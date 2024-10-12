Asahi Linux krijgt toolkit om Windows-games op M1- en M2-macs te draaien

Het team achter Asahi Linux heeft een toolkit ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om Windows-games op Mac-computers met een M1- of M2-chip te draaien. De toolkit ondersteunt Vulkan 1.3, OpenCL 3.0 en bevat de Wine-vertaallaag en FEX-x86-64-emulatiesoftware.

Ontwikkelaar Alyssa Rosenzweig schrijft in een blogpost dat de gaming toolkit zich momenteel nog in een alphafase bevindt. De software zou desalniettemin in staat zijn om games zoals Control, The Witcher 3, Ghost Runner, Fallout 4, Hollow Knight en Cyberpunk 2077 te draaien. Heel wat games zouden speelbaar zijn, maar recentere AAA-titels kunnen naar verluidt nog niet met 60 frames per seconde draaien.

Het team werkt aan een 1.0-versie die meerdere optimalisaties en verbeteringen bevat. Wanneer deze versie verschijnt, is nog niet duidelijk. De toolkit zal op termijn ook general purpose x86-emulatie mogelijk maken. Hiervoor zijn echter nog aanpassingen aan de FEX-emulatiesoftware nodig. De makers stellen dat de toolkit werkt op alle Macs met een M1- of M2-chip en raden 16GB aan werkgeheugen aan om zowel de games als de emulatiesoftware vlot te kunnen draaien.

Asahi Linux is de grootste en bekendste Linux-distro die specifiek voor Apples M-chips wordt gemaakt. Het team achter dit open-source project kwam in 2022 met een Linux-build die op M1-chips kon draaien, gevolgd door een versie die op M2-computers werkt. De makers van Asahi Linux besloten in 2023 om de Linux-distro te laten verdergaan als een upstream van Fedora. Asahi Linux kreeg toen ook een nieuwe naam: Fedora Asahi Remix.

Screenshots games via gaming tooklkit in Asahi Linux - Bron: Alyssa Rosenzweig
Screenshots games via gaming tooklkit in Asahi Linux - Bron: Alyssa RosenzweigScreenshots games via gaming tooklkit in Asahi Linux - Bron: Alyssa RosenzweigScreenshots games via gaming tooklkit in Asahi Linux - Bron: Alyssa Rosenzweig

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-10-2024 12:57 113

12-10-2024 • 12:57

113

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Reacties (113)

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duderuud 12 oktober 2024 14:50
Helaas is er nog steeds geen support voor de M3, wordt minimaal 2025.
Komt voornamelijk omdat er geen M3 variant van de Mac Mini is, die gebruiken ze voor development.

Het lijkt er sterk op dat er helemaal geen M3-variant van de Mac Mini komt maar een M4. Zou zelfs kunnen betekenen dat er helemaal geen Linux naar de M3 komt ;(
supersnathan94
@duderuud13 oktober 2024 01:50
Pardon? Dus het gebrek aan een paar honderd dollar om dan maar een M3 macbook aan te schaffen (want daar hebben we het denk ik over?) zorgt er voor dat de hele wereld geen Asahi Linux voor de mac gaat krijgen?

Maar kunnen we er eentje doneren?
duderuud @supersnathan9413 oktober 2024 10:45
Naar mijn weten hebben ze specifiek een Mini nodig.

Bericht van half jaar geleden:
https://social.treehouse.systems/@marcan/112277289414246878

Neem contact op met de lead developer Hector Martin als je wilt doneren: mailto:marcan@marcan.st
jorikc @duderuud12 oktober 2024 16:21
Oei, linux op mijn m3 MBP was eigenlijk wel iets waar ik op hoopte. Ik heb geen haast, maar als er nooit support komt, dan ben ik wel een optie kwijt om langer met deze laptop te kunnen doen dan Apple zelf support geeft.
Ik hoop dat als ze wel voor m4 support hebben, dat als m1/m2/m4 werkt, dat het dan wellicht relatief eenvoudig is om toch ook m3 te ondersteunen met wat minder uitgebreide tests
bzuidgeest @jorikc13 oktober 2024 00:09
Ik ben eigenlijk een beetje in de war van mensen die iets opens als Linux willen draaien op iets gesloten als Apple hardware.
Ik vind het knap wat die Asahi Linux bouwers nog aan het werk krijgen, maar zo ongeveer elk ander Linux platform is beter ondersteunt en beter gedocumenteerd voor de hardware.

Waarom koop je niet gewoon een extra x86 bak voor je x86 behoeften? Scheelt wachten teleurstellingen, comptabiliteits issues etc.
jja2000 @bzuidgeest14 oktober 2024 10:05
Ik ben eigenlijk een beetje in de war van mensen die iets opens als Linux willen draaien op iets gesloten als Apple hardware.
Nouuu dat valt eigenlijk best wel mee. M1 (Macs) hadden vanaf het begin al de mogelijkheid om ongesigneerde kernels in te laden. Sterker nog, er wordt in macOS tooling meegeleverd om dit te faciliteren. Daar heeft Asahi veel gebruik van gemaakt. Van wat ik begreep is dit ook iets wat Apple wil toelaten. Het zijn wat dat betreft niet bepaald iPhones/iPads/iPods.
Ik vind het knap wat die Asahi Linux bouwers nog aan het werk krijgen, maar zo ongeveer elk ander Linux platform is beter ondersteunt en beter gedocumenteerd voor de hardware.
Absoluut, maar de drijfveer achter dit soort projecten is ook de potentie in de apparaten. Die ARM chips zijn erg zuinig en het feit dat Apple er zo veel performance uit heeft kunnen halen is iets wat ze erg interessant maakt voor Laptopgebruik. In die zin zijn er weinig x86 alternatieven (al zou Lunar Lake en Strix Point een vergelijkbaar doel hebben natuurlijk).
Waarom koop je niet gewoon een extra x86 bak voor je x86 behoeften? Scheelt wachten teleurstellingen, comptabiliteits issues etc.
Waarom zou je? Het feit dat een hoop dingen doorontwikkeld dienen te worden, wil nog niet zeggen dat het onmogelijk is? Ik vind het best wel cool dat games zo goed werken op mijn X13s. FEX-emu is een mooi staaltje software.
bzuidgeest @jja200014 oktober 2024 10:46
wil nog niet zeggen dat het onmogelijk is?
Ik zeg niet dat het onmogelijk is en het is mooi werk van deze ontwikkelaars. Ik vraag mij af of je er (heel lang) op wil wachten. Misschien word het zelfs nooit 100%.

Deze ontwikkelaars lopen altijd achter de feiten aan, hebben ze de m1 en m2 net een beetje lekker, kunnen ze "openieuw" beginnen met een M4. Er is gewoon de kans dat de oudere architecturen nooit worden afgewerkt omdat er al een nieuwe is.
Nouuu dat valt eigenlijk best wel mee.
een ongesigneerde kernel kunnen laden is 1 ding. Het is niet alsof Apple verder enige hardware docu levert?Of wel?
jja2000 @bzuidgeest14 oktober 2024 14:03
Ik zeg niet dat het onmogelijk is en het is mooi werk van deze ontwikkelaars. Ik vraag mij af of je er (heel lang) op wil wachten. Misschien word het zelfs nooit 100%.
Het zijn verwachtingen die je moet bijstellen naar iets wat een Open Source project kan waarmaken. Verder vind ik persoonlijk dat ze een deel van het werk van een Apple (Rosetta 2 en de game porting toolkit) en Microsoft (XTAJIT/Prism en on12) overtreffen. Het lijkt allemaal net een stuk sneller te werken al is de schil er omheen misschien wat minder intuitief.

Daarnaast is het vrijwel zeker dat Valve, naast natuurlijk geld te steken in Wine, DXVK en nevenprojecten, nu ook gaat contribueren aan FEXEmu om deze als optie mee te geven onder hun Proton paraplu.

EDIT: Niet te vergeten dat we tegenwoordig ook veel meer Windows on ARM laptops hebben vanwege de X Elite chips. Die gaan hier ook van meegenieten zowel op Linux en op Windows (waar FEX sinds ZEER recent ook op draait).
Deze ontwikkelaars lopen altijd achter de feiten aan, hebben ze de m1 en m2 net een beetje lekker, kunnen ze "openieuw" beginnen met een M4. Er is gewoon de kans dat de oudere architecturen nooit worden afgewerkt omdat er al een nieuwe is.
Ja en nee. Je hebt natuurlijk gelijk dat die ontwikkelaars afhankelijk zijn van hardware die ze wel of niet in handen kunnen krijgen (ergens in de comments wordt het ontbreken van een M3 Mac Mini benoemd bijvoorbeeld). Maar ook Apple gaat niet per generatie een complete redesign doen van hun software/firmware en hardware. Dat kost namelijk ontiechelijk veel geld. Ze hebben daar absoluut niks aan behalve als er een significante designfout in zit die ze niet via een update kunnen oplossen.

Als ik het me goed herinner gebruiken ze zelfs bepaalde chips van PA Semi nog in hun macs. Dat bedrijf is al sinds 2008 deel van apple. Ook is de firmware die macOS/Asahi inlaadt meer vergelijkbaar met die van de iPhones/iPads/iPods dan met Intel Macs.
een ongesigneerde kernel kunnen laden is 1 ding. Het is niet alsof Apple verder enige hardware docu levert?Of wel?
Ik vatte "iets gesloten als apple hardware" op als het nodig hebben van een Jailbreak of BootROM exploit zoals met iPhones/iPads/iPods het geval is. Ze leveren inderdaad geen hw docu zo ver als ik weet, maar ze patchen wel degelijk firmware issues die Asahi met hun communiceert. Verder zijn de devs niet geheel onbekend met het opbrengen van Linux ondersteuning op platforms die anderszijds heel iets anders draaien. Dat heeft een deel van hun tenslotte ook gedaan met de Wii, Wii U, PS4 en Nintendo Switch onder de Fail0verflow naam. Sterker nog, de m1n1 bootloader die ze gebruiken voor debugging en het inladen van U-Boot stamt uit de oude mini loader die ze hebben ontwikkeld voor het enkele arm processor kerntje wat het eea rondom bootup regelde op de Wii.

[Reactie gewijzigd door jja2000 op 14 oktober 2024 14:05]

geerttttt @jorikc12 oktober 2024 18:46
Mensen die Windows of Linux op hun macbook installeren... Ik heb dat nooit echt begrepen. Een beetje alsof je de Maserati motor uit een Maserati haalt en er een reguliere Opel motor voor terugplaatst... Of Android op je iPhone..
Sn0wblind @geerttttt13 oktober 2024 14:42
Je doet net alsof MacOS standaard voor iedereen de betere ervaring biedt. Dat doet het alleen dus niet voor veel toepassingen.

Ik heb zelf jarenlang een Macbook gedraaid met Windows, vindt het gewoon een beter OS dankzij de bredere ondersteuning voor mijn toepassingen, en destijds waren de laptops top.
geerttttt @Sn0wblind13 oktober 2024 20:57
De laptops zijn nu juist sterk subliem. Veel meer nog dan vroeger.
Ik heb een MacBook tegenwoordig, met M2 pro, ik heb nog nooit eerder een laptop gehad met zulk mooi beeld, vol geluid, goed toetsenbord en touchpad en vrijwel nooit een draaiende fan en ook nog eens 6-8 uur batterij tijd terwijl ik best intensieve software draai. Echt bizar hoe dat mogelijk is.

Mac OS is juist zo goed omdat het naadloos aansluit op de hardware.

Ik heb ook een Dell laptop met Windows, is nog duurder dan mijn Mac ook, maar altijd gedoe met switchende video graphics, drivers, uitvallers, noem maar op. Ik ben geen Apple fanboy en heb ook geen iPhone, maar de Mac is gewoon superieur in mijn optiek.
Sn0wblind @geerttttt14 oktober 2024 03:44
De laptops zijn nu juist sterk subliem. Veel meer nog dan vroeger.
Ik heb een MacBook tegenwoordig, met M2 pro, ik heb nog nooit eerder een laptop gehad met zulk mooi beeld, vol geluid, goed toetsenbord en touchpad en vrijwel nooit een draaiende fan en ook nog eens 6-8 uur batterij tijd terwijl ik best intensieve software draai. Echt bizar hoe dat mogelijk is.
Ik denk dat je neit veel andere premium laptops hebt gebruikt. Gebruik nu een Zephyrus G14 2024 welke voor mij fors beter is. Heb een Macbook pro in de la van werk liggen (M3 Pro 14inch). Keyboard is zeer middelmatig, scherm is goed maar komt niet in de buurt van de Oled op de Zephyrus, speakers zijn gelijkwaardig, CPU performance is gelijkwaardig maar de Zephyrus is vele malen vlotter dankzij de Nvidia 4070 GPU voor grafische toepassingen. Ook verpakt in een mooie unibody en met deze machine kan ik wel al mijn muziek productie stuff draaien, al mijn 3D toepassingen en ook nog eens gamen. Batterij duur op batterij is voor mij ongeveer 7 uur, minder maarja dat krijg je als je een 4070 naast een iGPU er in hebt zitten.
Mac OS is juist zo goed omdat het naadloos aansluit op de hardware.
Het ondersteund een hoop niet van wat ik doe op een machine.
Ik heb ook een Dell laptop met Windows, is nog duurder dan mijn Mac ook, maar altijd gedoe met switchende video graphics, drivers, uitvallers, noem maar op. Ik ben geen Apple fanboy en heb ook geen iPhone, maar de Mac is gewoon superieur in mijn optiek.
Macs hebben genoeg problemen, helemaal als je software wilt draaien wat niet voor ARM gemaakt is. Daarnaast, een hoop kan gewoon niet.

Dan heb ik het nog niet eens gehad over het niet kunnen swappen van je SSD. Hiervoor meerdere Blade laptops gehad etc en heb nooit de drang gehad om op mijn gratisch Macbook van werk over te stappen. Krijg elke 2 jaar een nieuw entoabene en doe er niks mee.
jorikc @geerttttt12 oktober 2024 19:47
Mijn vorige MBP uit 2017 werkt nog perfect, maar de laatste macOS die hij draait is Ventura (13) van 2 jaar geleden. Op een gegeven moment zullen daar geen security updates meer voor uitkomen. Dan kan met een Linux distro eropzetten het apparaat weer een tijdje mee. Zonder security updates op internet vind ik geen goed idee…
mgom @duderuud12 oktober 2024 19:14
Heb je een bron of is dit een vermoeden van jou? Ik zou erg teleurgesteld zijn als er geen Asahi voor m3 komt
PureTryOut @mgom12 oktober 2024 21:59
Poe, ik ook zeg. Ik had keuze op werk voor een M2 en een M3 en al was er nog geen Linux support voor die laatste ik heb er toch voor gekozen met het idee dat die support wel zou komen.

Het zou echt gigantisch ruk zijn als de support nooit gaat komen, met een VM werken vind ik zo veel minder fijn...
bzuidgeest @PureTryOut13 oktober 2024 00:05
Je kan ook gewoon een x86 machine kopen... Dan heb je al die problemen niet.

Als je zo gehecht bent aan Apple moet je naar leven met een extra box naast je Mac.

Een simpele kvm om te switchen tussen de twee.
PureTryOut @bzuidgeest13 oktober 2024 09:43
Je mist even dat ik aangaf dat werk mij een keuze gaf tussen de M2 en de M3. Iets anders was geen optie. Zelf zou ik nooit, maar dan ook echt nooit een Apple apparaat kopen.
Maar ja, op werk moet ik iOS apps kunnen maken, dus Apple hardware is de enige optie.
bzuidgeest @PureTryOut13 oktober 2024 13:06
Je werk houd je toch niet tegen een machine extra te hebben? Redelijke goedkope hardware zat?

Ik ging er even van uit dat de restrictie alleen voor de Apple selectie van je werk telde. Alleen een idiote baas zorgt dat zijn personeel niet de machines krijgt waar ze het beste mee werken.
PureTryOut @bzuidgeest13 oktober 2024 15:04
Alleen een idiote baas koopt een machine waarmee zijn personeel (een gedeelte van) zijn werk niet mee kan doen: iOS apps maken. Ik moet een Macbook hebben met macOS want ik moet apps kunnen builden voor iOS. Ik hoef echter niet al het programmeren daadwerkelijk in macOS te doen, en ik zou dus zelf veel liever daar Linux voor gebruiken.

Mijn werk gaat echt niet een extra machine voor mij regelen omdat ik zou weigeren mijn werk te doen op een machine die dat echt al prima kan. Dat zou er echt geen een doen trouwens.
bzuidgeest @PureTryOut13 oktober 2024 18:58
Dat zou er echt geen een doen trouwens.
Dat jij er nog niet een bent tegengekomen....

Builden voor iOS is de laatste stap, kan ook remote vanaf een Linux bak. Kan je de macOS bak delen met al je collegas voor de build en dan lekker verder op je voorkeurs omgeving.
Dan valt dat dubbele machines kopen wel mee.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 13 oktober 2024 18:58]

bzuidgeest @supersnathan9413 oktober 2024 09:37
Welke andere problemen? Linux werkt hetzelfde op beide platforms. 20 jaar geleden was de hardware ondersteuning nog overal en nergens, maar dat is echt geen probleem meer.
supersnathan94
@bzuidgeest13 oktober 2024 10:53
Matig op elkaar afgestelde hardware en dan name matige trackpads. Zijn echt weinig laptops die dat goed geregeld hebben. Ook batterijduur is nog steeds gewoon een ding.

De M series macbooks hebben gewoon een aantal serieuze hardwarematige voordelen. Een goed chassis, goede batterij, snelle laders en uitstekend trackpad zijn er daar een paar van.
bzuidgeest @supersnathan9413 oktober 2024 13:11
Ik denk dat je dat zwaar overdrijft, er is enorm verschil tussen machines in de markt buiten Apple. Kies gewoon een goede en betaal daarvoor, net als je doet bij Apple en er zou nauwelijks verschil moeten zijn.
Wat je observeert is dat in buiten Apple, prijs gewoon een belangrijk concurrentie punt is een dat heeft gevolgen, maar dat wil niet zeggen dat er geen kwaliteit te vinden is.
Maar dat daargelaten, het is in ieder geval een antwoord waar ik nog iets mee kan.
Kwestie van prioriteiten.
supersnathan94
@bzuidgeest13 oktober 2024 22:15
er is enorm verschil tussen machines in de markt buiten Apple. Kies gewoon een goede en betaal daarvoor
Ik ben het er niet mee eens dat er een equivalent is voor de MacBooks. Zeker op een aantal vlakken:
- Batterijduur
- Trackpad
- Speakers
- Device look and feel (subjectief)

Ik heb een aantal high-end X86 devices gehad via klanten, maar telkens kom ik gewoon weer gigantische nadelen tegen. Vooral in het deel draagbaarheid is het vaak gewoon matig.

Dell XPS kwam goed in de buurt, maar die hadden dan weer een "nosecam" wat echt geen porum is.

Maar goed. Verder heeft dit vrij weinig nut om te bediscussiëren in dit topic.
Wolfos
12 oktober 2024 13:13
Apple zou er goed aan doen om dit ook op MacOS voor elkaar te krijgen. Geef gebruikers gewoon de middelen om duizenden Windows games te draaien, in plaats van ontwikkelaars betalen voor sporadische ports van oudere games.
youridv1 @Wolfos12 oktober 2024 13:40
Eens, maar dat is niet “the Apple way”

the apple way is je poot stijf houden en verwachten dat de rest van de planeet zich aanpast aan jouw manier van doen.

dat doen ze overal waar de EU dat nog niet beboet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 12 oktober 2024 13:41]

jaenster @youridv112 oktober 2024 18:13
Ehm, ik heb de indruk dat veel games niet uit komen voor macos omdat je daar niet enge anti cheat zooi in je kernel kan draaien. De games die voor de mac uitgekomen zijn in mijn steam lijst, zijn allemaal relatief kleine games en niet van grote spelers. Die komen alleen uit op windows en console :+

Lekker makkelijk apple de schuld geven, maar kijk ook eens naar wat grote spel makers doen qua anticheat en DRM. Dat gezegd hebbende; het is schijnbaar niet moeilijk om spellen te maken die ook draaien op macos, gezien kleine studios dat zonder al te veel moeite lijken te doen
Cerberus_tm @jaenster12 oktober 2024 19:15
Verreweg de meeste spellen hebben geen anti-cheat-meuk, en toch worden ze niet naar Apple omgezet. Ik vermoed dat het gewoon te veel werk is, dat vaak alles diep in het spel omgegooid zou moeten worden.
jaenster @Cerberus_tm12 oktober 2024 19:32
Als een spel uit komt voor een console en pc, is macos echt niet zo far fetched. Veel spellen hebben wel anti cheat maar geen kernel ring 0 meuk :)
Finraziel
@jaenster12 oktober 2024 22:30
Thor (Pirate Software) legt het mooi uit:
YouTube: Mac Support
Het is het gewoon niet waard.
MainframeX @jaenster12 oktober 2024 20:47
Ik verwacht eerder dat Apple's arm architectuur, sterk afwijkende graphics stack en relatief kleine marktaandeel het simpelweg een onrendabele investering maken. De grote game bedrijven hebben hier ongetwijfeld uitgebreid onderzoek naar gedaan (en weten het vast beter dan jij en ik) en hebben besloten het Apple platform over te slaan.
dasiro @MainframeX13 oktober 2024 21:58
Apple stelt weinig tot geen tools ter beschikking die tegemoet komen aan de noden van de gaming industrie. Alleen nog maar het feit dat hun hardware bewust incompatibel is gemaakt met de meest banale uitbreidingen die je je kan voorstellen (storage en memory upgrades en third-party videokaarten) zorgen ervoor dat telkens andere hard- of softwaremakers iets willen produceren eerst langs de kassa bij Apple moet gepasseerd worden voor een exurbitant deel van de OMZET (nog niet de winst) af te staan nog voor dat ze hun eigen klanten kunnen bereiken.

Moest Apple een geestelijke ipv technische insteek hebben zou het al lang als sekte zijn aangeduid waartegen overheden zwaar optreden, maar om de een of andere reden doen ze dat niet als ze de gebruikers van hun hardware gijzelen.
jaenster @dasiro14 oktober 2024 08:41
Want een playstation is uitbreidbaar met een videokaart of memory :+
dasiro @jaenster14 oktober 2024 08:57
spelconsoles zijn single-purpose devices die daar specifiek voor gebouwd zijn en zitten net propvol tools om de gaming industrie ten dienste te zijn. De duurst mogelijke PS5 is trouwens in de pricewatch voor amper 800€ te vinden met 2TB, de goedkoopste mac mini is 670€ voor een zielige 256GB en al 860€ voor een nog steeds miezerige 512GB
lanarhoades @jaenster12 oktober 2024 23:58
Veel games komen niet uit voor MacOs omdat het financieel gezien helemaal niet de moeite waard is. Het geld dat in een MacOs port gestoken word haalt een veel hogere ROI als het in iets anders word geïnvesteerd. En dit geldt niet alleen voor de grote spelers maar ook voor de indies. Heb het vaak gehoord van indies dat dit de rede is. Het is gewoon een kip en ei verhaal. Als er niet eerst meer games op Mac komen dan blijven er weinig mensen een mac kopen voor games. Maar als er weinig gamers zijn die games voor MacOs kopen dan zullen studios en uitgevers niet zo snel in een Mac port investeren.
Sn0wblind @jaenster13 oktober 2024 09:46
Je argument gaat niet op als je ziet hoeveel er draait op de Steamdeck.
joker1977 @jaenster13 oktober 2024 09:15
Heeft niks met anti-cheat te maken, maar alles met kosten/baten. Een Mac-port maken is simpelweg duurder dan wat het oplevert.

Mocht het zo zijn dat het aandeel gamers met een Mac ineens toeneemt (onwaarschijnlijk, is ook een kip en het ei verhaal) dan verandert dat misschien.
youridv1 @jaenster13 oktober 2024 12:44
Dat is zonder meer een beweegreden, maar er zijn zo ontzettend veel games die gewoon geen intrusive DRM of kernel level anti cheat hebben en ook niet op macos worden gereleased. Het is het gewoon niet waard om nog een hele release build te onderhouden voor een platform waar niemand op gamet.

Het is een beetje kip ei, want er zouden meer macos gamers zijn als er macos games waren.
kiang @jaenster13 oktober 2024 20:05
Nee, games komen niet uit omdat niemand met een Mac games wil kopen op hun Mac: dan doen ze wel op hun switch of playstation.

Om de paar jaar pusht apple weer eens heel zwak "gaming op Mac" en kopen ze enkele developers om om een Mac port te maken van enkele populaire games. Resultaat: niemand koopt die game en nadat het marketing geld van apple op is brengen devs weer. Geen games op de Mac uit.
supersnathan94
@jaenster14 oktober 2024 11:31
Dat gezegd hebbende; het is schijnbaar niet moeilijk om spellen te maken die ook draaien op macos, gezien kleine studios dat zonder al te veel moeite lijken te doen
Het is een behoorlijke investering voor heel weinig geld. Je moet als studio namelijk een ontwikkelaars account bekostigen, een volledige test en productie straat opzetten specifiek voor Macs en dus ook bijbehorende hardware in huis halen. Het bouwen van het spel moet gebeuren op een Mac, dus je hebt CI machines nodig en daar dus ook je workflow weer op aanpassen.

Ik vind het ontzettend jammer, maar begrijp heel goed dat men geen grote games uitbrengt voor macs. Met Wine/proton krijg je het veelal wel aan de praat zonder al te veel gedoe dus als je het echt wil kan het, maar het is voor een officiële manier erg duur voor een studio.

Pirate Software heeft er ook een short van gemaakt voor hun spel. Ze hebben de berekening gemaakt en het geprobeerd, maar het kostte gewoon veel geld en leverde praktisch niks op in extra verkopen.
phray @youridv112 oktober 2024 18:55
Niet helemaal, Steve Jobs zelf heeft nog een PS1 emulator voor Mac gepromote op stage.
Wikipedia: Connectix Virtual Game Station
youridv1 @phray13 oktober 2024 12:46
uitzonderingen bevestigen de regel

Jij haalt dit aan als opmerkelijk voorbeeld, maar het feit dat het een enkel voorbeeld is en uit het PS1 tijdperk, zegt genoeg :)

Overigens is dit een perfect voorbeeld van apple die zn poot stijf houdt. Dit is namelijk geen apple software. Dit is een emulator dev die zich aangepast heeft aan apples manier van doen

Ze willen prima met je samenwerken, op hun manier

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 13 oktober 2024 12:48]

rtxxx @Wolfos12 oktober 2024 13:19
Probleem is dat Apple geen vulkan ondersteund maar hun eigen metal.
Omega @rtxxx12 oktober 2024 13:29
Daar hebben we MoltenVK voor, dat vertaalt Vulkan over naar Metal.

Dus voor Windows games onder Mac krijg je Direct3D > Vulkan > Metal, het legt best een weg af, maar werkt aardig goed.
MastaG @Omega12 oktober 2024 13:44
Daarnaast wordt er nu gekeken naar een generieke vulkan over metal layer voor het mesa project.
https://www.phoronix.com/news/LunarG-Vulkan-Metal
Wolfos
@rtxxx12 oktober 2024 13:43
Tja, Apple's GPU's zijn dan ook ontworpen voor Metal. Zelfs al ondersteunen ze Vulkan krijg je alsnog limitaties en specifieke Apple extensions.
Feitelijk hebben we het dan ook over DirectX ondersteuning, want dat is waar de meeste games gebruik van maken. Daarvoor moet sommige functionaliteit geëmuleerd worden (er staan wat details daarover in de blogpost), maar daar kan dan bij toekomstige hardware rekening mee gehouden worden.

Denk alleen dat het qua ego een beetje pijnlijk is voor Apple om met Microsoft's standaarden te gaan werken. Maar je kunt nou eenmaal niet teveel vragen als je maar 1% marktaandeel hebt onder gamers.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 12 oktober 2024 13:45]

84hannes @raro00712 oktober 2024 21:04
kijk maar toen ze steam inhome streaming blokkeerde.
In de veronderstelling dat je iPhone streaming bedoelde: die situatie is niet helemaal vergelijkbaar. Natuurlijk, als je Apple vraagt: "Wil je dat klanten via Stream/Proton games spelen, of liever dat ze game sdownloaden uit de App Store" dan zal Aple altijd voor dat laatste kiezen. Maar het is geen of/of op macOS, omdat "sideloaden" daar altijd een optie is geweest. Ze verdienen dan ook niets aan games die buiten de App Store om naar macOS worden geport, anders dan dat ze er een aantrekkelijker alternatief door worden. Dus of dat nou een echte port is, of een emulatie via de lagen die hierboven beschreven worden, maakt voor hun portemonee niets uit.
Frame164 @Wolfos12 oktober 2024 15:25
Hoeveel kost dat en hoeveel extra Mac's gaan ze er door verkopen? Als dit een grote markt zou zijn hadden ze ongetwijfeld iets gedaan. Ze zijn immers niet vies van meer spullen verkopen.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 12 oktober 2024 15:25]

Xthemes.us @Wolfos13 oktober 2024 03:24
Vanuit de gebruiker gezien zou dat erg leuk zijn.
Ik denk dat Apple de bui al ziet hangen als windows games gewoon draaien. Dan gaat Valve er fijn vandoor met de winst.

Het is wel jammer want Apples hardware is behoorlijk krachtig. Een soort van Steam Deck van Apple zou erg leuk zijn maar Apple wil daar vast meer aan verdienen dan enkel aan de hardware.
Sn0wblind @Xthemes.us13 oktober 2024 09:48
Apple GPU's zijn niet zo vlot. Degelijk als iGPU's maar natuurlijk niet in vergelijking met midrange tot high end dedicated GPUs. Past ook niet in het plaatje dat ze alles zuinig willen hebben.
Xthemes.us @Sn0wblind13 oktober 2024 14:34
Ze zijn echter een flink stuk krachtiger dan AMDs Non-dedicated aanbod. Vandaar dat ik de Steam Deck noemde want die heeft aangetoond dat er best vraag is naar een zuinig gaming apparaat.

Ze lijken gaming ambities te hebben, ze hebben geen dedicated kaarten, ze willen geen Nvidia producten gebruiken, iets als een Steam Deck maar met een krachtige M-soc is iets waar ze bijna alles al voor in huis hebben (de SOC, hardware ontwerpers, scherm technologie, ervaring met kleine apparaten) - het is de software waar het aan ontbreekt. Dat moet toch aan te pakken te zijn met Apples fortuin als ze er brood inzien (een betaalmodel waarbij de 30 procent naar hun en niet naar Valve gaat).
Sn0wblind @Xthemes.us13 oktober 2024 14:41
Ze zijn echter een flink stuk krachtiger dan AMDs Non-dedicated aanbod. Vandaar dat ik de Steam Deck noemde want die heeft aangetoond dat er best vraag is naar een zuinig gaming apparaat.
De laatste Intel iGPU schijnt AMD flink voorbij te rennen, zou dat dus niet te hard roepen.
Ze lijken gaming ambities te hebben, ze hebben geen dedicated kaarten, ze willen geen Nvidia producten gebruiken, iets als een Steam Deck maar met een krachtige M-soc is iets waar ze bijna alles al voor in huis hebben (de SOC, hardware ontwerpers, scherm technologie, ervaring met kleine apparaten) - het is de software waar het aan ontbreekt. Dat moet toch aan te pakken te zijn met Apples fortuin als ze er brood inzien (een betaalmodel waarbij de 30 procent naar hun en niet naar Valve gaat).
Apple doet tegenwoordig alels wat niet hun core business is een beetj ehalf assed.
Xthemes.us @Sn0wblind14 oktober 2024 19:43
Intel roept een hoop de laatste paar jaren maar ze maken weinig waar.

De potentie is er wel maar of ze nog de financiële middelen hebben om gedurfde stappen naar nieuwe markten te maken moeten we nog afwachten.
Sn0wblind @Xthemes.us15 oktober 2024 03:42
Benchmarks van de laatste iGPU's zijn gewoon inzichtelijk op dit moment en tonen zelfs aan dat ze sneller zijn dan de huidige IGPU lijn van AMD.

https://www.notebookcheck...Radeon-890M.894167.0.html
supersnathan94
12 oktober 2024 13:05
Oke ff. Heel netjes dit. Maar er zitten dus echt heel wat vertaallagen in. Dat je dan niet op 60FPS kunt spelen is dan niet zo verwonderlijk. Wel netjes dat ze in ieder geval speelbaar zijn. Ik denk dat het belangrijker is dat je een stabiele frametime krijgt dan dat het per se altijd 60FPS draait.

Maar is dus Windows APIs naar Linux en dan ook nog een directX naar Vulkan? En dat dan allemaal ook nog met x86 naar ARM?

Dat ze het überhaupt aan de praat hebben gekregen hee.
Jittikmieger @supersnathan9412 oktober 2024 13:21
Ja, en ook Valve is bezig met ARM ondersteuning in Proton. Ik verwacht dat het binnen enkele jaren normaal wordt om X86 games op ARM processors te draaien aan hoge framerates.
SG @Jittikmieger12 oktober 2024 15:28
Ja met M4-max in de toekomst. Je kan Mac studio als high-end console zie met hele dikke igpu en heel veel mem. Ik zou dan minsten gaan voor M4-Pro.
Waarbij ST performance al hoger is dan wat x86 bied. Dus deel can de wrapper ovehead is al gecompenseerd
Sn0wblind @SG13 oktober 2024 09:44
Apple GPU's zijn niet zo vlot. Wat niet gek is. Dat is geen kwestie van x86 versus ARM. Maar gewoon harde compute units en wil je meer performance dan is er meer vermogen nodig.
supersnathan94
@Sn0wblind14 oktober 2024 11:40
Mwah. Voor een IGP is het best netjes dat ze vergelijkbaar kunnen presteren als en laptop 4060 maar dan met een veel lager verbruik. Zit nog best wat potentie in, maar moet even naar niveautje hoger. Apple bankt te veel op Metal native. Dan kun je best nette framerates halen namelijk, maar alles wat ook maar een klein beetje meer is houd snel op.
Sn0wblind @supersnathan9414 oktober 2024 15:18
Mwah. Voor een IGP is het best netjes dat ze vergelijkbaar kunnen presteren als en laptop 4060 maar dan met een veel lager verbruik.
In een hele specifieke benchmark range (GFXbench & Pugetbench), aangezien in de praktijk het verschil enorm is tenzij je gaat vergelijken met bijvoorbeeld een laptop waarbij de 4060 heel laag gelocked wordt (niet de gebruikelijke 90watts of hoger). Zels dan nog in hele specifieke games. in CB2077 welke overigens welk goed gebruik maakt van de resources welke een Macbook biedt, op 1200p draait met high settings o 44.1FPS, een SUrface met laag wattage 4060 67fps volgens notebookcheck.net.

Een hoop metal API games kleden de grafische pracht ook uit. Ze hebben wel een hoge memory bandwidth en zijn dus zo geschikt voor zaken als het draaien van AI models.
supersnathan94
@Sn0wblind14 oktober 2024 18:04
euh CB2077. Daarmee bedoel je CyberPunk right?

Die draait op een Mac een stuk beter dan die 44FPS van Notebookcheck. Helemaal op de Max. Hier wat review materiaal van een M3 Pro:
https://www.reddit.com/r/...o_playing_cyberpunk_2077/

Dat geeft een 50-60FPS op half native res (1512 X 982). Ik weet niet zo goed waarom we op 1200P zouden willen gamen op de Mac, maar dat is een resolutie die niet lekker schaalt dus ik zou dat niet zo snel doen met gaming. Ga je "last" krijgen van aliasing zaken. Je gaat er niet meer door zien door een hogere resolutie te gebruiken, want het is rendering resolution.

En dit is dus met de 18-core GPU en niet de 40-core variant van de Max.

Maar het staat ook allemaal een beetje in de kinderschoenen. apple mag er wel wat meer aan trekken om het interessant te maken.
Sn0wblind @supersnathan9415 oktober 2024 03:45
Ah ja een random redittor welke niet alle settings shared en geen standaard test patroon draait om daadwerkelijk GPU's naast elkaar te leggen.

Nogmaals, met GPU's is het geen kwestie van x86 versus ARM. Aangezien GPU's hun eigen architectuur hebben, maar gewoon harde compute units, hoe meer en hoe hoger geclocked hoe sneller. Natuurlijk zijn er architecturele verschillen welke het ene ontwerp beter kunnen laten presteren dan de ander. Maar zoals je ook ziet bij AMD en Nvidia onderling zijn de verschillen nie tbaanbrekend groot.
Omega @supersnathan9412 oktober 2024 13:21
Ik heb een jaartje geleden eventjes gespeeld met x86 naar ARM, ook in combinatie met WINE and DXVK, en elke keer verbaast het mij wat voor prestaties het systeem nog weet te leveren.

Dat was specifiek op een RK3399, voornamelijk het geheugen (4GB) was hier limiterend en de CPU is ook geen krachtpatser, maar toch lukte het mij on Steam en GoG games te installeren en draaien, zowel native Linux games als Windows games onder WINE. Simpele spelletjes zoals Celeste draaiden bijna vlekkeloos. Stel je dit nu voor op hardware dat wel meer rekenkracht heeft dan een 30 euro SBC :) .

De gebruikservaring daarnaast is ook niet slecht, zodra de emulatielaag is geïnstalleerd werkt het gewoon. Dit kan op deze manier goed standaard worden meegeleverd op ARM machines, de gebruiker merkt het bijna verschil niet met native.

Ik heb ook een Phytium liggen, deze heeft helaas nukken, maar deze zou ook prima 3D spelletjes moeten kunnen spelen met z'n 16GB RAM, redelijke CPU en RX 550.

[Reactie gewijzigd door Omega op 12 oktober 2024 13:24]

Verwijderd @supersnathan9412 oktober 2024 13:41
Zo heb ik een keertje een setup gemaakt om C&C Red Alert 2 op een Raspberry PI 4 te draaien.
Dat was dus een 64 BIT PI OS -> 32 BIT Jail -> Box86 (X86->ARM) -> Wine (windows API's) -> RA2 (met multi-thread tweak).

Verwonderde me er ook redelijk over dat dat werkte, en soepel ook.
!GN!T!ON @Verwijderd12 oktober 2024 17:15
Die Waffen! Legt an! · We want WAR! Wake Up! · Three, Four, Five, Quick March
:P

Red Alert 1 & 2 als kleine knul echt he-le-maal grijs gespeeld :)
vrilly @Verwijderd12 oktober 2024 18:51
Ik heb ook eens geprobeerd met de android app winlator wat spellen te spelen. Het aan het praat krijgen van steam was een uitdaging maar uiteindelijk kreeg ik lethal company aan de praat met 40fps op een S23 Ultra :p
youridv1 @supersnathan9412 oktober 2024 13:38
windows api naar linux heeft geen inherente overhead tov windows. Het is een herimplementatie, geen laag eroverheen.

dxvk is zo goed dat er zelfs gevallen zijn waarin games het op windows onder dxvk beter doen dan normaal directx

x86 naar arm lijkt me inderdaad een zware
Remzi1993 @youridv112 oktober 2024 14:20
Je bedoelt vertaling ipv emulatie. Emulatie is inderdaad heel erg traag maar vertaling hoeft dat dus niet te zijn. Wine is een vertaallaag (translation layer).
youridv1 @Remzi199313 oktober 2024 12:45
gezien ik het woord emulatie nergens heb gebruikt, zal je wel perongeluk op de verkeerde gereageerd hebben
graey @supersnathan9412 oktober 2024 20:04
Nouja, MoltenVK is al best stabiel, en performant, en vanaf daar kan je eigenlijk gebruik maken van Proton, wat weer grotendeels leunt op Wine, en dat is ook al behoorlijk lang in ontwikkeling. Sinds Valve daar aan bijdraagt zijn er ook veel publishers die actief testen en/of meewerken om hun games goed te laten draaien op Linux via Proton/Wine. Daar komt nog bij dat de Apple-ontwerpen van hun ARM-chips op specifieke terreinen meer overlap hebben met x86-64 dan andere ARM-chips hebben/hadden, deels om hercompilatie/emulatie/AOT-translation performanter te maken. Dat is waar ook OSX zelf al een goed voorbeeld in geeft met de x86-support. Een vergelijkbare implementatie op Linux was dus eigenlijk het enige missende puzzelstukje, enigszins versimpeld gezegd.
Amanoo 12 oktober 2024 14:32
Dit is wel interessant voor ARM in het algemeen. Nu is het specifiek gericht op Apple silicon, maar in principe heb je dan al ARM support. Dat kan je vervolgens weer gebruiken voor Snapdragon en andere ARM CPU's.

Uiteraard heb je in Snapdragon geen Apple optimalisaties. Je kan niet eventjes exact dezelfde code op Snapdragon kwakken en klaar. Je moet de verschillen doorvoeren. Maar je hebt al iets dat op een variant werkt. Dat is wel uit te breiden.
rob12424 @Amanoo12 oktober 2024 17:17
Er is al jaren support voor Arm onder Linux. Ligt er wel aan welke versies maar Debian heeft al jaren ports voor verschillende versies van ARM.

Wil alleen niet zeggen dat alle pakketten zoals wine/crossover/proton ook ondersteunt worden ;)
Amanoo @rob1242412 oktober 2024 21:38
Ja, die pakketten bedoel ik dus, dat gaat zodoende dus ook werken.
jja2000 @Amanoo14 oktober 2024 15:02
Dat klopt! De hoofdontwikkelaar van FEX deed voorheen vooral zijn tests op de Nvidia AGX bordjes (met extra GPU) en de Thinkpad X13s. Ik heb zelf ook het een en ander kunnen uittesten op mijn X13s en ben zeer verbaasd over hoe goed het eigenlijk werkt.

Waarom het bij deze Apple ARM socs zo interessant is, heeft, naast de hardware foefjes binnen de m-chips die je benoemt, eigenlijk te maken met de Asahi blogpost die afgelopen Juni werd gepubliceerd. Toen werd namelijk de Apple GPU Vulkan 1.3 driver conformant. Al het werk wat nu gepubliceerd wordt is het daadwerkelijk bruikbaar maken van deze driver binnen games en later ook andere Windows en Linux apps.

[Reactie gewijzigd door jja2000 op 14 oktober 2024 15:03]

L23 12 oktober 2024 15:08
Ben benieuwd. En of ik hiermee dan ook meer/makkelijker windows games kan spelen op mijn MacBook Air M1. Wellicht geen game platform, maar vind het af en toe wel leuk om oude games te spelen.

Games zoals Battery Check, C&C Tiberian Sun, Death Rally, GTA2, Hover, Ignition, Portal 2 en Rollercoaster Tycoon al aan de praat gekregen met Wine.

Recentere Need For Speed games (tot ze leuk waren :P) zoals Porsche 2000 en Hot Pursuit 2 al aan de praat gekregen, maar Need For Speed 3 Hot Pursuit en Need For Speed 4 High Stakes lukt mij frustrerend genoeg niet.
PureTryOut @L2312 oktober 2024 22:00
Roller Coaster Tycoon 1 en 2 hebben via OpenRCT2 native ondersteuning voor elk relevant platform, inclusief ARM macOS. Dat hoef je niet via Wine of x86 vertaallagen te draaien hoor.
L23 @PureTryOut12 oktober 2024 23:04
Klopt, maar ik draai RollerCoaster Tycoon 1 al zo lang via Wine en het draait prima. Ik begrijp ook dat je voor OpenRCT2 minimaal RCT2 in bezit moet hebben (van RCT1 voeg je alleen de scenarios toe). Vrij recent pas RCT2 gekocht en ben ook van plan OpenRCT2 te gaan gebruiken.

Jij toevallig nog tips voor die oude Need For Speed games?
PureTryOut @L2312 oktober 2024 23:07
Sorry nee, die heb ik nooit gespeeld.

OpenRCT2 is echt in alles een upgrade trouwens. Niet alleen draait het dus native maar het voegt ook allerlei QoL features toe zoals een OpenGL renderer, unlimited window size en zelfs multiplayer.
klakkie.57th 12 oktober 2024 15:53
Maar kun je ondertussen deze distro op een M1 installeren op een externe thunderbolt disk zoals dat op een mac met een intel cpu wel ging
Jittikmieger 12 oktober 2024 13:08
Ik draai al een jaar of zo een dual boot met Asahi Linux Fedora 40 met Gnome 45. Het vliegt op mijn M1 Air met 16GB/512GB! Het blaast MacOS uit het water qua snelheid. Elke keer dat ik terug moet, valt mij op hoe traag MacOS aanvoelt en hoe “bloated” dat geworden is, met allemaal “troep” dat ik niet gebruik of wil gebruiken. Nog niet alle hardware werkt (volledig) onder Asahi Linux. Het reverse engineering project is nog niet helemaal voltooid. Zodra de ondersteuning stopt van Apple, wordt dit mijn standaard OS (aangezien ik ook Fedora Linux op mijn gaming desktop gebruik).

Ik ben zeer benieuwd! Dit wil ik zeker even gaan testen.
Elbino @Jittikmieger12 oktober 2024 13:27
Ik wil graag overstappen naar Asahi Linux op mijn M1 Air maar helaas wordt de microfoon nog niet ondersteund. Zodra alle hardware goed ondersteund wordt ga ik overstappen. Tot die tijd moet ik het nog even doen met MacOS

[Reactie gewijzigd door Elbino op 13 oktober 2024 08:16]

Jittikmieger @Elbino12 oktober 2024 13:31
Ja, maar met een externe (Bluetooth) headset heb je wel een mic.
Elbino @Jittikmieger13 oktober 2024 08:27
Ja, ik doe veel aan video conferencing vanwege werk. Kan en wil niet altijd een headset gebruiken. Bovendien werkt de TouchID vingerafdrukscanner ook nog niet.
Over een poosje weer eens kijken.
Jittikmieger @Elbino13 oktober 2024 10:08
Mic is voor mij een dingetje. TouchID doet mij niets. Ik klop bijna net zo snel een pincode of wachtwoord in.
wica @Jittikmieger12 oktober 2024 13:22
Ik zit er aan te denken om dit ook te gaan doen.
Hoe lang kan jij onder linux op je accu draaien met een beetje normaal werk te doen?
Jittikmieger @wica12 oktober 2024 13:27
Accuduur onder gebruik is niet zo’n (groot) probleem. Dat ligt in de buurt van MacOS. Het is meer dat de sleep modes onder linux nog steeds ruk zijn. Maar aangezien Asahi Linux sneller opstart dan MacOS, heb ik er niet zoveel problemen mee om mijn Mac af te (laten) sluiten ipv in sleep mode.
ZpAz
@Jittikmieger12 oktober 2024 21:00
Het lijkt mij zeker ook interessant om te doen, nu gamen begint te werken nog een extra reden. Want Wine op MacOS voor games (Crossover etc) werkt vaker niet dan wel. Heb het gevoel dat dat op Linux beter gaat.

Wat zijn dingen waar je tegen aan loopt? Heb hier zelf een M1 Pro MacBook.
DeTeraarist @vinkjb12 oktober 2024 13:15
Verrassing! Ze werken er zelf ook aan om Windows games op Mac's te kunnen draaien.
https://www.theverge.com/...olkit-windows-games-macos
Geen idee of het nog iets is, dit is van 2023. Ik ben zelf blij dat Valve laatst geld dumpte bij Arch. Er zijn nog maar heel weinig games die niet willen onder Linux mbv Proton. Voor de Mac users een bittere pil, Valve stopte in 2018 met Proton voor Macs.
Wolfos
@DeTeraarist12 oktober 2024 13:29
Game Porting Toolkit is bedoelt voor ontwikkelaars. Beetje halfbakken oplossing weer.
Apple doet iedere X jaar iets met gaming, maar ze gooien er nooit de middelen tegenaan om écht te concurreren. Microsoft is zelf gameuitgever, al sinds de jaren '70. Die snappen gewoon veel beter wat gameontwikkelaars nodig hebben.

Daarmee concurreren is voor Apple eigenlijk onmogelijk. Ze hebben misschien het geld, maar niet de cultuur en traditie. Zie bijvoorbeeld:
https://www.gamesindustry...ifficult-and-long-process

Dus tja, leuk dat ze het iets makkelijker maken om te porten en wat ontwikkelaars sponsoren. Maar het lost de onderliggende redenen niet op waarom ontwikkelaars steevast MacOS overslaan.
mrkleise @Wolfos12 oktober 2024 13:55
Apple heeft gaming nooit serieus genomen en gesnapt, Gabe zei het bijna 20 jaar geleden al:

Gabe: Well, we tried to have a conversation with Apple for several years, and they never seemed to... well, we have this pattern with Apple, where we meet with them, people there go "wow, gaming is incredibly important, we should do something with gaming". And then we'll say, "OK, here are three things you could do to make that better", and then they say OK, and then we never see them again. And then a year later, a new group of people show up, who apparently have no idea that the last group of people were there, and never follow though on anything. So, they seem to think that they want to do gaming, but there's never any follow through on any of the things they say they're going to do. That makes it hard to be excited about doing games for their platforms.

https://games.kikizo.com/...ell_valve_iv_sep07_p1.asp
kazuka @mrkleise12 oktober 2024 15:41
En toch zijn ze sinds de introductie van Apple Silicon wel stapje bij stapje gaming wat serieuzer gaan namen. De Dualsense en Series X controller werken nu out of the box op macOS, iOS en tvOS. Ze hebben meerdere grote uitgevers op hun recente keynotes gehad, met o.a. Kojima en Ubisoft. En we zien nu native AAA games verschijnen in de App Store die geoptimaliseerd zijn voor Apple Silicon en Metal waaronder Death Stranding, Resident Evil en Assassins Creed.

Ik denk dat een echt krachtige Apple TV (M4 of nieuwer) het best leuk zou kunnen doen in de woonkamer. De afzetmarkt is nog (te) klein maar als developers hun game tegelijk kunnen releasen op Mac, iPad en TV dan wordt de installbase al wat groter.
Pukson @kazuka12 oktober 2024 15:49
Zeker waar, maar die push was er vorig jaar. Inmiddels zijn er geen nieuwe games aangekondigd of iets dergelijks. De ports die er waren, hadden wel wat performance issues.

Ik blijf hopen op een refresh van de Apple TV met een M chip, die bovenstaande games met gemak dan aankan, en een push om meer games te porten.
justmiketech @Pukson12 oktober 2024 16:18
Assassin’s Creed: Shadows, Control, Prince of Persia: The Lost Crown, Resident Evil VII: Biohazard, Palworld, World of Warcraft: The War Within, Dead Island 2.
michelb76 @kazuka12 oktober 2024 16:41
Gaming op iOS is voor Apple blijkbaar voldoende, en het zou me niet verbazen als de App Store naast steam het enige andere winstgevende platform voor gaming is momenteel.
tweakuwe @mrkleise13 oktober 2024 01:07
Mwah, er zijn meer mensen met een Apple Arcade abonnement dan het totaal van PS Plus, Gamepass, en Nintendo Switch Online gebruikers bij elkaar.

De Apple app store ziet ook meer dan 10x zoveel omzet uit game verkopen dan Steam.

Om nou te zeggen dat Apple gaming niet serieus neemt... Desktop gaming is gewoon een te kleine niche voor Apple, maar gaming is zeker zeer belangrijk voor ze.
laptopleon @Wolfos12 oktober 2024 14:00
Ik zou het ook liever anders zien, maar ergens begrijp ik het wel. In de categorie desktop is de Mac op zich al een niche-markt, met een bepaalde doelgroep, die, historisch, nou eenmaal niet bepaald een focus op gaming heeft. Een doelgroep een relatief weing overlap heeft met de niche der hardcore gamers. Economisch / praktisch / qua imago ligt het niet zo voor de hand voor Apple om zich daar in te vechten.

Vergeet ook niet dat Apple waarschijnlijk wel degelijk een leuk graantje meepikt aan de game-economie, maar dan door spellen te verkopen/verhuren – of dat te faciliteren – die de gemiddelde gamer speelt en niet zo zeer op de Mac maar op de iPad / iPhone / AppleTV. De gemiddelde gamer is 35 en bijna de helft is vrouw. Maar goed, iedereen denkt natuurlijk aan de 17-jarige first person shooter-fanaten die met een krantenwijk hun eerste videokaart bij elkaar sprokkelen.
Frame164 @Wolfos12 oktober 2024 15:24
En als uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde gebruiker niet zo geinteresseerd is in gaming, waarom zou je het dan gaan doen? Ik kan me ook goed voorstellen dat de het iMac koperssegment eerder een gameconsole koopt dan dat ze op de iMac gaan gamen. Geld is immers in de meeste gevallen niet het probleem bij Apple kopers.
supersnathan94
@Frame16412 oktober 2024 18:58
Juist daarom heeft Apple er baat bij dat de AppleTv meer als console geplaatst wordt. En dat doe je dus door het hele ecosysteem op dezelfde hardware te krijgen. Als ik kan kiesen tussen casual rocketleague op de macbook, iPad of AppleTV, Of alleen op de PS of PC (met gescheiden accounts een gezeik) dan weet ik het wel.
Jittikmieger @DeTeraarist12 oktober 2024 13:24
Valve werkt inmiddels aan Proton voor ARM volgens de laatste geruchten. Vermoedelijk voor de Deckard - een project waar Valve nu aan zou werken.
xavalon @vinkjb12 oktober 2024 15:28
Apple staat al lang toe om meerdere Operating Systemen te draaien op MacBooks. Toen ze nog Intel chips gebruikten, kon je dual booten met Windows (of Linux). Dat heette Bootcamp bij Apple, en Apple leverde ook drivers voor windows.

Nu ze hun eigen hardware aanbieden, bieden ze geen Bootcamp meer aan. En dat is wat de developers achter Ashi hebben gedaan, is een eigen bootloader gemaakt waardoor je weer dualboot kunt gebruiken. Wat ze nog meer hebben gedaan is drivers gemaakt voor Linux voor Macbooks met M1/M2/M3 processoren. Dus kun je nu - met enige beperkingen - je Macbook met M1 of M2 processor dualbooten in Linux.

Omdat Apple toestaat om andere OSen te booten, zie ik niet snel een patch komen. want dan zouden ze eerst moeten zeggen dat ze dat weer intrekken.
bzuidgeest @xavalon13 oktober 2024 00:19
Staan ze het toe, of kunnen ze het niet tegenhouden?
Zelfs bootcamp was niet 100%.
Als ze het echt zouden ondersteunen zouden ze Linux alle mogelijke documentatie geven. Maar nee, alles moet via reverse engineering.
Ik noem dat geen toestaan.
Ze gaan het niet actief tegenhouden zolang het ze geen winst kost, maar dat is dan ook alles.
novasurp @bzuidgeest13 oktober 2024 14:12
Ze hadden het zo kunnen tegenhouden door de bootloader van de ARM-Macs te vergrendelen. Dit hebben ze niet gedaan, het is altijd de bedoeling geweest dat ARM-versies van Linux en Windows op een gegeven moment gebruikt kunnen gaan worden.
bzuidgeest @novasurp13 oktober 2024 19:02
Bijna elke beveiliging word gebroken. Dat ze het niet locken zegt niet zo veel.
Wat uiteindelijk de bedoeling is... Als Linux uiteindelijk mogelijk zou moeten zijn, waarin hebben ze de community dan niet gewoon meteen de nodige documentatie gegeven? Of gewoon het zelf van start af beschikbaar gemaakt. Apple heeft geld als water. De kosten kunnen het niet zijn om een paar kernel ontwikkelaars even aan het werk te houden.

Jij ziet op de vlakte houden als iets positiefs. Maar niets doen is vaak slechter dan iets doen. Bij geweld alswel ondersteuning.
Matt Young @vinkjb12 oktober 2024 13:06
Waarom zou Apple hier een patch voor ontwikkelen? Wine bestaat al heel lang.

[Reactie gewijzigd door Matt Young op 12 oktober 2024 13:07]

xoniq @Matt Young12 oktober 2024 13:12
Plus Apple had voorheen een speciale ingang voor Windows in de vorm van bootcamp :+ dus Apple is verder niet anti Windows.
sigmundfreund @vinkjb12 oktober 2024 13:12
Apple is op dit moment bezig met exact dit voor macos, maar het heeft vooralsnog weinig tractie. Bovendien kan Apple weinig hier tegenin brengen want dit is een Linux distro en niet macOS.
Verwijderd @vinkjb12 oktober 2024 13:42
Ik denk dat Apple het wel lekker vindt om op deze manier gebruikers bij windows weg te snoepen.
Amanoo @vinkjb12 oktober 2024 14:37
Een patch voor Asahi Linux? En dat gaan de ontwikkelaars van Asahi of van de Linux kernel maar erin stoppen?

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