Samsung start uitrol One UI 7 op 7 april, zeven maanden na Android 15-release

Samsung start op 7 april met de uitrol van One UI 7. De update introduceert verschillende AI-gedreven functies en een nieuw design. One UI 7 wordt eerst beschikbaar voor de Galaxy S24-serie, Z Fold6 en Z Flip6, waarna andere toestellen volgen.

Na de initiële uitrol voor de Galaxy S24-serie, Z Fold6 en Z Flip6 komt de update beschikbaar voor onder meer de S23-serie, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 en de Tab S9-serie. Samsung geeft aan dat de beschikbaarheid per regio kan verschillen. De release van One UI 7 komt zeven maanden na de release van Android 15.

De interface van One UI 7 bevat een vernieuwde vormgeving met een nieuw design voor widgets en een vereenvoudigd startscherm. Een nieuwe functie, de Now Bar, toont updates op het vergrendelscherm, zoals sportvoortgang of het afgespeelde nummer, zonder dat het toestel ontgrendeld hoeft te worden.

Op het gebied van AI-functionaliteit introduceert Samsung meerdere toevoegingen. AI Select, toegankelijk via het Edge Panel, biedt contextgevoelige acties, zoals het omzetten van een video naar een gifbestand. Writing Assist dient voor automatische tekstopmaak en samenvattingen, terwijl Drawing Assist tekeningen genereert op basis van tekst en afbeeldingen. Audio Eraser, een functie voor videobewerking, maakt het mogelijk specifieke geluiden uit opnames te verwijderen, maar is alleen beschikbaar op de S24-serie, Z Fold6, Z Flip6 en Tab S10-serie.

De integratie met Google Gemini is daarnaast uitgebreid, waardoor gebruikers complexere zoekopdrachten kunnen uitvoeren via spraakcommando’s. Ten slotte zijn de instellingen nu doorzoekbaar met spraakcommando’s in negen talen, hoewel Nederlands daar nog niet bij hoort.