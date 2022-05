Apple komt met nieuwe maatregelen om stalking met AirTags moeilijker te maken

Apple heeft maatregelen aangekondigd die stalking met AirTags binnenkort moeilijker moeten maken en onbekende meereizende Apple-bluetoothtrackers makkelijker moet helpen terugvinden. AirTag-gebruikers krijgen binnenkort ook een extra waarschuwing over stalking te zien.

In de loop van 2022 zullen gebruikers van een iPhone 11, 12 en 13 volgens Apple de optie krijgen om aan nauwkeurige locatiebepaling te doen bij onbekende meereizende AirTags, nadat zij ingelicht werden met een banner over de aanwezigheid van die onbekende meereizende AirTag.

Zodra een AirTag een geluid maakt, zullen de gebruikers met wie de tracker op dat moment meereist, ook een notificatie op hun scherm krijgen waarmee het geluid opnieuw kan worden afgespeeld en er aan nauwkeurige locatiebepaling kan worden gedaan. Die laatste optie is ook enkel van toepassing bij iPhone 11-modellen en nieuwer omdat die toestellen over een ultrawidebandchip beschikken.

Apple zal ook wijzigingen doorvoeren in het Zoek Mijn-algoritme zodat een gebruiker sneller ingelicht wordt over onbekende meereizende AirTags. Het bedrijf zal er ook voor zorgen dat onbekende AirTags, waarvan melding wordt gemaakt, een luider geluid zullen maken zodat die makkelijker terug te vinden zijn.

Tijdens het set-upproces van een AirTag zal binnenkort ook een waarschuwingspaneel te zien zijn waarin Apple verduidelijkt dat zijn tracker enkel bedoeld is om eigen bezittingen te traceren. Het bedrijf zal ook uitleggen dat stalking van personen met behulp van een AirTag een crimineel feit is in heel wat delen van de wereld en dat een AirTag maatregelen aan boord heeft om potentiële slachtoffers in te lichten over stalking met een AirTag. Het bedrijf zal in dat waarschuwingspaneel ook meedelen dat persoonlijke informatie die gekoppeld werd aan een AirTag meegedeeld kan worden aan plaatselijke ordediensten als die daarom vragen.

Apple gaat ook de meldingen verbeteren die gebruikers moeten inlichten over potentiële stalking. In heel wat gevallen ging het daarbij over meereizende AirPods of accessoires van derde partijen die het Zoek Mijn-netwerk ondersteunden. Het bedrijf gaat binnenkort de naam van die accessoires in de veiligheidsmelding weergeven in plaats van melding te geven over een 'onbekend object'.