De MWC is weer terug, in volle glorie. Samen met collega Friso reisde ik af naar deze grootste telecombeurs ter wereld, onder andere om te kijken wat de nieuwste trends zullen worden. Naast de AR-brillen, smartwatches en duurzaamheidsinitiatieven zagen en hoorden we vooral veel over vouwbare smartphones; niet alleen van de bekende grote fabrikanten, maar ook van minder bekende partijen. In dit artikel lopen we ze allemaal even langs.

Dat je in Azië veel meer keuze hebt als je een foldable zoekt, is inmiddels geen verrassing. In het Westen zetten vooral Samsung en Motorola groots in op deze apparaten. Samsung heeft al vier generaties aan foldables op de markt, die wij door de jaren heen allemaal hebben gereviewd. Hoewel Samsung er nog niets over heeft losgelaten, achten we de kans zeer groot dat er ook dit jaar weer modellen op de markt komen. De eerste geruchten en lekken over deze smartphones zijn al online te vinden. Naar verluidt zou de fabrikant voor de vijfde generatie het scharnier opnieuw hebben ontworpen. Daarmee zouden de nieuwe Flip en Fold eindelijk naadloos kunnen sluiten, in plaats van met een klein kiertje. Die naadloze sluiting hebben Chinese concurrenten over het algemeen al. Dat gaat echter ten koste van enige vorm van waterdichtheid, dus het zal moeten blijken in hoeverre Samsung beide eigenschappen met elkaar kan combineren. De Zuid-Koraanse fabrikant heeft twee soorten vouwbare toestellen in het assortiment: boekvormige foldables zoals de Fold die je kunt openvouwen tot een tablet, en vouwmobieltjes zoals de Flip waarvan je het scherm kunt openklappen. Deze toestellen hebben respectievelijk de benaming Galaxy Fold en Galaxy Flip.

Motorola heeft ook al drie foldable modellen op de markt gebracht, en werkt voor 2023 aan een nieuwe Razr. Bovendien zet de fabrikant in op de Rizr, een smartphone met een oprolbaar scherm. Over de nieuwe Razr heeft het bedrijf niets losgelaten op de beurs, maar in een interview met CNBC heeft Lenovo-directeur Yuanqing Yang laten weten dat dat model ‘heel snel’ uitkomt. De Rizr was wel te zien op de beurs. Deze smartphone met uitrolbaar scherm is volgens Motorola echter ‘slechts’ een concepttoestel dat niet in deze vorm op de markt zal komen. Over specificaties werd daarbij ook niet gesproken.

OnePlus

OnePlus heeft op de beurs bevestigd in de tweede helft van 2023 met een vouwbare smartphone te komen. Het gaat om een high-end toestel dat het moet opnemen tegen andere vlaggenschepen. Het toestel zou daarnaast nog een ‘verrassing’ aan boord hebben. Veel meer heeft de fabrikant niet losgelaten over het toestel. Daarnaast gaan er geruchten dat het bedrijf werkt aan een minitablet-achtige foldable en een flip-telefoon.

De OnePlus-tease bij de onthulling van de 11

Op de MWC waren ook genoeg fabrikanten aanwezig die wel met een volledige aankondiging kwamen en exemplaren tentoonstelden waar iedereen aan mocht zitten. We beginnen met de toestellen die uiteindelijk ook in Europa uit zullen komen.

OPPO

De OPPO Find N2 Flip is al een tijdje uit in China en sinds kort ook verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk. Wij denken dat het toestel uiteindelijk ook in andere Europese landen beschikbaar zal zijn, maar zeker weten doen we dat nog niet. Net zoals Google de Pixels jarenlang niet in de Benelux uitbracht, kan ook OPPO deze route bewandelen. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een smartphone met de ‘flip’-formfactor. Het apparaat heeft een Mediatek Dimensity 9000+ aan boord, samen met 8, 12 of 16GB ram en 256 of 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4300mAh. Aan de achterzijde zit een 50-megapixelhoofdcamera en 8-megapixelgroothoekcamera. Aan de voorkant vind je een 32-megapixelexemplaar.

Het binnenste scherm is 6,8 inch groot en voelt ongeveer hetzelfde aan als het scherm van de Samsung Galaxy Flip en Motorola Razr-toestellen, al is het exemplaar op de N2 Flip wel een stukje groter. Er is een vouwrand aanwezig, maar hij is minder prominent dan op de Flip4. Het schermpje aan de voorkant meet 3,26 inch en heeft dezelfde verhouding als het scherm van veel andere smartphones. Daarbij viel ons op dat er desondanks niet zoveel mee kan worden gedaan als met het frontschermpje van de Razr (2022). Je kunt er vooral versimpelde widgets en hele simpele apps op gebruiken; een beetje zoals dat ook bij de Galaxy Flip4 het geval is.

OPPO Find N2 Flip Displays Buitenkant: 3,26", 382x720 pixels

Binnenkant: 6,8", 2520x1080 pixels, 120Hz Soc MediaTek Dimensity 9000+ Camera 50-megapixelhoofdcamera

8-megapixel-ultragroothoekcamera

32-megapixelselfiecamera Opties opslag/geheugen 8GB geheugen + 256GB opslagruimte

12GB geheugen + 256GB opslagruimte

16GB geheugen + 512GB opslagruimte Accu 4300mAh, 44W-snelladen Besturingssysteem ColorOS 7.1 (Android 13)

OPPO heeft niet laten weten wanneer de smartphone officieel beschikbaar komt in Europa, maar sinds 2 maart is het wel al mogelijk het toestel aan te schaffen in het Verenigd Koninkrijk, voor 849 pond. Daarom gokken wij erop dat het niet al te lang zal duren voordat deze smartphone ook in België en Nederland in de winkels ligt.

Naast de N2 Flip heeft OPPO ook nog een ‘normale’ N2, maar die werd niet op de beurs getoond. Hoogstwaarschijnlijk is dit de opvolger van de compacte Find N. Tweakers heeft dat toestel vorig jaar gepreviewd.

Honor

Honor heeft zijn vouwbare toestel, dat al beschikbaar was in China, ook uitgebracht in Europa. De Magic Vs kost 1599 euro en draait op een nieuwere versie van Android. Deze smartphone heeft een ‘fold’-vormfactor. Hij bevat een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, en 8 of 12GB ram. Verder heeft het toestel 256 of 512GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh. Het toestel is voorzien van een 54-megapixelhoofdcamera, 50-megapixel-ultragroothoekcamera die tegelijkertijd dienstdoet als macrocamera, en 8-megapixeltelecamera die 3x kan zoomen. Aan de voorkant zit een 16-megapixelselfiecamera.

Ook bij deze smartphone voelt het binnenste scherm aan zoals het binnenste scherm van de Galaxy Fold. Het scherm is 7,9 inch groot en heeft een resolutie van 2272 x 1984 pixels. De verversingssnelheid is 90Hz, wat een lagere refreshrate is dan die we bij andere toestellen tegenkomen. Voor zover we het scherm in actie hebben gezien, was die lagere rate geenszins storend. Het scherm voelt fijn aan, maar heeft een vouwrand. Die is weliswaar minder prominent aanwezig dan bij de OPPO, maar wel wat duidelijker zichtbaar. Het buitenste scherm is 6,45 inch groot en heeft een resolutie van 2560x1080 pixels. Daarmee lijkt het wat meer op een normaal smartphonescherm. De refreshrate ervan is 120Hz. Dit scherm kan worden beschouwd als een volwaardig secundair scherm, zodat je het toestel niet open hoeft te klappen om het te gebruiken. Dit werkt hetzelfde als bij de Galaxy Fold-toestellen.

Honor Magic Vs-foldable Displays Buitenkant: 6,45", 2560x1080 pixels, 120Hz

Binnenkant: 7,9", 2272x1984 pixels, 90Hz Soc Snapdragon 8+ Gen 1 Camera 54-megapixelhoofdcamera

50-megapixel-ultragroothoekcamera (werkt ook als macrocamera)

8-megapixeltelecamera (3x zoom)

16-megapixelselfiecamera Opties opslag/geheugen 8GB geheugen + 256GB opslagruimte

12GB geheugen + 256GB opslagruimte

12GB geheugen + 512GB opslagruimte Accu 5000mAh, 66W-snelladen Besturingssysteem MagicOS 7.1 (Android 13)

Xiaomi

Xiaomi heeft geen grote aankondigingen over vouwbare toestellen gedaan. Dat is niet zo heel gek, aangezien het bedrijf de Xiaomi Mi Mix Fold 2 al in augustus 2022 had aangekondigd voor de Chinese markt. Het toestel komt niet uit in Europa, maar desondanks lagen enkele Mi Mix Fold 2-exemplaren op de stand van deze fabrikant. Ook deze smartphone heeft een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc en 12GB ram aan boord. Wat opslagcapaciteit betreft, is het toestel beschikbaar met 256GB, 512GB of 1TB. Aan de de achterkant vind je een 50-megapixelhoofdcamera, 8-megapixeltelecamera en 13-megapixel-ultragroothoekcamera. Aan de voorkant zit een 20-megapixelcamera. Het toestel heeft verder een accu met een capaciteit van 4500mAh.

Ook deze smartphone heeft de bekende ‘fold’-vormfactor en is dus voorzien van een flexibel scherm aan de binnenzijde en een normaal scherm aan de buitenzijde. Het binnenste scherm is 8,02 inch groot en heeft een resolutie van 1914x2160 pixels. De maximale verversingssnelheid is 120Hz. Ook op dit toestel is de vouwrand zichtbaar en voelbaar, maar minder duidelijk dan bij de Samsung-toestellen. Het buitenste scherm is 6,56 inch groot en heeft een resolutie van 1080x2520 pixels. Dit scherm heeft een refreshrate van 120Hz. Wat verder opvalt aan deze smartphone, is dat hij dunner is dan alle andere booktype foldables. In uitgevouwen stand is hij slechts 5,4mm dik. Daarnaast valt op dat in het binnenste scherm geen camera zit, iets dat de andere foldables met deze formfactor wel hebben. Het voordeel daarvan is dat het toestel geen gat in het scherm heeft. Bovendien is het scherm groter dan dat van alle andere vouwbare smartphones die wij in onze handen hebben gehad.

Aangezien deze smartphone niet uitkomt in Europa kunnen we uiteraard niet aangeven hoeveel het toestel hier kost. Het is echter vrij eenvoudig te importeren via de gebruikelijke Chinaphone-kanalen, en dan betaal je - afhankelijk van het model - tussen de 1300 en 1700 euro.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Displays Buitenkant: 6,56", 2520x1080 pixels, 120Hz

Binnenkant: 8,02", 2260x1924 pixels, 120Hz Soc Snapdragon 8+ Gen 1 Camera 50-megapixelhoofdcamera

13-megapixel-ultragroothoekcamera (werkt ook als macrocamera)

8-megapixeltelecamera (2x zoom)

20-megapixelselfiecamera Opties opslag/geheugen 12GB geheugen + 256GB opslagruimte

12GB geheugen + 512GB opslagruimte

12GB geheugen + 1TB opslagruimte Accu 4500mAh, 67W-snelladen Besturingssysteem Miui Fold 13 (Android 13)

Tecno

Tecno is een smartphonefabrikant waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Dat is niet vreemd, want hij richt zich op ontwikkelingslanden. De fabrikant is vooral groot op de Afrikaanse markt en brengt verschillende smartphones uit, met bijzondere ontwerpen. De fabrikant kondigde zijn eerste vouwbare smartphone, de Phantom V fold, groots aan op de MWC. Het toestel heeft een MediaTek Dimensity 9000+ onder de motorkap, met 12GB ram en 256 of 512GB opslagruimte. Twee van de camera’s op de achterkant zijn 50-megapixelexemplaren. Dit zijn de hoofd- en telecamera. De ultragroothoekcamera is een 13-megapixelexemplaar. Aan de voorzijde zit een 16-megapixelcamera en aan de binnenkant vind je een 32-megapixelexemplaar.

De Phantom V heeft een booktype-vormfactor. Aan de binnenzijde is een 7,85 inch groot flexibel scherm met een resolutie van 2000x2296 pixels en een maximale refreshrate van 120Hz ingebouwd. Van alle toestellen die we in onze handen hebben gehad, is de vouwrand in het scherm van dit toestel het duidelijkst aanwezig. Daarnaast is dit de enige smartphone die maar twee vouwstanden heeft. Waar de andere toestellen als een soort laptop kunnen worden uitgevouwen, waarbij het scherm dus een hoek van 90 graden heeft, lijkt dat bij deze smartphone niet te kunnen. Los daarvan ligt de smartphone lekker in de hand. De vezelachtige achterzijde ervan voelt apart, maar wel fijn aan. Het voorste scherm is 6,42 inch groot; het heeft een resolutie van 1080x2550 pixels en een refreshrate van 120Hz.

Tecno heeft laten weten dat de smartphone 89.999 Indiase Rupee gaat kosten, wat omgerekend iets meer dan 1000 euro is. Het bedrijf heeft op dit moment een early bird-aanbieding waardoor er 10.000 Rupee van de prijs afgaat en hij op ongeveer 921 euro uitkomt. Daarmee is de Phantom V de eerste booktype-foldable die een introductieprijs onder de 1000 euro heeft.

Tecno Phantom V Displays Buitenkant: 6,42", 2550x1080 pixels, 120Hz

Binnenkant: 7,85", 2296x2000 pixels, 120Hz Soc MediaTek Dimensity 9000+ Camera 50-megapixelhoofdcamera

13-megapixel-ultragroothoekcamera (werkt ook als macrocamera)

50-megapixeltelecamera (2x zoom)

16-megapixelselfiecamera

31-megapixelselfiecamera Opties opslag/geheugen 12GB geheugen + 256GB opslagruimte

12GB geheugen + 512GB opslagruimte Accu 5000mAh, 66W-snelladen Besturingssysteem MagicOS 7.1 (Android 13)

Het lijkt erop dat de vouwbare-smartphonetrend goed op stoom is gekomen en foldables uiteindelijk net zo ‘gewoon’ zullen worden als normale smartphones. Of deze trend zal worden opgevolgd door toestellen met een oprolbaar scherm, zoals de Rizr van Motorola, is nog even de vraag. In elk geval lijkt het erop dat het nog even gaat duren voordat zulke smartphones onderdeel zullen worden van het straatbeeld.