Samsung stopt met updaten Galaxy S20 na vijf jaar

Samsung is gestopt met het updaten van telefoons in zijn Galaxy S20-serie. De fabrikant heeft de telefoon een jaar langer ondersteund dan hij beloofde. Het bedrijf stopte al wel eerder met updates voor nieuwere telefoons zoals de Z Fold2 uit 2020.

De Galaxy S20-telefoons stonden op de lijst voor een update elk kwartaal, maar verdwenen deze week, merkte Android Authority op. De telefoons kwamen in maart 2020 uit, rond de tijd van de eerste coronalockdowns. Ze hebben dus ongeveer vijf jaar ondersteuning gehad.

Samsung beloofde uiteindelijk vier jaar aan updates te geven, maar heeft dat dus gerekt naar vijf jaar. Vermoedelijk deed de fabrikant dat vanwege de grote nog actieve gebruikersgroep van deze toestellen. De Galaxy S-telefoons behoren steevast tot de bestverkopende telefoons van Samsung elk jaar.