Google werkt aan dashcamfunctie voor bepaalde Android-telefoons

Google werkt aan een dashcamfunctie voor Android-telefoons, zo blijkt uit een per ongeluk verschenen versie van de Personal Safety-app. Die werkt op Pixel-telefoons en bepaalde andere telefoons van andere merken.

In de 'dogfood'-versie van Personal Safety zit een werkende dashcamfunctie, zegt 9to5Google. Gebruikers kunnen de dashcam handmatig aanzetten of automatisch aanzetten als de telefoon met een bepaald bluetoothapparaat verbinding maakt. De telefoon blijft bruikbaar tijdens het opnemen van video. Het opnemen van audio is optioneel.

De dashcamfunctie maakt opnames die 30MB per minuut innemen en de software laat maximaal 24 uur aan opnames toe. De app verwijdert opnames na drie dagen. De software benoemt nergens dat het alleen op Pixel-telefoons zal werken, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het ook voor andere telefoons beschikbaar komt. Wanneer dat zal gebeuren, is onbekend. Google heeft de functie nog niet aangekondigd.