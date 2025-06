OpenAI: Musk was het eens met closed source en wilde ons samenvoegen met Tesla

OpenAI heeft diverse mails tussen het bestuur van het bedrijf en Elon Musk geopenbaard waarin Musk aangeeft het eens te zijn met een closedsourcestrategie. Daarnaast wilde hij het bedrijf samenvoegen met Tesla. Musk klaagde OpenAI vorige week aan om contractbreuk.

"Als het eenvoudiger is om een onveilige AI te maken dan een veilige AI, dan maken we het voor mensen met slechte bedoelingen en toegang tot veel hardware makkelijk om een onveilige AI te maken als we alles opensource maken", schreef medeoprichter Ilya Sutskever aan onder meer Elon Musk. Het zou daarom 'totaal oké zijn' om 'de wetenschap' niet te delen met iedereen. Medeoprichter Elon Musk reageerde daarop met 'yup', blijkt uit de door OpenAI geopenbaarde mails.

De mail is opvallend omdat Musk OpenAI eerder deze week heeft aangeklaagd. Het bedrijf zou 'winst boven zijn missie' hebben verkozen, onder meer door GPT-4 niet volledig opensource te maken. Musk klaagde mede daarom het bedrijf aan voor contractbreuk en oneerlijke bedrijfspraktijken. Het is opvallend dat Musk het bedrijf aanklaagt vanwege een gebrek aan open source, terwijl hij het in de mail van januari 2016 eens lijkt te zijn met het idee dat niet alles opensource hoeft te zijn. Twee jaar na deze mail trok Musk zich terug uit het bestuur van OpenAI.

In de aanklacht hekelt Musk ook de innige samenwerking tussen OpenAI en Microsoft, omdat OpenAI hiermee 'de oorspronkelijke missie, om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen voor het welzijn van de mensheid en niet voor winst, in gevaar heeft gebracht'. In de door OpenAI geopenbaarde mails stelt Musk in 2018 juist voor om OpenAI aan Tesla 'te koppelen'. In Musks voorstel zou OpenAI werken aan de zelfrijdende functies en het neurale net van Tesla-auto's. Tesla werkt hier zelf aan, maar OpenAI's expertise 'zou dit significant versnellen'.

"Met volledig werkende, zelfrijdende auto's in zo'n twee tot drie jaar, zouden we heel veel voertuigen kunnen verkopen", schreef Musk in 2018. Tesla's omzet moet op die manier significant groeien, waardoor OpenAI met die gegroeide omzet AI zou kunnen ontwikkelen. Het koppelen van OpenAI aan een ander bedrijf was volgens Musk juist cruciaal, vanwege het benodigde geld om een artificial general intelligence te kunnen maken, het uiteindelijke doel van OpenAI. Musk zag geen andere optie om te kunnen concurreren met Google dan het koppelen van OpenAI aan een ander bedrijf, waarbij er geen betere optie zou zijn dan Tesla, aldus Musk.

Voordat Musk voorstelde om OpenAI aan Tesla te koppelen, wilde hij 'volledige controle over OpenAI', stelt OpenAI. Dit wordt niet duidelijk in de mails die door het bedrijf worden gedeeld. Volgens OpenAI besloot het bedrijf samen met Musk dat OpenAI for-profit moest worden, waarbij Musk een meerderheidsaandeel en controle over het bestuur wilde, en ceo wilde zijn. Gedurende deze discussie eind 2017 stopte Musk met het financieren van OpenAI, claimt het bedrijf. Toen deze discussies niet tot Musks gewenste resultaat kwamen, verliet hij OpenAI. Hij wilde zelf een algemene kunstmatige intelligentie in Tesla ontwikkelen, zonder OpenAI.

De mails en brief van OpenAI, die zijn ondertekend door het bestuur van het bedrijf, zijn een reactie op Musks aanklacht. Het bedrijf wijst dan ook de claims van Musk af en zegt deze te zullen aanvechten.