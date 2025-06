Elon Musk klaagt OpenAI aan voor 'het verkiezen van winst boven zijn missie'

X-eigenaar Elon Musk is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI en Sam Altman, de ceo van het bedrijf. Volgens Musk heeft OpenAI 'winst boven zijn missie verkozen' door onder andere de interne details van GPT-4 niet openbaar te maken.

Uit een rechtbankdocument blijkt dat Musk de rechtszaak donderdag heeft aangespannen. In dit document staat dat Altman en Greg Brockman, de medeoprichters van OpenAI, Musk oorspronkelijk benaderden om een organisatie op te zetten die open source en non-profit is. Musk is ook medeoprichter van OpenAI, maar trad in 2018 terug uit het bestuur.

Musk stelt dat de samenwerking van OpenAI met technologiegigant Microsoft 'de oorspronkelijke missie van het bedrijf om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen voor het welzijn van de mensheid en niet voor winst, in gevaar heeft gebracht', schrijft onder meer Reuters. Volgens de X-eigenaar is het bedrijf er nu alleen op gericht om winst te maken, wat ingaat tegen het contract van Musk met OpenAI. Zo is GPT-4 niet langer open source. Daarom klaagt hij het bedrijf en Altman aan voor contractbreuk, schending van fiduciaire plichten en oneerlijke bedrijfspraktijken.