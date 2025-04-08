Samsung stopt met updaten Galaxy S20 na vijf jaar

@sonny_s
@tw_gotcha
Jullie linken allebei naar de rechtszaak over het feit dat Apple iPhones throttlet wanneer de accu degradeert. Hebben ze de consument voldoende geïnformeerd? Nee, vandaar dat die schakelaar er nu is. Maakten ze iPhones met opzet langzamer om de levensduur te verkorten? Nee en daar zijn ze ook niet schuldig van bevonden.
Dit stuk is meer voor @Marve79
dan jullie.
Je iPhone wordt dus trager wanneer de software vermoedt dat je telefoon anders uitvalt onder piekbelasting. Bovendien kun je het dus uitzetten en zien of het actief is. Ik lees dus niet
Apple maakt ook de toestellen trager zodat je wel moet upgraden anders is het niet meer werkbaar.
Als je een voorbeeld aanhaalt als argument, vertel dan het hele verhaal en niet het stukje dat jouw standpunt onderbouwt.
Ik snap dat dit Tweakers is en dat erop Tweakers een kleine groep mensen is die zowat over hun eigen enkels struikelt omdat ze zo hard op je af komen rennen om in je oren te kunnen tetteren dat Apple slecht is, maar ik vind die batterij safety feature geheimhouden persoonlijk iets minder kwalijk dan Samsung die in hun camera app een feature inbouwt die de maan over foto's van felle witte lichtpunten heen fotoshopt om zo de zoom feature van hun camera beter te doen lijken, bijvoorbeeld.
Dit hoeft geen pissing contest te worden. Maar er hoeven ook geen waarheden verbogen te worden als tegenargument voor Apple's support periode. De S20 is nu uit support. De jongste iPhone die al uit support is, is de 8/X generatie en die zijn ouder dan de S20. Apple's support periode is dus langer en dat was de originele boodschap van de comment van @MvHMontySCOUT
De S8 en 9, die van ongeveer dezelfde leeftijd zijn als de iPhone X, zijn al ik weet niet hoeveel jaar uit support en de uitrol van Android 9 naar de S8 was één groot drama, met name kwa duidelijkheid wanneer
je de upgrade kon verwachten in jouw regio.
Zet dat tegenover Apple, die bij benadering alle toestellen tegelijkertijd update ongeacht van welke generatie ze zijn. Je bent of nog in support, of niet. Geen grijs gebied met "jaa je krijgt nog een upgrade maar wanneer weten we niet"
[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 april 2025 16:56]