kleiner dan wat de model 2 zou worden. Zelfs de range is hier nog alleszins redelijk.

Je vergelijkt de Amerikaanse prijs van de cybertruck met de Nederlandse ID4 prijs (die tussen de 44 en 52k ligt, alleen de super turbo GTX is 61k), maar vergeet dat in de VS goederen zonder de staat afhankelijke belastingen worden geprijsd, er een speciaal federaal belasting regime geldt voor trucks, en ook dat er nog zoiets als wisselkoers bestaat.

Tot slot: duurzaamheid en repareerbaarheid. Gigacasting is leuk, maar zorgt er wel voor dat een vervangend koets deel idioot groot en duur wordt. En er was ook nog iets met draagarmen van de model 3 die veel te kort meegaan.
Jazco2nd @koboy5 april 2024 19:52
Neehoor, ik vergelijk US prijzen. De ID.4 kost daar 44K exclusief alle bijkomende kosten en belastingen. Daarvoor rij je dus niet weg.

Een startup maakt altijd verlies. Sommigen wel tientallen jaren. Dat is niet per se slecht. Maar als jij alleen bij grote corporates hebt gewerkt begrijp je dat misschien niet.

Tesla verdient nog altijd geld met CO2 certificaten. Dat doen heleboel bedrijven. Sterker nog, CO2 trading is mega populair. Tesla kan dat juist doen doordat andere bedrijven zo verschrikkelijk sloom zijn met het terugdringen van hun uitstoot.. en daar jarenlang helemaal niets om gaven.
Sterker nog. Andere autofabrikanten profiteerden juist van het feit dat Tesla zo weinig uitstootte en ze dus hun CO2 ruimte konden gebruiken. Het is een slecht systeem. Door onze Westerse overheden opgezet. Het zorgde er juist voor dat onze autofabrikanten alle tijd van de wereld krijgen en totaal geen prikkel ervaarden om iets aan CO2 uitstoot te doen. Zolang ze maar de certificaten van oa Tesla konden kopen.

Ik ben geen Tesla fan, maar het feit dat Tesla zo ver is gekomen en eigenlijk noodzakelijk was om andere autofabrikanten eindelijk eens wakker te schudden, maakt mij ook allang geen fan meer van onze Westerse autofabrikanten. Die hebben honderden miljarden (ja, niet tientallen) gepompt in het zo lang mogelijk in stand houden van hun oude technologie terwijl ze al 50 jaar weten dat het een aflopende zaak is.

Geef mij maar een auto die maximaal efficiënt is produceerd. Al is het een Chinees. Zonder China zou er geen enkele Westerse auto überhaupt een meter kunnen rijden. Genoeg industrie die hier al 30+ jaar verboden is, terwijl we wel volledig afhankelijk zijn van hun producten. (Grappig genoeg is een deel van de chemie industrie zelfs uit China geschopt ivm vervuiling, vind nu in de Filipijnen plaats).

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 00:01]

koboy @Jazco2nd5 april 2024 20:53
Dat is een ID4 die in de tijdspanne van het reageren op mijn post 11l goedkoper is geworden......

Ik begrijp prima dat startups verlies mogen maken, en dat dat helemaal niet erg is. Wat ik wel zeg is dat als de VAG groep miljarden verlies draait omdat ze alsof ze een startup zijn een maximaal snelle transitie naar EV produceren in gaan, dat dan de beurskoers in elkaar klapt, kredieten worden bevroren en dat ze de tent kunnen sluiten. Geldt ondertussen ook voor Tesla trouwens....

De traditionele autofabrikanten produceren waar de markt om vraagt: betaalbare auto's voor de massa. Het was 15 jaar geleden gewoon nog niet mogelijk om dat te doen in de vorm van een EV, dus het gebeurde niet. Niet dat ze de kennis niet hebben, die is er al meer dan een eeuw, maar er was een mismatch tussen de prijzen van de beschikbare technologie en de prijs die de massa markt voor een voertuig wil betalen.
De massa wil trouwens nog steeds geen EV, hoewel daar langzaam een kentering in komt.
Tesla heeft als startup goed gebruik kunnen maken van een aantal niches: eerst de roadster, daarna de S als luxe wagen. Gecombineerd met de afhankelijkheid van bestaande industrie van CO2 certificaten was dit een voor een startup houdbaar model
Die CO2 certificaten hebben er trouwens wel voor gezorgd dat de uitstoot van de industrie in Europa sterk gereduceerd is. Of dat komt door verplaatsing naar gebieden die qua regelgeving makkelijker zijn laat ik in het midden.
De afhankelijkheid van China en de VS vind ik een slechte zaak. Beter is het om kennis en productie hier in Europa te hebben, ipv alleen maar managers die tussenpersoon spelen naar lage lonen landen. Alleen op die manier kunnen we onze eigen broek op houden, en staan er daardoor sterker in het schaakbord dat de wereld heet.
SG @Jazco2nd6 april 2024 07:30
Ik denk eerder dat vele merken zich verkeken hebben in de toekomst. En dat opwarming en milieu het volk en zo ook de politiek daar zeer bewust van is.
Ondanks dat je nu hardcore groen verschuiving hebt en deel die aan de handrem trekt ,
Omdat abrupt full green disruptive is. Deze milieu shift heeft EV adoptie op autoriteit niveau in de versnelling gezet. Waar tesla early geforceerde adoptie is en Kia en Hyundai daar in meegingen en china , lopen de westerse merken achter. Naast range nadeel en laadpunten infrastructuur.
Die 10 tot ruim 20jaar voorsprong haal je niet in op korte termijn.
Een Ford is erg laat en er zijn ook wat merken die in midden zitten.
Net optijd. Merken delen EV platformen ook daar heb je generaties.
De kern van probleem is. Dat je 20 jaar terug nog kon denken dat het niet zo vaart zal lopen. Maar als de wet en autoriteit dit hard gaat pushen dan heb je de boot gemist.
Tesla is niet helderziend. Het is eerder dat dit bedrijf van 0 zich moeilijk in ICE specialisatie kan wringen en EV toen meer zag als gat in de markt.


En watt china betreft. Dat ex communistisch land waar mensen rechten ver secundair aan mensen rechten zijn. Maar dat huidige politieke aard dat nog steeds zo is. En hun dicaturale autoriteit mensen rechten ver secondair zijn. En dus ook hun militaire en inlichtingen dienst als vijandig worden gezien. Wat Rusland doet. Is wat china ook wil met Taiwan. Niet dat kapitalisme geweldig is. Maar ex communisme kapitalistische dictatorale hybride. Wil je mijden. En zeker niet afhankelijk van zijn en zeker ook niet met tech wil voeden. Naast dat inlichtingen dienst ook aktief is bedrijf spionage.
De staat heeft grote rol in hun economische en bedrijf beleid. Dat heeft hun industrie ook zwaar gepushed. Soort van oneerlijke concurrentie .
Heroic_Nonsense @Jazco2nd6 april 2024 08:57
Neem vooral mee onder welke omstandigheden die Chinese auto's worden gefabriceerd. Ik durf te stellen dat een groot deel van de papieren CO2-reductie daarmee teniet wordt gedaan doordat er andere afvalstoffen zonder gene in de natuur worden gedumpt.

In China gaat industrie voor alles. Mens, natuur en milieu staan flink lager op de lijst. Complete dorpen worden verwijderd, natuur wordt gebruikt als dumpplek voor al het afval en scrubbers maken het alleen maar duurder, dus die gebruiken ze niet. Schoon drinkwater kan makkelijker worden gezuiverd, dus dat wordt geclaimd.

De grondstoffen haalt men uit mijnen, waar dwang- en kinderarbeid bij te pas komt. En niet alleen in China zelf, ook in landen waar China de overheid in debtlock* heeft geplaatst worden de natuurlijke bronnen van dat land massaal gemijnd (met slechte arbeidsomstandigheden voor de bevolking en soms ook dwangarbeid).

Dát is de reden waarom Chinese auto's (en andere producten) zo goedkoop zijn. Dat, en dat de Chinese overheid de boel massaal subsidieert. Maar net als destidjs met zonnepanelen is gedaan, doet men dit met een reden: men wil de markten in andere landen compleet kapot maken door hun producten tegen lagen prijzen te dumpen. Lokale fabrikanten kunnen daar niet tegenop, en gaan failliet. Daarna heeft de Chinese markt een monopolie en gaan de prijzen omhoog.

Het is niet voor niets dat zowel de VS als de EU importheffingen plaatst op veel Chinese producten. Hiermee probeert men die marktmanipulatie te voorkomen.

*debtlock is dat China grote projecten, zoals spoorlijnen, snelwegen en havens, financiert of zelfs helemaal uitvoert, zonder daar meteen voor betaald te krijgen. De schuld van het betreffende land aan China blijft echter staan, en de kleine lettertjes zorgen ervoor dat China dan in ruil daarvoor industrie mag ontwikkelen in het betreffende land. Het land zelf ziet niets terug van de opbrengst van die industrie, want die vloeit af naar China. Het is het nieuwe kolonialisme.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 23 juli 2024 00:01]

Blokker_1999
@dragoon20005 april 2024 19:05
Denk je dat in het westen iedereen beter werkt? Herinner je je nog de Fyra? Ook daar waren geen 2 treinstellen hetzelfde gebouwd.
Groningerkoek @Blokker_19995 april 2024 19:27
Het Westen is dan ook best groot met verschillende industriële culturen. En Italy heeft een andere cultuur dan een Duitsland of Nederland.
Floor @Groningerkoek5 april 2024 21:49
Hoho, Noord Italië heeft weldegelijk hoogwaardige industrieën. Het zijn concurrenten en ook zuster bedrijven die uitstekend kwalitatieve producten maken.
mcloudnl @dragoon20005 april 2024 18:53
Hier komt ook geen Chinese auto erin, 100% garantie dat dat ding phonehome doet.
Zelfs met kranen in de havens vanuit China moet men oppassen.

https://www.security.nl/p...anen+in+Rotterdamse+haven
ThaJens @mcloudnl5 april 2024 19:02
Of BYD (of andere Chinese auto's dat doen) is mij onbekend. Wat ik wel weet is dat medewerkers van Tesla ten alle tijden mee kunnen kijken wat er afspeelt binnen en buiten jouw auto, en dat ze dat ook veelvuldig hebben gedaan. Lees hier: Reuters: Tesla workers shared sensitive images recorded by customer cars Tesla is in dat aspect geen haar beter.
Zer0 @ThaJens5 april 2024 21:21
Veel grote autofabrikanten doen dat, ook bij ICE auto's
Nineteen automakers say they can sell your personal data, their notices reveal. Half will share your information with government or law enforcement in response to a “request” — as opposed to requiring a court order. Only two — Renault and Dacia, which are not sold in North America — offer drivers the option to have their data deleted.
https://www.latimes.com/b...y-data-collection-drivers
TheVivaldi @ThaJens5 april 2024 22:03
Inderdaad. De enige reden om BYD mijns inziens niet te steunen is vanwege de fraude die ze met de bussen voor Keolis hebben gepleegd een paar jaar geleden.
https://nos.nl/regio/over...j-aanbesteding-busvervoer

En nu rijden die bussen bij EBS, maar chauffeurs kunnen niet eens normaal een bocht door, want de bussen zijn gewoon niet stabiel en trekken steeds naar rechts. Was vorig jaar bekendgemaakt door de NOS en andere media.
https://nos.nl/regio/geld...s-met-bussen-op-de-veluwe
https://pvmagazine.nl/kra...hauffeurs-blijven-klagen/
https://nos.nl/artikel/24...r-slikt-pillen-tegen-pijn

En heb er zelf ook ingezeten en de chauffeurs moesten inderdaad door zelfs maar de eenvoudigste bochten kruipen om de bussen recht te houden.

Hun auto's zien er gelukkig wat degelijker uit, maar dan nog vertrouw ik ze niet in verband met die fraude.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 00:01]

loki504 @mcloudnl5 april 2024 19:07
Ik vind een mg4(mywheels) beter rijden als een peugeot e 2008 en de Renault zoë die ik heb geprobeerd. Misschien eens de kona en Niro proberen die iets veder staat. Maar die mg4 vind ik wel echt zalig rijden.
Aidix @dragoon20005 april 2024 19:30
Dat kan je totaal niet vergelijken. Een Mercedes Vito is ook niet van dezelfde kwaliteit als een personenauto. Het zijn verschillende bedrijfsonderdelen.
marhalm @SuperDre7 april 2024 22:21
Grote onzin wat je verkondigt over Peugeot. Jij leeft echt in de jaren 2000.

Toevallig net nog in een Uber gezeten, een grote Peugeot. Had vele, vele honderdduizenden op de teller.
SuperDre @marhalm8 april 2024 09:14
Sorry, maar dat is geen grote onzin, zoek maar eens online naar de problemen die er zijn met de 200x lijn van peugot van de afgelopen 10 jaar, hell, heb zelf ook nog in een peugot 2008 gezeten waarbij de motor bij 24k kapot ging tijdens rijden, antwoord van de garage, tja, das een bekend en veel voorkomend probleem.
Lisadr @ThaJens5 april 2024 21:24
Tesla zou weer aandacht moeten besteden aan innovatie ipv zo goedkoop mogelijk een auto produceren. Er zijn weinig verschil qua innovatie tussen een Model 3 2024 en Model 3 2017/2020.
acreed166 @ThaJens5 april 2024 18:39
Binnen Europa en US is Tesla nog steeds een van de goedkoopste EV’s die BYD is zeer goed verkocht in China zelf. Maar met zoveel mensen is het niet gek dat je snel veel verkoopt.
Ikbenjelly @spokje5 april 2024 19:06
Dat artikel is een mooi voorbeeld hoe het" westen" weer een negatief beeld wilde schetsen mbt EV...hier is een filmpje van iemand die er daadwerkelijk naartoe is gegaan...
https://m.youtube.com/watch?v=uD8qqEx4G18

[Reactie gewijzigd door Ikbenjelly op 23 juli 2024 00:01]

spokje @Ikbenjelly6 april 2024 09:09
Oke, dank voor het posten! Wist ik niet.
Blokker_1999
@spokje5 april 2024 19:06
Zucht ... neen ... dat is hier al zo vaak ontkracht.
TheVivaldi @acreed1665 april 2024 22:00
Vergeet ook niet de gestelde eisen. Een Chinese auto is andere koek dan een Europese of Amerikaanse auto qua veiligheid en dergelijke.
k995 @ThaJens5 april 2024 18:54
Nochtans zie je die hier niet rondrtijden, tesla's wel.
m_snel @ThaJens5 april 2024 19:37
De auto’s van Tesla worden dagelijks goedkoper, dan is het nutteloos om te proberen een goedkoop model extra te maken.
GerritGekke @ThaJens5 april 2024 20:19
Hebben ze wel een gelijke level playing field? Krijgen de Chinese fabrikanten niet (hoge) staatssubsidies. Ik weet niet hoe dit bijvoorbeeld bij Tesla is. Hier is veel om te doen momenteel. Om tesla, maar ook de Europese automakers te beschermen zou er importheffingen geheven moeten worden.

NPO had aantal jaar terug een interessante serie De Prijsknallers. Hoe de kip en koffie productie in andere landen kapot maakt. Waarom we importheffingen voeren en wat er gebeurd als je dit niet doet.
In het rijtje van deze serie zouden we over een paar jaar de elektrische (Chinese) auto ook kunnen toevoegen.
BlueTooth76 @ThaJens5 april 2024 23:20
Als er 1 merk is dat kan concurreren met China dan is het Tesla.
Jim80 5 april 2024 22:57
De bouwkwaliteit van een model 3 is al niet super. Hoe gaan ze de lat nog lager kunnen leggen voor een model 2 zonder dat hij uiteen valt.....
zaphod_b @Jim806 april 2024 07:42
Ik heb jarenlang in een Model 3 gereden (eerste lichting, letterlijk de eerste boot met Model 3's in Europa) en ik heb er nooit iets mee gehad. Perfecte auto.
wiseger
@zaphod_b6 april 2024 11:31
Geluksvogel. Mijn schoonzusje had al problemen met haar model 3 bij het afleveren.
BlueTooth76 @Jim805 april 2024 23:18
De bouwkwaliteit van de Model 3 en Y is juist prima. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets is maar dat is bij ieder merk wel zo. Ook Toyota had loszittende wielen bij de bZ4X.
jip_86 5 april 2024 18:48
Hoezo zouden ze relatief laat zijn met een model 2? Volkswagen is bijvoorbeeld al aan het terug krabbelen met hun 25k auto. "De consument zou er niet op zitten te wachten".
Blokker_1999
@jip_865 april 2024 19:13
De Renault R5 zal een prijs hebben vanaf een 25k. De Citroen eC3 zit daar zelfs nog onder dus andere fabrikanten werken er nog altijd aan en zien dus nog een markt. Daarnaast heeft Volkswagen helemaal niet gezegd dat ze de ID.2all niet gaan bouwen en werd recent nog bevestigd dat de lancering nog altijd gepland staat voor eind volgend jaar.
Clevergyno @Blokker_19995 april 2024 19:41
Stellantis. Zelfde fabrikant
Verwijderd @Clevergyno5 april 2024 20:38
Renault valt helemaal niet onder stellantis.
Sterker nog, de ampr en app platforms zijn puur Renault (alpine).
koppie @jip_865 april 2024 18:51
Renault probeert het in elk geval wel, en Citroën ook... Of het echt werkt? Dat is de vrasg
ceesiebo1 5 april 2024 18:47
Ik vind de markt dominantie van Chinese merken hier wel meevallen. Los van de gekochte merken zoals Volvo en MG worden hier bijvoorbeeld nauwelijks BYD’s verkocht en dat komt vooral omdat die helemaal niet goedkoop zijn. Die dominantie is er in China, waar ze ook veel goedkoper zijn.
DenHond @ceesiebo15 april 2024 18:58
Op snelwegen kom je ze toch meer en meer tegen. Lynk en co is er nog zo een.
Ook wordt ik online bestookt door advertenties van de nieuwe Lotus elektrische wagens (wat ook opgekocht is door een chinees bedrijf).
TPar @DenHond5 april 2024 23:11
Lynk & Co is een Zweedse dochter van Geely, net als Volvo. Het platform en de motoren van de 01 zijn zelfs dezelfde als Volvo.

Fabricage gebeurt in China, maar dat is an sich ook niet verrassend.
loki504 @ceesiebo15 april 2024 19:17
/edit verkeerd gelezen

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 00:01]

ultimasnake @ceesiebo15 april 2024 20:25
Ik denk dat je in de zomer een heel ander beeld ziet. Tuurlijk je ziet ze niet veel (naar weten rijden er ongeveer nu 50 Zeekr x’en rond in NL) maar de wagens worden nu overal besteld en snel geleverd. Byd en zeekr hebben beperkte showrooms en moeten nog van de grond komen maar zullen dat zeker wel gaan doen.
Jeroenneman @ultimasnake5 april 2024 21:23
Laten we hopen van niet.

Niet nog meer Westers geld naar China.
Groningerkoek 5 april 2024 19:24
We zullen het zien, het is natuurlijk uitgesloten dat Musk de overige aandeelhouders voorliegt vanuit zijn functie als CEO..... :+
m_snel @Groningerkoek5 april 2024 19:51
Het is natuurlijk niet onmogelijk maar wel onhandig. Misschien is er gewoon uitstel, wachtend op goedkopere accu’s.
eamelink 5 april 2024 21:43
Een boude uitspraak van Musk. Liegen bestaat immers niet enkel uit iets onwaars vertellen, maar uit iets _bewust_ onwaars vertellen. Musk kan uiteraard prima beoordelen of wat Reuters meldt al of niet waar is, maar het is een flinke beschuldiging om over liegen te spreken.

Maargoed, die man is al jarenlang van het padje af, dus verder ook niet verbazingwekkend.
Droxal 6 april 2024 07:15
Aangezien Musk de laatste tijd meer roept dan doet en dat aandelen van Tesla dag op dag dalen geef ik het voordeel aan Reuters ook al interesseert mij Tesla niets.
Deze auto's zijn zo goedkoop mogelijk gemaakt en staan al jaren op de lijst van meest onbetrouwbare wagens.
Je krijgt bij de Cybertruck zelfs geen sleutel meer (Op een knop op de sleutel drukken is bij mijn weten nog altijd makkelijker dan een app op te starten om het koffer open te doen). Na het zien van de review van MKBHD kan ik niet begrijpen waarom zoveel mensen nog voor Tesla zijn. (Fanboys? :+ )
Deuren die open blijven staan, Overal vieze plekken van de deuren open te doen, betalen voor opties die je niet meteen krijgt, zelfs de wieldoppen waren er niet bij. :s Komaan ! wie zou zoiets dan willen hebben?
Het Tesla S model is al zo goed als onveranderd uitgebracht sinds 2012. Voor mij is het nieuwe en mooie er al lang vanaf. Er zijn nu veel beter gebouwde en mooiere elektrische wagens van andere merken.
Hoe dan ook ik heb een reminder ingesteld voor dit artikel achter 2 jaar dus time will tell. I will come back to this. :P
Giga 5 april 2024 19:07
Onzin, misschien dat er door alle FSD successen van de afgelopen nog meer focus is gekomen op de Robotaxi. Tesla's 25k auto en de Robotaxi zouden altijd op hetzelfde platform zijn gebaseerd. Zullen erg op elkaar lijken; de een zal een stuur hebben, de ander niet.
cariolive23 @Giga5 april 2024 20:32
FSD successen? Welke dan? Wordt beloofd sinds 2013, dat is 11 jaar geleden. Het doel was level 5, nu is dat level 2 of 3.

Ik zie het succes niet, enlighten me!
BlueTooth76 @cariolive235 april 2024 23:15
Sinds 2013? Wel wat negatief. De eerste beta kwam ongeveer in 2016 uit en sindsdien zit de hardware ook in alle Tesla's dus we zijn ongeveer 8 jaar verder. En FSD is echt wel in hoog tempo aan het verbeteren, V12.3 is zeer indrukwekkend.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

cariolive23 @BlueTooth766 april 2024 00:16
In 2016 kwam de beta uit, het is al veel eerder aangekondigd.

En tot op de dag van vandaag stelt het weinig voor en ben jij als bestuurder nog steeds 100% verantwoordelijk en wordt je geacht ieder willekeurig moment in te kunnen grijpen. Dus even de krant lezen achter het stuur, is tegen de eigen regels van Tesla.

Dit zegt Tesla zelf:
Will the FSD computer make my vehicle fully autonomous?
Not yet. All Tesla vehicles require active driver supervision and are not autonomous.
BlueTooth76 @cariolive236 april 2024 00:34
Het is nogal wat om te zeggen dat het "weinig voorstelt". FSD heeft de laatste 12 maanden echt grote stappen gezet met totaal herschreven FSD, dat nu geheel op AI en neural netwerken draait. Dat toezicht nodig is doet daar niets aan af. Juist deze manier van FSD met toezicht is de enige manier om het grootschalig uit te rollen, te testen en feedback te verzamelen. En dat zal zo blijven tot het goed genoeg is om zonder toezicht de weg op te gaan. GM heeft met Cruise een andere route gekozen, door die taxi's zo zonder bestuurder de stad in te sturen en we weten hoe dat is afgelopen, dat project is stilgelegd. En dat wil Tesla voorkomen. Dus handen op het stuur, ogen op de weg, zolang het nodig is.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

cariolive23 @BlueTooth766 april 2024 00:54
Dus handen op het stuur, ogen op de weg, zolang het nodig is.
En daar betaal je dan een paar duizend euro voor? Niet meer functionaliteit dan wat active cruise controle e.d. te beiden heeft, maar wel een hele dikke rekening aftikken.

Kuch! Ik zit even te kijken hoe duur het is, blijkt gewoon 12,000 USD te zijn! En daar komt nog VAT bij.
Full Self-Driving Capability
$12,000
Your car will be able to drive itself almost anywhere with minimal driver intervention and will continuously improve
All functionality of Basic Autopilot and Enhanced Autopilot
Autosteer on city streets
Traffic Light and Stop Sign Control
The currently enabled features require active driver supervision and do not make the vehicle autonomous.
Voor 12k kan ik heel vaak een taxi nemen, en dan kan ik gewoon een alcoholisch drankje nemen. Functioneel heeft autosteer niets te bieden wanneer ik zelf alsnog moet opletten. Dan mag ik kijken hoe het stuur draait. Dat doe je een paar keer en daarna nooit meer. Met alle gevolgen van dien. Active driver supervision, zoals Tesla zelf stelt...

En die taxi werkt ook wanneer ik met het vliegtuig elders ter wereld aankom. Staan keurig netjes te wachten bij de terminal.
BlueTooth76 @cariolive236 april 2024 01:02
Mooi verhaal, dat gaat over de kosten. Ook dat zegt weer niets over de voortgang van FSD de laatste 12 maanden. Of je dat geld er voor neer wil tellen (er is ook een abonnementsvorm) is een eigen keuze. Feit is dat FSD grote sprongen voorwaarts maakt. Daar praat je tot nu toe iedere keer overheen met ook nu weer een afleidingsmanoeuvre. Tesla heeft inmiddels 400.000 betà-testers waarvan (gelukkig) ook een aantal Youtubers die de voortgang (maar ook de beperkingen) duidelijk documenteren.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

cariolive23 @BlueTooth766 april 2024 17:04
Welke sprongen dan? Bestuurder moet nog steeds alles doen en/of controleren. Functioneel biedt het niks meer dan wat een BMW of Mercedes kan en mag.

En daarvoor betaal je 12k extra of 2400 extra per jaar.
BlueTooth76 @cariolive236 april 2024 17:38
Je bent de voortgang van FSD Bèta nu behoorlijk aan het downplayen, wat niet terecht is.

Ja, het klopt, functioneel mag (!) het nog niet meer dan wat een BMW of Mercedes mag want het is een bèta product en daarom is het onder toezicht.

Maar het kán wel veel meer. Het rijdt letterlijk overal, van bosweggetjes tot rotondes, unprotected lefts, highways, ook op volle snelheid, etc. FSD kan echt aan het verkeer deelnemen, voorrang geven en nemen, spiegels inklappen in smalle straatjes met geparkeerde auto's en tegenliggers, dat is autorijden.
Dat biedt Mercedes of BMW echt nog niet, wat die merken doen is "een voorgekauwd traject afleggen en daarbij niet tegen omliggende auto's opbotsen". Dat is ook knap maar het is geen verkeersdeelname of het tonen van verkeersinzicht.

Is FSD Bèta perfect? Nee. Daarom is het nu alleen onder toezicht. Maar de potentie en ontwikkeling is vele malen groter en verder dan wat BMW of Mercedes biedt. Het is de opmaat naar echte autonomie, overal waar je met een auto mag rijden.

Wat Mercedes biedt is een leuke gimmick die alleen op goedgekeurde trajecten werkt en alleen tot een bepaalde snelheid. Ga je van de hoofdweg af, dan werkt het niet meer. Het is dus wel "level 3" op bepaalde trajecten maar ook heel erg gelimiteerd.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

cariolive23 @BlueTooth766 april 2024 22:29
Dus iets wat je niet mag gebruiken, vind jij 200 usd per maand, 2400 usd per jaar of 12,000 usd eenmalig, waard?

Er zijn mensen hier op Tweakera die klagen over de prijs van Apple, maar dat zijn wel dingen die je dagelijks mag en kunt gebruiken. FSD mag je gewoon nooit gebruiken, is niet toegestaan. Ja, onder toezicht, maar daarmee verliest het al z’n toegevoegde waarde
BlueTooth76 @cariolive236 april 2024 22:45
Blijkbaar vonden 400.000 mensen in de US het wel de moeite waard om FSD erbij te nemen, ook nu nog.
Maar opnieuw leid je weer af naar de prijs van FSD, terwijl we het hadden over de vorderingen en de potentie.
duck-face-swap @BlueTooth766 april 2024 19:18
Ja FSD stelt wel wat voor. Het is een ontzettend moeilijk probleem om op te lossen dus het is al heel knap wat ze kunnen. Maar Elon Musk heeft dit product verkocht alsof je in 2019 volledige FSD zou hebben en dat je zou kunnen slapen in de auto terwijl hij je naar je bestemming brengt. En daar hebben mensen $12k voor neergeteld. Dus je kan wel stellen dat de beloftes waarmee het product verkocht is niet waargemaakt zijn en het in dat opzicht dus niet veel voorstelt.
BlueTooth76 @duck-face-swap6 april 2024 19:20
Oh, ik ben met je eens dat de timeline veel te optimistisch was, "Elon time".
Maar evengoed zitten ze nu wel op het juiste spoor, dat is wel duidelijk.
Dat was 3 jaar terug nog niet het geval.
Giga @cariolive236 april 2024 06:55
Het is zeker niet voor iedereen weggelegd, maar prijs maakt eigenlijk niets uit in deze discussie.

Maar toch, $12k is $200 per maand op een lease van 5 jaar. Dat zie ik absoluut mensen toevoegen aan hun lease. Een avondje uit eten met z’n tweeën minder in de maand, als het me dwars zou zitten. Een stuk ontspannender rijden op de weg.

Voor $200 heeft u het ook los als abonnement voor een maand. Voor $200 een hele maand tijdens mijn vakantie rondgereden worden zou ik 100% meteen proberen. Ondanks dat ik nog een beetje op moet blijven letten.

[Reactie gewijzigd door Giga op 23 juli 2024 00:01]

cariolive23 @Giga7 april 2024 00:49
Maar voor die 200 euro per maand, krijg je niks bruikbaars. Het kan k Tesla zegt dat je nog steeds zelf actief moet opletten. Dan voegt het toch niks toe? Je moet de handen aan het stuur houden, kun je ook zelf sturen. Ik win niks door die 200 euro per maand, 2400 per jaar, uit te geven. Gewoon weggegooid geld! Maar goed, it’s up to you
Giga @cariolive237 april 2024 08:25
Nee hoor, sturen hoeft in de VS niet. Opletten wel en dat is ivm regulering zo. De auto zelf heeft het niet nodig.
cariolive23 @Giga7 april 2024 19:08
I know en dat is precies het probleem: alsof er iemand is die bijvoorbeeld een uur lang gaat controleren of de auto goed stuurt. Dat doe je een minuut en daarna nooit meer. Tot het mis gaat… Maar dat is te laat.
Giga @cariolive238 april 2024 05:36
Dat lijkt mij anders heel relaxed. De auto laten rijden en zelf gewoon een beetje kijken. Ondertussen gewoon wat eten en drinken, kletsen, keertje naar de achterbank toe kijken en praten. Dat zou ik echt wel €200 voor een maandje tijdens de lange autovakantie voor overhebben. Geen geld.
cariolive23 @Giga8 april 2024 16:02
Lane assist en cruise control bieden de door jou gewenste functionaliteit al, en zijn op vrijwel elk automerk te verkrijgen. En volgens mij zelfs vaak al standaard aanwezig.

Dus waarom die 200 euro per maand extra uitgeven?

Overigens is omdraaien richting achterbank wel een uitdaging en totaal niet comfortabel: De stoel zit in de weg.
Giga @cariolive238 april 2024 21:59
Nee nee, FSD is stukken uitgebreider. Er zijn genoeg filmpjes op YouTube te vinden. Echt niet te vergelijken met Auto Pilot.

Voor mij zou het echt €200 voor een maandje in de vakantie waard zijn.
cariolive23 @Giga8 april 2024 22:37
Oh, krijg net dit bericht onder ogen, wat mij nog meer twijfels geeft:
Tesla heads to court after Apple engineer’s family says Autopilot caused his fatal crash

Ik heb er niet zoveel belang bij om mezelf dood te laten rijden door m'n eigen auto, en daar dan ook nog eens 200 USD voor te moeten betalen... En daarbij is die 200 USD nog het minste probleem
Giga @cariolive239 april 2024 06:40
De bestuurder speelde een videogame op zijn telefoon. Eigenlijk zouden ze Apple moeten aanklagen dus. Je moet ook niet doorgesnoven gaan rijden.

Tesla zou hebben gewonnen op basis van de feiten van de zaak. Settling is goedkoper, en het laat zien dat de eiser niet zo sterk was in een zaak als hij of iemand anders had kunnen denken. Anders hadden ze wel doorgezet natuurlijk en meer geld eruit gesleept.

Overigens is FSD een stuk beter geworden. Voor mij nog steeds €200 voor een maandje tijdens de vakantie waard. Dit nieuws heeft hier helemaal niets aan veranderd voor mij.
cariolive23 @Giga9 april 2024 07:32
I rest my case!

Je hebt geen ene mallemoer aan FSD! Behalve autorijden, mag je niks anders doen want je MOET zelf actief opletten. Jij wilt even rustig kunnen omkeren om met de personen op de achterbank te kunnen kletsen, dat gaat dus niet want dan ben niet in een positie om in te kunnen grijpen wanneer het fout gaat. Dat gamen achter stuur niet handig was, dat mag duidelijk zijn. Maar even omdraaien om te kunnen kletsen, dat is evenmin bijzonder slim. Je smeekt om ongelukken omdat je niet meer kunt ingrijpen.

Zonder de details te kennen, want die zijn niet gedeeld, zou ik niet zomaar stellen dat Tesla zou winnen. Want waarom zouden ze anders settelen? De kosten kun je verhalen, dat kan het probleem niet zijn. Ik lees het als een risico voor Tesla, want ze zullen details over het functioneren van FSD moeten vrijgeven. En dat kan de sales ernstig schaden.

Ik zie hier in LA ook niemand met FSD in de file rijden, FSD zou nooit zo dicht op iemands bumper kleven of aanrijdingen veroorzaken. Toch? (de bekende kop-staart aanrijdingen in de file, staat regelmatig ook een Tesla stil met neusschade)
Giga @cariolive239 april 2024 07:40
Gewoon logische redenatie waarom men settled. Hoef je geen details voor te kennen.

En u zit bij mensen op de bijrijdersstoel en ziet of ze FSD gebruiken in de file?

Echt, voor €200 een maandje had ik direct gedaan tijdens een autovakantie. Zonder twijfel, heeft deze discussie helemaal niets aan veranderd.
cariolive23 @Giga9 april 2024 16:15
En u zit bij mensen op de bijrijdersstoel en ziet of ze FSD gebruiken in de file?
Nee, maar ik zie wel of er een aanrijding is geweest. En dan zijn er twee mogelijkheden: Ten eerste dat de bestuurder géén FSD heeft gebruikt en zélf tegen z'n voorligger is gebotst, of dat FSD zo slecht werkt dat FSD tegen de voorligger aanbotst. En die tweede optie ga ik dan even niet van uit.

Maar wanneer het de eerste optie is, vraag ik me af waarom mensen dat dan niet gebruiken, want met dynamic cruise control is het wel heel relaxed file rijden. Dat zou dan met FSD toch ook zo moeten zijn. Toch?

Ik blijf er bij, FSD belooft in de marketing veel meer dan wat het in de praktijk levert. En dat staat ook keurig beschreven in de kleine lettertjes van Tesla. En FSD gaat niet om die 99.99% van de tijd dat het een geweldige ervaring is, het gaat om die 0.01% van de uitzonderingen waar een ingreep van de bestuurder nodig is. Dan mag je hopen dat je net op dat moment zit op te letten, ondanks dat FSD jou die 99.99% van de tijd "in slaap heeft gesukkeld". Voor mij nog geen FSD, het komt niet in de buurt van level 5.
Giga @cariolive239 april 2024 18:08
Hoe dan ook des al niettemin, als ik het kon proberen voor een maandje voor €200, deed ik dat alsnog meteen tijdens een langere auto-vakantie. Echt meteen.
Groningerkoek @Giga5 april 2024 21:46
Robotaxi?

In kleine speciaal aangewezen gebieden misschien maar dan zijn de productienummers te laag, maar de eerste decennia nog niet in Nederland. Eerst de techniek zo ver krijgen, en dan moet alles aangaande wet en regelgeving worden aangepast, aansprakelijkheden moeten vastgelegd worden, verzekeringen moeten bereid zijn dit te dekken (dat laatste zou een producent zelf kunnen regelen)

Klinkt leuk die robottaxi maar toekomstmuziek en voorlopig onwerkelijk.
Giga @Groningerkoek6 april 2024 00:44
Nederland is vrij irrelevant wel
BlueTooth76 @Giga6 april 2024 01:07
Klopt, als Tesla in hun thuismarkt succesvol wordt met de robotaxi, dan is dat al gigantisch marktaandeel. Het uitrollen zal tijd kosten, in Europa liggen regelgevers nog dwars.
Groningerkoek @BlueTooth766 april 2024 10:51
Maar Musk praat altijd over die taxi alsof zij de enige ter wereld zijn die dat in de toekomst zouden kunnen. De auto zou enorm in waarde stijgen en bedrijven/mensen zouden in de rij staan om ze te kopen.

Maar hoe groot is de markt voor robottaxi's werkelijk? Hoe snel voordat concurrenten er ook mee komen (Misschien zijn die wel eerder)? Ik denk dat het vooral een race to the bottom wordt voor taxi prijzen want i.p.v. dure services met veel personeel kun je een taxi bedrijf gaan runnen op een zelfde manier als een leenscooter bedrijf en die marges zijn door de concurrentie vrij klein. En dat zie je ook terug in de gebruikte materialen dat moet zo goedkoop mogelijk.
BlueTooth76 @Groningerkoek6 april 2024 11:06
Het verschil is dat als Tesla het voor elkaar krijgt, dat ze van het ene op het andere moment 6 miljoen auto's hebben die potentieel als robotaxi in te zetten zijn en dat met redelijk simpele hardware en 8 camera's. De concurrentie werkt vrijwel zonder uitzondering met een combinatie van Lidar, radar en camera's. Waymo is al een heel eind maar werkt met geofencing en moet een gebied eerst helemaal in kaart brengen. Tesla rijdt zelfs op een land- /bosweg zonder asfalt en zonder markeringen (is al getest, staan aantal video's online). Tesla heeft daarnaast data van 400.000 bètatesters. Denk daarbij aan videostreams waar ze hun datacenter mee kunnen voeden en AI trainen maar ook meldingen van gebruikers als er bugs zijn (je kan een locatie of situatie melden via het scherm) waarna de AI daarna extra op getraind wordt. Ik besef heel goed dat deze strijd niet gestreden is maar Tesla heeft een paar stevige ijzers in het vuur. Qua verschil aan beschikbare data, zie: https://i.imgur.com/Gy5rzaI.png
Groningerkoek @BlueTooth766 april 2024 12:14
Je doet de aanname dat alle Tesla's die nu op de weg rijden over hiervoor geschikte hardware beschikking. Daar is natuurlijk geen sprake van. Om over alle huidige FSD features te beschikken heb je minimaal een 3.0 versie van de computer nodig en de meeste Tesla's hebben dit nu niet. En het is zelfs afwachten of de huidig geleverde modellen over voldoende hardware beschikken om zelfstandig in stedelijke gebieden te rijden. Vergeet ook niet dat de acceptatiegrens heel anders is dan voor menselijke chauffeurs. Van mensen hebben we aanvaard dat ze niet feilloos zijn maar als een robottaxi een paar keer op een kind inrijdt wegens een foute keuze zie ik ze zomaar verboden worden tot dit hersteld is.

Daarnaast gaat natuurlijk lang niet iedereen zijn auto als taxi beschikbaar stellen en zijn die auto's ook niet meer van Tesla.
BlueTooth76 @Groningerkoek6 april 2024 12:30
Dat 3.0 niet in de meeste Tesla's zit is jouw mening, geen onderbouwd feit.
Tesla levert hardware versie 3 al vanaf maart 2019 en Tesla is keihard gegroeid sindsdien.

Op 10 maart 2020 (!) leverde Tesla haar 1 miljoenste auto af.
Vorige week leverde Tesla haar 6 miljoenste auto af.
In Q1 2019 leverde Tesla zo'n 63.000 auto's af en in het hele jaar 367.500 auto's.

Dat betekent dat (als we dat eerste kwartaal van 2019 weglaten) er inmiddels zo'n 5,3 miljoen van de 6 miljoen Tesla's hardware versie 3 of hoger aanwezig is, ofwel ruim 88% van alle Tesla's beschikt over hardware versie 3.0 of hoger.

Of de hardware zwaar genoeg is? Als ik nu zie hoe FSD Bèta v12.3.3 rondrijdt dan is de hardware geen limitatie meer en zit het vooral nog op details van het trainen van de AI.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

lighting_ @BlueTooth766 april 2024 10:54
Een robot taxi is een vervanger van normale taxi/uber. Maar je zal niet voor elk scenario een robot taxi bestellen. Vervoeren/ophalen van je kinderen. Even snel je EV instappen.
Musk denk dat het bezit door robot taxi drastisch daalt. Ik geloof daar niet in.
Het hangt ook van het km tarief af.
BlueTooth76 @lighting_6 april 2024 12:36
Als een robotaxi kan concurreren op prijs (geen chauffeur dus geen uurloon en pensioenopbouw) dan stap ik eerder in een robotaxi dan in een gewone taxi. De 30+ generatie met rijbewijs zal misschien wat huiveriger zijn maar als je nu opgroeit met die techniek dan zal het in de toekomst net zo gewoon zijn als nu in je auto stappen.
lighting_ @BlueTooth766 april 2024 13:59
Dat snap ik maar ik betwijfel of het bezit van een auto daarmee substantieel verlaagt.
BlueTooth76 @lighting_6 april 2024 14:01
Ik verwacht van wel. Ik kan er een hele post aan wijden maar heb er al een topicreeks op FOK! over lopen sinds 2015 ;) https://forum.fok.nl/topic/2207383
lighting_ @BlueTooth766 april 2024 14:09
Dan heb je al problemen in de ochtend en namiddag als een substantieel gedeelte elke dag een robot taxi bestelt. Je hebt een groot fleet nodig voor die piekuren. Tegelijkertijd op weg en moet ook op tijd komen. Tevens gewoon kans op file. Ga je die ook delen met een onbekende?
Hoe ga je elke dag kinderen brengen en ophalen? elke keer een robot taxi bestellen?
Dagje op pad met 2 kinderen? of met een kinderwagen? Daar is de model 2 al te klein voor.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 00:01]

BlueTooth76 @lighting_6 april 2024 15:23
Ik ben niet zo van het "in beperkingen denken". Is de "Model 2" dan het laatste en enige model dat Tesla gaat leveren als robotaxi?

Het zal voor 90% van de ritten groot genoeg zijn maar het moet niet moeilijk zijn om dezelfde techniek ook in busjes of andere voertuigen te leveren. Daarnaast zal FSD waarschijnlijk ook aan andere merken verkocht gaan worden als Tesla aantoont dat het werkt. Sowieso Ford heeft al interesse getoond in autonoom rijden maar lijkt niet de resources te hebben om dat zelf te ontwikkelen. Net als de NACS laadstekker zou FSD nog wel eens de volgende standaard kunnen zijn die Ford als eerste adopteert van Tesla.

En ja, met de spits zal het best wel eens ingewikkeld worden maar we zijn nog lang niet over op autonoom rijden. Autobezit kan (en zal) afnemen zonder dat het helemaal verdwijnt (of hoeft te verdwijnen).

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

lighting_ @BlueTooth766 april 2024 15:40
het is niet in beperkingen denken maar de realiteit.
De OV kan ook het aantal reizigers niet aan als er 10% erbij komt.
Iemand die vaak zijn auto gebruikt zal niet zijn prive auto vervangen voor een robot taxi.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 00:01]

BlueTooth76 @lighting_6 april 2024 15:53
Maar dat is een stelling zonder onderbouwing. Waarom zou je niet voor een robottaxi kunnen gaan als je nu een privé auto hebt? Sowieso als je nu midden in de stad woont of een wijk met weinig parkeerruimte en dure parkeervergunningen dan kan dat al snel interessant zijn. Op het platteland zal de dekking heel goed moeten zijn voor mensen zich daar van afhankelijk maken. Maar we hebben ook een groep van zo'n 3,5 miljoen mensen die in de AOW zitten en misschien nog maar 1 of 2x per week gebruik maken van de auto en het ook niet erg vinden om een auto met lage prioriteit te laten komen (tarieven zullen afhangen van de prioriteit die je wil, bijvoorbeeld "over 10 minuten" of "binnen nu en een uur".
lighting_ @BlueTooth766 april 2024 17:37
Ik heb nergens getypt dat het geen vervanging wordt. Ik typte geen substantieel. In een drukke stad/centrum als Amsterdam hebben veel inwoners al geen auto. Dat is mijn mening en onderbouwing. Tuurlijk kan het anders uitpakken net als jouw visie.
Goldlady1 @BlueTooth767 april 2024 17:25
Nou ja, "lopen" ...Laatste post was in 2018. Met alle respect overigens.
BlueTooth76 @Goldlady17 april 2024 17:29
Dat lijkt zo. Een topic op FOK! kan maar 301 posts bevatten waarna het op slot gaat en je een nieuw deel opent. We zijn al bij deel 4 van de reeks: https://forum.fok.nl/topic/2635185

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 00:01]

wiseger
@BlueTooth766 april 2024 11:25
Voor een Robotaxi is FSD nodig. FSD bestaat nog altijd niet.
Iets wat niet bestaat kan niet getest noch goedgekeurd worden. En daarna moeten er nog zaken als wetgeving en verzekeringen geregeld worden.

Kortom, voordat we Robotaxi's krijgen, is er nog een hele lange weg te gaan.
BlueTooth76 @wiseger6 april 2024 11:31
Lees de vraag van @Groningerkoek nog eens terug en daarna mijn reactie. De vraag op dit moment is: welke partij levert als eerste een concurrerende, autonoom rijdende auto. De volgende stap is dan uiteraard regelgeving.
wiseger
@BlueTooth766 april 2024 11:39
Geen idee wie ooit FSD gaat leveren. Heel veel grote partijen zijn er al meer dan tien jaar mee bezig en het is er nog altijd niet.
Of het ooit gaat komen, is geen zekerheid.
Dus wat voor zin heeft het om nu al diensten met FSD te ontwikkelen anders dan verwachtingen scheppen?
lighting_ @wiseger6 april 2024 17:32
Dat klopt voor Europa.
In US en vermoedelijk China zijn de regels soepeler.
wiseger
@lighting_6 april 2024 18:05
Het gaat niet om alleen de regels. RoboTaxi betekend geen bestuurder. Dus alleen passegiers. Die geen rijbewijs hoeven te hebben. Die dus nimmer in kunnen grijpen.

Dan zit je op 100% FSD. Geen enkele marge meer. Zelfs 99,99% is dan niet goed genoeg.

100% FSD in alle situaties. Dus ook bijvoorbeeld op een snelweg die na een grote kettingbotsing afgesloten wordt waarna auto's moeten keren en de aanwijzingen van de hulpdiensten moeten opvolgen om via de vluchtstrook langzaam terug te rijden tegen het verkeer in naar de laatste afslag om zo de snelweg te verlaten.

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