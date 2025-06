Elon Musk zet vraagtekens bij koerswijziging OpenAI

Elon Musk, die ooit betrokken was bij de oprichting van OpenAI, heeft in een interview vraagtekens gezet bij de koerswijziging van het bedrijf. Het was bedoeld als non-profitorganisatie, maar het is nu een bedrijf met winstoogmerk.

De bedoeling van de nonprofit was om AI te ontwikkelen met veiligheid in het achterhoofd, zegt Musk in een interview met CNBC. Intussen is het een bedrijf met winstoogmerk. "Als je een organisatie opzet voor bescherming van het regenwoud en die organisatie gaat hout hakken en dat verkopen voor winst, is dat legaal?"

Musk heeft naar eigen zeggen 'rond 50 miljoen dollar' gestoken in OpenAI. Het bedrijf is de afgelopen jaren geslotener geworden. Het kwam eind vorig jaar met ChatGPT, een chatbot op basis van het eigen grote taalmodel GPT 3.5. Inmiddels is GPT 4 ook uitgekomen. Bij de release daarvan vertelde OpenAI weinig over de training van het model. Musk zet ook vraagtekens bij hoe het verdergaat. "Als OpenAI doorgaat en een algemene kunstmatige intelligentie maakt, wie is daar verantwoordelijk voor?"

De directeur van Twitter, SpaceX en Tesla sprak zich ook uit over thuiswerken. "Ik denk dat het moreel onjuist is. De mensen die je auto maken in de fabriek, de mensen die je voedsel maken en thuis komen afleveren, de mensen die je huis komen fiksen, die kunnen allemaal niet thuiswerken. Jij kan dat wel, maar is dat moreel juist? De laptopklasse leeft in 'lala land' wat dit betreft."