Slimbook introduceert lichte Linux-laptop met 16:10-scherm en Tiger Lake-cpu

Slimbook introduceert een nieuwe Linux-laptop. De Slimbook Executive krijgt onder andere een 16:10-scherm . De laptop weegt volgens de fabrikant ongeveer 1kg en krijgt een adviesprijs vanaf 1299 euro, voor een variant met 8GB geheugen en een 250GB-ssd.

De Slimbook Executive beschikt over een 14"-scherm met een resolutie van 2880x1800 pixels. Volgens de fabrikant haalt dat scherm een maximale helderheid van 400 cd/m² en kan het display 99 procent van de sRGB-kleurruimte weergeven. De verversingssnelheid bedraagt 90Hz.

De laptop wordt standaard voorzien van een Intel Core i7-1165G7 met vier cores en hyperthreading. De Slimbook Executive maakt daarbij gebruik van de geïntegreerde Intel Xe-gpu. De laptop wordt standaard voorzien van 8GB DDR4-geheugen, maar het systeem kan geleverd worden met maximaal 64GB geheugen tegen een meerprijs van 350 euro. De Slimbook Executive wordt verder standaard geleverd met een 250GB NVMe-ssd, hoewel ook deze kan opgehoogd worden naar 2TB. De laptop kan ook geleverd worden met een tweede M.2-ssd van maximaal 2TB.

Verder beschikt de laptop over een USB 3.2 Gen 2-connector van het type C, een Thunderbolt 4-connector van het type C en twee USB 3.2 Gen 1-poorten van het type A. De Slimbook Executive heeft ook een SD-kaartlezer, een HDMI 2.0-connector en een 3,5mm-jack voor audio. Qua connectiviteit beschikt het systeem over Wi-Fi 6- en Bluetooth 5.1-ondersteuning. De fabrikant voorziet de laptop verder van een 720p-webcam, die ook functioneert als ir-camera voor gezichtsherkenning. Dit werkt via de gezichtherkennings-tool van Slimbook zelf.

De behuizing heeft afmetingen van 308,8x215mm en is op zijn dunste punt 13mm hoog. De laptop is gemaakt van een magnesiumlegering en weegt daardoor ongeveer 1kg. De Slimbook Executive kan geleverd worden met een groot aantal verschillende Linux-distributies, waaronder Ubuntu, Kubuntu en Ubuntu Mate. Gebruikers kunnen ook kiezen voor Manjaro, Linux Mint, Fedora, elementary OS of KDE Neon. Slimbook kan eventueel Windows 10 installeren op de laptop, maar daarvoor dienen gebruikers wel een meerprijs te betalen. De laptop kan ook geleverd worden in een dualboot-configuratie met Windows 10 en een Linux-distro.

Bron: Slimbook. Licentie onder CC-BY-SA