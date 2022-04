Sony brengt relatief compacte Xperia 5 II uit voor 899 euro

Sony brengt de Xperia 5 II-smartphone komende maand uit voor 899 euro. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Daarmee is de nieuwe telefoon duurder dan zijn voorganger. De Xperia 5 kwam vorig jaar uit voor 799 euro.

De Sony Xperia 5 II onderscheidt zich van eerdere modellen door een 120Hz-oledscherm, waar Sony tot nu toe 60Hz-schermen gebruikte. Het is een paneel van 6,1" met een resolutie van 2520x1080 pixels, afmetingen van 14,2x6,1cm met een oppervlakte van 87 vierkante centimeter en een beeldverhouding van 21:9. Het scherm heeft geen gat of inkeping voor de frontcamera.

De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 865-soc met 8GB geheugen en een opslag van 128GB. Dankzij het X55-modem kan de Xperia 5 II verbinding maken met 5G. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en kan opladen via de USB-PD-standaard.

Op gebied van camera lijkt de set-up gelijk aan de Xperia 1 II die eerder dit jaar verscheen, met 12-megapixelcamera's met telelens, groothoeklens en ultragroothoeklens. De telefoon krijgt een 3,5mm-jack, in tegenstelling tot zijn voorganger. De telefoon kan in 4k opnemen met 120fps. Sony brengt de telefoon in oktober uit in de Benelux.