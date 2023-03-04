Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 04-03-2023 14:00 66

MWC 2023

Het jaar van de foldables

04-03-2023 • 14:00

66

Het jaar van de foldables

De MWC is weer terug, in volle glorie. Samen met collega Friso reisde ik af naar deze grootste telecombeurs ter wereld, onder andere om te kijken wat de nieuwste trends zullen worden. Naast de AR-brillen, smartwatches en duurzaamheidsinitiatieven zagen en hoorden we vooral veel over vouwbare smartphones; niet alleen van de bekende grote fabrikanten, maar ook van minder bekende partijen. In dit artikel lopen we ze allemaal even langs.

Dat je in Azië veel meer keuze hebt als je een foldable zoekt, is inmiddels geen verrassing. In het Westen zetten vooral Samsung en Motorola groots in op deze apparaten. Samsung heeft al vier generaties aan foldables op de markt, die wij door de jaren heen allemaal hebben gereviewd. Hoewel Samsung er nog niets over heeft losgelaten, achten we de kans zeer groot dat er ook dit jaar weer modellen op de markt komen. De eerste geruchten en lekken over deze smartphones zijn al online te vinden. Naar verluidt zou de fabrikant voor de vijfde generatie het scharnier opnieuw hebben ontworpen. Daarmee zouden de nieuwe Flip en Fold eindelijk naadloos kunnen sluiten, in plaats van met een klein kiertje. Die naadloze sluiting hebben Chinese concurrenten over het algemeen al. Dat gaat echter ten koste van enige vorm van waterdichtheid, dus het zal moeten blijken in hoeverre Samsung beide eigenschappen met elkaar kan combineren. De Zuid-Koraanse fabrikant heeft twee soorten vouwbare toestellen in het assortiment: boekvormige foldables zoals de Fold die je kunt openvouwen tot een tablet, en vouwmobieltjes zoals de Flip waarvan je het scherm kunt openklappen. Deze toestellen hebben respectievelijk de benaming Galaxy Fold en Galaxy Flip.

Motorola heeft ook al drie foldable modellen op de markt gebracht, en werkt voor 2023 aan een nieuwe Razr. Bovendien zet de fabrikant in op de Rizr, een smartphone met een oprolbaar scherm. Over de nieuwe Razr heeft het bedrijf niets losgelaten op de beurs, maar in een interview met CNBC heeft Lenovo-directeur Yuanqing Yang laten weten dat dat model ‘heel snel’ uitkomt. De Rizr was wel te zien op de beurs. Deze smartphone met uitrolbaar scherm is volgens Motorola echter ‘slechts’ een concepttoestel dat niet in deze vorm op de markt zal komen. Over specificaties werd daarbij ook niet gesproken.

Moto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphone

OnePlus

OnePlus heeft op de beurs bevestigd in de tweede helft van 2023 met een vouwbare smartphone te komen. Het gaat om een high-end toestel dat het moet opnemen tegen andere vlaggenschepen. Het toestel zou daarnaast nog een ‘verrassing’ aan boord hebben. Veel meer heeft de fabrikant niet losgelaten over het toestel. Daarnaast gaan er geruchten dat het bedrijf werkt aan een minitablet-achtige foldable en een flip-telefoon.

OnePlus teaset vouwbare smartphone voor derde kwartaal
De OnePlus-tease bij de onthulling van de 11

Op de MWC waren ook genoeg fabrikanten aanwezig die wel met een volledige aankondiging kwamen en exemplaren tentoonstelden waar iedereen aan mocht zitten. We beginnen met de toestellen die uiteindelijk ook in Europa uit zullen komen.

OPPO

De OPPO Find N2 Flip is al een tijdje uit in China en sinds kort ook verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk. Wij denken dat het toestel uiteindelijk ook in andere Europese landen beschikbaar zal zijn, maar zeker weten doen we dat nog niet. Net zoals Google de Pixels jarenlang niet in de Benelux uitbracht, kan ook OPPO deze route bewandelen. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een smartphone met de ‘flip’-formfactor. Het apparaat heeft een Mediatek Dimensity 9000+ aan boord, samen met 8, 12 of 16GB ram en 256 of 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4300mAh. Aan de achterzijde zit een 50-megapixelhoofdcamera en 8-megapixelgroothoekcamera. Aan de voorkant vind je een 32-megapixelexemplaar.

Het binnenste scherm is 6,8 inch groot en voelt ongeveer hetzelfde aan als het scherm van de Samsung Galaxy Flip en Motorola Razr-toestellen, al is het exemplaar op de N2 Flip wel een stukje groter. Er is een vouwrand aanwezig, maar hij is minder prominent dan op de Flip4. Het schermpje aan de voorkant meet 3,26 inch en heeft dezelfde verhouding als het scherm van veel andere smartphones. Daarbij viel ons op dat er desondanks niet zoveel mee kan worden gedaan als met het frontschermpje van de Razr (2022). Je kunt er vooral versimpelde widgets en hele simpele apps op gebruiken; een beetje zoals dat ook bij de Galaxy Flip4 het geval is.

OPPO Find N2 Flip
Displays Buitenkant: 3,26", 382x720 pixels
Binnenkant: 6,8", 2520x1080 pixels, 120Hz
Soc MediaTek Dimensity 9000+
Camera 50-megapixelhoofdcamera
8-megapixel-ultragroothoekcamera
32-megapixelselfiecamera
Opties opslag/geheugen 8GB geheugen + 256GB opslagruimte
12GB geheugen + 256GB opslagruimte
16GB geheugen + 512GB opslagruimte
Accu 4300mAh, 44W-snelladen
Besturingssysteem ColorOS 7.1 (Android 13)

OPPO heeft niet laten weten wanneer de smartphone officieel beschikbaar komt in Europa, maar sinds 2 maart is het wel al mogelijk het toestel aan te schaffen in het Verenigd Koninkrijk, voor 849 pond. Daarom gokken wij erop dat het niet al te lang zal duren voordat deze smartphone ook in België en Nederland in de winkels ligt.

Oppo Find N2 FlipOppo Find N2 FlipOppo Find N2 FlipOppo Find N2 FlipOppo Find N2 FlipOppo Find N2 FlipOppo Find N2 FlipOppo Find N2 Flip

Naast de N2 Flip heeft OPPO ook nog een ‘normale’ N2, maar die werd niet op de beurs getoond. Hoogstwaarschijnlijk is dit de opvolger van de compacte Find N. Tweakers heeft dat toestel vorig jaar gepreviewd.

Honor

Honor heeft zijn vouwbare toestel, dat al beschikbaar was in China, ook uitgebracht in Europa. De Magic Vs kost 1599 euro en draait op een nieuwere versie van Android. Deze smartphone heeft een ‘fold’-vormfactor. Hij bevat een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, en 8 of 12GB ram. Verder heeft het toestel 256 of 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh. Het toestel is voorzien van een 54-megapixelhoofdcamera, 50-megapixel-ultragroothoekcamera die tegelijkertijd dienstdoet als macrocamera, en 8-megapixeltelecamera die 3x kan zoomen. Aan de voorkant zit een 16-megapixelselfiecamera.

Ook bij deze smartphone voelt het binnenste scherm aan zoals het binnenste scherm van de Galaxy Fold. Het scherm is 7,9 inch groot en heeft een resolutie van 2272 x 1984 pixels. De verversingssnelheid is 90Hz, wat een lagere refreshrate is dan die we bij andere toestellen tegenkomen. Voor zover we het scherm in actie hebben gezien, was die lagere rate geenszins storend. Het scherm voelt fijn aan, maar heeft een vouwrand. Die is weliswaar minder prominent aanwezig dan bij de OPPO, maar wel wat duidelijker zichtbaar. Het buitenste scherm is 6,45 inch groot en heeft een resolutie van 2560x1080 pixels. Daarmee lijkt het wat meer op een normaal smartphonescherm. De refreshrate ervan is 120Hz. Dit scherm kan worden beschouwd als een volwaardig secundair scherm, zodat je het toestel niet open hoeft te klappen om het te gebruiken. Dit werkt hetzelfde als bij de Galaxy Fold-toestellen.

Honor Magic VsHonor Magic VsHonor Magic VsHonor Magic VsHonor Magic VsHonor Magic VsHonor Magic VsHonor Magic Vs
Honor Magic Vs-foldable
Displays Buitenkant: 6,45", 2560x1080 pixels, 120Hz
Binnenkant: 7,9", 2272x1984 pixels, 90Hz
Soc Snapdragon 8+ Gen 1
Camera 54-megapixelhoofdcamera
50-megapixel-ultragroothoekcamera (werkt ook als macrocamera)
8-megapixeltelecamera (3x zoom)
16-megapixelselfiecamera
Opties opslag/geheugen 8GB geheugen + 256GB opslagruimte
12GB geheugen + 256GB opslagruimte
12GB geheugen + 512GB opslagruimte
Accu 5000mAh, 66W-snelladen
Besturingssysteem MagicOS 7.1 (Android 13)

Xiaomi

Xiaomi heeft geen grote aankondigingen over vouwbare toestellen gedaan. Dat is niet zo heel gek, aangezien het bedrijf de Xiaomi Mi Mix Fold 2 al in augustus 2022 had aangekondigd voor de Chinese markt. Het toestel komt niet uit in Europa, maar desondanks lagen enkele Mi Mix Fold 2-exemplaren op de stand van deze fabrikant. Ook deze smartphone heeft een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc en 12GB ram aan boord. Wat opslagcapaciteit betreft, is het toestel beschikbaar met 256GB, 512GB of 1TB. Aan de de achterkant vind je een 50-megapixelhoofdcamera, 8-megapixeltelecamera en 13-megapixel-ultragroothoekcamera. Aan de voorkant zit een 20-megapixelcamera. Het toestel heeft verder een accu met een capaciteit van 4500mAh.

Ook deze smartphone heeft de bekende ‘fold’-vormfactor en is dus voorzien van een flexibel scherm aan de binnenzijde en een normaal scherm aan de buitenzijde. Het binnenste scherm is 8,02 inch groot en heeft een resolutie van 1914x2160 pixels. De maximale verversingssnelheid is 120Hz. Ook op dit toestel is de vouwrand zichtbaar en voelbaar, maar minder duidelijk dan bij de Samsung-toestellen. Het buitenste scherm is 6,56 inch groot en heeft een resolutie van 1080x2520 pixels. Dit scherm heeft een refreshrate van 120Hz. Wat verder opvalt aan deze smartphone, is dat hij dunner is dan alle andere booktype foldables. In uitgevouwen stand is hij slechts 5,4mm dik. Daarnaast valt op dat in het binnenste scherm geen camera zit, iets dat de andere foldables met deze formfactor wel hebben. Het voordeel daarvan is dat het toestel geen gat in het scherm heeft. Bovendien is het scherm groter dan dat van alle andere vouwbare smartphones die wij in onze handen hebben gehad.

Aangezien deze smartphone niet uitkomt in Europa kunnen we uiteraard niet aangeven hoeveel het toestel hier kost. Het is echter vrij eenvoudig te importeren via de gebruikelijke Chinaphone-kanalen, en dan betaal je - afhankelijk van het model - tussen de 1300 en 1700 euro.

Xiaomi Mi Mix Fold 2Xiaomi Mi Mix Fold 2Xiaomi Mi Mix Fold 2Xiaomi Mi Mix Fold 2Xiaomi Mi Mix Fold 2Xiaomi Mi Mix Fold 2
Xiaomi Mi Mix Fold 2
Displays Buitenkant: 6,56", 2520x1080 pixels, 120Hz
Binnenkant: 8,02", 2260x1924 pixels, 120Hz
Soc Snapdragon 8+ Gen 1
Camera 50-megapixelhoofdcamera
13-megapixel-ultragroothoekcamera (werkt ook als macrocamera)
8-megapixeltelecamera (2x zoom)
20-megapixelselfiecamera
Opties opslag/geheugen 12GB geheugen + 256GB opslagruimte
12GB geheugen + 512GB opslagruimte
12GB geheugen + 1TB opslagruimte
Accu 4500mAh, 67W-snelladen
Besturingssysteem Miui Fold 13 (Android 13)

Tecno

Tecno is een smartphonefabrikant waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Dat is niet vreemd, want hij richt zich op ontwikkelingslanden. De fabrikant is vooral groot op de Afrikaanse markt en brengt verschillende smartphones uit, met bijzondere ontwerpen. De fabrikant kondigde zijn eerste vouwbare smartphone, de Phantom V fold, groots aan op de MWC. Het toestel heeft een MediaTek Dimensity 9000+ onder de motorkap, met 12GB ram en 256 of 512GB opslagruimte. Twee van de camera’s op de achterkant zijn 50-megapixelexemplaren. Dit zijn de hoofd- en telecamera. De ultragroothoekcamera is een 13-megapixelexemplaar. Aan de voorzijde zit een 16-megapixelcamera en aan de binnenkant vind je een 32-megapixelexemplaar.

De Phantom V heeft een booktype-vormfactor. Aan de binnenzijde is een 7,85 inch groot flexibel scherm met een resolutie van 2000x2296 pixels en een maximale refreshrate van 120Hz ingebouwd. Van alle toestellen die we in onze handen hebben gehad, is de vouwrand in het scherm van dit toestel het duidelijkst aanwezig. Daarnaast is dit de enige smartphone die maar twee vouwstanden heeft. Waar de andere toestellen als een soort laptop kunnen worden uitgevouwen, waarbij het scherm dus een hoek van 90 graden heeft, lijkt dat bij deze smartphone niet te kunnen. Los daarvan ligt de smartphone lekker in de hand. De vezelachtige achterzijde ervan voelt apart, maar wel fijn aan. Het voorste scherm is 6,42 inch groot; het heeft een resolutie van 1080x2550 pixels en een refreshrate van 120Hz.

Tecno heeft laten weten dat de smartphone 89.999 Indiase Rupee gaat kosten, wat omgerekend iets meer dan 1000 euro is. Het bedrijf heeft op dit moment een early bird-aanbieding waardoor er 10.000 Rupee van de prijs afgaat en hij op ongeveer 921 euro uitkomt. Daarmee is de Phantom V de eerste booktype-foldable die een introductieprijs onder de 1000 euro heeft.

Tecno Phantom VTecno Phantom VTecno Phantom VTecno Phantom VTecno Phantom VTecno Phantom V
Tecno Phantom V
Displays Buitenkant: 6,42", 2550x1080 pixels, 120Hz
Binnenkant: 7,85", 2296x2000 pixels, 120Hz
Soc MediaTek Dimensity 9000+
Camera

50-megapixelhoofdcamera
13-megapixel-ultragroothoekcamera (werkt ook als macrocamera)
50-megapixeltelecamera (2x zoom)
16-megapixelselfiecamera
31-megapixelselfiecamera
Opties opslag/geheugen 12GB geheugen + 256GB opslagruimte
12GB geheugen + 512GB opslagruimte
Accu 5000mAh, 66W-snelladen
Besturingssysteem MagicOS 7.1 (Android 13)

Het lijkt erop dat de vouwbare-smartphonetrend goed op stoom is gekomen en foldables uiteindelijk net zo ‘gewoon’ zullen worden als normale smartphones. Of deze trend zal worden opgevolgd door toestellen met een oprolbaar scherm, zoals de Rizr van Motorola, is nog even de vraag. In elk geval lijkt het erop dat het nog even gaat duren voordat zulke smartphones onderdeel zullen worden van het straatbeeld.

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Reacties (63)

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Boost9898 4 maart 2023 14:23
Ik geloof niet dat dit gaat werken, veel te kras-/schadegevoelig als je het mij vraagt. En wat schiet je ermee op? Een 'kleiner' maar veel dikker blok in je broekzak? Een breder scherm (met een lelijke naad)? Een extra scherm op de andere zijde? Daarvoor hoeft het geen foldable voor te zijn. Wat mij betreft is het een gimmick.
WillySis @Boost98985 maart 2023 10:03
Jij blijft in de oude vooroordelen hangen.
De foldabels hebben zeker een groot voordeel. De clam-shell modellen zijn wezenlijk compacter en hoewel ze dikker zijn, passen ze veel gemakkelijker in de broekzak, zonder dat je concessies . De phablets (wie kent die term nog?) hebben het voordeel dat ze een extra groot scherm hebben. Hier kan je gemakkelijk de desktopversie van websites op bekijken of meerdere apps tegelijk openen. Ook gebruik als mini laptop is mogelijk.
De naad valt al heel snel niet meer op. Steeds meer fabrikanten hebben daar ook oplossingen voor gevonden. Bij de Motorola Razr zie je de naad bijvoorbeeld nauwelijks.

Het scherm is inderdaad kras gevoeliger, maar bij de meeste modellen zit dat (dicht gevouwen) netjes beschermd. Het meest voorkomende defect aan smartphones is een gebroken scherm en daar heeft een foldable geen last van. Het scharnier is gewoon stevig en dat gaat bij normaal gebruik (zelfs wat aan de ruwe kant) niet snel kapot. Waterdichtheid is inmiddels ook geen probleem.

Corning hoopt eind dit jaar met een beter foldable glas op de markt te komen. De krasgevoeligheid wordt dan ook een stuk minder.

Vroeger vond men een keuren-tv ook onnodig, want met zwart-wit zag men alles. Het duurde even voordat de kleuren-tv algemeen werd, maar nu zijn er niet eens zwart-wit modellen meer te koop. De argumenten waren grotendeels dezelfde als die jij gebruikt voor de foldables. Het zal vooral een kwestie van tijd zijn voordat de prijzen van foldables beginnen te dalen en dan zullen ook die een aanzienlijk deel van de markt in gaan nemen. Ik reken de uitschuifbare toestellen overigens tot dezelfde categorie.
PhilipsFan @WillySis5 maart 2023 23:22
Maar kleuren-tv's hadden verder geen nadelen t.o.v. zwartwit, het was een verbetering op alle fronten. Ze waren alleen een stuk duurder.

Een foldable is een (enorme) verbetering op het gebief van schermoppervlak, maar een verslechtering op andere fronten. Waterdichtheid en dikte van het toestel worden al in het artikel genoemd, maar ik ben vooral bang voor slijtage. Die knik in het scherm kan gewoon nooit goed zijn, na verloop van tijd gaat dat gewoon knakken, slijten of breken. De uitschuifbare toestellen hebben dat misschien iets minder, maar beide varianten hebben het enorm zwakke punt van het mechaniek. Je kunt er gewoon op wachten dat daar iets aan kapot gaat.

Iedereen moet natuurlijk voor zichzelf uitmaken of de voordelen tegen de nadelen opwegen, maar ik denk dat velen die nu voor een foldable gaan, zich niet genoeg bewust zijn van de nadelen. Na een jaar oid zitten ze met een defect toestel en dan zullen ze teleurgesteld zijn en nooit meer een foldable willen. Ik denk dat foldables een modeverschijnsel zijn en dat over 5 jaar niemand er meer naar taalt.
WillySis @PhilipsFan5 maart 2023 23:50
Kleuren TV hadden zeker nadelen. Ze waren erg duur, er zat een enorme toeter achter, waren haast niet te tillen en vraten veel meer stroom.

Ik weet niet of jij ooit een foldable in de hand gehad hebt. Ik heb er al een vanaf het begin (Samsung fold). Dat toestel is nu nog steeds in gebruik als e-reader of als een mini-tabletje. Ik heb sinds een half jaar een Samsung Fold 4 en een Samsung Flip 4 (beide gekregen) en een Samsung A53.
De Fold is een beetje de dagelijkse telefoon, de Flip voor onderweg (in de broekzak) en de A53 voor op de fiets. Het scherm van de oude fold heeft wel een paar doffe plekken en één diepe kras, maar verder maakt het geen van de vooroordelen waar. De naad is nog gewoon zoals hij nieuw was en dat scheelt niet veel met de Fold 4. Bij de Flip 4 is de vouw wat minder goed zichtbaar.

De eerste Fold was wel een teer ding als het om vocht en stof gaat, Vanaf de Fold 3 zijn de Fold en Flip gewoon waterdicht (IPx8 rating). Scharnier moest bij de eerste Fold 4000 keer open en dicht kunnen, bij de Flip en Fold 4 is dat al 8000 keer. Een val is geen probleem. Dat vouwen is ook vele malen getest. Er zijn genoeg filmjes van op YouTube. JerryRigsEverything heeft de eerste Samsung Fold getest en die haalde de 4000 keer open en dicht vouwen inderdaad. Aan het scherm was niets te zien, alleen het scharnier begaf het. Zijn machine vouwde niet echt voorzichtig.

De foldabels gaan echt niet meer verdwijnen. De clam-shell modellen zijn gewoon lekker compact, zonder concessie aan de schermgrootte en de Fold en consorten hebben gewoon een heerlijk groot scherm. De vouwnaad zal bij de toestellen die over een jaar of twee op de markt komen niet meer te zien zijn (zoals nu als bij de Motorola Razr) en ook de krasgevoeligheid zal voor een heel stuk opgelost zijn. De prijs zal voorlopig wel het grootste struikelblok blijven. Het zal ook nog wel vijf jaar duren voordat de foldabels in het hoge midden segment terecht komen.

Mensen die elke keer de vooroordelen omtrent foldabels neerpennen hebben we inmiddels niet meer nodig. Die zijn bekend. Laat liefhebbers liever zelf eens proberen en zelf ondervinden of die nadelen echt zo zwaar moeten wegen.
Rugby82 @Boost98984 maart 2023 16:02
Dan heb je er overduidelijk nog nooit eentje langer dan 5min getest. Ik heb er 4 maanden over lopen twijfelen maar uiteindelijk toch de Flip4 gekocht. De vouw merk je na 3 dagen niet meer en in dagelijks gebruik zie je hem ook niet met het scherm aan. Het "dikke" blok zit 100 keer fijner in je broekzak dan een normale smartphone waarmee je niet eens normaal kan gaan zitten.

Ja er zijn ook wat nadelen en dat krasgevoeligheid is een kleine omdat hij bij niet gebruik dicht is en krassen over het algemeen niet komen tijdens gebruik maar bijvoorbeeld in je broekzak door sleutels e.d.

Daarnaast doe ik 1,5 keer zo lang met de accu tov mijn vorige S21 omdat je in veel gevallen op het coverscreeen al ziet dat je niks hoeft te doen wat ook heel erg bijdraagt aan minder schermtijd.

Wat mij betreft zeker geen gimmick maar de toekomst.

[Reactie gewijzigd door Rugby82 op 22 juli 2024 15:06]

Zo af en toe... @Rugby825 maart 2023 10:37
Je hebt wel gelijk, als ik weer eens een broek heb gekocht met te kleine zakken baal ik weer als een stekker. :)
jbhc @Boost98984 maart 2023 22:09
Dat dachten mensen 20 jaar geleden ook over een smartphone. Ik heb zelf ook wel eens de vraag gesteld "of je er ook nog mee kon bellen" toen ik zelf nog met een 3310 liep te t9-en :+
EdvanAl @Boost98984 maart 2023 14:36
Ach wat dat betreft is een smartphone al een gimmick geworden met onnodige toeters en bellen.
eboellie @EdvanAl4 maart 2023 15:13
nou een gimmic????
het vervangt: kopieer/fax apparaat, camera, pinpas (ovkaart straks), (spel-)computer, reclamefolders, navigatiekastjes, walkmans (ja zo oud ben ik), toegangspasjes, papier geld, etc etc...

En dat allemaal in je broekzak.

Het is een fantastisch product, dat natuurlijk trecht de nodige aandacht verdiend.
Frame164 @EdvanAl4 maart 2023 14:47
Net als pc's, gaming en internet. Die hypes waaien ook wel weer over....
natural colour @Frame1644 maart 2023 18:10
plus 3-D TV, gebogen schermen...het waait wel weer op de afval berg, mag Wall-e in de toekomst wel weer opruimen.
On topic: als het scherm net zo lang meegaat als de accu...mogen we niet mopperen.
84hannes @natural colour5 maart 2023 10:23
plus 3-D TV, gebogen schermen...het waait wel weer op de afval berg
Zou een gebogen 3D-televisie meer afval geven dan een conventionele? Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen hun televisie weg deden omdat de hype voorbij is. Ik zeg altijd dat je niets meer hebt aan een gebogen televisie, omdat alle omroepen jaren geleden al gestopt zijn met gebogen programma's uitzenden, maar ik hoop dat niemand dat serieus nam. Hetzelfde voor vouwbare telefoons: als ze eerder stuk gaan dan conventionele telefoons dan heb je een punt, maar anders denk ik dat het weinig invloed heeft op ons afvalprobleem.
NatteKrant @84hannes6 maart 2023 11:00
Je hebt met bovenstaande natuurlijk gelijk.

Maar de fabrikanten is er natuurlijk alles aan gelegen om je tot een nieuwe telefoon te verleiden met zinnige of onzinnige features. Al met al kun wel redeneren dat al deze "hypes" leiden tot een versnelde economische afschrijving van "oude" modellen. Dit geldt natuulijk niet alleen voor telefoons, maar net zo min voor auto's meubels etc.

Het gros gaat niet de deur uit omdat het kapot is maar simpelweg omdat men zin heeft in iets nieuws. Om met onszelf in het reine te blijven spiegelen we ons voor dat jouw afdankertje een prima tweede leven tegenmoet gaat.
snah001 @Frame1644 maart 2023 15:27
Die zijn nog steeds niet overgewaaid en zal ook niet gebeuren.
Settler11 @Boost98984 maart 2023 14:53
Ligt er per persoon ook aan hoe voorzichtig je bent. Ook dan is er een: ongeluk in een hoekje.

Ik heb zelf een Flip. Eventjes dicht flippen en je scherm is beschermt. Achterkant is, zoals vele smartphones, gevoelig. En als die dicht is, steekt z'n lange voorwerp ook niet uit je (ondiepe) broekzak. ;)

Ikzelf heb er veel profijt van iig. De Flip komt met voorgeïnstalleerde schermbescherming.
Chadi @Boost98986 maart 2023 03:18
Ik heb een tijdje de Samsung gebruikt als leen toestel van mijn zwager. Ik vind het een erg fijn toestel. Het enige nadeel wat ik ondervond was dat ik het niet meer in mijn broekzak kon stoppen. Maar dit had misschien meer met voorzichtigheid te maken. Maar op elk ander vlak was dit een plus voor mijn gebruik. Als ze dunner en goedkoper zouden worden dan haal ik er zeker eentje. Ik ga geen 800+ betalen voor welk toestel dan ook.
rammes @Boost98986 maart 2023 18:07
"Een 'kleiner' maar veel dikker blok in je broekzak?"

Ik denk dat een heleboel vrouwen dat niet zo zien
Meiklokje @Boost989810 maart 2023 12:00
Geplande veroudering tegen woekerprijzen. De smartphone is het wegwerp product. Laten we dat nog eens versnellen. De gouden graal om nog meer ewaste en hopen onkosten. Vouwbare telefoons. Philips deed dat ook met de gloeilamp met maximum 1000 branduren. Het is echt dat de mens niks bijleert. Gisteren nog een aflevering gezien op YouTube in het tech altar kanaal. Het begin en einde van Philips. Zo kan de smartphone industrie ook op zijn bek vallen. Mensen willen terug duurzaamheid in huis en geen troep voor belachelijke prijzen. Nu het leven steeds duurder wordt.
JDx 4 maart 2023 14:15
Zou je op zo'n foldable ook in kunnen stellen dat je de webversie van de site krijgt in plaats van de mobiele site? Soms mis je bepaalde dingen in de mobiele versie, dan zou het wel handig zijn.
Deckkie @JDx4 maart 2023 14:25
Zelf gebruik ik Edge op de Galaxy Z fold4. Hierbij kan je in instellingen de desktopsite als standaard instellen. Daarbij kan je met twee klicks (menu + icoon) switchen tussen dekstop en mobiele site.

Lijkt mij dat alle browsers deze functionaliteit ingebouwd hebben.
Damic @Deckkie4 maart 2023 22:48
Dat kan volgens mij in elke deftige browser (in ieder geval al een paar keer gebruikt in Firefox op poco x3), toen de mobile site niet echt mobiel was maar eerder gehandicapt
JDx @Deckkie4 maart 2023 14:31
Ah mooi, nooit naar gekeken, maar met zo'n uitklapbaar scherm wel interessant.
Settler11 @JDx4 maart 2023 14:48
In Chrome: rechtsboven drie puntjes-menu > Desktop site.
Votlook @Settler114 maart 2023 18:09
Held!
jordyS1 @JDx4 maart 2023 17:42
dat kan werkelijk op elke telefoon? menu> desktopsite laden
GH45T @JDx5 maart 2023 00:00
Ik gebruik als browser op mijn telefoon Bromite. In mijn ervaring willen veel browsers zo nu en dan weer terug springen naar mobiele sites. Bij Bromite heb ik dat nog nooit meegemaakt, tenzij ik het zelf aanpas.

Sommige websites pushen alsnog een (semi) mobiele pagina (ja, Tweakers bijvoorbeeld). Ontzettend irritant vind ik dat. Ik wil gewoon de volledige desktop sites. 9 Van de 10 keer is een mobiele website naar mijn idee: meer klikken om hetzelfde te bereiken, opnieuw de weg moeten zoeken, of informatie welke wordt achtergehouden.
GaryFaceman 4 maart 2023 15:26
Zijn er ook foldables met enkel een groot scherm (edit: aan de binnenkant bedoel ik), maar wel in de 4:3.55 aspect ration? Ik vind 2 schermen (een op de buitenkant en een op de binnenkant) echt zwaar overkill en het helpt niet dat het de prijs erg doet stijgen

[Reactie gewijzigd door GaryFaceman op 22 juli 2024 15:06]

brammetje1994 @GaryFaceman5 maart 2023 01:05
Op dit moment is de enige (bekende) foldable serie met een groot scherm aan de buitenkant de Huawei Mate X(s). Echter zijn ook zij met de Mate X2 naar dubbel scherm gegaan. Ik had initieel dezelfde mening, maar het nadeel is gewoon dat het buigende scherm een stuk fragieler is.

Wanneer ik mijn Fold 2 dicht vouw is deze daadwerkelijk beschermd doordat deze naar binnen gevouwen is. Tot we een nieuw materiaal hebben wat kan buigen en krasbestendig is vraag ik mij af of ik het risico zou willen lopen.
GaryFaceman @brammetje19945 maart 2023 01:16
Ah ja sorry, ik was wat onduidelijk, ik bedoelde enkel een scherm aan de binnenkant inderdaad. Ik weet dat je dan aan de buitenkant niks kan zien behalve misschien een notificatie-led maar ik gebruik mijn telefoon meer als een mini tablet dus denk dat dat best zou gaan toch? Misschien is uit testing gebleken dat dat toch te onhandig is oid, vraag het me af!
brammetje1994 @GaryFaceman5 maart 2023 02:33
Pfoe geen idee. Ik vouw hem niet altijd open. Ga ik uitgebreid zitten, dan vouw ik mijn toestel uit. Loop ik door de supermarkt om te scannen, neem ik een gesprek op of beantwoord ik snel even een berichtje, dan vind ik het 1-hand-zame display van de Fold enorm fijn. Ik wist niet meer hoe fijn een 1-handbare telefoon was tot ik er weer een had. Ik zou er alleen niet mijn grotere display voor willen opgeven.
Bomberman71 4 maart 2023 16:02
"Het is allemaal niks die foldables .... "
Totdat Apple ermee komt en dan opeens is het geweldig en moet iedereen er 1 hebben.

Meesten berusten hun oordeel op 'van horen zeggen' of wat ze ooit een keer gelezen hebben.
95%. heeft nog nooit een foldable in zijn/haar handen gehad maar heeft wel een mening.
Donstil
@Bomberman714 maart 2023 18:49
"Het is allemaal niks die foldables .... "
Totdat Apple ermee komt en dan opeens is het geweldig en moet iedereen er 1 hebben.
Nou ik zal je zeggen. Ik heb nu een Fold 4 van Samsung te leen en ondanks mijn Apple omgeving ben ik best wel enthousiast geworden. De hardware is er op zeker klaar voor merk ik met de fold 4 maar het OS is simpelweg niet voor mij.

Als Apple er een uit zou brengen (en waar blijven ze!!) dan koop ik het op zeker, een iPhone en iPad Mini combinatie in mijn zak lijkt mij geweldig.

Hopelijk zien ze ook dat deze toestellen een enorme vlucht nemen en “iedereen” er een uitbrengt en blijven ze daarom niet te lang achter.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 15:06]

Bomberman71 @Donstil4 maart 2023 19:31
Bedankt voor de eerlijkheid. De meesten roepen maar wat en hebben 0,0 ervaring.
Als je het gebruikt dan zie je dat het allemaal niet zo kansloos is.
Zaken als een 'crease' in het midden zie je niet bij gebruik en voor media te consumeren is het zoveel beter dan een reguliere candybar phone.

Ik vind de software prima en vind dat android zeker met het laatste One UI veel verder is dan IOS (Heb zelf 2 iphones).
Maar goed, iedereen heeft zo zijn voorkeur.
JDx @Bomberman714 maart 2023 18:09
Zou ook niet weten hoe ik voor dit geld eentje in m'n handen zou moeten krijgen.

Duurste telefoon die ik heb gezien in het echt was de iPhone 12 ofzo van m'n pa.
Gerjannn @JDx4 maart 2023 22:28
Mocht je het leuk vinden, bij de MediaMarkt hebben ze ook o.a. de Fold 4 staan, bij de meeste filialen kan je hem dan ook uitproberen.
Meiklokje @Bomberman7110 maart 2023 12:11
Techniek om te vernielen, voor hoeveel mag hij op korte duur in de vuilbak ? 2000, 3000€ ? Zo zie ik het gewoon. En zo is het ook. Rommel om mensen een hoop geld uit hun zak te kloppen. Het is nu al niets waard wat je aan elektronica tegenwoordig koopt. Het is te zien dat jullie de jaren 50 en 60 nooit hebben meegemaakt. Tegenwoordig worden ze nog steeds creatiever. Hopen geld voor nog meer nest. En maar klagen over het milieu. Als ik het recyclage park bekijk, kan er nog wat bij. Schiet echt op zo. :O
Bomberman71 @Meiklokje10 maart 2023 12:19
Geen idee waar je het over hebt en wat je punt is.
Niemand MOET iets kopen, het staat je namelijk vrij om dat te doen of niet.

Ik kom zelf uit de begin jaren 70 en heb genoeg apparatuur meegemaakt en niet alles was zaligmakend destijds.
Nu is er veel meer keuze en sommige zaken kosten een fractie.

Kijk nu eens wat een beetje smartphone vervangt tov toen ...

De walkman, losse analoge fototoestel (net alsof het ontwikkelen van fotos zo milieuvriendelijk was), stedenboeken, grote kaarten, 100'en kilos papier, een rekenmachine en ik kan zo nog wel 5 minuten doorgaan.

Maar nogmaals, je moet niets. Blijf lekker in de tijd hangen als je dat wilt, dat is jouw keuze en ook prima.
rayfano 4 maart 2023 14:57
Vind het persoonlijk best wel jammer dat aan de binnenzijde van het scherm ook een frontfacing camera zit. Zelf gebruik ik hem sowieso niet veel en vind het zonde van de scherm.

Weet alleen niet hoe dat zit met 3rd party apps zoals Snapchat, of die gebruik kan maken van het scherm aan de buitenkant en dan kan wisselen bij het openklappen bijvoorbeeld.
bugcyber @rayfano4 maart 2023 17:22
Zeker als er aan de buitenkant ook nog eens een scherm zit vind ik dat helemaal dom.
Je hoeft dan zelfs op het buitenste scherm geen selfie camera meer te hebben

je klapt hem open, je gebruikt gewoon je betere main camera en kijkt naar het externe scherm.
Betere kwaliteit, geen gaten en de fabrikant wint geld door de 2 cameras weg te laten... Win Win voor iedereen.

Dat omschakelen zal vermoedelijk dynamisch werken zoals het roteren van het scherm. Ik vermoed dat dynamische pagina's en apps hier weinig problemen mee gaan hebben.
rayfano @bugcyber4 maart 2023 19:37
Precies mijn idee! Zou er een enorme voorstander voor zijn! Enige nadeel is natuurlijk dat videobellen dan natuurlijk wel een stuk lastiger wordt bedenk ik me net ineens...
aliw 4 maart 2023 15:14
ik heb nu 2.5 jaar een galaxy fold 2. blijft een gaaf toestel. Ik heb deze vorig jaar wel op moeten sturen voor garantie omdat de vouw begon te scheuren. De techniek is nog niet helemaal goed heb ik het idee want dit hoor je vaker.

Zodra mijn fold 2 'op' is koop ik denk ik de foldable van xiaomi (mits die tegen die tijd verkocht wordt in europa). Die hebben het wmb qua form-factor goed gekregen. Al die andere foldables hebben een te smal coverscreen.
ASNNetworks @aliw4 maart 2023 18:01
Staar je niet alleen blind op de hardware specs. Foldables worden pas echt nuttig met goede software. Ik heb zelf ook de Fold2 en van wat ik zie bij overige merken, loopt Samsung nog echt voor op het gebied van multitasking en andere optimalisaties voor foldables. Zeker met de toevoegingen van Good Lock, Samsungs tool voor extra features.

Ik ben erg benieuwd naar de Fold5!

Overigens is de Fold2 m'n eerste Android telefoon. Hiervoor altijd iPhone gehad vanaf de 1e gen uit Amerika.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 15:06]

GenomDalar 6 maart 2023 12:55
Liever het rolbare concept van Motorola maar liever over horizontaal dan verticaal.
Genoeg tijd om te wachten ik heb pas de S23 Ultra gewonnen waarmee ik het nog wel even mee volhoudt.
ShadLink 4 maart 2023 15:06
Foldables zijn idioot duur voor een telefoon die na een maand een blijvend zichtbare beschadiging op de scharnier heeft. Ik koop liever een telefoon en een tablet voor hetzelfde geld.
B00st3r @ShadLink4 maart 2023 20:16
Rare reactie. Een telefoon is altijd duur als deze na een maand stuk gaat. Waarom zou je dat specifiek over foldables zeggen?

Als ze binnen een maand schade hebben, verhaal je dat op garantie.
Frame164 4 maart 2023 14:47
Komt er ook nog een artikel over de netwerkleveranciers op mwc? Ben wel benieuwd of die nog bijzondere nieuwe dingen hebben geïntroduceerd of aangekondigd.
Haga 4 maart 2023 15:35
Ik wacht rustig af tot Apple met een vouwbare iPhone komt.

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