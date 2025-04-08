Samsung stopt met updaten Galaxy S20 na vijf jaar

Samsung is gestopt met het updaten van telefoons in zijn Galaxy S20-serie. De fabrikant heeft de telefoon een jaar langer ondersteund dan hij beloofde. Het bedrijf stopte al wel eerder met updates voor nieuwere telefoons zoals de Z Fold2 uit 2020.

De Galaxy S20-telefoons stonden op de lijst voor een update elk kwartaal, maar verdwenen deze week, merkte Android Authority op. De telefoons kwamen in maart 2020 uit, rond de tijd van de eerste coronalockdowns. Ze hebben dus ongeveer vijf jaar ondersteuning gehad.

Samsung beloofde uiteindelijk vier jaar aan updates te geven, maar heeft dat dus gerekt naar vijf jaar. Vermoedelijk deed de fabrikant dat vanwege de grote nog actieve gebruikersgroep van deze toestellen. De Galaxy S-telefoons behoren steevast tot de bestverkopende telefoons van Samsung elk jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-04-2025 14:20 116

08-04-2025 • 14:20

116

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Reacties (116)

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sebasmeer 8 april 2025 14:23
4 jaar beloofd, 5 jaar gegeven. Lekker bezig
MvHMontySCOUT @sebasmeer8 april 2025 14:28
4 was nou niet bepaald ruim voor een flagship telefoon vind ik. 5 jaar zelfs ook niet. Ze blijven lang in de verkoop die toestellen. Daarnaast als je het vergelijkt met mijn iPhone SE 2020 springt het er ook niet echt uit... De SE is geen flagship en krijgt langer support.

[Reactie gewijzigd door MvHMontySCOUT op 8 april 2025 14:29]

Astennu @MvHMontySCOUT8 april 2025 14:40
In die tijd wel de meeste bedrijven gaven maar officieel 2 jaar. Soms nog een jaar wat andere security updates maar meestal kreeg je maar 2 grote OS releases.
Dat is iets wat Samsung wel gewoon goed deed.

Gelukkig zijn er nu steeds meer bedrijven die meer dan 5 jaar doen. Echter zijn er ook nog steeds die max 2 jaar aanhouden.
watercoolertje
@MvHMontySCOUT8 april 2025 14:41
De SE is geen flagship en krijgt langer support.
Ook langer dan de meeste flagships van Apple zelf :P https://www.statista.com/...ios-iphone-compatibility/

Overigens is de SE geen flagship maar wel een afgeleide daarvan dus niet zo gek verder dat ie net als de 6S (met bijna dezelfde hardware) een 7de OS upgrade kreeg.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 8 april 2025 14:43]

sapphire @MvHMontySCOUT8 april 2025 15:21
Dus je koopt een toestel met X jaar support, krijgt een jaar langer support dan waar je voor betaal en en gecommuniceerd was en dan nog is een bedrijf slecht?

Apple heeft met de SE makkelijk praten want die is hardwarematig gebaseerd op een ander model, de 11 (Pro) een voormalig flagship model :p
Overigens fijn dat Apple die modellen nog support maar qua snelheid word het er niet bepaald beter op met elke update :X
WildWilly @MvHMontySCOUT8 april 2025 17:01
Samsung geeft tenminste aan hoelang je beveiliging en software updates krijgt. Dus je weet wat je koopt. Niet mee eens? Koop het dan niet.

Ik kan mij herinneren dat Apple geen harde beloftes gaf. Ik weet niet hoe dat nu is.
Marve79 @MvHMontySCOUT8 april 2025 14:33
Altijd die vergelijking met Apple weer he. Apple maakt ook de toestellen trager zodat je wel moet upgraden anders is het niet meer werkbaar.

Maar serieus, Apple heeft natuurlijk veel minder modellen om bij te werken en ze maken zelf de hardware en het OS. Gewoon een slechte vergelijking. Vergelijk dan de Google Pixel series met Apple en daar zie je dat de ondersteuning ook zeer goed is.
Verwijderd @Marve798 april 2025 14:46
Voor de consument is niet relevant dat fabrikant meer of minder modellen heeft om bij te werken.
De consument wilt voor een x bedrag een mobiel met goede en langdurige ondersteuning.
KoffieAnanas @Verwijderd8 april 2025 15:19
De consument wil voor een zo laag mogelijk bedrag zoveel mogelijk features in een degelijk toestel die er eventueel ook nog fraai uitziet.

Ik ben nog nooit een standaard consument tegengekomen die gaat voor goede en langdurige ondersteuning.
NIMIC @KoffieAnanas8 april 2025 15:33
Ze zeggen wel vaak dat ze er X jaar mee willen kunnen doen.
B00m3rang @NIMIC8 april 2025 16:02
En dat kan niet zonder updates? Android zelf zorgt voor de benodigde veiligeid updates via de Play Store dus de telefoon werkt nog steeds hoor!
Darkstriker @B00m3rang8 april 2025 18:19
Lang niet alle beveiligingsupdates kunnen via de Play Store. Het is geen Windows in dat opzicht en zelfs daar kun je met gapende beveiligingsgaten zitten in drivers die niet meer geupdate worden.

Kan natuurlijk ook zonder maar voor de allermeeste mensen is dat risiko niet te overzien en we doen met onze telefoons inmiddels bijna alles, van gezondheidszorg, belastinging, verzekeringen, bankieren, investeren, al je accounts beveiligen (middels 2FA via app of SMS). We hebben er enorm belang bij dat die dingen goed veilig zijn.
B00m3rang @Darkstriker10 april 2025 03:26
Ik kan het mis hebben maar worden alle belangrijke veiligheid opdates tegenwoordig niet gewoon via de play store gepushed? Mijn oude Oneplus 6 krijgt nog steeds veiligheids updates namelijk. Mischien niet alle maar ik neem aan dat Google de beveiliging van android, ook oudere versie numers, best serieus neemt en als het kan zelf de update pushed.
Darkstriker @B00m3rang10 april 2025 09:56
Ik kan het mis hebben maar worden alle belangrijke veiligheid opdates tegenwoordig niet gewoon via de play store gepushed? Mijn oude Oneplus 6 krijgt nog steeds veiligheids updates namelijk. Mischien niet alle maar ik neem aan dat Google de beveiliging van android, ook oudere versie numers, best serieus neemt en als het kan zelf de update pushed.
Er zijn gewoon CVEs die niet te verhelpen zijn met een patch die Google Play uitvoert. Dat systeem kan bij veel dingen maar een zitten natuurlijk ook altijd fouten zo diep in de lagen van het systeem dat Google Play daar gewoon niet bij kan. Soms kun je dat alsnog mitigeren, maar zeker niet altijd. De kernel, de drivers, de firmware van individuele componenten. Allemaal dingen waar Google Play stuk voor stuk niet bij kan. Ook omdat aanpassingen daaraan je toestel onbruikbaar kunnen maken (iets wat Google zeker nog minder graag ziet dan dat je een lek hebt ergens)

Androids zonder ondersteuning van de fabrikant zijn sinds patches via Google Play zeker veel veiliger dan voorheen. Maar er blijven dingen die niet te verhelpen zijn op die manier.
B00m3rang @Darkstriker10 april 2025 15:29
Ja okee. Ik snap je punt.
Maar waar het om gaat is dat die S20 nog normaal gebruikt kan worden komende paar jaar. Ook zonder updates van de fabrikant. Misschien niet voor de buisnessman die overal ter wereld zaken doet maar mijn "oma van 75" of "tante Truus" is er helemaal tevreden mee.
Darkstriker @B00m3rang10 april 2025 19:22
Oma van 75 en Tante Truus kunnen natuurlijk op geen manier inschatten wat de beveiligingsrisico's zijn. Juist bij kwetsbare personen zou ik hier extra op letten.

Het is jammer dat die hardware geen veilige software meer krijgt maar het afdanken aan mensen die nog minder kans hebben een aanval optemerken is denk ik niet de oplossing.
Seal64 @NIMIC8 april 2025 17:48
Maar in de praktijk pakken ze gewoon elke twee jaar, als het abbo afloopt, een nieuwe en schuift de oude door naar een familielid.
Darkstriker @Seal648 april 2025 18:15
1) klopt dat gemiddeld al lang niet meer
2) dan wordt de telefoon dus nog steeds gebruikt en zijn updates alsnog relevant
Xander2 @KoffieAnanas8 april 2025 17:35
Ik ben nog nooit een standaard consument tegengekomen die gaat voor goede en langdurige ondersteuning.
Die kiezen consequent voor een iPhone.

De S20 is redelijk courant en werkt nog prima. Het geklaag over einde support is prima, misschien dat fabrikanten dan eens wakker worden en support meenemen in hun producten.

Kan uitstekend een paar jaar bij en het is niet alsof ze zelf het OS ontwikkelen, alleen kosten en energie in hun eigen shell.
Verwijderd @KoffieAnanas9 april 2025 09:12
Maar een consument gaat ook rekenen: als je een goedkope telefoon neemt die 2 jaar meegaat of een wat duurdere die 5 jaar meegaat, dan is de keuze snel gemaakt tegenwoordig.

Al is dit natuurlijk een overdreven aantal jaar : - )
youridv1 @Marve798 april 2025 15:27
Apple maakt ook de toestellen trager zodat je wel moet upgraden anders is het niet meer werkbaar.
Kun je die uitspraak hard maken met metingen?

Op basis van mijn n=1 subjectieve ervaring ben ik in ieder geval zeer sceptisch. Mijn iPhone 13 is na 3 jaar niet merkbaar langzamer worden.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 april 2025 15:29]

sonny_s @youridv18 april 2025 15:41
Ik heb geen metingen voor je, maar volgens mij is dit uitgebreid in het nieuws geweest: https://tweakers.net/nieu...iphones-mag-doorgaan.html
youridv1 @sonny_s8 april 2025 16:39
@sonny_s @tw_gotcha Jullie linken allebei naar de rechtszaak over het feit dat Apple iPhones throttlet wanneer de accu degradeert. Hebben ze de consument voldoende geïnformeerd? Nee, vandaar dat die schakelaar er nu is. Maakten ze iPhones met opzet langzamer om de levensduur te verkorten? Nee en daar zijn ze ook niet schuldig van bevonden.

Dit stuk is meer voor @Marve79 dan jullie.
Je iPhone wordt dus trager wanneer de software vermoedt dat je telefoon anders uitvalt onder piekbelasting. Bovendien kun je het dus uitzetten en zien of het actief is. Ik lees dus niet
Apple maakt ook de toestellen trager zodat je wel moet upgraden anders is het niet meer werkbaar.
Als je een voorbeeld aanhaalt als argument, vertel dan het hele verhaal en niet het stukje dat jouw standpunt onderbouwt.

Ik snap dat dit Tweakers is en dat erop Tweakers een kleine groep mensen is die zowat over hun eigen enkels struikelt omdat ze zo hard op je af komen rennen om in je oren te kunnen tetteren dat Apple slecht is, maar ik vind die batterij safety feature geheimhouden persoonlijk iets minder kwalijk dan Samsung die in hun camera app een feature inbouwt die de maan over foto's van felle witte lichtpunten heen fotoshopt om zo de zoom feature van hun camera beter te doen lijken, bijvoorbeeld.

Dit hoeft geen pissing contest te worden. Maar er hoeven ook geen waarheden verbogen te worden als tegenargument voor Apple's support periode. De S20 is nu uit support. De jongste iPhone die al uit support is, is de 8/X generatie en die zijn ouder dan de S20. Apple's support periode is dus langer en dat was de originele boodschap van de comment van @MvHMontySCOUT
De S8 en 9, die van ongeveer dezelfde leeftijd zijn als de iPhone X, zijn al ik weet niet hoeveel jaar uit support en de uitrol van Android 9 naar de S8 was één groot drama, met name kwa duidelijkheid wanneer je de upgrade kon verwachten in jouw regio.
Zet dat tegenover Apple, die bij benadering alle toestellen tegelijkertijd update ongeacht van welke generatie ze zijn. Je bent of nog in support, of niet. Geen grijs gebied met "jaa je krijgt nog een upgrade maar wanneer weten we niet"

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 april 2025 16:56]

tw_gotcha @youridv18 april 2025 16:01
joh, niet zo lui zeg, ff een search doen:
https://www.bbc.com/news/technology-51413724
het is zelfs een rechtzaak geweest.

het is ook nog steeds zo:
"The setting is only enabled when the battery begins to degrade, and iOS now offers clearer information to consumers about when performance management has been switched on."

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 8 april 2025 16:02]

Yzord @tw_gotcha8 april 2025 16:17
Huh, hoezo nog steeds zo? Ik heb hier een iPhone X liggen en ik heb een iPhone 16 Pro Max en ondanks een ietsiepietsie vertraging soms als ik iets aandruk merk ik totaal geen verschil voor de rest qua snelheid. De X is van 2017, dus bijna 8 jaar oud, maar is nog steeds vloeiend in alles wat ik doe. Ik neem deze altijd mee als ik op pad ga en geen behoefte heb aan de grootte van de 16 Pro Max, maar ik ervaar serieus geen verschil dan in snelheid of wat dan ook.

Daarbij heeft Apple erkend dat er iets 'fout' was toentertijd en sindsdien hoor ik die klachten echt niet meer. Dus nee, het is niet nog steeds zo. Een iPhone uit 2017 is niet trager (gemaakt). Ja tuurlijk is het trager dan de huidige telefoons, maar dat verschil is amper op te merken. Browsen, gamen etc. gaat nog steeds prima.
Icefellow @Yzord8 april 2025 21:07
Ik probeerde van het weekend een ipad 2019 te updaten naar ios18 dat ging dus ook niet meer. Ook apple support is niet oneindig. En ze rekenen wél een dikke premium prijs
teek2 @Icefellow8 april 2025 22:00
Maar krijg je nog security updates?
xxs @tw_gotcha8 april 2025 16:20
Het is nog steeds zo gold voor dat artikel uit 2020.
aval0ne @tw_gotcha9 april 2025 08:34
Dus je geeft toe dat Apple de iPhones niet vertraagt bij iedere iOS update maar dat het gelinkt is aan batterijdegradatie.
tw_gotcha @aval0ne9 april 2025 21:25
helemaal goed joh. Als je daar een betere nachtrust van hebt.
JohanNL @Marve798 april 2025 15:41
Hoezo maakt Apple de toestellen trager?
Ben je niet in verwarring met dat nieuwere versies van een OS vaak meer vragen van het systeem om het te kunnen draaien?
Hetzelfde heb je bij Android toestellen, evenals ordinaire windows pc's.
B00m3rang @JohanNL8 april 2025 16:06
Batterijen worden slechter met tijd. Apple koos ervoor om (zonder te vragen en dat is belangrijk) om de telefoon trager te maken om "de batterijduur te garanderen". In de praktijk was je telefoon gewoon trager en ben je eerder geneigd een nieuwe telefoon te kopen.

Als ze die beslissing nou softwarematig hadden ingebouwd d.m.v. een toggle zodat je kan kiezen of je orginele snelheid wilt of de orginele batterij duur dan was het volledig acceptabel maar wat ze daadwerkelijk deden kon niet door de beugel.
JohanNL @B00m3rang8 april 2025 17:12
Dank voor de uitleg, maar dat zit dus wel wat genuanceerder in elkaar dan dat updates met opzet 'zomaar' je iPhone trager zouden maken.
xxs @JohanNL8 april 2025 20:01
Natuurlijk maar het papagaait zo lekker bij de anti Apple gemeenschap.
B00m3rang @JohanNL10 april 2025 03:20
Vind ik niet. Een kapotte batterij kan je laten vervangen en dan is de telefoon weer helemaal goed.
100% snelheid en 100% batterij.

Als de telefoon trager word ga je er geen nieuwe processor in zetten. Je denkt gewoon, oh de nieuwe apps vragen meer van de telefoon en de telefoon word al wel oud. De enige manier om dat te verhelpen is een nieuwe kopen. Terwijl de batterij eigenlijk het probleem is en ze je dus softwarematig voor de gek houden dat de telefoon te traag is.

Dit is manipulatie door software zodat de mensen eerder geneigd zijn een nieuwe te kopen en daar mag op z'n minst om gefronst worden. Apple kan dat helaas allemaal wel weer goed praten maar buiten alle etische discussies om vergroot het ook de hoeveelheid e-waste. Want een telefoon die niet meer snel genoeg in gebruik is ga je niet snel doorgeven aan anderen terwijl je anders die telefoon nog een jaar of 2 kon gebruiken.
Olaf van der Spek @Marve798 april 2025 14:44
Apple heeft natuurlijk veel minder modellen om bij te werken
Wie brengt er dan ook zoveel modellen uit..?
DigitalExorcist @Marve798 april 2025 16:13
Dat heeft Apple niet gedaan, maar keep dreaming.

Of nou ja.. dat gebeurde met een héle goeie reden.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 8 april 2025 16:13]

DCG909 @Marve798 april 2025 18:54
Het is samsung zelf die tig modellen uitbrengt...
Ze kunnen beter één A series uitbrengen, één S en dan één Z, maar nee ze moeten een S uitbrengen met manke exynos en snapdragon (die wel gewenst is).
Of nog beter, 1 exemplaar en de kosten halveren doordat ze meer bulk inkopen kunnen doen.
arjandijk162 @DCG9099 april 2025 00:32
En daarmee werden ze de grootste, was niet gelukt met een smal gamma
BruceLee @Marve798 april 2025 22:24
daarom koop ik elk jaar een verse
frankhan @MvHMontySCOUT8 april 2025 15:28
Volgens alle lijsten tot 2025, 5 jaar dus.
Dyna20 @MvHMontySCOUT8 april 2025 16:07
Dat is het inderdaad, zie de S21 en S22 ook nog hier in de pricewatch te koop staan. Zijn altijd mensen die op 1 of andere manier, toch een vrij oud model kopen, en dan heb je eigenlijk nog maar 2 jaar updates.

Gelukkig is het nu met flagships 7 jaar, wat gewoon netjes is.
Manderlay1 @MvHMontySCOUT8 april 2025 19:03
Ja en? Samsung zegt 4j bij een flagship. Weet je dit bij aankoop? Ja. Dus wat is het probleem dan?
GT-R @MvHMontySCOUT8 april 2025 22:29
Voor dat geld van zo'n iPhone is dat dan ook wel het minste dat ze kunnen geven.
b12e @sebasmeer8 april 2025 14:26
Eigenlijk zou minstens 5 jaar echt gewoon de standaard moeten zijn voor alle consumentenelektronica. Da's helaas niet zo - al gaan sommige fabrikanten waaronder nu dus Samsung de goeie richting uit.
watercoolertje
@b12e8 april 2025 14:35
Bij Samsung is dat voor telefoons al lang de nieuwe standaard alleen niet 5 jaar geleden toen deze telefoon uitkwam. De nieuwste (S25) krijgt 7 jaar lang upgrades en updates.

In belofte hebben ze eigenlijk bijna altijd al voorop gelopen, ze waren de eerste fabrikant die er uberhaupt concrete beloftes over deed. En hebben dat ondertussen dus opgerekt naar 7 jaar voor het duurdere toestel (geloof 5 jaar voor het middensegment).
swhnld
@watercoolertje8 april 2025 14:42
Voor de A26, A36 en A56 is het zelfs 6 jaar nu.
Bron: nieuws: Samsung brengt dunnere Galaxy A56, A36 en A26 uit met pilvormig camer...
De telefoons krijgen alle drie zes jaar beveiligingsupdates en OS-upgrades. De vorige modellen kregen vijf jaar aan securityupdates en vier Android-upgrades
Lawine93 @b12e8 april 2025 14:34
Inmiddels is dat 7 jaar updates. De nieuwe S25 ontvangen daarmee tot 2032 updates.
Gaan dus de goede kant op.
Krommetenen @Lawine938 april 2025 17:56
7 jaar lang maandelijks of na 2 jaar per half jaar?
Is er ook een pagina met de roadmap, buiten de “scope”?
FairPCsPlease @Lawine938 april 2025 19:00
Wel mooi om te zien dat Fairphone nu navolging krijgt. In de tijd dat de Fairphone 2 werd gelanceerd (2015) was het uniek dat deze nog support kreeg tot ruim 7 jaar na release (oktober 2015 - maart 2023). Ook méér dan aanvankelijk werd beloofd. Fairphone heeft zijn retebest gedaan de FP2 te ondersteunen lang nadat de maker van de Soc (Qualcomm meen ik) ermee opgehouden was dat model te ondersteunen.

Helaas heb ik niet kunnen delen in die glorie. In 2022 heb ik besloten, toen mijn Fairphone 2 defect ging, deze niet wederom te repareren (zoals ik eerder had gedaan door bestellen en erin klikken van vervangings- onderdelen als camera, batterij en scherm), maar een Fairphone 4 te kopen, die een jaar eerder was gelanceerd. Gegarandeerd support tot 2026, maar met de intentie om tot 2028 te gaan en wie weet hoeveel langer nog ze die weten te rekken? De Fairphone 2 support is ook veel langer doorgegaan dan Fairphone aanvankelijk heeft kunnen beloven.

En daarom bestaat Fairphone: niet alleen om duurzame en eerlijke telefoons te maken, maar om te laten zien dat het kan en navolging te krijgen, onder andere met 7 jaar support zoals Samsung nu dus doet. Maar ik blijf gaan voor het origineel en de koploper, niet voor de navolgers. Ik heb nog nooit een andere smart- phone gehad dan een Fairphone. Wel tablets, eerder al een 8" Samsung Galaxy Tab in het verleden en mijn huidige 10" is ook een Galaxy Tab (mede vanwege de relatief lange beloofde support). Hopelijk breidt Fairphone zich ooit uit naar andere terreinen van electronica en komt er een FairTab, een FairCPU, een FairGPU, een FairBoard en zelf een FairPC kunnen bouwen, please. Hé, waar ken ik die naam van, FairPCsPlease? ;)

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 8 april 2025 19:03]

Olaf van der Spek @b12e8 april 2025 14:43
Eigenlijk zou minstens 5 jaar echt gewoon de standaard moeten zijn voor alle consumentenelektronica.
Vijf jaar vind ik nog erg weinig voor andere elektronica, doe mij maar 10 of 15 jaar.
prutser001 @Olaf van der Spek8 april 2025 14:58
Ja dit ook voor andere hardware zoals b.v. 'smart' tv's.
Maar als je het vergelijkt met b.v. de begin dagen van Android is het een grote vooruitgang. Waar je 1 jaar updates kreeg van fabrikant kon je met custom roms soms nog 2 of 3 android versies omhoog.

De note2-3-4 waren ook snel klaar met updates, kan me niet herinneren of ik daar ooit een android versie upgrade heb gehad. Nu ik over ben naar OnePlus zit het eigenlijk wel goed aangezien ik meestal 2 jaar met een toestel doe (2 jaar abbo dan verlengen en nieuw toestel) De 6T/8T kregen nog lang updates. de 11 zit ook gewoon op Android 15 en de OP13 gaat zelfs door naar 17, beta voor 16 is nu al te krijgen.

Langer dan 4 jaar doe ik toch niet met mijn telefoons want dan zijn meestal de accu's een stuk minder.
RRRobert @prutser0018 april 2025 15:28
Ja dit ook voor andere hardware zoals b.v. 'smart' tv's.
Maar als je het vergelijkt met b.v. de begin dagen van Android is het een grote vooruitgang. Waar je 1 jaar updates kreeg van fabrikant kon je met custom roms soms nog 2 of 3 android versies omhoog.
Had dat misschien niet ook te maken met de grote ontwikkelingsstappen die de smartphones in den beginne maakten? Ik herinner me nog wel dat je vaak tegen bijv. de grenzen van de aanwezige hoeveelheid ram geheugen aanliep aanliep, of andere zaken waarin de hardware zich per generatie verbeterde
De note2-3-4 waren ook snel klaar met updates, kan me niet herinneren of ik daar ooit een android versie upgrade heb gehad. Nu ik over ben naar OnePlus zit het eigenlijk wel goed aangezien ik meestal 2 jaar met een toestel doe (2 jaar abbo dan verlengen en nieuw toestel) De 6T/8T kregen nog lang updates. de 11 zit ook gewoon op Android 15 en de OP13 gaat zelfs door naar 17, beta voor 16 is nu al te krijgen.

Langer dan 4 jaar doe ik toch niet met mijn telefoons want dan zijn meestal de accu's een stuk minder.
OnePlus heeft het ooit eens 'gepresteerd' om al eens na 9 maanden(!) de supportstekker uit een product te rekken: ik voelde me, als toenmalig bezitter van de OnePlus X, daar ook een slachtoffer van.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 8 april 2025 15:28]

Terry A Davis @prutser0018 april 2025 15:10
Bij Google TV ( Android TV voorheen ) krijg je inderdaad gelukkig nog updates via de Google Services, zoals Google Play Services, Google Webview, Google Playstore. Dat heb ik bij Samsung en LG nog niet gezien. Wel zullen dingen mogelijk trager worden. Ter indicatie de MiBox uit 2019 functioneert hier prima en zelfs PLEX draait erop om Live TV te kijken zonder TV abonnement. Die heeft functioneren met enige veiligheid inderdaad louter te danken aan dat het een Google Platform is. Moet wel eerlijk zeggen dat nVidia nog veel beter is in het ondersteunen op software gebied met de nVidia Shield, maar dat nVidia Shield hardware waarschijnlijk ook voor het laatst is uitgebracht in 2019.
prutser001 @Terry A Davis8 april 2025 15:58
Ik heb een Sony TV die na elke update steeds minder kon, als in met elke updates verdwenen er apps.
Nu inderdaad gewoon Google TV kastje aan de ene en andere een Nvidia Shield Pro (2019) welke kortgeleden nog een update kreeg (is wel lang stil geweest).
Had dat misschien niet ook te maken met de grote ontwikkelingsstappen die de smartphones in den beginne maakten? Ik herinner me nog wel dat je vaak tegen bijv. de grenzen van de aanwezige hoeveelheid ram geheugen aanliep aanliep, of andere zaken waarin de hardware zich per generatie verbeterde
Misschien wel maar als het met custom roms wel kon waarom niet vanuit HTC/Samsung indertijd?
OnePlus heeft het ooit eens 'gepresteerd' om al eens na 9 maanden(!) de supportstekker uit een product te rekken: ik voelde me, als toenmalig bezitter van de OnePlus X, daar ook een slachtoffer van.
Ik herkende het toestel model niet eens, maar 9 maanden is wel erg kort ja dit was in 2015? Dit is ook het jaar dat de Note 4 opvolger ruk was, raar jaar voor mobieltjes toen, uit noodzaak toen een S7 Edge genomen waar ik wel spijt van heb gehad. Daarna dus de OP 6T gekocht gezien de drama's met de notes (8 brand gevaar model).

Ik koop mijn OnePlus apparaten meestal kort na introductie dus altijd ff afwachten maar kan niet zeggen dat ik tot nu toe enige teleurstelling heb gehad met OP.
SMSfreakie @Olaf van der Spek8 april 2025 16:15
Nouja vooral de security patches..

Al snap ik dat een bepaalde Android smaak na een x aantal jaar toch echt over en uit gaat zijn...
Al zou het dan fijn zijn om bepaalde zaken'm vrij tegeven voor de 3th party devvers..
Seal64 @Olaf van der Spek8 april 2025 17:46
Dat gaat in de praktijk nooit gebeuren, zeker niet voor telefoons - tenzij je er mee akkoord gaat dat je prijs dan ook een stuk omhoog gaat, want die support moet ergens van betaald worden.
Olaf van der Spek @Seal648 april 2025 17:49
want die support moet ergens van betaald worden.
Prima toch?
telenut @Olaf van der Spek9 april 2025 09:40
En dan nog... ik denk wel dat je het per categorie moet bekijken. Als mijn auto na 10 jaar geen updates meer krijgt ga ik ook niet blij zijn. Voor mijn smartphone is dat meer dan genoeg, tegen dan wil ik een andere.
Maar mijn droogkast moet ook langer mee gaan dan 10 jaar. Alles wat verbinding kan maken met internet zou 20 jaar moeten updates krijgen. Auto's langer... TV minder lang, maar een simpele wifi lamp zou toch ook minstens 10 jaar updates moeten krijgen.
Met updates bedoel ik enkel security updates natuurlijk
youridv1 @b12e8 april 2025 15:24
Met smartphones weet ik dat zo net nog niet. Naar mijn mening kun je als consumentenbeschermend orgaan als de EU alleen eisen dat de ondersteuningsperiode even lang is als de redelijke levensduur van de hardware. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog nooit een smartphone gehad die het 7 jaar vol hield.
Ik heb echt geprobeerd zo lang mogelijk met mijn S8+ te doen, maar na een jaar of 5 was het echt over met de pret. Zowel standaard als met een custom ROM erop was het toestel gewoon te langzaam geworden om hem nog dagelijks te gebruiken. De kostenbesparing van geen nieuwe telefoon kopen woog gewoon niet meer op tegen de frustratie van het gebruik voor mij.
De batterij was ook naar de knoppen, maar dat was niet de reden om het toestel te vervangen.

En als uit statistisch onderzoek blijkt dat 90% van de gebruikers het toestel na een jaar of 5 vervangen heeft, dan is 5 jaar een hele redelijke ondersteuningsperiode. Samsung levert tegenwoordig 6-7 aan de hand van het toestel.

Met beveiligingscamera's, smarthome en andere apparatuur die je doorgaans 10+ jaar gebruikt snap ik wat je bedoelt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 april 2025 15:25]

b12e @youridv18 april 2025 15:57
Ik denk dat je op de verkeerde persoon reageert. Ik zei zelf 5 jaar een redelijke minimum termijn te vinden voor consumentenelektronica (dus smartphones, tablets, laptops, gameconsoles, tvs, eigenlijk alles met een besturingssysteem).

Ok, toegegeven, een wasmachine, droogkast, koelkast, oven etc heeft tegenwoordig ook allemaal "smart" functies en netwerkverbinding, en die gaan langer mee, maar ook daar vind ik 5 jaar updates een redelijke termijn. Na 5 jaar zullen de meeste veiligheidsproblemen al wel opgelost zijn en nieuwe functies komen voor dat soort toestellen toch zelden nog na 5 jaar uit. Ik zeg ook niet dat die dingen na 5 jaar niet meer mogen werken, maar dat er dan geen updates meer uitkomen (behalve misschien kritieke 0-day exploits dichten) is helemaal niet zo erg.
youridv1 @b12e8 april 2025 16:37
Yep, net scheef geklikt. Hij was voor @Olaf van der Spek
FairPCsPlease @b12e8 april 2025 18:49
Ik hoop toch niet dat wasmachine, koelkast, oven etc. tegenwoordig allemáál 'smart' functies hebben, zoals je zegt. Bij mij komen IoT apparaten niet in mijn huis en als iets vervangen moet, dan zal ik echt alleen maar een apparaat zonder smart functies kopen, zodat deze wél 15 jaar of langer mee gaan (zoals bijna alle apparaten die ik hier noem (droogkast sla ik over uit je rijtje, ik heb geen idee wat dat is en heb ik ook niet), mijn koelkast misschien iets minder dan 15, maar mijn oven zeker langer dan 15, die tikt inmiddels al de kwart eeuw aan vermoed ik en is nog altijd niet aan vervanging toe.
b12e @FairPCsPlease8 april 2025 20:36
Niet alle toestellen hebben smart functies, wel meerdere functies.

Misschien slecht neergepend. Dat kan. Misschien gewoon muggenziften of mierenneuken, dat kan ook.

Maar had ik alle willen zeggen, dan had ik geschreven
Ok, toegegeven, alle wasmachines, droogkasten, koelkasten, ovens etc hebben tegenwoordig ook "smart" functies en netwerkverbinding
FairPCsPlease @b12e8 april 2025 21:45
Dank voor de verheldering.
Olaf van der Spek @youridv18 april 2025 16:55
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog nooit een smartphone gehad die het 7 jaar vol hield.
Ik heb hier nog twee mensen met een 2015 iPhone 6s en een met een 2017 iPhone 8.
Ook nog een 2014 iPad Air 2, alhoewel die een beetje langzamer begint te worden.
Zowel standaard als met een custom ROM erop was het toestel gewoon te langzaam geworden om hem nog dagelijks te gebruiken.
Samsung / Android..
En als uit statistisch onderzoek blijkt dat 90% van de gebruikers het toestel na een jaar of 5 vervangen heeft,
Ik had het over andere elektronica.. maar blijkt dat inderdaad uit statistisch onderzoek?
En krijgen die telefoons geen tweede leven?
10% van zeg een paar miljard telefoons lijkt me trouwens nog steeds de moeite waard om te ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 8 april 2025 16:57]

Martinspire @b12e8 april 2025 16:22
Mja al kun je niet ineens dat soort periodes oprekken. Daarvoor moet ook de afspraken met leveranciers en partners goed staan en dat doe je niet even. Daar zit je vaak met licenties en dergelijke en die kun je niet nog achteraf aanpassen of ook daar ineens verhogen.

Ik gok dat we nu elk jaar met elk toestel wel vooruit gaan, maar dat het gewoon even duurt voordat de termijn is opgerekt. Ik meen dat ze nu al 7 jaar wilden doen met nieuwe toestellen? Of was dat die EU wet of iets dergelijks?

In ieder geval is dit zo'n ding wat altijd makkelijk te roepen is, maar waar de uitvoering toch wat haken en ogen heeft. Zo moet bv Qualcomm wel meewerken bv. Maar ook fabrikanten van andere componenten en dan heb je van je software ook nog wel het 1 en ander uitbesteed of ingekocht.
Manderlay1 @b12e8 april 2025 19:10
Ja maar Samsung of andere merken kunnen 5j beloven. Maar wat als bepaalde apps stoppen met de ondersteuning?

Tegengekomen met een Samsung A3. Tof toestel deed het nog goed. Maar telkens apps die niet meer werkten. Bv Snapchat of WhatsApp en messenger.
b12e @Manderlay18 april 2025 20:34
Als apps niet meer werken, is dat meestal omdat je OS versie te oud is.

Een volledig up-to-date telefoon moet in principe elke moderne app kunnen draaien (als de telefoon nog updates kreeg recent, tenminste).

Misschien heel traag, of amper te gebruiken, dat kan.

Maar dat ligt aan de app-maker, niet aan de telefoonboer. Een smartphone belooft niet dat je Whatsapp of Snapchat kan gebruiken. Wel dat je op een veilige manier Android of iOS kan gebruiken.
CrazyJoe @sebasmeer8 april 2025 16:50
De laatste 2 jaar waren het alleen security updates. Interessant genoeg heb ik een paar dagen geleden nog een security update voor mijn S20 binnengekregen, met de security patches voor Maart.

Helaas is dat nu dus ook afgelopen.

Mijn S20 is nog steeds prima te gebruiken, dus zolang die niet compleet onbruikbaar wordt zal hij in gebruik blijven.
lvm98 8 april 2025 14:26
Dik prima beleid maar eigenlijk moeten we gewoon forceren fabrikanten 8 jaar security updates te laten uitbrengen. De onnodige e-waste van smartphones is echt waanzin.
Marve79 @lvm988 april 2025 14:34
Ik ken niemand die zegt: Hey m'n telefoon krijgt geen software updates meer, ik gooi hem in de vuilnisbak.
Groentjuh @Marve798 april 2025 14:47
Ik doe mijn Samsung Galaxy S8 niet weg, omdat hij stuk is.

Voor mij doet hij het goed genoeg. Oh, behalve dan dat meer en meer apps een hogere Android versie vereisen. ABN AMRO bijvoorbeeld; Of F1TV (kun je overigens nog prima via Chrome kijken op datzelfde toestel.)

Nee, het is zeker niet dat je hem gelijk de vuilnisbak ingooit, maar het gebrek aan updates gaat vroeg of laat wel degelijk zo'n gebruiker de nek omdraaien.
LongJoy1980 @Groentjuh8 april 2025 15:09
Heb mijn S8 ook nog steeds..Mijn moeder gebruikt em voor simpel browsen, nieuwsapps en WA...Nee ze doet niet aan inet bankieren.
Extra reden is omdat de Galaxy Gear er ook nog mee werkt.
Gaitie @Marve798 april 2025 15:01
Ja totdat je bank app en andere apps niet meer werken doordat ze niet meer willen updaten. Dan is de keus vrij simpel
Horatius @Marve798 april 2025 15:00
Toen mijn pixel 5 geen updates meer kreeg was dat wel een reden om een nieuwe aan te schaffen. Telefoon deed het nog best prima maar ook vanwege werk en veiligheid toch een nieuwe aangeschaft.
lariekoek @Marve798 april 2025 15:15
In die ene lade, die iedereen thuis heeft, toch?

Maar de ene update is de andere niet. Features en UI zijn nooit meer included dus ik vind het na verloop van tijd toch aardig gedateerd overkomen.
Dus doordat er, in tegenstelling tot nieuwe generaties, kwa ervaring niets meer veranderd, blijft wel de neiging bestaan.
Oké, het wordt wel een bak trager na updates merk ik.
Quentin @lvm988 april 2025 14:28
Mijn 6 jaar oude S10e doet het gewoon nog prima.
Niks e-waste.
baseoa @Quentin9 april 2025 00:51
De mijne is dit weekend kapot gegaan :(
Groene waas, nog wel leesbaar maar het flikkert een beetje en de hoeveelheid groen varieert. Online lees ik dat het een bekend hardwareprobleem is, maar als ik eerst de "always on"-functie activeer (die bij mij aangaat als je op het scherm tapt, ik heb echt niet 24/7 het scherm aan natuurlijk) dan werkt het vaak een tijdje wel goed. Ik weet dus niet of het niet toch software is, in ieder geval beïnvloedt het elkaar. Hopelijk blijft jouw hardware wel in orde! Maak goede backups; ik ga ondertussen zoeken of er nog vergelijkbare modellen bestaan tegenwoordig, of dat ik het volgende giga-toestel helemáál niet meer eenhandig kan gebruiken terwijl ik me vasthoud in de bus (deze was al lastig), geen opslag meer bijprikken, en geen koptelefoon meer kan aansluiten...
Zer0 @lvm988 april 2025 14:31
Gaan we dan ook verplichten dat consumenten pas na vijf jaar een nieuwe kopen? Het probleem van e-waste ligt echt niet alleen bij de fabrikanten, maar voor een groot deel ook bij de consument.
Terry A Davis @lvm988 april 2025 15:14
Het is soms een kwestie van pech. Ik had dus de Tab s5e en de laatste firmware update van Samsung laat de CORES continue op 100% lopen. Factory reset heeft geen nut. Het is bij anderen bekend, en kan zelfs waarschijnlijk gewoon via een update via de Samsung Store bijgewerkt worden. Echter als ik dan een bijvoorbeeld een ROM zoals Lineage zou installeren kan ik daarop nooit meer Netflix of Prime of Disney kijken omdat de zekerheids fuse bij ontgrendelen bootloader dan is doorgebrand. Dat is jammer, de laatste officiële Samsung ROM is dus daadwerkelijk fout, vandaar maar een TAB s8 gekocht, want mensen zoals ik maar ook gewone mensen kopen toch wel. Het voelt aan als bewust mensen dwingen nieuwe technologie te kopen terwijl de oude technologie in mijn mening toereikent is, tenzij je bijvoorbeeld een groter scherm wilt hebben.
nijntje82 8 april 2025 14:26
Gelukkig nog wel voor de 20fe :)
Current Models for Quarterly Security Updates3
Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G
Ra_gdd @nijntje828 april 2025 14:28
Ik ook, een van de laatste "high end" Samsung met nog een micro-SD slot.
Terry A Davis @Ra_gdd8 april 2025 15:17
Als de micro-SD kaart bij de topmodellen er nog was dan had ik wel dat S-series Galaxy mobiel gekocht in plaats van de midrange. Zou willen dat het weer terug komt. Een micro-sd is geen backup op zichzelf maar wel handig als je een factory reset wil doen zonder meteen alles eerst te moeten nogmaals backuppen naar de eeuwige cloud of een NAS.
Ra_gdd @Terry A Davis8 april 2025 15:28
Sandisk Micro-SD kost 2x niets.
Heb nu 1 TB micro-SD in mijn S20FE.
Heel wat ruimte om foto's, muziek en films op te zetten want ik gebruik GSM ook als MP3 speler.
Stel dat GSM niet meer opstart, haal ik micro-SD kaart eruit en heb mijn belangrijkste data nog.
Heb ik te weinig ruimte voor data of is er een probleem met opslag, nieuwe micro-SD erin.
Koop ik een nieuwe GSM, micro-SD versteken en heb mijn data terug.
Zo blijft EMMc snel van GSM als je deze weinig gebruikt en heb ik voldoende ruimte voor apps..

Micro-SD uit top modellen halen, moet je direct dure smartphone kopen met vb 512 GB of 1 TB opslag.
Heb je te weinig ruimte, weer nieuwe smartphone kopen.
Interne opslag verslijt ook zo sneller.
Zou niet weten welk nadeel een micro-SD slot heeft in een smartphone voor de consument.
Terry A Davis @Ra_gdd8 april 2025 15:33
Dat zijn bijkomende voordelen, ook voor mij, en juist waarom ik dan maar mid-range koos. Die standpunten worden door veel mensen beschreven. Net zoiets als dat een Flagship telefoon alle gegevens op de C: schijf in Windows bewaart. Als Windows dan crashed kan je niet meer bij de C: schijf tenzij je de bij computers nog tenminste de harde schijf/SSD in een andere computer doet. Maar bij mobieltjes kan je een gecrashte mobiel intern toch niet meer benaderen. En voor de moderne Windows versies is het zo dat ik veel mensen zie die alleen een C: schijf hebben, met encryptie, dus ook die zullen een keer 'oh vergeten backup te hebben' moment hebben.
Joostglas @nijntje828 april 2025 14:44
De S20FE is een paar maanden later uitgelomen, en heeft dus nog een paar maanden langer ondersteuning
kodak @nijntje828 april 2025 18:33
De S20FE kwam 7 maanden later uit en is pas sinds 3 jaar niet meer officieel in de verkoop. Het is dus niet zo vreemd dat ze de s20fe ook langer van updates voorzien en niet eerder of gelijk met de overige s20 smartphones stoppen.
Robinblitz 8 april 2025 14:27
Ik gebruik zelf nog een S20, jammer om te zien, maar acht wel jaar extra support gehad. :)
Settler11 8 april 2025 14:28
Voor de S20 / S20 + / S20 Ultra eigenaren, je kan je mob voorzien van een custom rom:
https://xdaforums.com/c/s...y-s20-s20-s20-ultra.9711/
(sub forum 'Development' Snapdragon of Exynos)
Jvann 8 april 2025 14:29
Eigenlijk mag ik niet zeuren op Samsung, aangezien zij qua Android toestellen het beste updatebeleid hebben ...

... maar ik vind het toch pijnlijk om te zien dat een toestel wat qua techniek nog lang mee kan gaan, niet meer van ondersteuning wordt voorzien. Gelukkig ondersteunen ze de flagships tegenwoordig 8 jaar, maar van mij zouden ze nog wel een stap verder mogen.
Stefan22 @Jvann8 april 2025 15:15
Prima dat het nog verder gaat, maar dan mag er ook wel eens wat gedaan worden om batterijen makkelijker vervangbaar te maken. Anders heb je na 8 jaar (al veel eerder eigenlijk) helemaal niets meer aan zo'n toestel.

Zou fijn zijn dat dit soort onderdelen dan ook jarenlang leverbaar zijn en dat dat soort taken zelf uit te voeren zijn.
NicoHF @Stefan228 april 2025 17:22
Dit dus inderdaad.
Mijn batterij was al echt aan het op raken, moest 3x opladen op een dag en dat na 4 jaar.
Vervangen zou circa 80 euro kosten icm met de aflopende update beleid besloten om een nieuwe telefoon te halen.

Terwijl de telefoon zelf nog prima paar jaar mee kon.
Als die nog paar jaar langer werd ondersteund had ik de 80 euro nog wel willen investeren, ook al is dat eigenlijk belachelijk duur voor een batterij wissel.
Erik7 8 april 2025 14:59
Uiteraard is 5 jaar heel mooi, maar ik heb nog een prima werkende S20 waarvan alleen de batterij wat zwakker begint te worden. Eigenlijk wordt ik nu "gedwongen" om een nieuw toestel te kopen of "op eigen risico" te blijven gebruiken omdat er geen beveiligingsupdates meer komen, zodat de fabrikant maar kan blijven verkopen. Rare wereld is het toch eigenlijk.....
555Henny555 8 april 2025 15:17
Wel absurd ergens dat deze nu dus "end of life" is. Ik heb een s20+, en ik zie echt geen enkele reden om te upgraden naar een nieuwere. Is nog steeds razend snel (heeft 12GB ram...), camera is echt goed... Heb 1x batterij vervangen en is terug een nieuwe telefoon. Maar toch is hij nu ineens plots afgeschreven? Door dit soort dingen creëren ze een reden om hem weg te gooien en een nieuwe te kopen.
jpfx @555Henny5558 april 2025 15:52
Dat is precies de reden. Technisch niet end of life, maar net als windows met zijn updatebeleid wordt zo de elektronica markt aan de gang gehouden. Consumeren, consumeren, consumeren. Dat is immers de hoeksteen van een kapitalistische gemeenschap.
themadone @jpfx8 april 2025 17:49
Ja man, want de 10 jaar(release 2015) die windows 10 gangbaar is geweest is echt heel kort.

En in principe kan je ook gewoon een tpm usb in je antieke pc proppen om 11 te draaien.

Het houdt een keer op met support voor oude meuk, en ja het doet het misschien nog, maar de vraag is met PCs van 10+ jaar oud wel of het nog een beetje performed. Bij smartphones zit amper meer verschil tussen de laatste paar generaties, maar op pc vlak is er toch best wel een verschil tussen een machine van nu en eentje uit 2015.
jpfx @themadone8 april 2025 20:15
Nope. Processor is ook een reden voor uitsluiting.

Voor pc's van die leeftijd is zeker performance een dingetje. Maar als je al 10 jaar hetzelfde met die pc doet, een beetje tekstverwerker, thuis bankieren en internetten, is de benodigde performance echt niet meer geworden als toen.
Erwin1967 @555Henny5558 april 2025 19:41
Het is best zuur dat budget modellen van Samsung langere support krijgen dan een top model als de S20 destijds was terwijl je er wel het premium bedrag voor betaald hebt. Qua performance is mijn S20 nog prima en een upgrade naar een S25 brengt niet zoveel. Een iets betere camera en een nieuwe batterij.
Arculus 8 april 2025 14:32
Vijf jaar updates voor de S20 is netjes, zeker omdat er oorspronkelijk vier beloofd waren. Mooi dat Samsung hiermee laat zien dat langere support steeds normaler wordt. De hardware is nog prima, maar met end-of-life updates weet je waar je aan toe bent.
Phoenix.bas 8 april 2025 14:51
Leuk dit bericht, maar ondersteuning op Android update laat 8 maanden op zich wachten op één van hun flagships als de Samsung Galaxy S24. Dit op zich vind ik echt schandalig lang duren!
mac1987 @Phoenix.bas8 april 2025 15:03
Hoe bedoel je? De S24 zit gewoon op de maart 2025 update voor zover ik kan zien.

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