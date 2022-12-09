Stabiele Chrome-versie krijgt ondersteuning voor op FIDO gebaseerde passkeys

Chrome-gebruikers op Windows 11, macOS en Android kunnen met de Stable M108-update passkeys gebruiken om zonder wachtwoord in te loggen op sites. Passkeys werken met het FIDO-protocol en gebruiken bijvoorbeeld de vingerafdrukscanner van smartphones.

Na het inloggen op een website krijgen Chrome-gebruikers de vraag of ze een passkey willen aanmaken voor die site. Bij het aanmaken van de passkey vraagt het apparaat de gebruiker zich op dezelfde manier te authenticeren als wanneer de gebruiker het apparaat ontgrendelt. Bij een smartphone of laptop kan dit bijvoorbeeld met de vingerafdrukscanner, schrijft Google.

Als gebruikers zo'n passkey hebben aangemaakt, kunnen ze bij volgende inlogpogingen die passkey gebruiken om in te loggen en hoeven ze het wachtwoord niet meer in te vullen. Desktopgebruikers kunnen ook inloggen met een passkey van een mobiele telefoon, door het gebruik van QR-codes. Gebruikers kunnen hun passkeys binnen de Windows- en macOS-versies van Chrome beheren.

Voordat passkeys werken, moeten websitebeheerders ondersteuning toevoegen door middel van een WebAuthn-api. Google zegt verder passkeys naar meer apparaten te willen brengen, zoals iOS- en Chrome OS-apparaten. Ook andere bedrijven, zoals Microsoft en Apple, werken aan wachtwoordloze FIDO-authenticatie.