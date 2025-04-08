Asahi Linux-ontwikkelaar: Linux voor Apple M4-chips 'lijkt moeizaam te worden'

@trab_78 heeft me grotendeels begrepen, maar ik wil nog even wat aanvullen.
Wederom, waarom niet deze eis voor TV’s, koelkasten of auto’s. Waarom is daar een meegeleverd OS prima (en waarom is daar wel voldoende concurrentie)
Wat mij betreft geldt hetzelfde principe voor álle apparaten en software maar in mijn eerste post heb ik me maar bij computers gehouden omdat nu over Asahi en Mac gaat.
Het gaat me er in de eerste plaats om dat we weten hoe de apparaten om ons heen werken en dat we ze kunnen repareren en verbeteren. Dat is vooral vanuit het oogpunt van vrijheid en eerlijkheid, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaam.
Het gaat me niet specifiek om de mogelijkheid om Linux te installeren of om concurrentie te bevorderen, dat zijn meer nuttige effecten van die vrijheid.
(en waarom is daar wel voldoende concurrentie)
Volgens mij in de eerste plaats omdat die zich in een ander tijdperk hebben ontwikkelt.
Software was er niet, wel strengere toezicht op de markt en meer lokale bedrijven.
Zo konden tientallen verschillende TV-merken ontstaan.
Computers, en met name software, waren verstorend voor de markt omdat de concurrentieregels er geen grip op hadden (en hebben). Dat blijkt wel over de rechtzaken die we hebben gehad misbruik van monopolies.
Dat er nog steeds veel merken zijn is juist omdat die markt nog minder dicht zit. Er zijn verschillende fabrikanten die alle onderdelen van een TV kunnen maken en verkopen aan iedereen die dat wil. Daarbij is er ook keuze uit verschillende besturingssystemen die allemaal goed genoeg zijn. Welke TV je koopt heeft geen invloed op welke content je op die TV kan kijken.
Maar ik zie het wel langzaam de verkeerde kant op gaan. Sinds TV-fabrikanten reclame willen laten zien en hun gebruikers tracken wordt de software steeds verder dichtgetimmerd. De ondersteuning van een TV is tegenwoodig ook een stuk korter, mede omdat ze tegenwoordig op internet zijn aangesloten en dus regelmatig security patches nodig hebben.
(Voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen software ofzo en zie ook allerlei mooie voordelen, maar daar gaat het nu even niet over).
(m.i. is het feit dat Apple een hardware/software-koppeling had de enige reden dat we überhaupt nog iets anders dan Windows hebben)
Dat laat in ieder geval zien hoe krachtig dat is, maar we moeten het ene probleem (MS dominantie) niet gaan oplossen met een ander probleem (gesloten systemen). Talloze fabrikanten, inclusief MS, willen dolgraag de Apple kant op waarbij zij volledige controle hebben, en liefst als enige van de wereld. Wij consumenten gaan daar zeker niet beter van worden en alle andere fabrikanten ook niet.
Het gaat mij dus vooral om vrijheid en onafhankelijkheid als belangrijke basisprincipes. Daar komen allemaal mooie voordelen uit maar het komt er allemaal op neer dat mensen en de maatschappij als geheel belangrijker zijn dan winstmaximalisatie van enkele bedrijven of aandeelhouders.