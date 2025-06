Google brengt Credential Manager-api uit voor wachtwoordloos inloggen

Google heeft een api uitgebracht waarmee ontwikkelaars makkelijker alternatieve inlogmethodes kunnen toevoegen aan hun apps. Via de Credential Manager kunnen gebruikers dan inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook met een alternatief zoals een vingerafdruk.

Credential Manager is volgens Google bedoeld om het inlogproces in apps van derden te versimpelen. Met de api kunnen ontwikkelaars alle opgeslagen inlogmethodes op een Android-apparaat oproepen om een gebruiker te authenticeren.

Als bijvoorbeeld een willekeurige socialemedia-app de api implementeert, krijgt de gebruiker bij het inloggen de keus waar hij mee wil inloggen. Dat kan een traditionele combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord zijn, maar ook een vingerafdruk of een single sign-on van bijvoorbeeld Google zelf.

Voorlopig worden alleen inlogmethodes ondersteund die in Googles eigen wachtwoordmanager worden opgeslagen. In de toekomst moeten echter ook thirdpartywachtwoordmanagers en -apps worden ondersteund, schrijft Google. Wanneer die ondersteuning komt en of externe managers dat dan zelf moeten toevoegen aan hun software, is nu nog niet bekend.

Met het plan zet Google een nieuwe stap richting wachtwoordloos inloggen. Google, net als veel andere techbedrijven, werkt al jaren aan een manier om het traditionele wachtwoord in combinatie met een gebruikersnaam te kunnen vervangen. Wachtwoorden en gebruikersnamen zijn namelijk enigszins achterhaald omdat ze op zoveel plaatsen moeten worden gebruikt maar tegelijkertijd altijd uniek moeten blijven. Dat maakt het onpraktisch of juist onveilig voor gebruikers. Techbedrijven werken daarom aan manieren om credentials op te kunnen slaan op één apparaat zodat gebruikers het van daaruit kunnen oproepen, ongeacht wat de credentials precies zijn. Tweakers schreef in 2019 een achtergrondverhaal over de toekomst van het wachtwoord en waar inlogmethodes de komende jaren naartoe bewegen.