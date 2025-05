Suicide Squad: Kill The Justice League is uitgesteld tot februari 2024

Suicide Squad: Kill the Justice League is uitgesteld en verschijnt nu op 2 februari 2024. Aanvankelijk had het spel op 26 mei moeten verschijnen, maar ontwikkelaar Rocksteady zegt met de extra tijd de kwaliteit van het spel te willen verbeteren.

"We hebben het moeilijke maar noodzakelijke besluit genomen om de tijd te nemen die nodig is om de beste kwaliteitservaring voor de spelers te kunnen krijgen", schrijft de ontwikkelaar op Twitter. Het bedrijf geeft geen toelichting over wat er precies wordt verbeterd of waarom het spel relatief kort voor de releasedatum nog met acht maanden wordt uitgesteld. Rocksteady zegt in de komende maanden met meer details te willen komen.

Begin maart zei een Bloomberg-bron al dat het spel uitgesteld zou worden, die bron zei 'later dit jaar'. Ook die bron gaf geen reden voor het uitstel. De openwereld thirdpersonshooter werd in augustus 2020 aangekondigd en moet in singleplayer of co-op te spelen zijn. Bij co-op kunnen maximaal vier spelers samenspelen. Bij aankondiging werd nog over een release in 2022 gesproken. De ontwikkelaar maakte eerder DC-superheldengames als Batman: Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. Warner Bros. is de uitgever van de game, die op PlayStation 5, Xbox Series en pc moet verschijnen.