Renders tonen compacte Sony Xperia-telefoon

Er zijn renders verschenen van wat een nieuwe compacte Sony Xperia-telefoon zou moeten worden. Sony had tot enkele jaren geleden de Compact-serie van kleinere telefoons, maar bracht afgelopen jaren geen nieuwe modellen daarin uit.

De nieuwe telefoon zou ook in de Compact-serie gaan vallen, meldt OnLeaks. Het toestel is volgens de informatie 140x68,9x8,9mm groot. Dat is iets groter dan de meest recente Compact-telefoon, de XZ2 Compact van 135x65x12,1mm. Ook is hij groter dan de paar maanden geleden verschenen iPhone 12 mini. Die meet 134,5x64,2x7,4mm.

De telefoon zou een 5,5"-scherm hebben. Sony gebruikt over het algemeen 21:9-schermen op zijn telefoons. Als dat bij dit model ook zo is, dan gaat het om een scherm van ongeveer 70 vierkante centimeter, met afmetingen van 12,8x5,5cm.

Boven aan het scherm zit een inkeping met daarin een 8-megapixelcamera. Sony gebruikte afgelopen jaren alleen op goedkope telefoons een inkeping; duurdere modellen hebben symmetrische schermranden, met dezelfde hoeveelheid ruimte boven en onder het scherm. Aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera en een onbekende secundaire camera. De vingerafdrukscanner zit in de Power-knop, terwijl bovenop een 3,5mm-jack te vinden is.

Overige specs vermeldt OnLeaks niet en daardoor is het onbekend bijvoorbeeld welke processor in het toestel te vinden is. Ook geheugen en opslag zijn niet duidelijk. De Compact-serie die er was van 2013 tot 2017 heeft voornamelijk high-end modellen, maar het is onbekend of het hierbij gaat om een duurder of goedkoper model. Sony heeft niet gereageerd.