Realme hint op komst vouwbare smartphones

Het Chinese smartphonemerk realme hint erop dat er vouwbare smartphones aankomen. Het merk heeft tot nu toe geen vouwbare telefoons uitgebracht. Realme-zustermerken OPPO en Vivo deden dat al wel en er komt ook een model aan van zustermerk OnePlus.

Realme-topman Madhav Sheth heeft een vraag gesteld of zijn volgers een Fold- of Flip-telefoon zouden willen zien. Flip verwijst doorgaans naar een klaptelefoon met vouwbaar scherm, Fold gaat doorgaans over een vouwbare telefoon die uit te vouwen is tot een kleine tablet.

Realme deelt ontwerp en inkoop van onderdelen met onder meer OPPO, Vivo en OnePlus. OPPO en Vivo hebben al vouwbare telefoons uitgebracht en OnePlus gaat dat ook doen. Vrijwel alle grote smartphonemerken zijn bezig met vouwbare smartphones. Onder meer Samsung en Xiaomi hebben modellen met een vouwbaar scherm. Alleen Apple heeft die niet.

Oppo Find N2 Flip
Oppo Find N2 Flip

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-03-2023 14:34 20

09-03-2023 • 14:34

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Reacties (20)

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lighting_ 9 maart 2023 15:16
Plastic scherm en vouw is no buy
WillySis @lighting_9 maart 2023 19:41
Moet dat vooroordeel nu elke keer gemeld worden?

Die vouw valt je binnen een week niet meer op. Bij de Motorola Razr zie je hem zelfs nauwelijks. Als het kunststof scherm naar binnen gevouwen wordt, dan is de kans op krassen niet eens zo groot. Wie daar alsnog bang voor is gebruikt gewoon een screen-protector.

Corning is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van Willow-glass II. Dat moet voldoende buigbaar zijn om ook voor schermen die naar binnen worden gevouwen te gebruiken. Het nieuwe buigbare glas zal overigens onder een nieuwe naam op de markt komen. Men hoopt het in het 3e of 4e kwartaal van dit jaar op de markt te brengen. Het huidige Willow-glass is geschikt voor de iets dikkere telefoon waarbij het flexibele scherm aan de buitenkant komt.

Een foldable heeft ook zijn voordelen. Het heeft een lekker groot scherm en is ondanks dat toch compact genoeg om in een broekzak te passen. Voor de mini-tablets als de Samsung Fold moet je wel een grote zak hebben, maar de clam-shells zoals de boven genoemde Razr passen ook in een kleine broekzak.

Ik zou zeggen: eerst een tijdje proberen en dan pas oordelen. En anders nog één tot anderhalf jaar wachten, dan zullen de eerste modellen met vouwbaar glas op de markt komen en wordt de vouw (nog) minder zichtbaar. Je vooroordelen zullen dan snel verdwijnen!

Je vooroordel
lighting_ @WillySis9 maart 2023 20:02
En jij denkt dat ik dan 1500 ga betalen?
willow glass zou al in 2014 uitkomen.
https://www.glassonline.c...t-end-of-2013-early-2014/
Mijn conclusie. Het komt er voorlopig niet of zelfs niet meer. Het duurt te lang en betekent dat het niet makkelijk te produceren is.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 22:29]

WillySis @lighting_9 maart 2023 20:51
Willow glass is al sinds 2015 op de markt, maar wordt zelden gebruikt. De radius waarmee het buigt is te groot voor praktisch gebruik.
Met het nieuwe buigbare glas is men al heel ver. Zie https://www.corning.com/w...glass/Foldable-Glass.html. Aan Samsung heeft men al de belofte gedaan dat het buigbare glas uiterlijk in de tweede helft van het laatste kwartaal leverbaar moet zijn. Samsung heeft overigens ook twee mensen aan Corning uitgeleend om bij de ontwikkeling van het glas te assisteren.
Op dit moment kan Corning een radius van 7 mm bereiken. Bij die radius kan men alle test exemplaren minimaal 100 buigen, zonder dat er eentje breekt. Bij 5mm breekt ongeveer de helft. Bij de productieversie zal de homogeniteit van de bestanddelen beter zijn en men gaat nu uit van een specificatie van 6.2 mm. Samsung stelt echter een eis van kleiner dan 6 mm. Ter vergelijking: Het buigbare scherm van Samsung heeft een radius van 5 mm, maar krijgt 6mm ruimte in de telefoons.

Glazen bollen zijn helaas onbetrouwbaar. Wat men verwacht kan zomaar niet gebeuren en zaken die men echt niet ziet zitten zijn soms binnen korte tijd al heel normaal.

Die prijs is heel iets anders. € 1500,- is natuurlijk erg prijzig voor een telefoon, zeker als je al twijfelt aan de levensduur. Zelf heb ik er inmiddels drie (eerste Fold, Flip 4 en een Fold 4). Zelfs de oudste ziet er nog prima uit en wordt nu door mijn vrouw als e-reader gebruikt. Nu heb ik ze gekregen, dan speelt de prijs natuurlijk geen rol. Daarvoor was ik altijd tevreden met een mid-range toestel, maar als ik nu een telefoon zo moeten kopen zal ik zeker een Fold 4 overwegen. Dat grote scherm is een zaligheid, zeker als ik mijn leesbril niet bij de hand heb.
Verwijderd @lighting_9 maart 2023 15:24
Plastic scherm is nooit meer een gebroken scherm ;)
Alleen het vouwen is dan wel weer een nadeel want iets zegt met dat geen 3 a 4 jaar volhoudt.
lighting_ @Verwijderd9 maart 2023 15:43
maar wel krassen vanaf level 2. Stof veroorzaakt al krassen

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 22:29]

Verwijderd @lighting_9 maart 2023 16:13
Gezien er geen glas bestaat wat geen last heeft van krassen gebruikt 90% van de mensen een screenprotector ;)
RoamingZombie @Verwijderd9 maart 2023 18:01
Alleen buigt die niet mee (de krasbestendige variant). Dat is namelijk het punt, het is of buigbaar en zacht of niet buigbaar en hard.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 22 juli 2024 22:29]

maevian @Verwijderd9 maart 2023 19:00
nog altijd 0 krassen op mijn iphone zonder screen protector
xxxneoxxx @maevian10 maart 2023 23:06
Iphones krassen niet. Die laat je een keer vallen, dan zien ze er spontaan uit als en gesprongen ruit en kan je ze of wegmikken, of het glas giga duur laten weglaseren. :D
himlims_ 9 maart 2023 14:54
Alleen Apple heeft die niet.
Ooit een redelijk innovatief bedrijf. Persoonlijk vind ik hun software (iOS) erg plezierig (los van beperkingen) maar qua hardware en ontwikkelingen op dat gebied ….

//edit; geen rant ofzo, eerste Android was een G1, eerste iPhone gem1. Maar met iohone heb ik altijd idee beetje achter de rest aan te lopen. Als je nu iOS op android hardware zou kunnen draaien (hallelujah)

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 22:29]

Vulcanic @himlims_9 maart 2023 15:10
Apple heeft bijna altijd eerst de kat uit de boom gekeken, waarna ze met een vergelijkbaar product maar veel betere uitwerking de hele markt wegkapen.
Clevergyno @Vulcanic9 maart 2023 19:02
Hele markt is wel heel overdreven
WillySis @Vulcanic9 maart 2023 19:57
Qua interne hardware loopt Apple nog steeds achter de markt aan. Apple gebruikt eigenlijk voor hun nieuwe producten onderdelen die al twee jaar op de markt zijn, of ontwikkelt hardware die daarmee goed is te vergelijken. Het iOS maakt echter veel van de iets mindere specs goed.
Apple heeft ook gewoon een goede naam. Ze bieden een lange ondersteuning en door de iOS updates kunnen de toestellen ook relatief lang goed meekomen.

Voor Apple is een vouwbaar scherm nog niet voldoende doorontwikkeld. Voor een groot deel van hun gebruikers is het nog te kwetsbaar en de levensduur van zo'n scherm wordt bij boven gemiddeld gebruik op zo'n vier jaar geschat. Zodra Corning met het nieuwe vouwbare glas op de markt komt (naar verwachting 3e of 4e kwartaal van dit jaar) zal Apple niet lang meer achterblijven. Ik verwacht eigenlijk dat er van de iPhone 16 (over twee jaar) wel een vouwbare "Max" variant uit zal komen.
xxxneoxxx @Vulcanic10 maart 2023 23:07
Antennagate, batterygate en weet ik veel welke gates nog meer spreken je tegen. :D
Settler11 @himlims_9 maart 2023 15:21
Ooit, maar vrij kort wel.

Maar qua hardware hoeven ze niet want het software sluit al erg goed aan bij mindere specs. Uiteraard hebben ze het voordeel dat het allemaal onder de apple hoedje valt (niet altijd qua hardware), maar imo is dat wel de betere keuze ivm langdure software updates/support.
Sex Pistols @himlims_11 maart 2023 18:39
Als er nou Android and iPhone phones uitgebracht werden met Microsoft Windows 11 OS, dan word de wereld pas echt blij, net als ik ;)
JWL92 9 maart 2023 14:47
Onder meer Samsung en Xiaomi hebben modellen met een vouwbaar scherm. Alleen Apple heeft die niet.
Dan heb ik blijkbaar n Nokia (HMD) aankodiging gemist... (en vast nog andere merken) :+
brammetje1994 @JWL929 maart 2023 15:21
Wel even de zin daarvoor meenemen voor context: "Vrijwel alle grote smartphonemerken zijn bezig met vouwbare smartphones."

HMD heeft een kleiner marktaandeel dan de top 6:
Apple 27.11%
Samsung 26.74%
Xiaomi 12.3%
Oppo 6.87%
Vivo 5.3%
Huawei 4.84%

Bron. Daarbij maakt Nokia (HMD) volgens mij al enige tijd ook geen high-end telefoons.
Nvidiagamer 9 maart 2023 17:48
Vier bedrijven uit China in de top 10. Waren de sancties van het westen richting Huawei nooit tot stand gekomen dan had Huawei inmiddels wel een aardig deel van die markt in handen.

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