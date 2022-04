VR-game Medal of Honor verschijnt 11 december en komt ook naar SteamVR

De VR-game Medal of Honor: Above and Beyond, die eerder werd aangekondigd voor Oculus-headsets, verschijnt op 11 december. De game blijkt toch niet exclusief voor Facebooks Oculus-headsets te zijn, het spel verschijnt ook voor SteamVR.

Tijdens het Facebook Connect-evenement maakte ontwikkelaar Respawn Entertainment bekend dat Medal of Honor: Above and Beyond op Steam uitkomt en volledige SteamVR-ondersteuning heeft. Dat is opvallend omdat de game oorspronkelijk als Oculus-exclusive werd aangekondigd. Op de website van uitgever EA staat ook nog dat de game exclusief naar het Oculus Rift-platform komt.

Mogelijk heeft de beslissing om de game ook op Steam uit te brengen te maken met de strategieverandering binnen Facebook. Het bedrijf stopt met VR-headsets die alleen in combinatie met een pc werken. De Rift S gaat volgend jaar uit de verkoop en er komt geen opvolger. Het is aannemelijk dat Facebook ook niet meer investeert in VR-games die alleen op een pc te spelen zijn.

Medal of Honor: Above and Beyond komt op 11 december uit via de Oculus Store en op Steam. Het spel is te spelen met de Oculus Rift en Quest, mits laatstgenoemde verbonden is met een pc. Via SteamVR is de game speelbaar met andere VR-brillen, zoals de Valve Index en HTC Vive-modellen.

De game bevat een singleplayercampagne en een multiplayergedeelte. Peter Hirschmann, de producent van de eerste Medal of Honor-game uit 1999, is als regisseur betrokken bij het VR-project. In het spel zitten ook interviews met veteranen en overlevers van de Tweede Wereldoorlog.