Gerucht: OPPO Find N3 krijgt veel groter scherm dan voorgangers

De OPPO Find N3 zou een veel groter scherm krijgen dan zijn voorgangers. Dat beweert telefoonleaker Digital Chat Station. De Find N en N2 hebben een 7,1"-scherm aan de binnenkant, dat zou gaan naar een 8"-scherm.

De resolutie gaat bovendien omhoog naar 2268×2440 pixels, meldt Digital Chat Station. Dat is een bekende Chinese leaker van specificaties van onaangekondigde telefoons. De Find N en N2 hebben een schermresolutie van 1792x1920 pixels. Daarmee blijft de beeldverhouding hetzelfde, maar het scherm is anderhalve centimeter langer en breder. De behuizing van de telefoon kan daarmee ook groter uitvallen.

Dat valt op, want de OPPO Find N-telefoons zijn juist de compactste modellen in de markt voor vouwbare smartphones tot nu toe. De telefoon zou verder een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm meekrijgen. De accu heeft volgens de leaker een capaciteit van rond de 4800mAh.

OPPO kondigde de Find N2 in december aan, een jaar na de eerste Find N. Het is onduidelijk wanneer de Find N3 zou moeten verschijnen, maar gezien het gebruik van de Snapdragon 8 Gen 2 is dat uiterlijk eind dit jaar. Als het weer zou gaan om een release in december, dan komen de specs relatief vroegtijdig naar buiten. De Find N-telefoons kwamen tot nu toe niet uit in Europa. Wel komt de klaptelefoon Find N2 Flip uit in diverse Europese landen.

Videopreview van de OPPO Find N van eind 2021