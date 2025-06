Google Pixel Fold

We schreven eerder dit jaar al dat 2023 het jaar van de vouwbare smartphones zou worden. Dat werd namelijk al vrij snel duidelijk op het MWC van dit jaar. Veel partijen brengen dit jaar een vouwbaar toestel op de markt en grote namen als Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi, OPPO en Vivo hebben al meerdere generaties in omloop. Het was wachten op een vouwbaar toestel van Google. Maanden voordat de smartphone van de zoekgigant officieel werd aangekondigd, draaide de geruchtenmolen al overuren. Een groot deel van de specificaties, reclamevideo’s en foto’s was al uitgelekt en Google heeft op een gegeven moment zelf al eerder een video getoond. Het was dan ook geen verrassing toen de smartphone officieel werd aangekondigd. Wij waren erbij en hebben even met de smartphone mogen spelen.

Het eerste wat ons opvalt, is de prijs. De goedkoopste uitvoering van de vouwbare smartphone van Google kost 1899 euro, 100 euro meer dan de Galaxy Fold van Samsung. Dat is nogal aan de hoge kant als je hem vergelijkt met de vouwbare toestellen van andere fabrikanten. De vraag is of de hoge prijs het waard is. Daarnaast kun je niet naar de dichtstbijzijnde winkel rennen om hem te halen als de prijs je niet tegenhoudt, want het toestel komt niet uit in Nederland. De smartphone zal wel verkrijgbaar zijn in buurlanden Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Behuizing en schermen

Google is nogal late to the party met de Pixel Fold. Toch is het toestel niet een-op-een te vergelijken met de vouwbare telefoons van Samsung en dat begint al bij de maat. Het buitenste scherm van de Pixel Fold heeft een scherm van 5,8 inch groot en is daarmee een stuk breder dan de Fold van Samsung. In dichtgeklapte stand oogt het dus als een wat oudere mobiel en dat werkt lekker. Er hoeft dankzij het bredere scherm minder te worden gepriegeld als er wordt getypt. Bedienen met één hand is ondanks de kleinere maat nog steeds wat lastiger: het lukt ons om ongeveer op ¾ van het scherm te komen met onze duim. Voor sommige handelingen moet je de smartphone dus toch met twee handen bedienen.

De telefoon is in uitgevouwen stand ook lekker om mee te werken, al is de schermverhouding nog steeds te vierkant om video’s zonder balken af te kunnen spelen. In uitgevouwen stand heeft de smartphone een schermverhouding van 6:5, wat redelijk overeenkomt met die van een tablet. Oneerbiedig gezegd zou je het toestel wat verhouding betreft kunnen zien als een gekantelde Samsung Fold of kunnen vergelijken met de kleinere Oppo Find N. Persoonlijk vind ik deze vierkante vorm fijner omdat het apparaat in dichtgeklapte vorm meer oogt en voelt als een normale smartphone.

Het binnenste scherm van de Pixel Fold is 7,6 inch groot en heeft zoals eerder gezegd een vrij brede schermverhouding. Zowel het binnenste als het buitenste scherm heeft een refreshrate van 120Hz. Wat ons verder opvalt, is de schermrand. Die is dikker dan de randen die wij bij veel andere smartphones zien en dat kan voor sommige gebruikers een struikelpunt zijn. Persoonlijk stoor ik mij niet aan de schermrand en ergens vind ik het wel fijn. Doordat de schermrand zo dik is, kan de camera mooi weggewerkt worden in de rand en zitten er geen punchholes of notches in het scherm. Sommige fabrikanten lossen dit op door ze achter het scherm te plaatsen en hoewel de technologie daarvoor steeds beter wordt, is het nog steeds te zien. Alleen het scherm aan de buitenkant heeft een punchhole.

Een van de meest gestelde vragen als we het over vouwbare telefoons hebben, is toch wel hoe het zit met de vouwrand. Deze is ook op deze smartphone aanwezig en best goed te zien en te voelen. Er is wat dat betreft geen verschil met de meeste andere vouwbare toestellen die een vouwrand hebben. Het binnenste scherm voelt net zo zacht aan als die van andere vouwbare smartphones en dat betekent dat deze ook net zo gevoelig zou kunnen zijn voor krassen.

In dichtgeklapte stand is de Pixel Fold met 12mm aan de dunne kant. Google liet in de keynote weten dat dit de platste foldable is in landen waar de Fold wordt verkocht, maar de Huawei Mate X3 is nog net wat platter. Wat verder opvalt, is dat de twee helften plat op elkaar rusten. In tegenstelling tot de foldables van Samsung is er geen ruimte tussen de twee helften. De achterkant van het toestel is van Gorilla Glass Victus. De smartphone ligt lekker in de hand en heeft niet de neiging om uit je handen te glijden. Het frame van het toestel voelt en oogt erg plastic; het had voor die prijs wel een wat meer premium materiaal mogen zijn.

De Pixel Fold is waterdicht en heeft een IPX8-certificaat. Dat betekent dat het toestel anderhalve meter onder zoet water kan blijven voor maximaal dertig minuten. De X betekent dat deze niet stofdicht is.