Reuters: Tesla schrapt plannen voor goedkopere elektrische auto - update

Tesla heeft zijn plannen voor een goedkopere elektrische auto mogelijk geannuleerd. Dat melden ingewijden aan Reuters. Ceo Elon Musk zei eerder dit jaar dat de productie van die auto eind volgend jaar van start gaat. Musk zegt op sociale media dat Reuters 'opnieuw liegt'.

Drie verschillende bronnen vertellen aan Reuters dat de goedkope Tesla-EV is geschrapt. Het persbureau zegt hierover ook interne berichten en memo's naar toeleveranciers te hebben ingezien. Tesla brengt de goedkope EV dus niet meer los in de verkoop. Het bedrijf zou het EV-platform voor die goedkope auto wel willen gebruiken om zelfrijdende taxi's mee te ontwikkelen, maar dat zou in relatief lage aantallen gebeuren. Wanneer die robotaxi beschikbaar komt, is onbekend.

Tesla zelf heeft het schrappen van de goedkopere EV niet bevestigd; het bedrijf reageerde niet op vragen van Reuters. Na publicatie van het Reuters-artikel, zei ceo Elon Musk op zijn sociale medium X dat Reuters 'opnieuw liegt', zonder verdere toelichting.

Met het vermeende schrappen van de goedkopere EV, zou Tesla mogelijk een van zijn oudste doelen opgeven. Het bedrijf hanteerde jarenlang dezelfde strategie: eerst luxe elektrische auto's produceren, en de winst daarvan gebruiken om een goedkope gezinsauto te ontwikkelen. Naar verwachting zou de auto, die soms de Model 2 werd genoemd, 25.000 dollar kosten. De Model 3, momenteel het goedkoopste Tesla-voertuig, is beschikbaar vanaf 39.000 dollar.

Ceo Elon Musk spreekt ook al jaren over de komst van een relatief goedkope EV. In januari nog zei de topman dat de productie van deze auto in de tweede helft van volgend jaar zou beginnen. Musk zou het project echter eerder al in de wacht hebben gezet. Dat bleek uit een biografie van de zakenman, die vorig jaar werd gepubliceerd door auteur Walter Isaacson. Musk zei toen al dat een volledig zelfrijdende taxi de goedkope auto 'irrelevant' zou maken. Adviseurs van Musk raadden dat toen af.

De markt voor goedkope EV's wordt momenteel vooral gedomineerd door Chinese fabrikanten. BYD, een van dergelijke fabrikanten, passeerde Tesla vorig jaar even als grootste fabrikant van elektrische auto's. Tesla zou met zijn 'Model 2' relatief laat op de markt zijn geweest, mede doordat het zich de afgelopen jaren vooral heeft gericht op de Cybertruck, schrijft Reuters.

Update, 18.52 uur: Tesla-directeur Elon Musk heeft op zijn sociale medium, X, gereageerd op het bericht van Reuters. "Reuters liegt opnieuw", zegt de topman. Dit is toegevoegd aan de inleiding en broodtekst van het artikel.