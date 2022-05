Tuxedo introduceert InfinityBook S 15-Linux-laptop met Tiger Lake-cpu en Wi-Fi 6

Het Duitse Tuxedo Computers heeft een nieuwe Linux-laptop aangekondigd. De InfinityBook S 15 beschikt over een Intel Tiger Lake-U-cpu met geïntegreerde Xe-gpu en ondersteuning voor Wi-Fi 6.

Tuxedo voorziet de InfinityBook S 15 van een IPS-paneel met een schermdiagonaal van 15,6" en een resolutie van 1920x1080 pixels. Het display kan volgens Tuxedo 100 procent van de sRGB-kleurruimte tonen en haalt een maximale helderheid van 300cd/m². De laptop wordt geleverd met een Intel Core i5-1135G7 of Core i7-1165G7, die respectievelijk beschikken over een geïntegreerde Xe-gpu met 80 en 96 execution units.

De laptop wordt standaard uitgerust met 8GB DDR4-3200-geheugen, maar dit kan vanuit de fabriek opgehoogd worden naar maximaal 64GB. De InfinityBook S 15 biedt verder plaats voor twee M.2-ssd's. Gebruikers kunnen daarbij kiezen uit verschillende ssd's van Samsung. De laptop kan ook zonder opslag geleverd worden.

Qua aansluitingen beschikt de laptop over een USB 2.0- en USB 3.2 Gen 2-aansluiting van het type-A, een USB-C 3.2 Gen 2-connector en een HDMI 2.0b-poort. Tuxedo noemt daarnaast een USB 4.0-aansluiting van het type-C, die ook functioneert als een Thunderbolt 4-poort. Verder krijgt de laptop een RJ45-aansluiting voor 1Gbit/s-ethernet, een Micro-SD-kaartlezer en een 3,5mm-combojack voor audio en een microfoon. De 73Wh-accu kan opgeladen worden via een dc-aansluiting met een meegeleverde 65W-oplader. De laptop kan ook worden opgeladen via de USB 4.0-connector.

De Infinitybook S 15 beschikt verder standaard over een Intel AX200-adapter met Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2. De laptop kan geleverd worden met verschillende Linux-distributies. Gebruikers kunnen kiezen uit Tuxedo OS of Ubuntu 20.04 LTS, of OpenSUSE met verschillende desktopomgevingen. Optioneel kunnen de installaties versleuteld worden en Tuxedo kan ook Windows 10 leveren als VirtualBox of volledige installatie.

Een basismodel met 8GB geheugen en een 250GB-ssd kost 937 euro. Gebruikers kunnen ook de ssd's en de Intel AX200-adapter weglaten. Daarmee wordt de prijs van deze basisconfiguratie verlaagd naar 870 euro. De laptop kan niet zonder DDR4-geheugen worden geleverd.