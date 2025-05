Elon Musk klaagt OpenAI opnieuw aan voor contractbreuk

Elon Musk heeft OpenAI en diens ceo Sam Altman opnieuw aangeklaagd voor contractbreuk. Daarnaast stelt Musk dat Altman fraude heeft gepleegd en Musk heeft gemanipuleerd. Musk trok een vergelijkbare rechtszaak in juni nog in.

Altman zou Musk 'bewust hebben bedrogen' om te investeren in OpenAI, staat in de aanklacht. Zo zou Altman hebben beloofd dat OpenAI een stichting zonder winstbejag zou blijven, met het doel een artificial general intelligence te ontwikkelen die open source zou worden. Musk claimt dat hij 'significant veel tijd' en tientallen miljoenen in OpenAI investeerde, voordat Altman 'samen met Microsoft' het bedrijf overnam om er geld mee te verdienen.

In de aanklacht verwijst Musk naar onderzoeken en rechtszaken naar OpenAI en Altman, waaronder van Amerikaanse en Europese autoriteiten. Musk zegt dat hij en het publiek zijn bedrogen door OpenAI en Altman, en wil met de rechtszaak onder meer dat wordt voldaan aan het oorspronkelijke contract dat tussen hem en OpenAI zou bestaan. Daarnaast wil Musk een schadevergoeding en wil hij dat Microsoft geen gebruik meer mag maken van GPT-4-modellen, omdat deze agi's zouden zijn en daardoor niet onder de licentie met Microsoft zouden vallen.

Musk startte vijf maanden eerder om vergelijkbare redenen een rechtszaak tegen OpenAI. Kort daarna openbaarde OpenAI meerdere mails tussen Musk en het bedrijf, waarin Musk onder meer aangaf het eens te zijn met een closedsourcestrategie, in tegenstelling tot wat hij in zijn aanklacht beweerde. OpenAI beweerde daarnaast dat er geen contract was met Musk en claimde dat Musk het bedrijf juist aan Tesla wilde 'koppelen' om te helpen bij het ontwikkelen van zelfrijdende auto's. Daarbij wilde Musk ceo worden van OpenAI. OpenAI stelt verder dat Musk het eens was met een for-profit-strategie van het bedrijf.

In juni dit jaar trok Musk die eerdere rechtszaak in. Musk gaf destijds niet aan waarom die rechtszaak werd ingetrokken. Musks advocaat Marc Toberoff zegt maandag tegen The New York Times dat de nieuwe aanklacht 'krachtiger' is.