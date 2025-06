Sam Altman zetelt opnieuw in raad van bestuur OpenAI

Sam Altman heeft weer een zetel in de raad van bestuur van OpenAI gekregen. De ceo van het Amerikaanse onderzoeksbedrijf werd in november 2023 nog ontslagen en uit diezelfde raad verwijderd. OpenAI heeft ook drie nieuwe leden aan de bestuursraad toegevoegd.

Volgens OpenAI gaat het om dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman en Fidji Simo. Desmond-Hellmann heeft nog aan het hoofd van de Bill en Melinda Gates Foundation gestaan, Nicole Seligman heeft een toppositie binnen Sony bekleed en Fidji Simo is de huidige ceo van Instacart. Dat is een Amerikaanse bezorgdienst voor boodschappen. De raad van bestuur van OpenAI telt nu zeven leden: Adam D’Angelo, Larry Summers, Bret Taylor, dr. Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman, Fidji Simo en huidige ceo Sam Altman. Microsoft zou ook een zetel in de raad van bestuur hebben gekregen, maar heeft geen stemrecht.

Sam Altman werd in november 2023 ontslagen door de toenmalige raad van bestuur van OpenAI. Volgens die raad was de ceo niet 'consistent openhartig' genoeg geweest in zijn communicatie met de raad. Enkele dagen later kondigde OpenAI aan dat Sam Altman alsnog mocht terugkeren naar het bedrijf en dat er een nieuwe raad van bestuur zou komen.

OpenAI is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie en taalmodellen. Het is in 2015 opgericht door Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman en enkele andere techondernemers. OpenAI was aanvankelijk een non-profitorganisatie met als doel fundamenteel onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, zonder de noodzaak van een commercieel doel. Daar kwam in 2019 verandering in. Toen werd OpenAI een bedrijf met een winstoogmerk.

In 2019 investeerde Microsoft 1 miljard dollar in het AI-bedrijf, gevolgd door een tweede investering van 10 miljard dollar in 2023. OpenAI staat bekend als het bedrijf achter de AI-chatbot ChatGPT, AI-beeldgenerator Dall-E en spraakherkenningssoftware Whisper.