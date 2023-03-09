Realme hint op komst vouwbare smartphones

Het Chinese smartphonemerk realme hint erop dat er vouwbare smartphones aankomen. Het merk heeft tot nu toe geen vouwbare telefoons uitgebracht. Realme-zustermerken OPPO en Vivo deden dat al wel en er komt ook een model aan van zustermerk OnePlus.

Realme-topman Madhav Sheth heeft een vraag gesteld of zijn volgers een Fold- of Flip-telefoon zouden willen zien. Flip verwijst doorgaans naar een klaptelefoon met vouwbaar scherm, Fold gaat doorgaans over een vouwbare telefoon die uit te vouwen is tot een kleine tablet.

Realme deelt ontwerp en inkoop van onderdelen met onder meer OPPO, Vivo en OnePlus. OPPO en Vivo hebben al vouwbare telefoons uitgebracht en OnePlus gaat dat ook doen. Vrijwel alle grote smartphonemerken zijn bezig met vouwbare smartphones. Onder meer Samsung en Xiaomi hebben modellen met een vouwbaar scherm. Alleen Apple heeft die niet.