Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt in mei 2023

Rocksteady Studios en Warner Bros. hebben de releasedatum van Suicide Squad: Kill the Justice League bekendgemaakt. De game verschijnt op 26 mei 2023 voor de PS5, Xbox Series X/S en pc. De in november overleden Kevin Conroy vertolkt hierin voor het laatst zijn rol als Batman.

Suicide Squad: Kill the Justice League zou aanvankelijk in 2022 verschijnen, maar werd uitgesteld tot 2023. Tijdens The Game Awards werd de definitieve releasedatum bekendgemaakt. De game speelt zich af in het universum van de Batman: Arkham-franchise, die ook grotendeels afkomstig is van ontwikkelaar Rocksteady.

De komende Suicide Squad-game werd in 2020 al aangekondigd. Het betreft een thirdpersonshooter in een open wereld, die met maximaal vier spelers kan worden gespeeld. De game is ook solo te spelen. In de trailer zijn onder andere de personages Batman, Harley Quinn en King Shark te zien.

Meer dan 30 jaar lang sprak de op 66-jarige leeftijd overleden Kevin Conroy de stem in van Bruce Wayne en diens alter ego in verschillende Batman-titels, waaronder Batman: The Animated Series en de Batman: Arkham-games. De trailer van Suicide Squad: Kill the Justice League sluit dan ook af met de woorden 'Bedankt, Kevin'.