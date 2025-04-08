Asahi Linux-ontwikkelaar: Linux voor Apple M4-chips 'lijkt moeizaam te worden'

Het toevoegen van Linux-ondersteuning voor Apples M4-chip wordt mogelijk een complexe opgave, zegt Asahi Linux-ontwikkelaar Sven Peter. De nieuwe architectuur voegt wijzigingen door ten opzichte van de eerdere M1- en M2-socs.

De wijzigingen zitten in de bootprocedure van Macs met een M4-soc, zegt Peter op Mastodon. Die komen onder andere naar voren tijdens het configureren van een Mach-O-bootobject. De wijziging daar draait om Apples 'Secure Page Table Monitor'-functie, die de hardware dwingt om ondertekende en vertrouwde code uit te voeren op andere platforms dan macOS. Deze feature draait nu in een ander exception level, GL2.

Deze nieuwe aanpak werkt niet voor Linux en maakt het ook onmogelijk om de XNU-kernel van macOS te draaien in de hypervisor van Asahi. Dat maakt het volgens de ontwikkelaar lastig om de nieuwe hardware compatibel te maken met het OS. Ook bij het configureren van raw boot objects zijn wijzigingen doorgevoerd die het reverse engineeren van de M4-hardware bemoeilijken.

De Asahi Linux-ontwikkelaars richten zich momenteel nog op het upstreamen van M1- en M2-ondersteuning. Door de nieuwe obstakels bij de M4 zal het waarschijnlijk langer duren voordat er volledige Linux-support beschikbaar komt voor Apples nieuwste chip.