Stemacteur Kevin Conroy bekend van uiteenlopende Batman-vertolkingen overleden

De Amerikaanse stemacteur Kevin Conroy is op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Conroy staat bekend als de stem van Batman in uiteenlopende games, films en televisieseries.

Afbeelding via DC

"Kevin Conroy, de iconische stem van Batman en een goede vriend van ons allen, is overleden", zo luidt het statement van DC. Conroy vertolkte in 1992 voor het eerst Bruce Wayne en diens alter ego Batman in de animatieserie Batman: The Animated Series. Daaropvolgend kroop hij weer in de huid van de caped crusader voor onder meer de Batman Beyond- en Justice League- tv-reeksen. Voor de animatiefilm Batman: The Killing Joke uit 2016 kreeg Conroy samen met de andere hoofdrolspelers een Behind The Voice Actors-prijs. Ook als hij niet de hoofdrol vertolkte, kwam hij veelal met cameo's in Batman-media voor, bijvoorbeeld als Batman of Zur-En-Arrh, Thomas Wayne of Bruce Wayne.

Vanaf 2011 betrad hij als Batman een nieuw medium, namelijk videogames. Conroy speelde Batman en Bruce Wayne in de gerenommeerde Batman Arkham-videogames. Ook voor onder meer Injustice 2 en Lego DC Super-Villains verleende hij zijn kenmerkende stem.

Mark Hamill, veelal Conroys tegenspeler als de Joker, schrijft in hetzelfde statement: "Kevin was een fenomenale acteur. Hij definieerde Batman gedurende meerdere generaties. (...) Zijn ritmes, nuances, toon en intonatie; dat alles heeft mij ook beter gemaakt. Hij was de ideale partner. (...) Hij zal altijd mijn Batman blijven."