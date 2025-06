Slimbook kondigt laptop met Ryzen 7 7840HS-cpu en KDE Plasma 6 aan

Slimbook heeft een nieuwe laptop uitgebracht die voor het eerst KDE met de Plasma 6.0-desktopomgeving bevat. De laptop heeft een AMD Ryzen 7 7840HS-processor met geïntegreerde Radeon 780M-gpu en kost duizend euro.

De Spaanse fabrikant Grupo Odin, die achter Slimbook zit, heeft de KDE Slimbook V op zijn website gezet. Slimbook maakt al jaren laptops die standaard met Linux worden uitgerust. Vaak is dat een versie van Ubuntu, maar eerdere versies waren ook al met KDE verkrijgbaar. De Slimbook V is de eerste laptop van het bedrijf waar Plasma 6 op draait. Dat besturingssysteem verschijnt volgende week als stabiele release. KDE Plasma 6 is de eerste grote release van een Linux-distro waar Wayland standaard de displayserver is.

De Slimbook V bevat verder nog een AMD Ryzen 7 7840HS-processor, die een maximale kloksnelheid van 5,1GHz heeft en acht cores en zestien threads bevat. De laptop maakt gebruikt van de geïntegreerde Radeon 780M-gpu en kan worden geleverd met een maximum van 64GB geheugen. Er zit verder maximaal 8TB aan NVMe PCI-e 4.0-opslag in het apparaat.

De laptop heeft een alumniumbehuizing met twee vier USB 3.1-poorten, waarvan twee Type-A en twee Type-C zijn. Daarnaast zit er een aparte HDMI-aansluiting op het apparaat. De Slimbook V heeft een 16"-ips-paneel met een resolutie van 2560x1600 pixels. Dat display heeft een verversingssnelheid van 165Hz en kan 100 procent van het sRGB-kleurenspectrum weergeven. Het apparaat weegt 1,86 kilo.

De basisconfiguratie van het model heeft 16GB aan werkgeheugen en een ssd met 256GB opslagruimte. Deze versie kost 999 euro. De prijs kan oplopen tot maximaal 2082 euro. Het apparaat wordt in april geleverd.