OnePlus bestaat volgende maand tien jaar. De smartphonefabrikant die zich profileerde als hippe start-up met toestellen die opvallend veel waar boden voor hun geld, opereerde vanaf het begin als een soort vooruitgeschoven post van het grote moederbedrijf BBK Electronics. Die laatste is een inmiddels niet meer bestaand concern dat in het thuisland grotere merken als OPPO, Vivo en realme onder zijn hoede had. In een tijd dat die en andere Chinese spelers nog niet de overstap naar Europa hadden gemaakt, was OnePlus hier al een bekende naam.

Anno 2023 kom je de toestellen van OPPO zelf hier gewoon in de winkels tegen en behoren andere Chinese merken ook tot de gevestigde partijen. Nu OnePlus zijn voortrekkersrol niet meer kan vervullen als het gaat om 'normale' smartphones, verlegt het zijn aandacht naar een productsegment waarin het nog wel iets nieuws naar de westerse markt kan brengen: dat van foldables. In China bestaat er al een levendige concurrentie tussen vouwtelefoons van fabrikanten als Xiaomi, Honor, Motorola, OPPO en Huawei, maar hier in de Benelux heb je keus uit weinig meer dan Samsung. Dat geldt vooral als je geen klaptelefoon als de Galaxy Z Flip5 wilt, maar het soort foldable dat van een normaal smartphoneformaat kan uitklappen tot minitablet, zoals de Galaxy Z Fold5. Reken je de Google-loze Huawei Mate X3 niet mee, dan is er voor dat product in onze winkels geen enkel alternatief. Een ritje naar Duitsland levert je nog de Google Pixel Fold op als mogelijkheid.

Met dat gebrek aan concurrentie in het achterhoofd is de enkele weken geleden aangekondigde OnePlus Open een bijzondere introductie. De eerste foldable smartphone van OnePlus is, zoals eerdere toestellen van het merk, niet geheel een eigen product, maar een variant op een bestaand OPPO-toestel met andere software. In dit geval is dat de OPPO Find N3, die exclusief blijft voor China en behalve de verkrijgbare kleuren identiek lijkt aan het OnePlus-model.

OnePlus zegt, bij monde van Bingo Liu, ceo van OnePlus Europe, dat de Open bedoeld is voor powerusers en enthousiastelingen. Daarom zou het merk meteen zijn begonnen met een tabletvormige foldable in plaats van een klaptelefoon, zoals andere merken. In de geest van OnePlus' slogan 'Never settle' moet de Open meteen de beste foldable zijn die je hier kunt kopen, belooft Liu. Het toestel is niet veel dikker of zwaarder dan een normale high-end smartphone en zou ook beschikken over een camerasysteem dat meekan met de beste toestellen van andere fabrikanten. Dat mag kennelijk wat kosten, want een prijsbreker is de OnePlus Open bepaald niet. De enige verkrijgbare uitvoering kost 1799 euro, zo'n 400 euro meer dan een Samsung Galaxy Z Fold5 met dezelfde hoeveelheid opslag. Normale high-end smartphones zijn vaak nog goedkoper, terwijl het niet-vouwende OnePlus-topmodel van begin dit jaar zelfs minder dan de helft kost.