YouTube-kanaal maakt vouwbare iPhone X met Motorola razr-vouwmechaniek

Alle grote smartphonemakers hebben inmiddels vouwbare smartphones, behalve Apple. Een YouTube-kanaal vond dat hier verandering in mocht komen en maakte daarom zelf een vouwbare iPhone. Voor deze 'iPhone V' gebruikten ze een iPhone X en een Motorola razr.

De iPhone V van YouTube-kanaal Technologische Esthetiek gebruikt het gros van de hardware van die iPhone X en het vouwmechaniek van een oude vouwbare Motorola razr. Al wilde het team eigenlijk eerst het mechaniek van een Galaxy Z Flip gebruiken. Het kanaal kocht twee van deze Samsungs, maar bij het uit elkaar halen bleek het scherm bij de vouw te strak te krommen. Hier is het scherm van de iPhone X niet voor gemaakt, dus dit zou niet werken.

De twee schermhelften van de razr zitten bij de vouw echter minder dicht op elkaar, waardoor de kromming bij de vouw minder is. Het mechaniek van deze telefoon zou dan ook wel goed genoeg zijn voor het iPhone-scherm, besloot Technologische Esthetiek.

Overigens was het verkrijgen van dat iPhone-scherm ook een flink gedoe. Om het scherm vouwbaar te kunnen maken, moesten de losse schermlagen losgepeuterd worden van de bovenste glaslaag en de onderliggende 3D Touch-laag. Tientallen pogingen mislukten en pas na 36 defecte schermen wisten de YouTubers een werkend, vouwbaar iPhone X-scherm aan de praat te krijgen.

Met een werkend mechaniek en een buigbaar scherm, kon Technologische Esthetiek aan de slag met de verdere interne hardware. Apple ontwikkelde en plaatste het moederbord en de accu immers ook niet met het idee dat deze gebogen konden worden, dus deze indeling moest ook worden aangepast. Uiteindelijk besloot het YouTube-kanaal de indeling om te draaien en de belangrijkste moederbordcomponenten in de onderste schermhelft te plaatsen. Later moesten er nog nieuwe kabels, een nieuw frame en een nieuwe behuizing gemaakt worden, met natuurlijk het Apple-logo op de achterkant.

Na ruim een jaar werk en vele kapotte iPhones was de iPhone V klaar. Hoewel de YouTubers in de video trots zijn op hun product, erkennen ze ook dat het nog om een 0.1-versie gaat. Zo moesten ze een speaker verwijderen en het draadloos laden weghalen om het geheel passend te worden. Daarnaast paste de originele accu niet en moest er een 1000mAh-accu voor in de plaats komen. Dat is minder dan de helft van de oorspronkelijke accucapaciteit, met alle gevolgen van dien.

Het grootste probleem blijft echter het vouwbare scherm; na een paar dagen vouwen begonnen de eerste beschadigingen zich te vertonen. Technologische Esthetiek zegt dan ook van plan te zijn om het toestel nog verder te verbeteren, zonder te delen wat ze nog van plan zijn.