Het waren technieken die ongeveer tegelijkertijd mogelijk werden: 5G en vouwbare smartphones. Terwijl 5G nu in elke high-end smartphone en in veel midrange-modellen zit, zijn er nog altijd maar een handvol vouwbare telefoons. Hoe kan dat?

Het voelde als het begin van een nieuw tijdperk: Royole presenteerde in oktober 2018 zijn FlexPai-telefoon. Ter vergelijking: de eerste telefoon met 5G was van Xiaomi en die aankondiging was twee weken ervoor. Het waren de twee technieken die de kwakkelende smartphonemarkt uit het slop moesten trekken. Sinds 2016 was de groei eruit.