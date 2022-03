Google voorziet recente Pixel-smartphones van nieuwe functies

Google brengt een nieuwe feature drop uit voor zijn recente Pixel-smartphones. Na de update kunnen eigenaren van een Pixel 4-smartphone of nieuwer onder andere video's opnemen in de Night Sight-cameramodus, bijvoorbeeld om video's van sterren te maken.

Google maakt de functies beschikbaar in de feature drop van juni 2021, waaronder ook de functie voor 'astrofotografie-video's'. Pixel-telefoons hadden al een Night Sight-fotomodus; in de praktijk is dat een modus waarin foto's met een lange sluitertijd genomen kunnen worden, bijvoorbeeld voor astrofotografie. Met de nieuwe update kunnen gebruikers in deze modus ook video's van bijvoorbeeld sterrenhemels opnemen. In diezelfde modus wordt ook nog steeds een foto gemaakt. De foto en de video worden beide tegelijkertijd opgenomen, en worden vervolgens opgeslagen in de camerarol van gebruikers. Deze specifieke functie komt beschikbaar voor gebruikers met een Pixel 4 of nieuwer.

Het bedrijf voegt ook enkele nieuwe privacyfuncties toe aan zijn Photos-dienst. Gebruikers kunnen mapjes met foto's nu vergrendelen, bijvoorbeeld via een pincode of een vingerafdruk. Dergelijke foto's worden niet opgeslagen in de cloud. De feature werd al aangekondigd tijdens Google I/O 2021 en wordt geleidelijk aan uitgerold naar Pixel-bezitters.

Verder krijgt de Google Assistent de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen of te weigeren. Gebruikers kunnen dat doen door 'Hey Google, answer' of 'Hey Google', reject call' te zeggen. Verder krijgt het Google Gboard-toetsenbord een nieuwe functie die het gemakkelijker moet maken om bepaalde informatie te versturen. Wanneer gebruikers een tekst kopiëren waarin een url, telefoonnummer of e-mailadres zit, worden die los als tekstsuggesties getoond in het klembord.

Pixel-gebruikers in Spanje, Ierland en Singapore krijgen verder toegang tot een functie die een auto-ongeluk kan detecteren. Die feature was al langer bekend in de VS, het VK en Australië. De functie zit verwerkt in de Personal Safety-app en moet onder andere nagaan of gebruikers in orde zijn na een auto-ongeluk. De app kan ook hulpdiensten inschakelen als gebruikers niet reageren. Verder krijgen Pixel-bezitters drie nieuwe achtergronden ter ere van de Pride-maand.

Eerder deze maand werd verder al bekendgemaakt dat de juni-update voor bepaalde Google Pixel-telefoons ondersteuning krijgen voor Nederlandse 5G-netwerken. Logischerwijs geldt dat alleen voor Pixel-telefoons met een 5G-modem, zoals de Pixel 5 en Pixel 4a 5G. Deze smartphones worden niet officieel verkocht in Nederland, maar zijn wel beschikbaar bij resellers.