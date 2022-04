Samsung-app toont ontwerp van Galaxy Smart Tag-trackers

Samsung lijkt te werken aan zijn eigen Tile-achtige trackers. Een apk-bestand van de SmartThings-app toont onder andere het ontwerp en enkele functies van de tracker. Volgens geruchten worden de Galaxy Smart Tags in januari geïntroduceerd.

Klik voor een gifje.

Afbeelding via 91mobiles

De Galaxy Smart Tag-trackers werden opgemerkt in een apk-bestand van de Samsung SmartThings-app, zo meldt 91mobiles. Daaruit blijkt dat de trackers een vierkant ontwerp met afgeronde hoeken krijgen, vergelijkbaar met het design van Tile-trackers. De werking zou ook vergelijkbaar zijn met die van andere bluetoothtrackers. De Galaxy Tag-trackers hebben daarnaast een knop in het midden. Gebruikers zouden de knop kunnen indrukken om een alarm op een aangesloten smartphone af te laten gaan.

Via diezelfde smartphone kunnen gebruikers ook de ingebouwde speaker van een Smart Tag activeren, waardoor ze het object waaraan de tracker bevestigd zit gemakkelijker kunnen terugvinden. De Galaxy Smart Tag beschikt verder over een koordgat, waarmee de tracker bijvoorbeeld aan een sleutelbos of tas bevestigd kan worden.

De Galaxy Smart Tags verschenen eerder al bij verschillende keuringsdiensten, zo schrijft SamMobile. Daaruit bleek dat de trackers gebruikmaken van een cr2032-batterij en ondersteuning bieden voor Bluetooth 5.1 Low Energy. 91mobiles meldt dat de trackers in Europa 15 euro per stuk moeten kosten. De website schrijft dat de Galaxy Smart Tags tegelijk met de Galaxy S21-smartphones worden aangekondigd. Volgens geruchten worden die telefoons op 14 januari geïntroduceerd.

Samsung is niet de enige smartphonefabrikant die lijkt te werken aan bluetoothtrackers. Naast huidige fabrikanten als Tile, zou ook Apple werken aan zijn eigen trackers. Er gaan al langer geruchten rond over dergelijke Apple AirTags, hoewel het nog niet duidelijk is wanneer het bedrijf deze trackers uitbrengt.