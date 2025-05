OnePlus kondigt foldable Open aan voor 1799 euro

OnePlus kondigt de Open aan, de eerste foldable van het merk. Het toestel heeft opengeklapt een scherm van 7,82". Aan de buitenkant bevindt zich daarnaast een 6,31"-scherm. De OnePlus Open komt op 26 oktober uit in Nederland en België voor een adviesprijs van 1799 euro.

De OnePlus Open wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2-soc. Het toestel heeft aan de binnenkant een flexibel amoledscherm van 7,82" met een 2k-resolutie van 2440 x 2268 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Het scherm ondersteunt het volledige DCI-P3-kleurenspectrum en heeft een piekhelderheid van 2800cd/m². Volgens OnePlus kan het hoofdscherm tenminste een miljoen keer dubbelgevouwen worden. Het amoledscherm aan de buitenkant van het toestel is 6,31" groot en heeft dezelfde specificaties, afgezien van de resolutie, die 2484 x 1116 pixels is, wat overigens vanwege de andere verhouding ook op 2k neerkomt.

OnePlus heeft drie cameralenzen in een cameramodule aan de buitenkant van het toestel verwerkt. Dit eiland bevat een 48-megapixelhoofdcamera, een 64-megapixeltelefotolens en een ultragroothoeklens met een 48-megapixelresolutie. Aan de binnenkant is ook nog een enkele selfiecamera aanwezig met een 20-megapixelresolutie.

Vooralsnog is er slechts een variant van de OnePlus Open aangekondigd, namelijk met 16GB aan Lpddr5-geheugen en 512GB UFS 4.0-opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4805mAh en kan met een vermogen van 67 watt opgeladen worden, wat volgens OnePlus betekent dat het toestel volledig opgeladen kan worden in 42 minuten. Het merk levert een compatibele oplader en kabel bij het toestel, dat alleen in de kleur Emerald Dusk verkrijgbaar is.