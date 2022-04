VR-game Medal of Honor: Above and Beyond vereist 170GB opslagruimte

Een medewerker van Oculus Studios heeft de systeemvereisten van de komende Medal of Honor-VR-game gedeeld. Daaruit blijkt dat de game 170GB aan opslagruimte vereist. Verder raadt de ontwikkelaar gebruikers aan om de game op een SSD te installeren.

Oculus Studios-producer Mike Doran meldt op Reddit dat de aanbevolen systeemvereisten onder andere een Intel Core i7-9700K-cpu of equivalent en een Nvidia GeForce RTX 2080-gpu omvatten. Daarbij meldt de ontwikkelaar wel dat de game meer cpu-afhankelijk is, en dat een RTX 2080 of gelijkwaardige videokaart dus niet per sé nodig is. Verder beveelt de ontwikkelaar 16GB geheugen aan.

Minimale systeemvereisten worden niet vermeld. Dorian noemt de genoemde specificaties zelf 'hoog'. Ook stelt hij dat dit niet betekent dat de game niet op minder krachtige systemen draait, hoewel op dergelijke pc's mogelijk meer haperingen en framedips kunnen voorkomen.

Ontwikkelaar Respawn Entertainment gaat in een reviewer's guide verder in op de bestandsgrootte van de game, zo schrijft ook Polygon. Bij installatie is 340GB aan vrije opslagruimte nodig om alle gamebestanden uit te pakken. Na installatie zou de totale game 170GB omvatten. Daarbij meldt Doran dat een ssd is aangeraden. "Wat je ook doet, zorg ervoor dat je een SSD gebruikt om dit spel te spelen."

Medal of Honor: Above and Beyond wordt door Respawn Entertainment ontwikkeld en uitgegeven door EA. Het spel komt 11 december uit op de Oculus-store en Steam met volledige SteamVR-ondersteuning. Medal of Honor: Above and Beyond werkt niet stand-alone op de Quest- en Quest 2-headsets; gamers met een dergelijke VR-bril kunnen het spel alleen spelen met een Oculus Link-kabel en een losse pc.