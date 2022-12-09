Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt in mei 2023

Rocksteady Studios en Warner Bros. hebben de releasedatum van Suicide Squad: Kill the Justice League bekendgemaakt. De game verschijnt op 26 mei 2023 voor de PS5, Xbox Series X/S en pc. De in november overleden Kevin Conroy vertolkt hierin voor het laatst zijn rol als Batman.

Suicide Squad: Kill the Justice League zou aanvankelijk in 2022 verschijnen, maar werd uitgesteld tot 2023. Tijdens The Game Awards werd de definitieve releasedatum bekendgemaakt. De game speelt zich af in het universum van de Batman: Arkham-franchise, die ook grotendeels afkomstig is van ontwikkelaar Rocksteady.

De komende Suicide Squad-game werd in 2020 al aangekondigd. Het betreft een thirdpersonshooter in een open wereld, die met maximaal vier spelers kan worden gespeeld. De game is ook solo te spelen. In de trailer zijn onder andere de personages Batman, Harley Quinn en King Shark te zien.

Meer dan 30 jaar lang sprak de op 66-jarige leeftijd overleden Kevin Conroy de stem in van Bruce Wayne en diens alter ego in verschillende Batman-titels, waaronder Batman: The Animated Series en de Batman: Arkham-games. De trailer van Suicide Squad: Kill the Justice League sluit dan ook af met de woorden 'Bedankt, Kevin'.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 14:15
9 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 14:15

9

Submitter: Xtuv

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Reacties (9)

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JDL15 9 december 2022 14:39
Vind het nog steeds heel erg dat we geen Kevin Conroy hebben als vertolker van batman, RIP. Hij was de beste voice over. Net zoals ik het heel kut zou vinden als "Luke Skywalker" geen Joker meer in zal spreken ooit, ook de allerbeste mijns inziens }>
jwal @JDL159 december 2022 15:25
Je zou een voice ai kunnen trainen met zn stem
JDL15 @jwal9 december 2022 15:33
Ja idd, heb het net even zitten bekijken dankzij jou, mooie staaltje techniek en inderdaad zou dat gewoon echt kunnen, damn!
ChopperGunnerNL @jwal10 december 2022 18:16
Zou kunnen, maar zoiets zou alleen kunnen met toestemming van de familie/nabestaanden en met een eventuele disclaimer. In de toekomst zie ik deze techniek wel gebruikt worden ja.
CH4OS 9 december 2022 17:04
Meer dan 30 jaar lang sprak de op 66-jarige leeftijd overleden Kevin Conroy de stem in van Bruce Wayne en diens alter ego in verschillende Batman-titels, waaronder Batman: The Animated Series en de Batman: Arkham-games. De trailer van Suicide Squad: Kill the Justice League sluit dan ook af met de woorden 'Bedankt, Kevin'.
Niet alleen omdat hij recent helaas is overleden, maar ook omdat deze game de laatste content is met Kevin als voice actor voor Bruce Wayne en Batman.
Nietdatikweet 9 december 2022 14:37
Day 1 buy itt Gotham Knight no buy.
RoamingZombie @Nietdatikweet11 december 2022 09:14
Want? Wat garandeerd dat dit spel niet net zo gaat tegen vallen?
Nietdatikweet @RoamingZombie11 december 2022 09:59
Je moet het tegengestelde vragen? Vorige 3 games heb ik erg genoten. Waarom zou het nu anders zijn? Neemt niet weg dat het tegen kan vallen.
RoamingZombie @Nietdatikweet11 december 2022 17:12
Persoonlijk vond ik de laatste erg tegenvallen. Vanwege de waardeloze batmobile heb ik die niet eens uit gespeeld.

Resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst ;)

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