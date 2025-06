Brokstuk van Space Shuttle Challenger na 37 jaar teruggevonden voor kust Florida

Documentairemakers hebben een groot brokstuk van de Space Shuttle Challenger gevonden, die in 1986 kort na lancering ontplofte. Het brokstuk werd voor de kust van Florida gevonden. NASA bevestigt de vondst.

Televisiezender History deelt beelden van de vondst op Twitter, waarop is te zien hoe duikers onderwater een brokstuk van de Space Shuttle aantroffen. Het brokstuk werd gevonden tijdens het maken van een documentaire. Documentairemakers waren voor de kust van de Amerikaanse staat Florida op zoek naar een vliegtuig dat is verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gevonden brokstuk oogde moderner dan dat vliegtuig en bevatte de kenmerkende vierkante tegels van een Space Shuttle.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK