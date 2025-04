OnePlus-oprichter bevestigt: OnePlus Open en OPPO Find N3 zijn hetzelfde toestel

Pete Lau, medeoprichter van OnePlus en chief product officer van OPPO, bevestigt dat beide fabrikanten dezelfde vouwbare smartphone zullen uitbrengen onder een andere naam. De foldables krijgen naar verluidt de namen OnePlus Open en OPPO Find N3.

Pete Lau gaf de teams van beide bedrijven de opdracht om het vouwbare toestel gezamenlijk te ontwikkelen, zodat beide merken in verschillende markten kunnen worden uitgebracht. Dat zegt Lau tegen The Verge. De cpo van OPPO zei niet welk toestel naar welke markt komt.

De OPPO Find N3 wordt volgens GSMArena alleen uitgebracht voor de Chinese markt. De OnePlus Open zou daarentegen op een wereldwijde release mogen rekenen. Eind augustus bracht OPPO ook de Find N3 Flip uit. Dat toestel is wel buiten China verkrijgbaar. Dat was bij de Find N2 Flip ook het geval, terwijl de Find N2 enkel in China werd uitgebracht.

Volgens OPPO is het scharnier van de Find N3 zo'n 37 procent sterker dan in de Find N2. De fabrikant zegt daarnaast dat het toestel een alert slider krijgt. Naar verluidt krijgt de foldable een 7,82"-display aan de binnenkant en een 6,31"-scherm aan de buitenzijde. Geruchten wijzen erop dat het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc. Mogelijk is er tot 24GB intern geheugen beschikbaar en tot 1TB UFS 4.0-opslag.

Bovenstaande specs moeten dus ook gelden voor de OnePlus Open, die volgens de laatste geruchten op 19 oktober verschijnt. Eerder vandaag werd de foldable al gespot in de handen van een Indiase actrice.