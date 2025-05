Anno 2024 is het helemaal niet meer zo raar om een game te spelen die een internetverbinding vereist. Toch voelt het verkeerd als je een nieuwe game, die ook prima als singleplayer te spelen is, niet kunt spelen door het ontbreken van een serververbinding. Wanneer midden in een missie ineens een scherm verschijnt met de melding dat de verbinding met de server verbroken is, sluit je game plotseling af. Je voortgang in die missie gaat verloren en je kunt pas weer verder als de verbinding hersteld is. Gebruiksonvriendelijk? Op zijn minst, maar wij dachten meer aan woorden als ‘bespottelijk’ en ‘belachelijk’, zeker omdat ontwikkelstudio Rocksteady al bekendgemaakt heeft dat de functionaliteit om de game offline en dus zonder internetverbinding te spelen, later nog toegevoegd wordt. Mosterd na de maaltijd.

Laten we bij het begin beginnen. Suicide Squad: Kill the Justice League is een game van Rocksteady Studios, de makers van de Batman Arkham-games. Die games staan nog steeds bekend als enkele van de beste superheldengames ooit. De recentere Spider-Man-games waren wellicht nog beter, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van de Batman Arkham-games. Suicide Squad: Kill the Justice League speelt zich af in hetzelfde universum als die games, dus de Batman in deze game is dezelfde als degene die je in de eerdere games onder je hoede had. Niet per se erg, maar toch wel een beetje. Kevin Conroy, de acteur achter deze Batman, is in 2022 overleden. Zijn vertolking van de Caped Crusader in deze game is dus het uiteindelijke vaarwel, en dat maakt de insteek natuurlijk een beetje pijnlijk. De makers konden hier verder weinig aan doen, behalve dan dat Conroy een betere laatste game had verdiend.

Nu is het natuurlijk wel zo dat Batman en zijn Justice League-kornuiten Superman, The Flash, The Green Lantern en Wonder Woman figureren in een game die uiteindelijk vooral om de slechteriken draait; kennelijk is er geen plek voor Aquaman in deze versie van de Justice League. De Suicide Squad, in dit verhaal bekend als Task Force X, bestaat in deze game uit Harley Quinn, Deadshot, King Shark en Captain Boomerang, maar andere bekende namen komen zeker voorbij. Zo is Argus-baas Amanda Waller de commandant van TFX en ook Colonel Rick Flag is van de partij.

Andere helden en antihelden passeren ook de revue, zowel actief als passief. Diverse bekende figuren helpen de Suicide Squad gaandeweg door bijvoorbeeld extra missies te verschaffen die het team verder versterken. Andere personages worden meer terloops genoemd of hebben een visuele aanwezigheid in de wereld. Een leuk voorbeeld daarvan is het Batmanmuseum waar onze antihelden vroeg in de game terechtkomen. Hier is aandacht voor een groot deel van Batmans avonturen en worden dus ook personages die niet in de game zelf voorkomen, zoals Two-Face en Mr. Freeze, even genoemd. Mocht je dus op zoek zijn naar een waardig einde voor ‘Arkham Batman’, dan kun je deze sectie zeker zien als een mooi eerbetoon.

Brainiac

Dat museum bevindt zich in dit geval trouwens in Metropolis en dan wel een Metropolis dat in de ban is van Brainiac. Boven de stad hangt een schip in de vorm van een doodshoofd, voorzien van gigantische tentakels. Al snel blijkt dat Brainiac diverse leden van de Justice League via mindcontrol voor zich laat vechten. De bekende namen die het normaal opnemen tegen het kwaad, zijn nu dus zelf een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid, met Metropolis als eerste slachtoffer. Het is uiteraard aan de speler om dat te voorkomen. Je kunt dat in Suicide Squad: Kill the Justice League in je eentje doen, maar de game is duidelijk ontworpen om samen te spelen. Een voordeel van alleen spelen is echter dat je naar hartelust kunt wisselen tussen de vier hoofdpersonages, terwijl de AI dan de overige drie voor zijn rekening neemt.