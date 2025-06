KDE brengt Plasma Mobile 6 uit voor telefoons met postmarketOS

KDE heeft Plasma Mobile 6 uitgebracht voor mobiele apparaten die op postmarketOS draaien. Het gaat om een port van de desktopomgeving van Plasma 6, die onlangs uitkwam. Nog niet alles in de distro werkt even goed, maar de release is wel stabiel.

Plasma Mobile 6 is volgens de releasenotes de grootste port van Plasma sinds een jaar. De desktopomgeving kan worden gedraaid op postmarketOS, een opensourcebesturingssysteem dat inmiddels op tientallen telefoons, tablets en andere apparaten kan draaien, zoals de PinePhone. Plasma Mobile 6 heeft onder andere een nieuw thuisscherm met pagina's die los van elkaar zijn aan te passen met bijvoorbeeld achtergronden of paginatransities. De mobiele gui heeft verder een nieuw installatiescherm voor gebruikers die het systeem voor het eerst configureren, waarmee zaken als wifi kunnen worden geregeld.

Verder heeft Plasma Mobile 6 dezelfde authenticatievensters als de desktopvariant en is het mogelijk om apps te minimaliseren of maximaliseren. Ook is het instellingenmenu verbeterd en zijn de trilling- en zaklampinstellingen aangepast. Die laatste twee werkten in vorige versies van Plasma Mobile alleen op de PinePhone, maar in Plasma Mobile 6 moeten die op alle telefoons werken.

De distro krijgt verschillende nieuwe apps en er zijn wijzigingen aan bestaande apps toegevoegd. De foto-app heet voortaan Photos en wekkers overrulen nu andere media.

De ontwikkelaars zeggen dat nog niet alles goed werkt. De enige widgets die beschikbaar zijn, zijn de widgets die ook in de desktopvariant zitten. Die werken bovendien niet allemaal even goed. Ook werkt gebarenbesturing nog niet en is de appwisselaar nog langzaam.

KDE Plasma 6 is op zichzelf al een grote release. De desktopomgeving kwam vorige week definitief uit.