Asahi Linux-ontwikkelaar: Linux voor Apple M4-chips 'lijkt moeizaam te worden'

Het toevoegen van Linux-ondersteuning voor Apples M4-chip wordt mogelijk een complexe opgave, zegt Asahi Linux-ontwikkelaar Sven Peter. De nieuwe architectuur voegt wijzigingen door ten opzichte van de eerdere M1- en M2-socs.

De wijzigingen zitten in de bootprocedure van Macs met een M4-soc, zegt Peter op Mastodon. Die komen onder andere naar voren tijdens het configureren van een Mach-O-bootobject. De wijziging daar draait om Apples 'Secure Page Table Monitor'-functie, die de hardware dwingt om ondertekende en vertrouwde code uit te voeren op andere platforms dan macOS. Deze feature draait nu in een ander exception level, GL2.

Deze nieuwe aanpak werkt niet voor Linux en maakt het ook onmogelijk om de XNU-kernel van macOS te draaien in de hypervisor van Asahi. Dat maakt het volgens de ontwikkelaar lastig om de nieuwe hardware compatibel te maken met het OS. Ook bij het configureren van raw boot objects zijn wijzigingen doorgevoerd die het reverse engineeren van de M4-hardware bemoeilijken.

De Asahi Linux-ontwikkelaars richten zich momenteel nog op het upstreamen van M1- en M2-ondersteuning. Door de nieuwe obstakels bij de M4 zal het waarschijnlijk langer duren voordat er volledige Linux-support beschikbaar komt voor Apples nieuwste chip.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 13:54
130 • submitter: TheVivaldi

08-04-2025 • 13:54

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Reacties (130)

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CAPSLOCK2000 8 april 2025 14:10
We zijn zo enorm afhankelijk van hardware en software dat ik het fijner zou vinden als die onafhankelijk blijven. Er zijn altijd mensen geweest die Windows of Linux op hun Apple hebben geinstalleerd, of juist mensen die hun eigen Hackintosh systeem hebben gebouwd. Technisch gezien is het allemaal best mogelijk.

Maar het begint steeds lastiger te worden doordat de hardware en software elkaar steeds meer in een houdgreep hebben. Ik snap dat er vanuit veiligheidsoogpunt grote voordelen aan zitten maar het is ook erg jammer dat er steeds minder flexibiliteit is.

Ik zou het beter vinden als grote hardwarefabrikanten (zoals Apple) openheid moeten geven over hoe je software maakt voor hun hardware, en moeten zorgen dat het ook echt mogelijk is om dat onafhankelijk te doen. Dus geen geheime sleutels die alleen de fabrikant heeft of hardware toegang die is weggestopt achter aanvraagprocedures die in praktijk een grote barriere zijn.

Het zou meer moeten zijn zoals we netwerken, spoorwegen en gebouwen omgaan. De partij die de hardware bouwt en beheert moet iedereen die dat wil toegang geven (onder redelijke voorwaarden), niet alleen tot het systeem maar ook tot de informatie die nodig is om er gebruik van te maken.
Keypunchie
@CAPSLOCK20008 april 2025 14:44
Ik zou het beter vinden als grote hardwarefabrikanten (zoals Apple) openheid moeten geven over hoe je software maakt voor hun hardware, en moeten zorgen dat het ook echt mogelijk is om dat onafhankelijk te doen.
Waarom? Helemaal in het geval van Apple: het zijn hun *eigen* chips. Toch niet zo raar dat ze dat niet per se makkelijk maken om andere spullen in te stoppen?

Dit wil niet zeggen dat er geen marktfalen op dit moment is, aangezien we de facto maar 2 smaken desktop/laptop computers hebben: apple en windows.

Maar dat komt niet omdat andere OS'en niet geinstalleerd kunnen worden. Dat gaat meer om het software/api ecosysteem.
trab_78 @Keypunchie8 april 2025 15:25
Nee, vanuit Apple’s belangen gezien is het begrijpelijk en logisch. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook het beste is voor de maatschappij.

Volgens mij is dat wat @CAPSLOCK2000 bedoelt: omdat het in Apple’s belang is de boel gesloten te houden, zouden er regels moeten zijn die hardware-fabrikanten verplicht om het anderen mogelijk te maken een OS te bouwen op hun hardware. Want daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.
Keypunchie
@trab_788 april 2025 15:46
Dat laatste vraag ik me af. Waarom wordt iedereen daar beter van?

Op een televisie kun je ook niet elk OS installeren dat je wilt. In die markt is er behoorlijke concurrentie en zijn er zoveel grote als kleine merken te noemen, die floreren.

Waarom zou de keuze voor OS onderscheidend zijn voor de desktop/laptop markt? Je kunt al jaren Linux installeren op x86, maar niemand* doet het. Waarom zouden we Apple gaan verplichten? Linux-adoptie is geen doel op zich, toch?

*Bij benadering. Maar SteamOS wordt meer gebruikt dan andere desktop Linux, wereldwijd. Ik neem even aan dat dat niet komt doordat mensen dat op hun laptop installeren, maar omdat het op hun Steam Deck staat.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 8 april 2025 15:47]

trab_78 @Keypunchie8 april 2025 17:39
Het doet er niet toe hoeveel mensen het doen. Het feit dat het kan is echt beter voor iedereen:
  • De hardware wordt er beter van, omdat Apple (en alle andere fabrikanten) zich alleen met de hardware zullen moeten onderscheiden.
  • Planned obsolence wordt tegengegaan. Linux is ideaal voor oudere hardware, tenzij de fabrikant ervoor heeft gezorgd dat Linux daar niet op geïnstalleerd kan worden.
Keypunchie
@trab_788 april 2025 17:57
Je pakt Apple dus de mogelijkheid af om zich met hun geïntegreerde produkt te onderscheiden.

Wederom, waarom niet deze eis voor TV’s, koelkasten of auto’s. Waarom is daar een meegeleverd OS prima (en waarom is daar wel voldoende concurrentie)

(m.i. is het feit dat Apple een hardware/software-koppeling had de enige reden dat we überhaupt nog iets anders dan Windows hebben)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 8 april 2025 17:59]

n4m3l355 @Keypunchie9 april 2025 01:00
Ikzelf heb niet zo de neiging om op mn TV met het OS te rommelen, maar met een laptop of PC wel. Zo hoef ik geen OSX maar de hardware is zeker aantrekkelijk. Is er dan nog een reden nodig waarom ik als eigenaar van een stuk hardware vrijheid wil in welke OS ik installeer?

Ik blijf het vreemd vinden dat mensen tegen het idee van eigendom en vrijheid zijn, zeker op tweakers. Het is toch raar dat Apple jou hun wil oplegt en het iedereen bemoeilijkt om te doen wat je wilt met je product, of het gaat om OS, vervangen of toevoegen van extra hardware?
Keypunchie
@n4m3l3559 april 2025 07:25
Het staat je vrij om het te proberen (zie Asahi project), maar het is iets anders om te eisen van een fabrikant dat deze het faciliteert.

Ik wil heel graag grote wielen onder mijn auto, maar de wielkast op het frame is te klein. Is het redelijk om te eisen dat de wielkasten altijd demontabel zijn, zodat ik niet hoef te zagen? Of dat elke auto “gelift” is?
n4m3l355 @Keypunchie9 april 2025 09:25
Dit moet je anders zien, ik wil graag andere velgen maar Apple gebruikt wielassen die enkel via een chipje compatible zijn met velgen van meneer Apple, zodra je er een ander op schroeft blokkeert de wielas.

Wezenlijk verschil, Apple traineert het gebruik van je eigendom moedwillig op welke wijze dan ook zonder dat het ook maar iets toevoegt.

Het staat me inderdaad vrij om te proberen, en zoals je ziet wettelijk is hoe Apple zich opstelt richtring de eigenaar van een product ook niet houdbaar op de lange duur. Zo heeft het al the right to repair verloren, dit soort kleinzierig gedoe is de volgende stap.
trab_78 @Keypunchie9 april 2025 10:06
In jouw beeldspraak: Apple maakt auto's waar de wielkasten van een materiaal zijn gemaakt waarin je niet eens kan zagen. M.a.w.: het gaat er niet om of Apple iets faciliteert, het gaat erom dat ze het actief tegenwerken.
spectrapulse @Keypunchie8 april 2025 18:56
Waarom zou het worden afgepakt? Je kan toch gewoon een MacBook kopen en gebruiken als MacBook? Als ik er Linux op zou willen zetten dan zou ik dat toch zelf mogen beslissen of is dat ook een probleem?

En over de TV's gesproken vind ik dat nog veel erger, of het nou Sony of LG is hun OS wordt zo slecht ondersteund door zelfs de fabrikant dat bepaalde apps die zelfs op de doos worden geadverteerd niet meer werken na 2 of 3 jaar.

Had toch anders geweest als ik er een ander besturingssysteem op had kunnen zetten of helemaal de smart features kon uitzetten en hem kon instellen als enkel een source.

Want iedereen heeft nu een setupbox en/of Chromecast
manuarmata @Keypunchie8 april 2025 22:30
Wat is de reden dat je er van uit gaat dat dit voor een TV, koelkast of auto prima is?
baseoa @Keypunchie9 april 2025 00:25
Dit slaat toch nergens op? Hoezo zouden producten niet meer kunnen integreren als je de gebruiker de keuze geeft om te doen met de hardware wat xij wil
CAPSLOCK2000 @Keypunchie9 april 2025 10:34
@trab_78 heeft me grotendeels begrepen, maar ik wil nog even wat aanvullen.
Wederom, waarom niet deze eis voor TV’s, koelkasten of auto’s. Waarom is daar een meegeleverd OS prima (en waarom is daar wel voldoende concurrentie)
Wat mij betreft geldt hetzelfde principe voor álle apparaten en software maar in mijn eerste post heb ik me maar bij computers gehouden omdat nu over Asahi en Mac gaat.

Het gaat me er in de eerste plaats om dat we weten hoe de apparaten om ons heen werken en dat we ze kunnen repareren en verbeteren. Dat is vooral vanuit het oogpunt van vrijheid en eerlijkheid, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaam.

Het gaat me niet specifiek om de mogelijkheid om Linux te installeren of om concurrentie te bevorderen, dat zijn meer nuttige effecten van die vrijheid.
(en waarom is daar wel voldoende concurrentie)
Volgens mij in de eerste plaats omdat die zich in een ander tijdperk hebben ontwikkelt.
Software was er niet, wel strengere toezicht op de markt en meer lokale bedrijven.
Zo konden tientallen verschillende TV-merken ontstaan.
Computers, en met name software, waren verstorend voor de markt omdat de concurrentieregels er geen grip op hadden (en hebben). Dat blijkt wel over de rechtzaken die we hebben gehad misbruik van monopolies.

Dat er nog steeds veel merken zijn is juist omdat die markt nog minder dicht zit. Er zijn verschillende fabrikanten die alle onderdelen van een TV kunnen maken en verkopen aan iedereen die dat wil. Daarbij is er ook keuze uit verschillende besturingssystemen die allemaal goed genoeg zijn. Welke TV je koopt heeft geen invloed op welke content je op die TV kan kijken.

Maar ik zie het wel langzaam de verkeerde kant op gaan. Sinds TV-fabrikanten reclame willen laten zien en hun gebruikers tracken wordt de software steeds verder dichtgetimmerd. De ondersteuning van een TV is tegenwoodig ook een stuk korter, mede omdat ze tegenwoordig op internet zijn aangesloten en dus regelmatig security patches nodig hebben.
(Voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen software ofzo en zie ook allerlei mooie voordelen, maar daar gaat het nu even niet over).
(m.i. is het feit dat Apple een hardware/software-koppeling had de enige reden dat we überhaupt nog iets anders dan Windows hebben)
Dat laat in ieder geval zien hoe krachtig dat is, maar we moeten het ene probleem (MS dominantie) niet gaan oplossen met een ander probleem (gesloten systemen). Talloze fabrikanten, inclusief MS, willen dolgraag de Apple kant op waarbij zij volledige controle hebben, en liefst als enige van de wereld. Wij consumenten gaan daar zeker niet beter van worden en alle andere fabrikanten ook niet.

Het gaat mij dus vooral om vrijheid en onafhankelijkheid als belangrijke basisprincipes. Daar komen allemaal mooie voordelen uit maar het komt er allemaal op neer dat mensen en de maatschappij als geheel belangrijker zijn dan winstmaximalisatie van enkele bedrijven of aandeelhouders.
cmegens @trab_789 april 2025 00:58
Je noemt 2 argumenten waarom het beter is, maar dat maakt het nog niet absoluut dat het ook beter is. Er zijn namelijk ook argumenten aan te voeren waarom het slechter is voor de consument. Veiligheid is er daar 1 van. Apple heeft met de iPhone en iPad bewezen dat de hardware en software combinatie een zeer veilige is, veel veiliger dan Android. Een andere is bijvoorbeeld prijs. Als Apple verplicht andere OS zou moeten toestaan, dan zal de prijs van hardware omhoog gaan. Een deel van de prijs berekening is nu gemaakt op dat de consument op het device ook Apple diensten afneemt. Dat is dan weg. En dit zijn maar 2 voorbeelden, er zijn legio argumenten voor en tegen te verzinnen.

Of de koppeling tussen software of hardware goed of slecht is is dus niet zo eenvoudig te zeggen. Het is een multivariate analyse waar wij niet alle gegevens van hebben en waar Apple uitkomt op een vaste koppeling. Natuurlijk speelt daarin mee dat Apple daar beter van wordt, maar Apple weet ook dondersgoed dat het de consument zo goed mogelijk moet bedienen om winst te blijven maken.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 9 april 2025 00:59]

cvr42 @cmegens9 april 2025 14:55
Dat veiligheidsargument is niet logisch. Apple kan gewoon er voor zorgen dat als je MacOS/iOS/tabletOS draait ze het hele systeem in de hand hebben, en ze desnoods voor installatie van hun OS een factory reset doen. Neemt niet weg dat je op de zelfde hardware een ander OS kan draaien. Apple is dan uiteraard niet verantwoordelijk voor de veiligheid.

Het blijft jammer dat als Apple stopt met ondersteuning van een apparaat het ding vaak compleet onbruikbaar wordt, terwijl het nog prima bruikbare hardware is. Geldt zeker voor iPhones en iPads, en het zou heel jammer zijn als M4 macs nu ook het zelfde lot zou treffen.

Soortgelijk verhaal geldt voor veel Android hardware en zelfs smart TVs.

Ik zou er erg voor zijn als de EU zou eisen dat de fabrikanten hun apparaten voldoende open moeten zetten dat dit soort 'orphan' hardware nog een kans krijgt.
cmegens @cvr4210 april 2025 02:06
Apple is dan uiteraard niet verantwoordelijk voor de veiligheid.
En dat wil Apple dus niet. En dat is hun goed recht om die keuze te maken. Zij denken dat ze door alles in beheer te houden meer consumenten aan zich kunnen binden. En zo kunnen ze dus beveiligingen zoals FaceID en TouchID aan de encryptie van bestanden koppelen. Geef je de hardware vrij dan geef je mensen ook de kans om daarin te gaan neuzen.

En laten we wel wezen, een ander OS op een iPad kunnen draaien zorgt er ook voor dat je mensen voor de gek kunt houden. Ook allerminst veilig.
trab_78 @cmegens9 april 2025 17:19
Lees vooral ook deze reactie van @CAPSLOCK2000. Het gaat vooral om de fundamentele vrijheid om te doen wat je wil met een product dat je gekocht hebt en dus je eigendom is.

Dat gezegd hebbende...

Ik ben ervan overtuigd dat Apple ook heel veilige systemen kan maken zonder het installeren van een ander OS te dwarsbomen. Daarnaast is niet bewezen dat het feit dat iOS/iPadOS minder last hebben van malware dan Android komt doordat het Apple-ecosysteem meer gesloten is.
Als Apple verplicht andere OS zou moeten toestaan, dan zal de prijs van hardware omhoog gaan. Een deel van de prijs berekening is nu gemaakt op dat de consument op het device ook Apple diensten afneemt. Dat is dan weg.
Dat is nog maar de vraag. Als ze zorgen dat hun diensten aantrekkelijk genoeg zijn, zullen heel veel mensen daar nog steeds voor kiezen. Zo bekeken zou je kunnen zeggen dat de praktijk van het dichttimmeren van de hardware een vorm van koppelverkoop is: koop je hun hardware, dan zit je ook vast aan hun software. Op talloze andere gebieden is koppelverkoop verboden. Los van de fundamentele vrijheid die geschonden wordt, zorgt het er ook voor dat ze minder hard hun best hoeven doen om de software aantrekkelijk te houden.
hans_debruin @trab_789 april 2025 15:20
Obsolesence is een goed punt! Ik heb een oude iMac van 2011. Ding is nog perfect. Alleen vind Apple van niet en kun je er niets meer op draaien.
Nu Chrome OS opgezet en ding doet het weer als een zonnetje.
Het zou toch echt zonde zijn als je zo'n apparaat bij het vuil moet zetten omdat het OS niet meer wil upgraden.
WhatsappHack
@trab_789 april 2025 16:02
“De hardware wordt er beter van”

Dat is een gigantische aanname. De hardware kan nu ver gepusht worden omdat het tot enorm grote hoogte zeer goed is afgestemd met de software. Als de overheid gaat voorschrijven dat je verplicht op een bepaalde manier moet werken waardoor dit verboden verklaard wordt, dan krijg je sneller allemaal halfbakken net-niet frankensteins en stilstand op innovatie door stompzinnige belemmeringen dan dat de hardware opeens met sprongen vooruit gaat. Als jouw lezing het geval was geweest, dan hadden we dat de afgelopen 20 jaar al zeer veelvuldig moeten zien. Maar de praktijk laat het tegendeel zien.

Ik word oprecht moe van de lezing dat de overheid maar over alle technologie moet gaan beslissen, op de stoel van de uitvinders moet gaan zitten, nodeloos regeltjes opstelt en alles maar verbied; en dat dit zogenaamd beter zou moeten zijn terwijl dit tot dusver op de plekken waar dit gebeurt nergens uit blijkt.

De filosofie “alles moet verplicht open” door iedereens strot rammen terwijl er voor die hobbyisten zat opties zijn om mee te werken is echt te bizar voor woorden aan het worden. Dat al die keuzes er zijn is niet genoeg, iedereen moet daar verplicht aan mee doen en niemand mag iets anders. De wens voor een techdictatuur zullen we het maar noemen. Ik vind het maar eng.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 9 april 2025 16:03]

trab_78 @WhatsappHack9 april 2025 17:28
Als de overheid gaat voorschrijven dat je verplicht op een bepaalde manier moet werken
Dat hoeft helemaal niet. De overheid hoeft alleen maar voor te schrijven dat het open moet zijn, dus dat ze niet mogen belemmeren dat je er een ander OS op zet. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ze bepaalde dingen moeten documenteren. En dat ze geen "geheime" sleutels mogen gebruiken. Maar het hoeft ze helemaal niet te belemmeren om hard- en software optimaal op elkaar af te stemmen. Als iemand anders ook maar software kan schrijven die op de hardware draait.
Als jouw lezing het geval was geweest, dan hadden we dat de afgelopen 20 jaar al zeer veelvuldig moeten zien.
Het is andersom: de afgelopen decennia hebben we gezien dat je grote en snelle vooruitgang kunt boeken met open platforms: Intels x86 processors konden moeiteloos op moederborden van heel veel verschillende fabrikanten geïntegreerd worden. Op de computers die daarmee gebouwd werden konden diverse verschillende OS-en geïnstalleerd worden. Allemaal open en modulair. Dat heeft de ontwikkelingen eerder versneld dan afgeremd.
Ik word oprecht moe van de lezing dat de overheid maar over alle technologie moet gaan beslissen, op de stoel van de uitvinders moet gaan zitten, nodeloos regeltjes opstelt en alles maar verbied; en dat dit zogenaamd beter zou moeten zijn terwijl dit tot dusver op de plekken waar dit gebeurt nergens uit blijkt.
Vervelend voor je. ;) Maar dat is niet wat ik bedoel te zeggen. De overheid moet alleen de spelregels bepalen en zo voorkomen dat we overgeleverd zijn aan één of enkele grote bedrijven die hun eigen winst boven alles stellen. M.a.w. de overheid moet onze vrijheid waarborgen.

Eerlijk gezegd vind ik het van de zotte dat er apparaten zijn die niet meer werken, alleen omdat de fabrikant vertikt om de software up-to-date te houden, om maar wat te noemen. Dat ze de software niet up-to-date houden, is hun eigen keuze. Dat ze anderen de vrijheid ontnemen om dan maar zelf alternatieve software erop te zetten is wat de overheid zou moeten voorkomen.
RoyTrenneman @Keypunchie8 april 2025 23:04
Er had keuzevrijheid moeten zijn en dat is er nagenoeg nooit geweest.

Toen de personal computer de huiskamers inkwamen, had je MacIntosh (later vervangen door OSX, later macOS) en MsDOS (later vervangen door Windows).

Er is nooit een optie geweest om een Linux distro te kiezen of BSD of ...
Uitgezonderd wat zakelijke toepassingen, zoals Wang VS.

Deze koppelverkoop (in geval van Windows) is (was) verboden, maar er werd niets aan gedaan.

De competitie in the OS markt had er wellcht anders uitgezien als je bij aanschaf een computer nog een doosje met floppy's moest uitkiezen voor het OS naar keuze.

Nu is iedereen 'verslaafd' gemaakt aan Windows / MS Office en ligt diversiteit verder weg dan ooit.

Nu met de trump tarieven kon Apple het nog wel eens zwaar krijgen en MS groeien, omdat ze niet zo hardware afhankelijk zijn.
cmegens @RoyTrenneman9 april 2025 01:01
Deze koppelverkoop (in geval van Windows) is (was) verboden, maar er werd niets aan gedaan.
Het is niet verboden om eigen hardware met je eigen software te leveren. Het is wel verboden om op een open systeem maar 1 software pakket verplicht te verkopen. Dat is koppelverkoop.
RoyTrenneman @cmegens9 april 2025 12:18
@cmegens Ik weet hoe het in theorie werkt, maar veel success om in de praktijk een laptop te kopen bij Mediamarkt/Coolblue/etc. en dan te zeggen, laat Windows maar zitten.

En zelfs als je je zin krijgt, dan is het onwaarschijnlijk dat de leverancier de licentie hergebruikt, laat staan teruggeeft aan MS en daarom blijft het zoals het altijd was.

Voor het geld hoef je het ook niet te doen. Ik hoor bedragen van 10 tot 25 euro/dollar die ze aftrekken van de verkoopprijs voor de OEM licentie. Zou het kwestie van een eenvoudig verzoek of een vinkje uitzetten bij een order, dan zou het de moeite nog zijn, maar de discussie is het niet waard.
cmegens @RoyTrenneman9 april 2025 12:22
Het ging mij even om je definitie van koppelverkoop. Wat Apple doet is geen koppelverkoop.
RoyTrenneman @cmegens9 april 2025 22:18
Klopt. Apple levert een complete oplossing, waar de doorsnee laptop met een OS van een derde partij komt, doorgaans Microsoft Windows.
WhatsappHack
@RoyTrenneman9 april 2025 16:05
“Er is nooit een optie geweest om een Linux distro te kiezen of BSD of ...”

Echt wel. Vooral Dell heeft jarenlang de optie aangeboden om Linux te krijgen ipv Windows. Voornamelijk met Ubuntu en dan kreeg je korting ivm geen Windows licentie. Ze zijn er alleen mee gestopt omdat het een extreem laag percentage van de consumenten was die dit wilde kopen. Marktwerking proberen te forceren omdat de markt iets simpelweg niet wilt gaat niet voor verbetering zorgen.
RoyTrenneman @WhatsappHack9 april 2025 22:23
Toevallig recent een Dell laptop gekocht. Zonder Windows kopen was geen optie.

Die Dell optie en ook Lenovo, hebben wel Ubuntu aangeboden (bij beide nog steeds te koop), echter, na decennia geen keuze te hebben geboden en de gebruikers al 'verslaafd' zijn aan Windows, gaan mensen niet meer overstappen en ze blijven gebruiken wat ze denken gewend te zijn. Ook nieuwe gebruikers (kinderen) blijven gebruiken wat ze aangereikt word door ouders/school, waar Windows default is.

Overigens wil ik Windows niet diskwalificeren of een beste OS aan te wijzen. Ik denk dat voor elk OS een gebruikersgroep is.
aldieaccounts @Keypunchie2 mei 2025 15:53
Je wordt daar beter van omdat je met je hardware nog iets kan als om wat voor reden dan ook Apple opeens een onbetrouwbare partner wordt. Bijvoorbeeld omdat er in de VS een fascistoide regime opstaat (vergezocht, ik weet het :-P ) en Apple's OS opeens vanwege de nationale veiligheid niet meer gebruikt kan worden voor overheidswerk.

Van die hardware met geheime keys van de fabrikant er in is nooit echt van jou, omdat de fabrikant op die manier altijd een killswitch voor jouw apparaten heeft. Zie bijvoorbeeld het gedoe wat boeren hebben met onreparabele John Deere Tracktors etc.
tweakorinho @Keypunchie8 april 2025 15:13
[...]
Dit wil niet zeggen dat er geen marktfalen op dit moment is, aangezien we de facto maar 2 smaken desktop/laptop computers hebben: apple en windows.
En de vele andere (linux) distro's dan? Die zijn aan het groeien en worden steeds beter.
Windows maakt geen computers btw. dus is meer topping.

Maar ja, alle oude macbooks (en dat worden er steeds meer) zijn volledig nutteloos omdat deze niet meer ondersteund worden, tenzij je er een ander operating system op zet. Dat of een mooie onderzetter.
vanDee898 @tweakorinho8 april 2025 16:04
Microsoft (niet Windows ;) ) maakt zeer zeker wel computers (en andere hardware).

En wat betreft Linux, ik heb zelf linux (debian 12) als daily-driver en *ik* kan mijn dingen doen. Maar de linux-desktop is nog steeds niet klaar voor de grote massa.
Vampyre @vanDee8988 april 2025 20:55
De linux-desktop is al jaren klaar voor de massa.
De massa is alleen nog steeds niet klaar voor de linux-desktop.
DJ Henk @Vampyre9 april 2025 09:42
De desktop zelf is al jaren klaar inderdaad. Maar je kunt je nog steeds verkijken op de hardwareondersteuning.

Ik heb mijn vriendin al jaren geleden overgezet op Linux Mint, tot haar grote tevredenheid. Tot het moment kwam dat ze een nieuwe laptop ging kopen. Ze ging voor een Lenovo Thinkpad, toch geen onbekende in de Linux-hoek, en hij stond ook nog eens op een lijst van laptops die goed met Ubuntu werken, volgens Ubuntu zelf. Kan niet misgaan zou je denken.

Maar je raadt het al, er is een issue. De audio driver raakt in de war als je hem dichtklapt en weer open doet. Ook als hij geen geluid aan het afspelen is. Enige oplossing is dan herstarten. Het probleem is: dat doet ze nogal vaak, dus het is echt irritant in het dagelijks gebruik.

Ik heb al meer dan tien jaar alleen Linux op mijn laptops gehad en ben ook redelijk bekend met Linux serverbeheer en toch lukt het me niet om het te fiksen. Het is gewoon een bug die misschien opgelost wordt in een komende release, maar misschien ook niet.

Dat kans dat je dat met Windows overkomt is gewoon een stuk kleiner. Zo simpel is het gewoon. Helaas.

Gelukkig vindt ze dit probleem nog altijd minder erg dan de horror die Windows 11 is, maar toch. Het maakt dat ik minder stellig ben in het aanbevelen van Linux aan mensen die niet technisch onderlegd zijn.
Vampyre @DJ Henk9 april 2025 10:00
Mja, hardware ondersteuning bij consumer based tech is helaas nog altijd beter op windows en mac ja.
Daar gaat dit artikel ook over, dus dat checks out ;).

Ik denk ook dat dat een beetje een kip-ei probleem is nog.
Als de massa nu eens gewoon switched dan hebben fabrikanten wat meer incentive voor goeie ondersteuning. Ook Apple.
aldieaccounts @Vampyre2 mei 2025 15:55
Het hele concept 'De Desktop' is uberhaupt niet meer aan de orden voor 'de massa'.

De massa gebruikt tablets en smartphones.
TakkUNL @tweakorinho8 april 2025 16:50
[quote]Maar ja, alle oude macbooks (en dat worden er steeds meer) zijn volledig nutteloos omdat deze niet meer ondersteund worden, tenzij je er een ander operating system op zet. Dat of een mooie onderzetter./quote]

Gelukkig werkt dit niet helemaal zo. Dat er geen nieuwe OS updates meer komen, betekent niet dat die MacBook niet meer werkt. Ik heb een oud beestje liggen, een MacBook Pro uit 2009. Oud hok, tergend traag tov moderne standaarden, maar als ik 'm aanzet kan ik 'm nog steeds gebruiken.
spectrapulse @TakkUNL8 april 2025 18:52
Ik heb meerdere klanten geholpen met oude MacBooks en iMacs die al 6 maanden tot een jaar niet meer ondersteund waren door Apple waar er al veel software was in de App Store die niet meer werkte of de safari browser was dermate verouderd dat ik hun moest aanraden om een andere browser te gebruiken of een nieuwe Mac/PC moesten kopen.

Het valt me vaak op dat het juist de oude Macs zijn die als eerst niet meer worden ondersteund door Developers en op Windows heb je dat veel minder vaak.

Dusja, ik ben net niet helemaal met je eens.
WhatsappHack
@spectrapulse9 april 2025 15:56
Die oude macs kan je patchen zodat ze nieuwe versies van MacOS draaien
aldieaccounts @TakkUNL2 mei 2025 15:56
Met de software uit 2009, als je die nog kan vinden...
johnbetonschaar @tweakorinho8 april 2025 16:24
Maar ja, alle oude macbooks (en dat worden er steeds meer) zijn volledig nutteloos omdat deze niet meer ondersteund worden, tenzij je er een ander operating system op zet. Dat of een mooie onderzetter.
Dit is behoorlijk overdreven, zelfs lang nadat er helemaal geen beveiligings updates meer uitkomen voor de laatste versie van macOS die nog op de hardware draait (en dan ben je echt al best heel wat jaren vooruit) dan kan je altijd op zijn minst nog Linux in een VM installeren en de hardware nog jarenlang voor nuttige doeleinden gebruiken.

Maar het zou inderdaad wel mooier zijn als voor die tijd de hardware zo ver gereverse-engineered is dat je er ook 'gewoon' Linux op kunt installeren, ik denk ook wel dat dat uiteindelijk zal lukken.
TheVivaldi @CAPSLOCK20008 april 2025 14:15
Het zou meer moeten zijn zoals we netwerken, spoorwegen en gebouwen omgaan. De partij die de hardware bouwt en beheert moet iedereen die dat wil toegang geven (onder redelijke voorwaarden) […]
Maar dat is bij spoorwegen toch niet het geval? Een aardig deel van het Nederlandse spoornet is nu juist in handen van NS en anderen krijgen niet zomaar toegang, omdat er geen concessie wordt uitgeschreven. En een andere partij die aan het spoor wil werken, mag ook niet zomaar, want ProRail is de facto aangewezen daartoe. Ik herinner me nog dat de provincie Limburg een aantal jaar geleden van ProRail af wilde, maar dat werd geweigerd door de federale overheid, want ProRail was nu eenmaal de enige die aan het spoor mocht werken.

Neemt niet weg dat ik het met je eens ben, hoor, ook wat betreft Apple. :)
nandervv @TheVivaldi8 april 2025 14:28
Je mag, mits je de NS niet in de weg zit, gewoon privaat over het hoofdrailnet gaan concurreren.
Er is daarnaast geen enkele vervoerder die redelijkerwijs het hoofdrailnet kan overnemen, behalve met behoud van vloot, die eigendom is van NS.

[Reactie gewijzigd door nandervv op 8 april 2025 14:28]

Blokker_1999
@nandervv8 april 2025 16:12
Je kan niet zomaar privaat met de NS gaan concureren op het hoofdspoornet. De NS heeft net de concessie gekregen voor dat net en mag als enige binenlands vervoer aanbieden op dat net. De enige concurentie die je kunt voeren is op internationaal gebied, en zelfs daar zijn beperkingen aan net om te voorkomen dat je gaat concureren in het binnenland. Je kan wel een verbinding Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Brussel opzetten, maar kunt dan geen kaartjes verkopen tussen Amsteren en Rotterdam of tussen Antwerpen en Brussel.
Klaus_1250 @Blokker_19998 april 2025 18:01
Er zijn ook een aantal regionale trajecten waar andere partijen meedingen, evenals nachttreinen. Denk aan oa Arriva.
nandervv @Blokker_19999 april 2025 09:57
.

[Reactie gewijzigd door nandervv op 9 april 2025 09:59]

TheVivaldi @nandervv8 april 2025 16:32
Je mag, mits je de NS niet in de weg zit, gewoon privaat over het hoofdrailnet gaan concurreren.
Daar denkt de rechter toch anders over: https://www.bnr.nl/nieuws...currentie-op-hoofdrailnet
https://nos.nl/artikel/25...n-op-belangrijkste-lijnen
The Jester @nandervv8 april 2025 14:46
Ik denk niet dat de eigenaren van Lovers Rail het met u eens zijn...
Wikipedia: Lovers Rail
GraasGast @The Jester8 april 2025 14:58
Je kan sinds kort met Arriva van Zwolle naar Schiphol in de nacht.
nandervv @The Jester8 april 2025 15:22
Das 25 jaar geleden, met meerdere wijzigingen in wetgeving
sfc1971 @TheVivaldi8 april 2025 15:46
Ben je de tweaker express trein vergeten? Niet van NS, reed toch over het normale spoor tussen de NS treinen door. Er rijden ook andere bedrijven met speciale treinen.
MSalters @sfc19718 april 2025 16:00
Dat is geen OV. NS heeft de concessie op het hoofdlijnennet. Dat is een letterlijk, opzettelijk monopolie.
aldieaccounts @TheVivaldi2 mei 2025 15:58
> Nederlandse spoornet is nu juist in handen van NS

Nee hoor. Het spoornet is eigendom van de overheid. NS is 1 van de 'pachters', net zoals arriva rreis etc etc

De NS heeft wel de concessie op grote delen. Maar de overheid blijft eigenaar. Als de NS opgekocht wordt door een vijandige mogendheid dan is die concessie ook zo weg.

De M4 situatie op het spoor zou betekenen dat de NS geheime codes zou inbouwen in de wissels ofzo die het fysiek onmogelijk zouden maken dat iemand anders erop rijdt.

[Reactie gewijzigd door aldieaccounts op 2 mei 2025 16:01]

TheVivaldi @aldieaccounts2 mei 2025 17:46
Ik bedoelde ook niet dat NS letterlijk het spoornet in eigendom heeft, maar figuurlijk.

En als we heel letterlijk gaan doen: RRReis is geen pachter, want dat is een merknaam.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 2 mei 2025 17:47]

aldieaccounts @TheVivaldi2 mei 2025 21:45
Op zich waar. Maar waar het in het oorspronkelijke artikel over gaat is niet over of Apple figuurlijke controle heeft over M4 hardware, apple heeft zeer letterlijke controle. Dus naar mijn mening is het feit dat de NS in de praktijk een groot deel van het spoor gebruikt niet echt ter zake doend.

Als de NS ophoudt te bestaan is het spoor niet opeens onbruikbaar. M4 mac hardware daarentegen wordt *wel* onbruikbaar op het moment dat Apple besluit dat ze het niet meer supporten..
bzuidgeest @CAPSLOCK20008 april 2025 14:54
Veiligheid is het excuus. Het is gewoon mensen uit hun eigen hardware houden wat het belangrijkste doel is.
Als het puur om veiligheid ging zouden ze het gewoon open laten voor iedereen om zijn eigen veiligheid keuze en inrichting te maken. Met een goede default voor hen die dat te moeilijk vinden.

Hier ligt gewoon een rol voor de overheid. Openheid afdwingen.
Elminster @bzuidgeest8 april 2025 15:36
Veiligheid voor Apple's marges. :+
bzuidgeest @Elminster8 april 2025 16:58
Ja zo kan je het ook uitdrukken :)
kabelmannetje @CAPSLOCK20008 april 2025 17:49
Dat bepaalt een bedrijf echt zelf. Itt de rest van de (pc)-industrie wil het gesloten, geheim en anti-consument zijn. Prima, dan koop ik het (met vele anderen) niet.

Als ik er Linux op kon zetten, dan had ik het wellicht gekocht. Nu is het een AMD mini-pc geworden.
baseoa @kabelmannetje9 april 2025 00:42
Dat is natuurlijk leuk zolang je die keuze hebt. Mijn telefoon is dit weekend kapot gegaan en ik ben aan het kijken wat ik nog kan kopen waarbij ik de bootloader nog mag unlocken én het de functies heeft die ik wil, zoals een goed GNSS-chip voor OpenStreetMap-bijdragen. Doordat ik hardware wil waarop ik zelf mag kiezen welke software ik mag installeren, is er een kleinere markt. Ook ben ik beperkt tot precies 1 OS, want op iOS is dat het sowieso geen optie en desktopsoftware werkt niet goed op een 6-inch schermpje met touchscreenbediening, dus ik kan niet zomaar de desktopversie van routenavigatiesoftware gebruiken in de auto (als dergelijke software überhaupt bestaat voor een desktop-OS). Ook Signal vereist bijvoorbeeld dat je tenminste één apparaat met een mobiel besturingssysteem gebruikt, dus ik móet wel Android gebruiken (of als een hermit leven zonder mobiele telefoon)

De markt ziet er oké uit om eerlijk te zijn, de trend van enkele jaren geleden waar steeds meer fabrikanten dit onmogelijk maakten of functionaliteit verwijderden (zoals proprietary camera-algoritme's of -drivers) lijkt zich gelukkig niet te hebben doorgezet

Ik houd echter mijn hart vast als ik zie hoeveel de gemiddelde persoon geeft om dit soort functies. Als je dacht dat veel mensen kleine/handzame telefoons willen, terwijl die ook verdwijnen, weet ik niet of we zomaar eigenaar blijven van onze eigen hardware als we er niet voor strijden. Er is een reden waarom we niet de markt zomaar alles laten doen; er is een balans aan te brengen
kabelmannetje @baseoa9 april 2025 00:47
Ja, die keus is er. Namelijk, het overgrote deel van de markt is een open hardware - standaard....
baseoa @kabelmannetje9 april 2025 00:52
Bron?
kabelmannetje @baseoa9 april 2025 01:58
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/open-system
Xander2 @CAPSLOCK20008 april 2025 15:36
Dus geen geheime sleutels die alleen de fabrikant heeft of hardware toegang die is weggestopt achter aanvraagprocedures die in praktijk een grote barriere zijn.
Het zou heel simpel kunnen zijn als de eigenaar van hardware zelf een hardware sleutel kan genereren zonder beschikking over andere sleutels. Dan kunnen remote operators nog veilig werken door data te versleutelen met die hardware sleutel.

Die hardware sleutel kan toch niet vast staan i.v.m. sleutelverlies/diefstal en beperkte houdbaarheid i.v.m. rekenkrachtverbetering/algoritme-kwetsbaarheden; uitgave door een andere partij is niet bepaald betrouwbaar of transparant.

Ook de belangrijkste kritiek op secure boot, een paar invalshoeken worden dichtgetimmerd maar het vertrouwen dat je moet leggen in de fabrikant des te groter.
Terry A Davis @CAPSLOCK20008 april 2025 15:43
Apple zit in deze luxe positie omdat ze tenopzichte van Microsoft op de desktop en laptop markt op dit moment nog de underdog zijn. Microsoft kan zich op dit moment niet veroorloven te weigeren alle desktop/laptop hardware fabrikanten te dwingen alleen nog te kunnen starten met een door Microsoft goed gekeurde bootloader.

Alhoewel ze bij Manjaro Linux distributies anders denken over Microsoft, en Manjaro het standpunt hanteerd op dit moment nooit afhankelijk te willen zijn van door Microsoft ondertekende bootloaders.

Echter veel hardware daarvoor wordt bij het booten firmware gepushed naar het apparaat, zoals WIFI USB adapters ( al dan niet intern) firmware, dus het zullen fabrikanten van vele soorten hardware zijn die op dit moment de macht in handen hebben om ook de desktop/laptop volledig Microsoft only te maken op juridisch legale wijze.

Ook Linux kan niet meer zonder binaire blobs van fabrikanten. Waarbij firmware van randapparatuur soms echt gesloten moet zijn. Denk aan 4g/5g USB sticks o.a., het is niet de bedoeling dat mensen zelfstandig even de zendmasten gaan besturen vanwege firmware die opensource is e.d.

Ook is er Digital Rights Management waarbij een videostream onder geen enkele omstandigheid gedecodeerd mag worden buiten het persoonlijk scherm van een eindgebruiker. ( Anti Piraterij. )
WhatsappHack
@CAPSLOCK20009 april 2025 16:08
Koop dan gewoon van een merk dat dit aanbiedt, zijn er zat, in plaats van te dwingen dat de hele markt - inclusief kleinere spelers - verplicht volgens één filosofie moeten innoveren. Slecht plan en ook een best een hele enge gedachte om alles maar te verbieden wat afwijkt van die ene filosofie. (Zeker als die filosofie in de praktijk slechts gewenst is door een heel klein groepje)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 9 april 2025 16:11]

merethan 8 april 2025 14:18
Het is leuk als het werkt, maar, de grote vraag is: Waarom??

Is de tijd & moeite niet beter besteed aan bijvoorbeeld de Snapdragon Elite? Je hebt maar zoveel energie in een dag en op een gegeven moment ga je dood. Wat wil je aan het einde van de rit betekend hebben en energie in gestopt hebben?

Effectief werkt Apple je tegen als je dit wil, dus waarom zou je mensen een reden geven deze hardware aan te schaffen? Is dat iets wat je wil doen groeien?
analog_ @merethan8 april 2025 15:51
Er is een gigantische berg oud apple ijzer dat wordt weggezet vanwege software deprecation. Er is maar een kleine berg snapdragon. Er waren ook projecten rond iOS maar helaas zijn die ook gestorven, jammer want iphone/ipad hardware voor een dedicated taak zou erg leuk zijn (homeassistent afstandsbedieningen, muziek spelers, kiosks).
Osiummaster @analog_8 april 2025 16:47
Dan lijkt de tijd een stuk beter besteed aan het ontwikkelen van alternatieven op RISCV zodat het ecosysteem zich beter ontwikkelt, mensen sneller kunnen overstappen, en iedereen geen Apple troep meer hoeft te kopen.
SillieWous @Osiummaster8 april 2025 18:27
Dat is toch een ander probleem? Je kan een heel goede kernel voor RISCV maken, maar daarmee stoppen mensen niet opeens met nieuwe macs kopen.
kabelmannetje @merethan9 april 2025 10:44
Het gaat m.i. vooral om de uitdaging. Er is inderdaad nauwelijks nut. Vergelijkbaar met Doom draaien op een magnetron. Deze mensen zien er een uitdaging in, het aantal mensen die Linux op zoiets draait (het is kwalitatief niet te vergelijken met gangbare hardware) zal zeer beperkt zijn.
dez11de 8 april 2025 13:59
Neem rustig de tijd.
Ik denk dat er weinig mensen zijn die een gloednieuwe Mac kopen om er snel unsupported hobby software te kunnen gooien.
Gimmeabrake @dez11de8 april 2025 14:06
Ongeveer de hele cloud, en alle Android smartphones, draaien op Linux kernels. Verdomd goede hobby software is dat dan ;)
TheVivaldi @Gimmeabrake8 april 2025 14:12
Er zit een verschil tussen de Linuxkernel en een wat hobby-achtiger distributie als Asahi Linux. Vergelijk: een Toyota-motor is geen hobbymotor, maar iemand die gaat proberen om een Toyota-motor in een Ford aan de praat te krijgen, kun je toch moeilijk géén hobbyist noemen.
trab_78 @TheVivaldi8 april 2025 15:28
Toch vind ik het belang van Asahi het niveau van hobby overstijgen.
Guru Evi @trab_789 april 2025 01:09
Was dat niet het project waar de hoofd dev onlangs opgestapt is omdat ie zijn gedacht niet kreeg van Linus ivm Rust drivers in de kernel.

De code voor een M1/M2 aan de praat te krijgen was enorm snel uit de mouw geschud, zonder te denken aan architectuur van de code.

Daarmee dat M3/M4 ondersteuning zo moeizaam gaat, hele delen moeten herschreven worden om alle modules die nu van pas komen geïntegreerd te krijgen.

Daarnaast is Rust een relatief nieuwe taal waar ook scherpe kantjes aan komen zitten als het met hardware moet spreken of als we over refactoring beginnen, want de compiler (en borrow checker) volgt meer de data dan de code, dus even een binary-compatible verandering aanbrengen is niet echt mogelijk zonder bergen aan unsafe/undetermined code structuur.
trab_78 @Guru Evi9 april 2025 10:07
Wat wil je nu zeggen met deze reactie?
Guru Evi @trab_789 april 2025 18:03
Dat het inderdaad een project van hobby-kwaliteit is met een hobby-taal door en voor hobbyisten die hoofdzakelijk andere dingen doen.

Niets verkeerd om dit te doen maar erop vertrouwen dat er binnen 2 jaar nog voortgeborduurd wordt zou ik ook niet doen.
Wolfos @Guru Evi10 april 2025 11:31
Rust is een hobbytaal? Er is niet voor niks gekozen om Rust toe te staan in de Linux kernel.
Guru Evi @Wolfos11 april 2025 18:00
Hier zijn de top 10 gebruikte talen:
Python, 16.12%
C++, 10.34%
C, 9.48%
Java, 8.59%
C#, 6.72%
JavaScript, 3.79%
Go (golang), 2.19%
Visual Basic, 2.08%
Fortran, 2.05%
SQL, 2.04%

Rust is in 13de plaats met minder dan 1%. Dat Linus het zich heeft laten overhalen om iemands speelgoed in de kernel toe te laten is iets dat hij al aan het spijten is. Meerdere devs zijn erover weg gegaan, de Rust licentie verplicht limieten op taal/naamgebruik voor de gebruikers, het brengt en gaat in de toekomst nog grote problemen brengen want Rust is MIT/Apache en GNU/Linux kernel is GPL2. Dus je kunt in principe een Linux machine bouwen met non-modulaire Rust drivers en vanwege de Rust drivers moet je de source code niet meeleveren aan de klant.

Als het over populariteit gaat kun je evengoed Python of Visual Basic in de kernel zetten, of Go, of C++ of C# welke allemaal even veilig of veiliger zijn dan Rust.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 11 april 2025 18:04]

Elminster @TheVivaldi8 april 2025 15:45
De mensen die proberen een toyota moter in een ford te krijgen, zijn meestal gewoon garagisten in hun dagelijks leven. Sommige met heel veel jaren ervaring op de teller.

Net zoals die "hobby" asahi linux hackers, gewoon betaalde developers zijn overdag.
En de meeste zijn stevige devs, met stevige verwezenlijkingen.
TheVivaldi @Elminster8 april 2025 16:34
De mensen die proberen een toyota moter in een ford te krijgen, zijn meestal gewoon garagisten in hun dagelijks leven. Sommige met heel veel jaren ervaring op de teller.
Ja, oké, maar ik bedoel meer te zeggen dat ze niet ineens Fords met Toyota-motor gaan verkopen, dus uiteindelijk blijft het wel bij een klein, hobby-achtig project in hun eigen garage.

Asahi Linux is ook gewoon zoiets, i.t.t. bijv. Ubuntu, Red Hat of openSUSE. En het is niet om af te geven of zo hè, ik ben zelf al jaren fervent Linux-desktopgebruiker. :)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 8 april 2025 16:35]

spectrapulse @TheVivaldi8 april 2025 19:05
Beetje rare vergelijking omdat er Renaults rondrijden met Audi motoren en Smarts met Mercedes motoren.

En het een hobby besturings systeem te noemen vind ik ook een beetje zwak. Als je in de software branch werkt hebben veel ontwikkelaars een Unix omgeving nodig. Je ziet daarom ook veel Macs en ook redelijk vaak een Linux laptopje als het niet een Windows Laptop is met WSL ofzo (wat voor veel andere redenen problematisch kan zijn)

Dusja, het hobby software noemen vind ik eigenlijk best wel een cop-out want het ligt er maar net aan hoe iemand zijn computer wilt gebruiken en soms is Linux de voorkeur omdat Linux het meest aangepast kan worden aan de werkwijze van de gebruiker dan de besloten alternatieven.
aikebah @spectrapulse8 april 2025 20:56
De Asahi distributie linux is gewoon hobby software voor de liefhebber. Daar is niks verkeerds aan qua term. Dat jij dat meteen betrekt op 'een willekeurige linux distributie' cq de linux kernel is waar je de mist in gaat. De professionele linux software (zoals RHEL / Ubuntu / SUSE): je kunt ze niet aanschaffen voor Apple hardware.
TheVivaldi @spectrapulse8 april 2025 21:59
Beetje rare vergelijking omdat er Renaults rondrijden met Audi motoren en Smarts met Mercedes motoren.
Maar ik had het over motoren die niet voor een bepaald model gemaakt zijn. In het geval van Smarts zijn de motoren er juist wél op afgestemd.

Maar goed, als je het zo wilt: dan maak ik er van “alsof je van een Toyota met dieselmotor in je eentje een elektrische auto wilt maken”. Dat is immers helemaal niet voor de hand liggend en er zijn maar weinig mensen die zoiets in hun eentje ondernemen, waaronder Tim Allen. Maar het is verre, verre van makkelijk, net als Asahi voor Macs. Feit blijft dat het een kleine distro met wat gepassioneerde ontwikkelaars is, wat ik als fervent Linuxgebruiker alleen maar toejuich, maar je moet het beestje wel bij de naam noemen.
Wolfos @Elminster10 april 2025 11:38
Net zoals die "hobby" asahi linux hackers, gewoon betaalde developers zijn overdag.
En de meeste zijn stevige devs, met stevige verwezenlijkingen.
Dat hoeft niet te zeggen dat het project ook professioneel aangepakt word. Programmeurs willen in hun vrije tijd toch snel wat losser werken.
watabstract @Gimmeabrake8 april 2025 14:11
Beetje een Pavlov reactie.. Linux is geen hobby software inderdaad. Ik draai het zelf privé al jaren op de PC. Maar niemand verwacht dat nieuwe Apple hardware meteen feilloos Linux kan draaien en daar moeten we allemaal realistisch in zijn. Het is natuurlijk wel jammer dat Apple dit zo lijkt te dwarsbomen. De toekomst is toch open source.
johnbetonschaar @watabstract8 april 2025 16:30
Ze dwarsbomen het niet actief, maar ze faciliteren het ook niet. Dat het nu lastiger is om de hardware te reverse engineeren is simpelweg omdat de boot-chain nu anders werkt dan hiervoor en de Asahi mensen daar weer een slimme oplossing voor moeten verzinnen.

Het is wat mij betreft ook niet alsof je van Apple kunt verwachten dat ze zich inhouden met het doorontwikkelen van hun eigen OS omdat ze daarmee de tooling die Asahi gebruikt om de hardware te reverse engineeren kapot zouden kunnen maken. Want zoals ik het begrijp is dat wat hier het probleem van Asahi Linux is, niet dat het moeilijk is om iets anders te booten dan macOS, maar simpelweg dat het moeilijker is om de hardware te reverse-engineeren omdat hun bestaande tools daarvoor nu niet meer werken.
watercoolertje
@Gimmeabrake8 april 2025 14:12
Als je het zelf gaat installeren met allemaal hacks en trucjes, kan je dat toch niet vergelijken met Android telefoons of servers die zo geleverd worden?

Als de professionele markt linux gebruikt is het geen hobby, als jij dat thuis doet op unsupported hardware imo wel. Ik snap niet hoe je aan die vergelijking komt, alleen maar omdat het beide linux draait? En dan kan het ene geen hobby zijn omdat het andere geen hobby is?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 8 april 2025 14:16]

Stroper @Gimmeabrake8 april 2025 14:13
Dat zijn natuurlijk wel andere distro's dan Asahi.
Het feit dat iedereen zijn eigen Linux distro kan maken zorgt er natuurlijk wel voor dat sommige oke zijn voor professioneel gebruik en andere zich richten op hobbyisten. Niks mis mee, maar er is wel een verschil.
kabelmannetje @Gimmeabrake9 april 2025 10:45
De cloud draait echt niet op M4s met dit soort beta-software dat absoluut minderwaardig is aan stabiliteit en mogelijkheden van gangbare hardware.
Infor40 @dez11de8 april 2025 15:21
Nou hier iemand die met smart wacht om Linux op zijn M4 mini t knallen. Deze site heet tweakers he :9
Ruphin @dez11de8 april 2025 14:30
Het is best logisch dat er niet veel mensen een nieuwe Mac kopen om er Linux op te draaien, want momenteel werkt dat gewoon niet.

De ontwikkelaars van Asahi zijn hier natuurlijk niet verantwoordelijk voor, en ze moeten vooral de tijd nemen om het goed te doen, maar stellen dat er geen vraag naar is, is een beetje gek.

Als nieuwe Macs wel goede ondersteuning hadden voor Linux, had ik er per direkt een gekocht. En ik ken best veel anderen met hetzelfde sentiment.
Metallize 8 april 2025 14:04
Goed , als ik een M4 zou kopen , draai ik Linux wel in een VM ofzo, zelf gebruik ik een m1 air voor het reizen, omdat het zuinig is met de batterij , en het gewoon werkt , dan kloot ik liever niet met een Linux (of een hp laptop die op een vliegveld lekker met windows update begint |:( ) ..dat doe ik wel op ander apparatuur :Y) ..zeker niet op vakantie !! of als je in een hotel zit voor een zakenreis .
readefries @Metallize8 april 2025 15:14
Het lijkt me juist heerlijk om Linux op een Macbook te draaien. De tijd dat je veel moet kloten met Linux is echt al wel even voorbij. De laatste keer dat ik een Kernel heb gecompileert is ongeveer 15 jaar geleden. Tegenwoordig zijn distro's zo gebruikersvriendelijk en goed opgezet dat het updaten soepel gaat, mits je geen testing oid channel draait. Maar daar kan je voor kiezen.
Terry A Davis @readefries8 april 2025 15:46
Voor mij was 2020 het jaar van de Linux Desktop. En dat zal voor ieder anders zijn. De kernel compileren, dat is bizar veel drukken op Yes of No met de Y of N toets, en misschien 1% performance winst. Veel is gelukkig tegenwoordig een module die afhankelijk van de hardware wel of niet wordt ingeladen.

In 1998 heb ik voor het laatst zelf de kernel gecompileerd. Nu compileer ik geen Linux kernel meer omdat met secure boot ik dan toch niet kan booten, en zoals aangegeven dat ik er de tijd niet meer aan wil besteden.
Teun! @Terry A Davis8 april 2025 19:17
Dit kan toch gewoon? Zelf de secure boot key toevoegen en de kernel ondertekenen.
kabelmannetje @Metallize8 april 2025 17:50
Dan kan je beter een mini-PC kopen. Vergelijkbaar qua specs maar fors goedkoper.
Metallize @kabelmannetje8 april 2025 17:59
aka mn oude gaming pc ;) ..wat een media pc wordt .. daar is een i7700k met een gtx1070 en 32gb ddr4 ram goed genoeg voor
gybe @Metallize8 april 2025 19:31
Sorry hoor, maar dit is wel vrij kortzichtig. Punt is dat doordat het nu lastig is je de keuze mogelijk niet eens meer hebt. Dat jij het niet wilt, prima. Maar als het wel zou kunnen, kun jij nog steeds gewoon doorgaan zonder linux.

In het algemeen is het gewoon een vrij slechte ontwikkeling dat meestal onder het mom van veiligheid systemen steeds meer locked-down en consumenten minder keus hebben.
The Zep Man 8 april 2025 14:07
Een paar maanden geleden gooide de Asahi Linux projectleider de handdoek in de ring door een burnout die gevoed werd vanuit verschillende bronnen (deels extern, deels waar hij zelf onderdeel van is). Dat is jammer, want zijn verhaal leest alsof het een tweaker is die energie kreeg van zijn technische passie. Burnouts zijn helaas iets dat opensource ontwikkelaars wel eens vaker ervaren, waardoor degenen met meer ervaring en beperkte tijd voorzichtig zijn met het oppakken van grote projecten.

Asahi Linux gaat door, maar stabiele M3/M4-ondersteuning lijkt ver weg.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 14:27]

abbringm 8 april 2025 14:11
Tja het is wel weer typisch. Alles wat Apple altijd heeft gedaan met MacOs is unix jatten en daar een beetje grafische slagroom overheen gooien. Maar goed als ze het vanaf nu zelf allemaal willen onderhouden (security bugs oplossen, etcetera) wens ik ze veel plezier. Het zal de kwaliteit niet ten goede komen
vanaalten @abbringm8 april 2025 14:19
Als ik hier even kijk, dan lijkt het mij dat Steve Jobs in 1989 'nextstep' heeft uitgebracht als afgeleide van BSD, dus niet Unix. En in 2000 is dat door Apple uitgebracht als Darwin OS en vervolgens in 2001 als MacOS.

Dus al met al ruim 25 jaar ervaring, dus "vanaf nu zelf allemaal willen onderhouden" lijkt mij niet helemaal te kloppen, of ik begrijp je niet helemaal.
abbringm @vanaalten8 april 2025 15:03
BSD is ook uit de UNIX familie zoals je kunt lezen op wikipedia. Het deelt erg veel code, architectuur en applicaties met veel Linux distributies. 'Jatten' is trouwens onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Wat dan weer niet geld voor MacOS

[Reactie gewijzigd door abbringm op 8 april 2025 15:04]

readefries @vanaalten8 april 2025 15:22
Het is een op BSD gebasseerde Kernel die verrijkt is door veel tools te gebruiken van het GNU Hurd project.
Darwin (het Kernel deel), was altijd Open Source maar kan het nu niet meer vinden en darwin.org redirect naar de Open Source pagina van Apple.
Blokker_1999
@abbringm8 april 2025 14:36
Wat hebben ze dan gestoien? Het is in essentie een voortzetting van NEXTSTEP, gebasseerd op de Mach kernel en BSD. De kernel was een onderzoeksproject om te kijken of een vervanger voor de toenmailge BSD kernel kon ontwikkeld worden in de vorm van een microkernel, terwijl BSD net altijd open source is geweest.

NEXT en later Apple hebben de bijhorende licenties altijd gehonoreerd, al heeft Apple door de jaren heen niet altijd een even goede relatie met de FOSS wereld gehad.

Daarnaast gaat dit pas op sinds macOS X uiteraard, daarvoor was er zelfs helemaal geen link tussen macOS en Unix.
Klaus_1250 @abbringm8 april 2025 18:12
Ze hebben niks gestolen. Unix en afgeleiden daarvan zoals FreeBSD (wat Apple heeft gebruikt) vallen onder een specifieke BSD licentie. Die licentie maakt het specifiek mogelijk om de code te gebruiken in commerciële producten zonder dat je de verplichting heb om het resultaat te delen. Je mag dus gewoon de code lenen en gebruiken zoals je wilt.

Dat staat haaks op GPL, waarbij delen van broncode verplicht is indien je sourcecode onder een GPL licentie hebt gebruikt.
ocf81 8 april 2025 14:39
Ik vraag me toch af hoe veel het vertrek van Hector Martin,wat je dan ook van de persoon Hector Martin mag vinden, hier een rol in speelt. Hij was immers degene die de bal heeft doen rollen. Heeft Asahi nog het talent aan boord om dit soort uitdagingen aan te kunnen?
Yzord 8 april 2025 14:46
En watskeburt met M3? Negeren ze die nou gewoon?
psychicist @Yzord8 april 2025 17:40
Volgens mij zat die niet in een Mac Mini, waardoor ze die niet zijn gaan ondersteunen. Maar met de komst van de Mac Mini M4 zouden ze voor beide ondersteuning in moeten gaan bouwen.

Ik heb zelf niet veel interesse in Linux op Apple hardware meer, omdat Linux waarschijnlijk op Snapdragon X Elite 2 veel eerder en completer zal draaien dan het op M3/M4 ooit zal doen. Ook op inmiddels antieke Powermacs kun je tegenwoordig beter OpenBSD dan Linux draaien, omdat OpenBSD de hardware nog wel goed ondersteunt, maar dan alleen in 32-bit.
Arculus 8 april 2025 16:03
Toch blijft het indrukwekkend hoe ver ze zijn gekomen met de M1 en M2.
Benieuwd hoe lang het duurt voordat we een stabiele versie voor de M4 zien.
Hulde aan het team voor hun doorzettingsvermogen!
psychicist 9 april 2025 19:16
Asahi Linux was leuk voor Apple M1 en M2, maar nu jaren later werkt nog steeds niet alles. Inmiddels hebben we ook chips van Qualcomm en binnenkort Nvidia, Mediatek en ook nog Rockchip en Allwinner. Dus het is gewoon zonde van de tijd en moeite om Linux op Apple M3 en M4 te laten werken. Het concept was wel mooi, maar nu de hoofdontwikkelaar is vertrokken, zullen de anderen dat zware werk moeten doen.

Andere bedrijven werken nog een beetje mee en dat verwacht ik van Apple zeker niet. Maar dan zouden Linuxgebruikers en -ontwikkelaars die Apple apparaten ook massaal links moeten laten liggen. Ik zie nu in 2025 de noodzaak ook niet meer. Er zijn prima alternatieven zoals apparaten met Qualcomm Snapdragon X Plus/Elite en desktopmoederborden met chips van Ampere en Cixin.

Ik zag ten tijde van de release van Apple M1 vooral een voordeel voor Linuxontwikkelaars die snelle hardware wilden voor ontwikkeldoeleinden, maar inmiddels is dat dus niet meer het geval. Ik heb ook nooit een Apple apparaat met een Intel chip aangeschaft en ben dat dus ook niet van plan voor apparaten met Apple Silicon.

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