HP kondigt zakelijke laptops met softwarematige Tile-tracker aan

HP komt met nieuwe EliteBook 800 G8- en ZBook Firefly G8-laptops voor de zakelijke markt. De notebooks krijgen Intel Tiger Lake-cpu's en een softwarematige integratie met het trackingsysteem van Tile, waarmee gebruikers hun laptop kunnen opsporen via de Tile-app.

HP komt in totaal met zes verschillende modellen, zo schrijft ook Windows Central. Alle laptops worden voorzien van Tile-tracking. HP bracht eerder al een laptop met geïntegreerde Tile-tracker uit. Dat betrof echter een hardwarematige oplossing middels een PCIe-module van Tile. Het bedrijf meldt dat de Tile-tracker in zijn nieuwe EliteBook- en ZBook-laptops volledig softwarematig werkt, zo bevestigt ook de ceo van Tile in een persbericht. De tracker zou onder andere werken wanneer de laptop in slaapstand verkeert.

De EliteBook 800 G8-serie bestaat uit laptops met schermdiagonalen van 13,3", 14" en 15,6". De fabrikant komt ook met een X360-variant met draaibaar 13,3"-touchscreen. Alle genoemde varianten krijgen een schermresolutie van 1920x1080 pixels, hoewel bij ieder model keuze is tussen drie panelen met verschillende helderheden tot maximaal 1000 cd/m². De laptops gebruiken daarbij de geïntegreerde Xe-gpu van Intel, hoewel het 15,6"-model eventueel uitgerust kan worden met een losse Nvidia MX450-gpu. HP levert de laptop met maximaal 64GB DDR4-3200-geheugen en een NVMe-ssd tot 2TB.

De 13,3" HP EliteBook 830 G8

De ZBook Firefly komt op zijn beurt beschikbaar met 14"- of 15,6"-scherm met full-hd-resolutie. De laptops worden voorzien van Intel Tiger Lake-processors. HP levert de laptops optioneel met vPro-versies van deze cpu's, die enkele zakelijke functies toevoegen. Processors met vPro ondersteunen bijvoorbeeld Active Management Technology voor beheer op afstand en bieden onder andere extra beveiligingsfuncties.

De Firefly maakt eveneens standaard gebruik van een Xe-gpu, maar de laptop kan optioneel geleverd worden met een Nvidia Quadro T500-gpu met 4GB geheugen. Deze videokaart is gebaseerd op de Turing-architectuur, die ook al werd gebruikt in de RTX 2000-videokaarten. Enkele van de EliteBook-varianten kunnen eventueel voorzien worden van een Nvidia MX450-chip. Verder worden de laptops vanuit de fabriek geleverd met maximaal 64GB geheugen.

De verschillende EliteBook- en Firefly-laptops beschikken allemaal over twee Thunderbolt 4-poorten, twee USB 3.1 Gen 1-aansluitingen van het type-A, een 3,5mm-jack voor audio en een HDMI 2.0-connector. Ook bieden alle laptops ondersteuning voor Wi-Fi 6. De verschillende modellen worden vanaf december geleverd. Varianten met vPro-cpu's volgen in januari. HP maakt nog geen adviesprijzen bekend.

De HP ZBook Firefly G8 14" (links) en de 15,6"-variant