Ontwikkelaars brengen eerste alpha-build van Asahi Linux voor Apple M1-chips uit

Er is een eerste alphaversie verschenen van Asahi Linux voor Apple-computers met de M1-chip. Die is gebaseerd op Arch Linux en maakt gebruik van KDE Plasma als desktop. Het is de eerste Linux-build die native op M1-computers werkt.

De build kan worden geïnstalleerd op de M1, M1 Pro en M1 Max. Asahi werkt nog niet op de Mac Studio, waarschuwen de makers. Gebruikers moeten op die pc minimaal macOS 12.3 draaien. Ook moeten de apparaten minimaal 53GB aan vrije schijfruimte hebben om naast macOS te kunnen bestaan.

Asahi Linux is een Linux-distro die is gebaseerd op de Arm-variant van Arch Linux. Het OS maakt gebruik van KDE's Plasma-desktop-UI. Naast een volledige installatie met alle standaardpackages is er ook een kale Arch-omgeving te gebruiken die alleen 'minimale ondersteuningspackages' heeft. Ook biedt de installer van Asahi alleen een UEFI-omgeving aan waarmee gebruikers later de distro kunnen kiezen. Bij de installatie wordt een dualboot gemaakt waarbij het originele OS in stand blijft.

Volgens de makers gaat het nog om een zeer vroege alpha-build van het OS en werken veel functies dan ook nog niet. Zo doen DisplayPort en Thunderbolt het nog niet, werkt bluetooth niet en doen grafische opties als gpu- en videocodecacceleratie het niet. Toch is Asahi de eerste Linux-distro die native kan worden gedraaid op Apples chipset. Voor de installatie is volgens de makers geen jailbreak nodig. Het gebruik van de M1-chip maakt het mogelijk om beveiligingsfuncties voor macOS op een aparte plek op de soc op te slaan. Daardoor blijven functies als FileVault en Apple Pay gewoon werken naast de installatie van het OS.