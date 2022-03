Suicide Squad-game van Batman Arkham-ontwikkelaar is uitgesteld naar 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League, de nieuwste game van Batman Arkham-ontwikkelaar Rocksteady Studios, is uitgesteld. Rocksteady hoopt het spel in het voorjaar van 2023 uit te brengen. Er is nog geen precieze releasedatum bekendgemaakt.

Creative director en Rocksteady-medeoprichter Sefton Hill zegt dat het ontwikkelingsteam meer tijd nodig om het spel af te maken. "We hebben de moeilijke beslissing genomen om de realese van Suicide Squad: Kill The Justice League te verplaatsen naar het voorjaar van 2023", schrijft Hill in een tweet. "Ik snap dat dit frustrerend kan zijn, maar we gaan de tijd nemen om ons beste spel te maken."

Het nieuws dat de release van Suicide Squad is uitgesteld, komt niet geheel onverwachts. Mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het spel zeiden eerder tegen Bloomberg dat het volgend jaar wordt uitgebracht. Waarom de release van de game werd opgeschoven, werd echter niet gezegd. Daarnaast hadden Rocksteady en uitgever Warner Bros het uitstel nog niet bevestigd.

Suicide Squad: Kill the Justice League werd in augustus 2020 aangekondigd. Het is een open-world third-person shooter die alleen of in co-op in teams van maximaal vier spelers gespeeld kan worden. Het komt uit op Windows, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.