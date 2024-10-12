Asahi Linux krijgt toolkit om Windows-games op M1- en M2-macs te draaien

Het team achter Asahi Linux heeft een toolkit ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om Windows-games op Mac-computers met een M1- of M2-chip te draaien. De toolkit ondersteunt Vulkan 1.3, OpenCL 3.0 en bevat de Wine-vertaallaag en FEX-x86-64-emulatiesoftware.

Ontwikkelaar Alyssa Rosenzweig schrijft in een blogpost dat de gaming toolkit zich momenteel nog in een alphafase bevindt. De software zou desalniettemin in staat zijn om games zoals Control, The Witcher 3, Ghost Runner, Fallout 4, Hollow Knight en Cyberpunk 2077 te draaien. Heel wat games zouden speelbaar zijn, maar recentere AAA-titels kunnen naar verluidt nog niet met 60 frames per seconde draaien.

Het team werkt aan een 1.0-versie die meerdere optimalisaties en verbeteringen bevat. Wanneer deze versie verschijnt, is nog niet duidelijk. De toolkit zal op termijn ook general purpose x86-emulatie mogelijk maken. Hiervoor zijn echter nog aanpassingen aan de FEX-emulatiesoftware nodig. De makers stellen dat de toolkit werkt op alle Macs met een M1- of M2-chip en raden 16GB aan werkgeheugen aan om zowel de games als de emulatiesoftware vlot te kunnen draaien.

Asahi Linux is de grootste en bekendste Linux-distro die specifiek voor Apples M-chips wordt gemaakt. Het team achter dit open-source project kwam in 2022 met een Linux-build die op M1-chips kon draaien, gevolgd door een versie die op M2-computers werkt. De makers van Asahi Linux besloten in 2023 om de Linux-distro te laten verdergaan als een upstream van Fedora. Asahi Linux kreeg toen ook een nieuwe naam: Fedora Asahi Remix.