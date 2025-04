Kiwi Farms offline: oprichter ziet geen toekomst meer voor stalkerforum

Het Amerikaanse internetforum Kiwi Farms is voorlopig offline. Nadat Cloudflare en hCaptcha geen internetdiensten meer wilden aanbieden, trok ook een Russische serviceprovider zich terug. Oprichter Josh Moon ziet geen toekomst waarin het forum online kan zijn.

Moon deelde een bericht op Telegram waarin hij verwijst naar de terugtrekking van een Russische serviceprovider. "Onze ddos-beschermingsdienst heeft ons de rug toegekeerd. De leuze dat Rusland een vrij land is, is dan ook een grap", klinkt het. "Ik heb geen plan C voor een nieuwe ddos-beschermingsdienst."

Volgens Moon kan Kiwi Farms momenteel nog een beroep doen op een internethost, maar die zou er volgens de man binnenkort ook mee stoppen. Twee andere hostingbedrijven zouden hebben toegezegd hun diensten te verlenen, maar Moon denkt dat deze partijen er niet in zullen slagen om in de behoeften van Kiwi Farms te voorzien. "Ik zie momenteel geen situatie waarin Kiwi Farms operationeel kan zijn", zegt Moon. "Het forum zal ofwel een schim van zichzelf zijn, ofwel van host naar host springen met wisselende domeinnamen."

Enkele dagen geleden blokkeerde internetserviceprovider Cloudflare de toegang tot Kiwi Farms. Het bedrijf leverde securitydiensten aan het forum en zag een 'onmiddellijke dreiging voor mensenlevens' op Kiwi Farms. Volgens Cloudflare was het een 'acuut noodgeval'. Cloudflare verwees naar de dreigingen en retoriek op de website die in de 48 uur voorafgaand aan de blokkade in voldoende mate waren geëscaleerd om de blokkade te rechtvaardigen.

Volgens het Amerikaanse NBC hadden Kiwi Farm-gebruikers een Twitch-streamer bij haar huis belaagd en aan swatting gedaan. De vrouw leeft ondertussen ondergedoken en voerde een campagne om Kiwi Farms offline te krijgen. Er worden veel zelfmoorden gelinkt aan stalkers van het platform. Kiwi Farms is een Amerikaans internetforum dat in 2013 werd opgericht. De site is bekend geworden door intimidatie van online persoonlijkheden en gemeenschappen. Ze zouden zich daarbij vooral richten op minderheden, vrouwen, lhbti-personen of neurodiverse personen.