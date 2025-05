Android krijgt functie om animaties cijfertoetsen bij invoeren pin te verbergen

Android krijgt een functie om de animaties uit te schakelen bij het invoeren van de pincode van de telefoon bij het ontgrendelen. Zo moet het voor omstanders minder duidelijk zijn welke cijfers de gebruiker invoert.

Android 13 Enhanced Privacy

De functie is nu te vinden in een bèta van de komende featuredrop van Android 13, schrijft 9to5Google. De functie heet daar Enhanced Pin Privacy. Door de animaties uit te schakelen, is het afkijken lastiger, omdat het scherm niet langer bevestiging geeft van welk cijfer is ingedrukt.

De timing van de functie valt op, omdat het afkijken van de pincode in de Verenigde Staten de afgelopen tijd in de aandacht staat. Als dieven eerst de pincode hebben afgekeken, kunnen ze na het stelen van de telefoon overal bij, wachtwoorden resetten en het digitale leven van het slachtoffer overnemen. Die aandacht kwam na een artikel in The Wall Street Journal. De functie komt vermoedelijk in de volgende featuredrop, die gepland staat voor juni.