Hacker lekt telefoonnummers en e-mailadressen van 5,4 miljoen Twitter-accounts

Een onbekende hacker of hackersgroep heeft een database online gezet met daarin de e-mailadressen en telefoonnummers die bij 5,4 miljoen Twitter-accounts horen. De aanvaller kon de data achterhalen via een bug die inmiddels is gerepareerd.

De database wordt op Breach Forums aangeboden en werd ontdekt door Restore Privacy. De aanvallers wil 'minstens 30.000 dollar' voor de database hebben. In de database zitten geen wachtwoorden, maar wel de e-mailadressen of telefoonnummers of beide van in totaal 5.485.636 Twitter-gebruikers. De aanvaller zegt dat het datalek accounts bevat van beroemdheden en bedrijven. Restore Privacy heeft kunnen vaststellen dat het lek authentiek is, maar niet of de claim klopt dat er bekende namen in stonden.

De aanvaller heeft het lek binnengehaald via een kwetsbaarheid die bekend was en inmiddels is gerepareerd. De kwetsbaarheid werd op 1 januari aangeboden op bugbountyplatform HackerOne door een beveiligingsonderzoeker. Het ging om een bug in de Android-client, waarbij een aanvaller een POST-request moest doen naar de onboarding-api van Twitter. De beveiligingsonderzoeker beschrijft het probleem in detail op HackerOne. Twitter heeft de kwetsbaarheid opgepakt en op 13 januari gerepareerd. Op 11 februari werden details gepubliceerd en kreeg de onderzoeker een beloning van 5040 dollar. Het is bekend niet hoe de aanvaller die de database nu aanbiedt aan de informatie is gekomen om de hack uit te voeren.