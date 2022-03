Tile-maker neemt maatregelen tegen stalking, maar gaat iets minder ver dan Apple

Na Apple gaat ook Tile maatregelen treffen om stalking met zijn gelijknamige trackers tegen te gaan. Het wordt mogelijk om in de Tile-app te zoeken naar nabije Tiles, maar je kan een onbekende Tile geen geluid laten maken, wat met een onbekende AirTag wel kan.

Tile noemt de functie Scan and Secure en verwerkt deze in de Tile-app voor iOS en Android. Het bedrijf onderstreept dat er geen verplichting is om een Tile-account aan te maken voordat de app gebruikt kan worden om te zoeken naar onbekende Tile-trackers. De functie moet in de komende weken verschijnen in de app.

Apple biedt in iOS en de Tracker Detect-Android-app de mogelijkheid om een opgespoorde, vreemde AirTag een geluid te laten maken, om hem makkelijker op te sporen. Die functionaliteit biedt Tile niet: het bedrijf beveelt simpelweg aan om goed in de omgeving te zoeken en heeft een lijst van mogelijke Tile-verstopplekken in zijn faq.

Dat een Tile alleen een geluid zal maken in opdracht van zijn eigenaar, maakt hem in dat opzicht een beter instrument voor stalking dan een AirTag. Tegelijk is het weer zo dat een dief meer moeite zal hebben om een Tile te vinden in bijvoorbeeld een gestolen rugzak, wat hem in dat opzicht ook weer een beter antidiefstalmiddel maakt.

Samsung is tot slot ook een bekend merk dat een tracker maakt: de SmartTag. De bijbehorende SmartThings-applicatie heeft wel een Unknown Tag Search-functie, maar die viel niet te vinden in de app op de OnePlus 7 Pro waarmee Tweakers een test deed, ook niet na het aanmaken van een account. Wellicht komt dat omdat de SmartTag alleen met Samsung-apparaten werkt. Dat zou betekenen dat stalking met een SmartTag te bestrijden is, maar alleen met Samsung-hardware. Onduidelijk is ook wie een SmartTag geluid kan laten maken.

Tiles, AirTags en SmartTags zijn bedoeld om gebruikers te helpen om hun bezittingen niet te verliezen. De apparaatjes hebben knoopcelbatterijen aan boord en gebruiken bluetoothsignalen om hun aanwezigheid kenbaar te maken aan nabije smartphones. Hun kleine speakertjes maken een tjirpend geluid. Apple gebruikt bovendien zijn Find My-netwerk, dat met iPhones werkt, om AirTags beter vindbaar te maken. Samsung gebruikt zijn Galaxy Find Network. Tweakers schreef medio vorig jaar een round-up over bluetoothtrackers.